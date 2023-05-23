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Добровольці з РДК спростували заяви російської влади про "ліквідацію диверсантів" у Бєлгородській області. ВIДЕО

"Російський добровольчий корпус" не зазнав втрат під час своєї операції у Бєлгородській області. Відповідні заяви російської влади та силовіків є хибними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РДК у телеграмі.

"Ми не знаємо, які колони техніки знищив у своїх зведеннях пан Конашенков (представник Міноборони РФ - ред.), але у "Російського Добровольчого Корпусу" втрат немає", - сказано в повідомленні підрозділу.

Там уточнили, що фото з "убитими диверсантами", які розповсюджують зараз у мережі, також є фейковими.

"Наші бійці носять мультикам, а не піксель. Це на замітку", - уточнили у РДК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Бєлгородській області Росії жодним чином не вливає на безпеку в Україні, - Данілов

Автор: 

бойові дії (3808) добровольці (919) Бєлгород (504) РДК (66)


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Топ коментарі
+41
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23.05.2023 22:19
+24
они ездят у себя, боеприпасы покупают в военторге, топливо на заправке...!
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23.05.2023 23:10
+16
Ще й ленд-ліз взяли.
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23.05.2023 22:24
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23.05.2023 22:19 Відповісти
Це фейк, на жаль. Подивиться хоча б у Вікіпедію. Просто якійсь жартівник написав іншій текст у Фотошопі (я теж так можу), а перевіряти наші люди не вміють.
Отак з нами ІПСО і роблять - легко і невимушено!
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24.05.2023 09:43 Відповісти
Бєлгород це Україна..
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23.05.2023 22:23 Відповісти
Ще й ленд-ліз взяли.
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23.05.2023 22:24 Відповісти
Слава Украине! Слава ЗСУ!
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23.05.2023 22:24 Відповісти
Главное по зомбоящику отчитаться перед стадом баранов.Правда лапотные военкоры воют совсем не победное.
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23.05.2023 22:45 Відповісти
Відповідні заяви російської влади та силовіків є хибними
Точніше, піздьожними...
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23.05.2023 22:52 Відповісти
Саме прикольне, що ніхто реально не знає що там коєтся і до чого то все взагалі заварилось.
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23.05.2023 22:59 Відповісти
Ці "приколи" скоро закінчаться і є відчуття,що не на нашу користь..
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24.05.2023 06:49 Відповісти
Залужний має справу із ворогом котрий сильніший нас по всім параметрам, отже єдиний варіант що йому лишається це мислити не стандартно. Що він робить, або ні..ніхто не знає і це круто.
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24.05.2023 10:23 Відповісти
До чого тут Залужний? Це дурощі хлопчика буданова..
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24.05.2023 10:41 Відповісти
Нехай буде буданова..
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24.05.2023 11:10 Відповісти
Вообще все это выглядит очень странно. Ездят на броне в тылу врага, в кого-то стреляют, непонятно, что они там делают и какие у них вообще цели? Откуда у них боеприпасы, топливо?
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23.05.2023 23:02 Відповісти
они ездят у себя, боеприпасы покупают в военторге, топливо на заправке...!
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23.05.2023 23:10 Відповісти
Это местные ополченцы, технику и боеприпасы нашли в шахтах.
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23.05.2023 23:26 Відповісти
Ну может отпуск был у ребят... С'ездили на родину, развлеклись
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23.05.2023 23:27 Відповісти
кацапчик дуже багато ставишь запитань, ********** за російским короблем,вато срань
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24.05.2023 11:24 Відповісти
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23.05.2023 23:36 Відповісти
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24.05.2023 00:06 Відповісти
Схоже Засрашка оголила деякі ділянки кордону свого.
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24.05.2023 01:32 Відповісти
вся лапотная армия в Украине
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24.05.2023 04:41 Відповісти
і українські війни знаходятся в Україні і боронять неньку..
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24.05.2023 11:27 Відповісти
 
 