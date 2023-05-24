"Не мы придумали СВО. Но наша деревня попала в блудняк и пошла п#здиться с соседями", - Пригожин про цілі РФ у війні. ВIДЕО
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в інтерв’ю пропагандисту Долгову пояснив цілі Росії у так званій "спецоперації".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Пригожин заявив у інтерв'ю пропагандисту Долгову.
"Не мы придумали эту спецоперацию. Но мы взяли под козырек и сказали "если деревня попала в блудняк, если мы пошли п#здиться с соседями - надо п#здиться до конца", - прокоментував Пригожин.
"У Шойгу зять ходит булками трясёт А дочка открывает форты Кронштадтские. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? На боеприпасы бл#ядь потрать", - заявив Пригожин, коментуючи безтурботне життя еліти під час війни.
Топ коментарі
+45 Mod Dom
показати весь коментар24.05.2023 00:13
+30 Maxim Ak-Murza #550960
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+29 George Highbaud
показати весь коментар24.05.2023 00:25
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москву всегда называли "большая деревня", а теперь она совсем заблудила (деревня с пониженной социальной ответственностью)
До м'ясорубки на болотах лишається один крок. Хто першим підпалить фітиль?
И мне кажется, что Путин реально обычный деревенский ******, а стальные просто хитрожопые приспособленцы по типу Шойгу.
Троль - це енергетичний вампір, який живиться нашою негативною енергією, яку ми генеруємо на провокацію троля.
Єдиний метод боротьби з тролями: не сприймати серйозно троля та не сприймати серйозно себе.
Тоді троль вмирає з голоду, і з ним трапляється щось жахливе. Наприклад, він може впасти та зламати шию. Але поки вони жеруть нашу енергію, вони ростуть.
Пригожин створив фабрику тролів ще у 2013 році, за цей час він так вимахав, що створив власну армію.
! не сприймайте серйозно троля та не сприймайте серйозно себе - не годуйте троля !
Дідько - що за народ такий схиблений, кожен по-своєму, але точно всі!
Швидше б ти здохло, гидота.
Насьупним за логікою має бути "а на кой нам усрался етот соседский коровник...".
Ваша дєрєвня буде відповідати по закону за все що накоїла, як у свій час нацитська Німеччина, тільки ще більш строго, бо скоєно злочинів було більше ніж Німеччиною.