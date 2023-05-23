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"Вперед, бл#дь", - генерал-полковник Лапін командує діями армії РФ у Бєлгородській області. ВIДЕО

Російська пропаганда дискредитувала генерала Лапіна. Показово без зброї, без тактики, махаючи руками, він керував "знищенням ДРГ в Бєлгороді".

Відео того, як він особисто керує операцією "з ліквідації ДРГ" в області, публікують російські паблики, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Добровольці з "РДК" спростували заяви російської влади про "ліквідацію диверсантів" у Бєлгородській області. ВIДЕО

Автор: 

Лапін Ігор (33) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+44
Хенерал выполняет работу военной полиции регулируя движение техники.. впердэ впэрдэжа.. страна зашкваров...
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23.05.2023 23:45
+42
Фпрьйод! За годину! Кацапня дурна!
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23.05.2023 23:43
+38
В цьому й річ. Зараз Захід дійсно боїться, що Україна зайде в кацапію і фронт посиплеться. Кацапія рухне. Шта дєлать?
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23.05.2023 23:54
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Всю свою розпіарену по телевізору армію відправили в Україну, а свої землі захищають одним іржавим БМП? Китай зрозумів, що мають кацапи всередині своїх боліт. Бачите командиром БМП на Цапії служить генерал. Отак було лізти до українців. Пропоную витягнути до кордонів конніцу Чапаєва.
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24.05.2023 08:59 Відповісти
У кацапів крута армія. В них на посаді замкомвзводу цельний генерал! В совєцькій армії казали, що бігаючий генерал в мирний час визива сміх, а в воєнний-паніку.
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24.05.2023 09:21 Відповісти
Это видео вчера восторженно показала путинская пропаганда.
Генерал-полковник Лапин "лично руководит борьбой с ДРГ".

На самом деле это видео - просто тупая постановка.

Смотрите:
1. Лапин "командует" группой из примерно 15 солдат. В нормальной армии этим занимается сержант, генерал-полковник там совершенно не нужен.
2. В якобы боевых условиях Лапин просто идёт по дороге. Солдаты хотя бы жмутся к забору, а Лапин гуляет себе. И стрельбы нет. То есть до противника далеко. А зачем в километре от противника орать "за Родину"?
3. Лапин приказывает перейти дорогу. Его приказ выполняют лишь 5 солдат. Остальным глубоко на генерала наплевать.
4. Самого Лапина тоже не волнует, что его приказ не выполнен. Он видит, что дорогу перешли лишь пятеро и никаких колонн, как он велел, не сформировано, но ему всё равно.
И знаете, что выдаёт постановку ярче всего?
Это видео создано на ватных стереотипах о лихом мужественном генерале, непременно лично ведущем бойцов в атаку с криком "за Родину". Ватники привыкли видеть войну такой, какой она была 80-100 лет назад.
Вот пропаганда им ровно такую "войну" и показывает.
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24.05.2023 09:37 Відповісти
Напевно, йому лаври кадирівських тік-токерів не дають спокою.
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24.05.2023 10:15 Відповісти
ув. Сталкер, причина ещё проще: это просто тупое животное, которое вообще не знает, что такое тик-ток и вообще не умеет пользоваться ни компом, ни гаджетами, ни интернетом.

Оно же совковое колхозное быдло...
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24.05.2023 11:44 Відповісти
Саме цим і повинен займатись кацапський генерал. Розмахавати кінцівками і кричати "Впірьот бл:%;дь!"
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24.05.2023 09:43 Відповісти
Асфальт за ніч поклали новенький і розмітку свіжу нанесли, щоб зняти показуху. Ми бачили які у Белгородській обл дороги.
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24.05.2023 11:11 Відповісти
Товаріщ гєнєрал, а тут ходіть нє страшно? - Єслі би било страшно, я б здєсь нє ходіл. По факту з парку "Патріот" завозили трофейну американську техніку, аби з прив'язкою до місцевості наробити фото ніби-то застосування американської техніки на території Пуйлостану.
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24.05.2023 12:30 Відповісти
Ще б на коні руками махав, дибіл, бть
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24.05.2023 12:38 Відповісти
Аналоговнетный генерал 10 махов! И это только одной рукой!
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24.05.2023 13:09 Відповісти
Это, случайно, не на рубльовке снимали?
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24.05.2023 23:04 Відповісти
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