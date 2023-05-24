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Новини Відео Війна
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"Не мы придумали СВО. Но наша деревня попала в блудняк и пошла п#здиться с соседями", - Пригожин про цілі РФ у війні. ВIДЕО

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в інтерв’ю пропагандисту Долгову пояснив цілі Росії у так званій "спецоперації".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Пригожин заявив у інтерв'ю пропагандисту Долгову.

"Не мы придумали эту спецоперацию. Но мы взяли под козырек и сказали "если деревня попала в блудняк, если мы пошли п#здиться с соседями - надо п#здиться до конца", - прокоментував Пригожин.

"У Шойгу зять ходит булками трясёт А дочка открывает форты Кронштадтские. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? На боеприпасы бл#ядь потрать", - заявив Пригожин, коментуючи безтурботне життя еліти під час війни. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До радянської влади ніякої України в історії людства не було, - Путін. ВIДЕО

Автор: 

інтерв’ю (221) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+45
"наша деревня попала в блудняк"
москву всегда называли "большая деревня", а теперь она совсем заблудила (деревня с пониженной социальной ответственностью)
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24.05.2023 00:13
+30
Баландер попутал понятия. Шо значит "запопала в блудняк"? Это значит, шо какой-то авторитет ввел своих торпед в ложное понимание пААняток. Т.е., как минимум половина истинно православных русских теперь - суки. Поэтому другая половина истинных русских должна их уничтожить. Я болею за обеих. Убейте их всех!
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24.05.2023 00:33
+29
Ну да. Завтра він взагалі скаже, що "дєдушка такі оказалса кончєним мудачьйом, ето он начал ес-ве-о". кадир підтвердить.

До м'ясорубки на болотах лишається один крок. Хто першим підпалить фітиль?
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24.05.2023 00:25
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"наша деревня попала в блудняк"
москву всегда называли "большая деревня", а теперь она совсем заблудила (деревня с пониженной социальной ответственностью)
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24.05.2023 00:13 Відповісти
Та да, так москвабад вже давно ніхто не обзивав
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24.05.2023 00:42 Відповісти
він здохне в один день з гіркіним.
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24.05.2023 00:15 Відповісти
І ******.
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24.05.2023 00:42 Відповісти
До нього ще не дійшло, що таке українське село.
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24.05.2023 00:16 Відповісти
блт! какая чудовищная несправедливость! )))
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24.05.2023 00:24 Відповісти
Ну да. Завтра він взагалі скаже, що "дєдушка такі оказалса кончєним мудачьйом, ето он начал ес-ве-о". кадир підтвердить.

До м'ясорубки на болотах лишається один крок. Хто першим підпалить фітиль?
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24.05.2023 00:25 Відповісти
Хаос ще перебудовується, коли всі елементи увійдуть в резонанс то тоді щось і трапиться само собою... але по моїм відчуттям це 2-3 місяці ще... а хто саме буде - не важливо, бо вся система увійде в резонанс.
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24.05.2023 00:39 Відповісти
люблю оптимистов. Но будем надеяться на ваши пару месяцев
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24.05.2023 01:10 Відповісти
Я думав ти здох вже, Іугєній.
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24.05.2023 04:02 Відповісти
только после вас
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24.05.2023 23:33 Відповісти
Нам від цього що? Поки ви в блуднякє ми будемо вас *******.
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24.05.2023 00:26 Відповісти
Жодні матюки.
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24.05.2023 00:26 Відповісти
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24.05.2023 00:30 Відповісти
Пригожин , ти вже допіз@ ився до кінця і тобі скоро настане кирдик !!

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24.05.2023 00:33 Відповісти
Баландер попутал понятия. Шо значит "запопала в блудняк"? Это значит, шо какой-то авторитет ввел своих торпед в ложное понимание пААняток. Т.е., как минимум половина истинно православных русских теперь - суки. Поэтому другая половина истинных русских должна их уничтожить. Я болею за обеих. Убейте их всех!
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24.05.2023 00:33 Відповісти
Баландер ж ссученый = працует на владу
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24.05.2023 01:05 Відповісти
мнда не оно пиарится на крови своих красавчег пусть пиарится У Французов есть опыт убирания подобных матумб в Африке куда он побежит
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24.05.2023 01:33 Відповісти
Пригожин словами как то Украину не парафинит, он даже часто говорил, что украинцы нормально воюют.
И мне кажется, что Путин реально обычный деревенский ******, а стальные просто хитрожопые приспособленцы по типу Шойгу.
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24.05.2023 00:34 Відповісти
Тут немає чому здаватись. Яка в Путіна освіта? Школа кгб і тіпа юрист? Путін лох.
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24.05.2023 04:05 Відповісти
питерская подворотня
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24.05.2023 04:42 Відповісти
Мабуть СВО придумали ми.
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24.05.2023 00:35 Відповісти
Він троль.

Троль - це енергетичний вампір, який живиться нашою негативною енергією, яку ми генеруємо на провокацію троля.

Єдиний метод боротьби з тролями: не сприймати серйозно троля та не сприймати серйозно себе.

Тоді троль вмирає з голоду, і з ним трапляється щось жахливе. Наприклад, він може впасти та зламати шию. Але поки вони жеруть нашу енергію, вони ростуть.

Пригожин створив фабрику тролів ще у 2013 році, за цей час він так вимахав, що створив власну армію.

! не сприймайте серйозно троля та не сприймайте серйозно себе - не годуйте троля !
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24.05.2023 00:35 Відповісти
Яка негативна енергія? Що ти верзеш? Пригожин деморалізує кацапів і психологічно підтримує українців. Якби не ця ****** з вухами, я б вже півроку сидів у депресії )
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24.05.2023 02:01 Відповісти
Він це постить раз за разом. Це якийсь кацапський ****** захищає тут пригожина.
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24.05.2023 04:06 Відповісти
дєрєвня не в блудняк попала. вся дєрєвня ********* і ми всі ******* ламаєм свої забори і йдем до сусідів
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24.05.2023 00:35 Відповісти
Абсолютно в кожному інтерв'ю прігожін про чоловічі попи розказує...
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24.05.2023 00:38 Відповісти
Сумує за бурною молодістю за ґратами. Перше кохання. Міцна чоловіча дружба. Ми ж не гомофоби. Теоритично мо.жна зрозуміти.
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24.05.2023 03:26 Відповісти
Блудняк (блуд) - неправильна, помилкова дія, думка, помилкове твердження, розпуста. Блудом ходити - блукати.
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24.05.2023 00:39 Відповісти
Cуки, председателя меняйте. Он в округе все деревни ушатал. Не живётся долб**бу спокойно.
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24.05.2023 00:40 Відповісти
А вот ради прикола, у этого лысого петуха есть хоть одно видео, где он не затрагивает тему мужских жоп, **** и прочей голубизны. По ходу тюремное прошлое Женьки, где он за сигарету всему бараку отсасывал, никогда его в покое не оставит
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24.05.2023 00:50 Відповісти
А дотумкати, що на снаряди взагалі не треба витрачатись, тим більше якщо твоя дярьовня геть з розуму з'їхала?

Дідько - що за народ такий схиблений, кожен по-своєму, але точно всі!
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24.05.2023 00:54 Відповісти
ну и жаргон.... Что он сказать хотел?
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24.05.2023 01:11 Відповісти
что он получил по роже и мяса нету для дальнейших действий
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24.05.2023 01:34 Відповісти
Что они такие же ***..тые, как и их счастливый кремлёвский дедушка
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24.05.2023 01:36 Відповісти
Он не может ни говорить ни хотеть.
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24.05.2023 04:43 Відповісти
Постійна нав'язлива присутність цього зека в інфопросторі вже запарила.

Швидше б ти здохло, гидота.
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24.05.2023 01:46 Відповісти
***** *****а видит из далека ...
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24.05.2023 01:56 Відповісти
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24.05.2023 01:56 Відповісти
Вагнер фактически заменил армию в рашке. Оленевод только занимается подготовкой биоматериала для Пригожина. Но это выгодно для цивилизованного мира. Вместо того чтобы развиваться, они будут строить одну большую военную базу. Весь человеческий ресурс будет уходить на военное мясо. Это на столетия вперед стреножит их цивилизационное развитие.

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24.05.2023 04:51 Відповісти
Не "блудняк", а, - путняк, від слова путать. Тепер цей гордієв вузол потрібно розрубати.
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24.05.2023 06:41 Відповісти
Мовою пересічного мокші такий посил означає,"помахались манннько и будя".
Насьупним за логікою має бути "а на кой нам усрался етот соседский коровник...".
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24.05.2023 06:59 Відповісти
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24.05.2023 08:28 Відповісти
Где-то я это видел, только стол короткий.
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24.05.2023 09:01 Відповісти
Кандидат у президенти росії починає предвиборчу компанію

Ваша дєрєвня буде відповідати по закону за все що накоїла, як у свій час нацитська Німеччина, тільки ще більш строго, бо скоєно злочинів було більше ніж Німеччиною.
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24.05.2023 11:10 Відповісти
Один великий та суцільний блудняк !!!
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24.05.2023 13:05 Відповісти
Параша в блудняке.
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24.05.2023 17:16 Відповісти
Это их там выбор Семейный...😆😆
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24.05.2023 18:44 Відповісти
 
 