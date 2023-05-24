Сили оборони мають успіхи на флангах Бахмуту, триває оборонна операція, - Сирський. ВIДЕО

Українські захисники на Бахмутському напрямку продовжують оборонну операцію.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута", - зазначив він.

Також командувач розповів, що українські захисники на Бахмутському напрямку взяли в полон найманця з ПВК "Ветеран".

"Нам сказали, якщо ми не поїдемо воювати, то нас завантажать у Камаз і більше ніхто нас не побачить", - сказав окупант.

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