"Вперед, бл#дь", - генерал-полковник Лапін командує діями армії РФ у Бєлгородській області. ВIДЕО
Російська пропаганда дискредитувала генерала Лапіна. Показово без зброї, без тактики, махаючи руками, він керував "знищенням ДРГ в Бєлгороді".
Відео того, як він особисто керує операцією "з ліквідації ДРГ" в області, публікують російські паблики, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+44 VOLVO XC 70
показати весь коментар23.05.2023 23:45
+42 Myroslav Hrabovsky #517948
показати весь коментар23.05.2023 23:43
+38 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар23.05.2023 23:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Генерал-полковник Лапин "лично руководит борьбой с ДРГ".
На самом деле это видео - просто тупая постановка.
Смотрите:
1. Лапин "командует" группой из примерно 15 солдат. В нормальной армии этим занимается сержант, генерал-полковник там совершенно не нужен.
2. В якобы боевых условиях Лапин просто идёт по дороге. Солдаты хотя бы жмутся к забору, а Лапин гуляет себе. И стрельбы нет. То есть до противника далеко. А зачем в километре от противника орать "за Родину"?
3. Лапин приказывает перейти дорогу. Его приказ выполняют лишь 5 солдат. Остальным глубоко на генерала наплевать.
4. Самого Лапина тоже не волнует, что его приказ не выполнен. Он видит, что дорогу перешли лишь пятеро и никаких колонн, как он велел, не сформировано, но ему всё равно.
И знаете, что выдаёт постановку ярче всего?
Это видео создано на ватных стереотипах о лихом мужественном генерале, непременно лично ведущем бойцов в атаку с криком "за Родину". Ватники привыкли видеть войну такой, какой она была 80-100 лет назад.
Вот пропаганда им ровно такую "войну" и показывает.
Оно же совковое колхозное быдло...