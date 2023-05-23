"Вперед, бл#дь", - генерал-полковник Лапін командує діями армії РФ у Бєлгородській області. ВIДЕО

Російська пропаганда дискредитувала генерала Лапіна. Показово без зброї, без тактики, махаючи руками, він керував "знищенням ДРГ в Бєлгороді".

Відео того, як він особисто керує операцією "з ліквідації ДРГ" в області, публікують російські паблики, повідомляє Цензор.НЕТ.

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