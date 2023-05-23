Добровольці з РДК спростували заяви російської влади про "ліквідацію диверсантів" у Бєлгородській області. ВIДЕО

"Російський добровольчий корпус" не зазнав втрат під час своєї операції у Бєлгородській області. Відповідні заяви російської влади та силовіків є хибними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РДК у телеграмі.

"Ми не знаємо, які колони техніки знищив у своїх зведеннях пан Конашенков (представник Міноборони РФ - ред.), але у "Російського Добровольчого Корпусу" втрат немає", - сказано в повідомленні підрозділу.

Там уточнили, що фото з "убитими диверсантами", які розповсюджують зараз у мережі, також є фейковими.

"Наші бійці носять мультикам, а не піксель. Це на замітку", - уточнили у РДК.

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