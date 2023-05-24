"Не мы придумали СВО. Но наша деревня попала в блудняк и пошла п#здиться с соседями", - Пригожин про цілі РФ у війні. ВIДЕО

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в інтерв’ю пропагандисту Долгову пояснив цілі Росії у так званій "спецоперації".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Пригожин заявив у інтерв'ю пропагандисту Долгову.

"Не мы придумали эту спецоперацию. Но мы взяли под козырек и сказали "если деревня попала в блудняк, если мы пошли п#здиться с соседями - надо п#здиться до конца", - прокоментував Пригожин.

"У Шойгу зять ходит булками трясёт А дочка открывает форты Кронштадтские. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? На боеприпасы бл#ядь потрать", - заявив Пригожин, коментуючи безтурботне життя еліти під час війни.

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