"Вы еще мучиться со мной будете очень долго. Я умирать не собираюсь", - Лукашенко запевняє, що в нього був "аденовірус". ВIДЕО
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на тлі чуток про свою хворобу запевнив, що не збирається вмирати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву диктатора наводить телеграм-канал "Пул Первого".
"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус", - сказав Лукашенко.
Диктатор також додав, що у нього нібито не було можливості лікуватися через поїздки до Москви, Гродно та Гомеля, тому хвороба прогресувала.
"У меня не было возможности лечиться. То в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго", - заявив білоруський диктатор.
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