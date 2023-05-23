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"Вы еще мучиться со мной будете очень долго. Я умирать не собираюсь", - Лукашенко запевняє, що в нього був "аденовірус". ВIДЕО

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на тлі чуток про свою хворобу запевнив, що не збирається вмирати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву диктатора наводить телеграм-канал "Пул Первого".

"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус", - сказав Лукашенко.

Диктатор також додав, що у нього нібито не було можливості лікуватися через поїздки до Москви, Гродно та Гомеля, тому хвороба прогресувала.

"У меня не было возможности лечиться. То в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго", - заявив білоруський диктатор.

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Автор: 

Білорусь (7931) хвороба (304) Лукашенко Олександр (2655) Президент (815)


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Топ коментарі
+23
У мережу потрапило фото з бійцями на фоні таблички "Гоголевка". Судячи з усього, це н.п. Гоголівка на кордоні Сумської області і Курської Народної Республіки. КНР, приготуватись !
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23.05.2023 22:20
+19
Не зарікайся
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23.05.2023 22:19
+19
Сдохни , тварь , порадуй людей.
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23.05.2023 22:23
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Не зарікайся
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23.05.2023 22:19 Відповісти
Ну, Білоруси за нього «переживають». Там доволі розповсюджена думка, що якщо усунуть вусатого то буде 100% ставленик *****, і бульбостану прийде ******* і ступінь залучення у війну зросте набагато. У декого спаковані валізи на такий випадок.
Н
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23.05.2023 22:25 Відповісти
а дехто (зі слів не мало) вже виїхав.
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23.05.2023 22:26 Відповісти
Ну не .знаю, звідки ти це взяв. Як раз таки навпаки, там всі переконані, що як тільки таракан помре, Білорусь одразу вступить в ЕС та НАТО, стане багатою, демократичною, вільною, правовою, незалежною державою. Вступ Білорусі в ЕС без Лукашенко займе менше 1 року, а в НАТО і того менше. Бо вони европейці, навіть більше ніж Литовці, не говорячи вже про Україну. Я серйозно. Почитайте хартію97, там 90% таких оптимістів.
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23.05.2023 22:32 Відповісти
З телефонної розмови з реальним білорусом я це взяв.
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23.05.2023 22:55 Відповісти
Вони інфантіли? Та ***** Бєларуссію в млинець розкатає, за один натяк на ЄС та НАТО. А Бєларуссія - не Україна, де народ з голими руками проти танків виходив, і на яку зробив ставку весь Захід.
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23.05.2023 23:18 Відповісти
Є в них, такий опозиційний сайт - хартія97. По суті новинний портал, щось схоже на цензор. Можете почитати там коментарі і самі переконаєтесь.
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23.05.2023 23:35 Відповісти
Это там, где отот Протасевич крутился?
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23.05.2023 23:56 Відповісти
Але робіть поправку на цензуру, там пропускають лише "правильні" коментарі, та навіть самі в редакції їх пишуть, формуючи потрібну картинку. Не майте жодних ілюзій щодо хартії, там керує шайка пройдисвітів, а сам сайт - пропаганда, а не новини
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24.05.2023 02:11 Відповісти
"хартія" це звичайна помийка, на кшталт кацапського "дошдя"
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24.05.2023 08:55 Відповісти
Смиявсь.
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23.05.2023 23:55 Відповісти
У мережу потрапило фото з бійцями на фоні таблички "Гоголевка". Судячи з усього, це н.п. Гоголівка на кордоні Сумської області і Курської Народної Республіки. КНР, приготуватись !
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23.05.2023 22:20 Відповісти
Ещё одна КНР?
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23.05.2023 22:41 Відповісти
КурНР
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24.05.2023 04:18 Відповісти
Може ускладнення доб'ють..
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23.05.2023 22:21 Відповісти
Сдохни , тварь , порадуй людей.
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23.05.2023 22:23 Відповісти
сдохнешь падла по любому
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23.05.2023 22:23 Відповісти
Сказочный....
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23.05.2023 22:25 Відповісти
Вот именно , что "мучиться" )))
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23.05.2023 22:25 Відповісти
Вже час,підор обісцяний,приміряти дерев'яний макінтош.
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23.05.2023 22:25 Відповісти
Не довго вже, вусатий дегенерат
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23.05.2023 22:26 Відповісти
Зроби приємне- здохни!
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23.05.2023 22:31 Відповісти
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23.05.2023 22:32 Відповісти
Дай Бог тобі довгих років життя, в Гаагзькій в'язниці. Тобі і твоєму шизанутому корєшу. Там зараз як раз є 33 вільних місця.
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23.05.2023 22:33 Відповісти
а Макей хотів, так? Той теж ніколи не хворів. Ой накаркае чык-чырык!!!
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23.05.2023 22:33 Відповісти
В Ад убийца...тебя уже давно черти заждались.
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23.05.2023 22:33 Відповісти
************ ти вже з могили бульбакаєш. На уборці картоплі тобі держак від лопати в очко засунуть.
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23.05.2023 22:34 Відповісти
Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!
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23.05.2023 22:34 Відповісти
Він вже сам собі наврочив такою заявою. Не довго йому залишилось. Ще й жадоба до влади прискорить.
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23.05.2023 22:34 Відповісти
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23.05.2023 22:36 Відповісти
Яке вмирати? Ти повинен ще срок у в'язниці відсидіти перед смертю.
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23.05.2023 22:37 Відповісти
Паганялово тепер у нього Аденовірус
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23.05.2023 22:38 Відповісти
Краще Гандоновірус.
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23.05.2023 22:46 Відповісти
Нічого кращого за "Пюрер" поки ще не було!
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24.05.2023 08:47 Відповісти
Живучий тарган виявився...але як кажуть: не зарікайся...
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23.05.2023 22:38 Відповісти
Что то его раздуло что скоро с ним будет патологоанатом мучиться перекладывая такую тушу с носилок на стол
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23.05.2023 22:38 Відповісти
Добре, що хоч визнав, що з ним мучаються!
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23.05.2023 22:40 Відповісти
Люди хотели искренне порадоваться, уже кулаки держали, так этот усатый аденовирус все испортил. Никак зараза не здохнет
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23.05.2023 22:42 Відповісти
перестаньте чекати і він помре
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23.05.2023 23:08 Відповісти
Новый бульбовирус подхватил?
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23.05.2023 22:43 Відповісти
Пора білоруському полку навідатись додому.
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23.05.2023 22:44 Відповісти
Якщо до московії хватить розуму більше не їздити і охорону надійнішу сформувати.
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23.05.2023 22:44 Відповісти
А хто ж то збирається? Вочевидь,Лука не читав та не дивився екранізацію " Мастера та Маргарити" ! Інакше б застерігся робити такі заяви!
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23.05.2023 22:44 Відповісти
та він же тупий, як срака... все життя красти, коли там щось читати?
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23.05.2023 23:06 Відповісти
Аптіміст, аднако...
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23.05.2023 22:46 Відповісти
Колхоз беларусь.
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23.05.2023 22:46 Відповісти
Вот был бы он какой-нибудь блогер- под#****** с типа сатирической иронией, изображающий и карикатуриующий образ т.н. "царь во дворца". Можно было бы и поржать конечно. Но с учётом современной реалии??? какой-то сюр: действующий президент страны совершенно в открытую заявляет, что с ним люди ещё намучается конкретно. Говорит, без особых стеснений и как-бы с вызовом и предупреждением чтоб не рыпались так сказать....
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23.05.2023 22:51 Відповісти
ЧСВ оно такое, что не знаешь смеятся или плакать.
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23.05.2023 23:04 Відповісти
******
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23.05.2023 22:55 Відповісти
- А это неуловимый Джо
- А что, его реально никто поймать не может?
- Да не, он просто нахрен никому не нужен
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23.05.2023 22:56 Відповісти
У спеціальній теорії відносності ситуація кардинально змінюється. Час сприймається як частина єдиного простору-часу і, отже, не може не змінюватися у випадку його перетворень. Можна казати, що час стає четвертою координатою, щоправда, на відміну від просторових координат, вона має протилежну сигнатуру. «Швидкість плину часу» стає поняттям «суб'єктивним», залежним від системи відліку.
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23.05.2023 23:03 Відповісти
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23.05.2023 23:09 Відповісти
не дратуй cвoгo кривавого хoзяiнa *****, бульбаш, бо він може прописати тoбi каталізатор
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23.05.2023 23:10 Відповісти
Придурок, почитай Булгакова...не збирається воно...хто тебе питати буде
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23.05.2023 23:21 Відповісти
Да кто тебя, жопа усатая, спрашивать будет???)))
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23.05.2023 23:30 Відповісти
Верно говорят, - "Бог - всемогущ!....Но....черти - проворнее"
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23.05.2023 23:44 Відповісти
Этот говнарь утверждает, что знает, что будет завтра?! Тогда он не просто мудак, он еще и клинический кретин.
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23.05.2023 23:53 Відповісти
Аналовірус
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24.05.2023 00:08 Відповісти
Ох, чувак. Уверяю тебя, никто не собирался. И кстати, могу порекомендовать поливалентную вакцину. От чумки, энтерита и аденовируса. Я собаке колол, не болела.
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24.05.2023 01:14 Відповісти
Поставел лайгк. Дранек - лудший.
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24.05.2023 04:43 Відповісти
Протасевича освободил. С чего санкции и начинались. С парада ******** технично. Осталось вывести рус авиацию окончательно с помощью дронов
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24.05.2023 05:10 Відповісти
Тип звичайно мерзенний, але хотілося б про інше. На ютюбі втаємничені інсайдери, коментатори, іксперди розповідали про швидкий кінець. Скільки клікбейтних анонсів ми побачили. І що? А нічого.
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24.05.2023 05:31 Відповісти
Ой,ригорович,не зарікайся.Пуйлу обридне з тобою панькатись,є«новачок».
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24.05.2023 05:47 Відповісти
...вірно сказав - "мучиться")))
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24.05.2023 06:36 Відповісти
Живой?
Это временно.
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24.05.2023 07:24 Відповісти
Ні, це ти, стара картопляна хвойда, будеш довго мучитись на тюремних нарах, або тихенько здохнеш як Мілошевич, або повісять як Хусейна, або посадять на держак як Каддафі. Чекай, падло, недовго залишилось.
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24.05.2023 08:05 Відповісти
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24.05.2023 08:45 Відповісти
..сифмлитик картофляндии живуч,а так и одной таблетки хватит...живи тварь до Гаагского военного Трибунала..
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24.05.2023 08:46 Відповісти
И Путин рядом с заразным Лукой?
Без маски?
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24.05.2023 09:50 Відповісти
В Ленинграде он был!!! Жене своей расскажи!
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24.05.2023 13:37 Відповісти
 
 