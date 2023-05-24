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БПЛА Poseidon вистежив ворожу техніку в окупованому Донецьку, а HIMARS завдав влучного удару. ВIДЕО

БПЛА Poseidon у тимчасово окупованому Донецьку виявив ПТРК та систему відеоспостереження. Техніка росіян була встановлена на даху так званих "веж-близнюків" в районі ДАПу.

Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднив п'ятий президент Петро Порошенко.

Після передачі координат артилеристам по об’єкту було завдано удару з HIMARS.

"Ось що буває, коли Посейдон в руках наших військових. Під час розвідувального польоту в районі Донецька екіпаж виявив на даху будинку розрахунок ПТРК та систему відеоспостереження ворога. Повз проїжджав Хаймарс. Як ви думаєте, що з росіянами?", - зазначив лідер "ЄС".

Раніше підрозділам ГУР передали комплекс БПЛА Poseidon. Половину коштів на цю техніку зібрала українська діаспора, другу половину сплатив Фонд Порошенка.

Раніше повідомлялось, що до ЗСУ невдовзі надійде нова модифікація БПЛА Poseidon 10.

Poseidon - комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

Читайте: Артилеристи 43-ї бригади отримали комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку. ФОТО

Автор: 

Донецьк (947) Порошенко Петро (15174)


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Топ коментарі
+38
Знов Посейдон, а на ньому Порох літав. Пожалій Зяму, він не винесе такого твого піару.
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24.05.2023 09:58
+28
"Делайте добрые дела молча" - саме тому гундосне чмо щодня записує відоси
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24.05.2023 10:20
+26
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24.05.2023 09:59
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Знов Посейдон, а на ньому Порох літав. Пожалій Зяму, він не винесе такого твого піару.
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24.05.2023 09:58 Відповісти
Серьезно?...Собирали всем миром?...Всем миром собирают для Притулы, а пиарится на этом и заказывает билборды он ....Порох вносит свою сумму эквивалентную взносу любого человека...
Ты уже два миллиона получил за доказательства возврата техники Пороху, после передачи в часть?....
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24.05.2023 10:34 Відповісти
"Петька" - твой бойфренд в теплотрассе чебоксар ,зебаран
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24.05.2023 10:35 Відповісти
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24.05.2023 10:36 Відповісти
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24.05.2023 10:56 Відповісти
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24.05.2023 09:59 Відповісти
А давай ми тобі нік змінимо? Буде
Бо ти постійно на форумі навіть не "гімно вишукуєш" Ти ним плюєшся!
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24.05.2023 10:12 Відповісти
То йому клятий Порох стільки в душу на.рав, що досі з рота вивалюється)
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24.05.2023 10:52 Відповісти
А чому це ти крябаєш тут новоязом, зебіл?
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24.05.2023 10:16 Відповісти
твое мнение - лишь твое мнение.

Зеленский каждый божий день пиарится и ничего.
То же с Притулой.
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24.05.2023 10:16 Відповісти
Коротко про піар під час військового стану...
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24.05.2023 10:26 Відповісти
Якби він дійсно "награбував" - то його-б "свої прокурори 100%" за вказівкою блазня давно посадили-б
Методичку поміняй - твоя вже пліснявою вкрилася!!!
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24.05.2023 10:30 Відповісти
1996 рік, дві фабрики за раз. Починав з ларьків.
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24.05.2023 15:06 Відповісти
Так чого мовчиш? Давай бігом до "шефа" з інформацією З твоєї "Данії" до кабінету Подляка - хвилин десять ходу Він знає як дать хід інформації!!!
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24.05.2023 15:11 Відповісти
"Делайте добрые дела молча" - саме тому гундосне чмо щодня записує відоси
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24.05.2023 10:20 Відповісти
Воно шеХереЗад - казочки на ніч
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24.05.2023 10:54 Відповісти
Ага! В радянські часи був "дід Панас", а зараз - "Дядько ******"!
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24.05.2023 14:45 Відповісти
"А еще, неплохо бы для Порошенко взять уроки бокса - а вдруг придеться на следующих выборах встречаться на стадионе с Кличком"

Навіть уявляти жахливо що ЗЕ зробить з Кличко на стадионі...
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24.05.2023 10:25 Відповісти
А г-на Зеленского Вы относите к новым политикам или старым?
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24.05.2023 10:26 Відповісти
в связи с этим поступает предложение переименовать "зе лідора", у "чотириразовий втікач"
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24.05.2023 10:38 Відповісти
"любезный", а не пошел бы ты вслед за хрюсским кораблём? Ну пошел,пошел, пошел...
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24.05.2023 10:40 Відповісти
Наглухо відключили GPS, казали вони.
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24.05.2023 10:05 Відповісти
Мені цікаво тільки одне - "Якого хрєна виставлять ПТРК на даху "висотки" в тилу своїх військ? Вони думають що у нас на озброєнні є "літаючі" "Абрамси"?
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24.05.2023 10:08 Відповісти
Вони беруть приклад з маскви -- там також комплекс ПВО встановили на даха будинків у центрі міста.
https://www.rbc.ua/ukr/news/viglyadae-kumedno-ignat-poyasniv-navishcho-1674824931.html "Выглядит забавно". Игнат объяснил, зачем в Москве устанавливают ПВО на крышах зданий

Кацапи...
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24.05.2023 10:30 Відповісти
Москва Газета бесплатных обявлений 2023 год

«Сниму квартиру в зоне прикрытия С-300, С-400 В зоне прикрытия «Панцырь 1С» , «Бук» и «Тор» - не предлагать! …»
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24.05.2023 10:38 Відповісти
Оттуда до серой зоны на дороге из Песок в Первомайское примерно 6 км. Корнет летит на 5,5км, летит по лазерному лучу, для этого на пути от установки до цели не должно быть преград мешающих лучу. Эти высотки 14 или 16 этажей наверное. Так что с их крыш Пески, Первомайское и близлежащие поля и посадки как на ладони.
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24.05.2023 14:31 Відповісти
Вот эти башни 48°03'14.5"N 37°42'45.0"E (48.054031, 37.712493)
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24.05.2023 14:34 Відповісти
Червона ганчірка для бичків, під пороха так і рве. Бережіть здоровʼя, не падайте з диванів, борцуни ви наші. Хай порох робить свою справу і допомагає фронту
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24.05.2023 10:17 Відповісти
Порох допомагає, а коломойська зеорда - краде та ховає.
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24.05.2023 10:34 Відповісти
Я в фонд Порошенка примерно 3000 грн задонатил. Ну просто фотоотчеты внушают доверие.
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24.05.2023 11:01 Відповісти
+1. Не помню сколько
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24.05.2023 11:11 Відповісти
Завтра отримаю пенсію та задонатю через купівлю нової чашки.

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24.05.2023 11:05 Відповісти
Красєво.
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24.05.2023 11:20 Відповісти
ПИТАННЯ - ХТО З НИХ І СКІЛЬКИ КУПИВ ТЕХНІКУ ДЛЯ ЗСУ
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24.05.2023 11:24 Відповісти
Щось не схоже на Хаймарс. Та й в чому сенс бити по протитанковій системі, яка знаходиться на значній відстані від передка?
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24.05.2023 12:13 Відповісти
Руины аэропорта на значительном расстоянии от передка?
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24.05.2023 14:00 Відповісти
На сьогодні вже так.
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24.05.2023 22:09 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/2551 Юрій Бірюков :

"Це сумний допис про останній політ БПЛА Poseidon H10 MkIII із бортовим номером 135АС.
Негласна традиція авіації пробралася в армійське життя і намертво тут вкоренилася - уникати слова «останній». Говорять "крайній", зберігаючи сенс і злегка ламаючи мову для незвичного вуха. "Крайня" подорож, "крайня" вилазка, "крайній" політ. Бо "останній" - він в один кінець.
Бортовий 135АС учора улетів в останній політ.

Один із найкращих екіпажів операторів БПЛА, які віртуозно опанували мистецтво прориву крізь щільну завісу РЕБ та ППО переднього краю. Вони знайшли багато десятків танків, САУ, складів і, працюючи у зв'язці з HIMARS, наробили багато "бавовни" окупантам. В останній виліт вони йшли моніторити удар по батареї гаубиць Мста-Б, яку самі ж знайшли напередодні.
Але проти Тор-М1 наш дрон безсилий.
Екіпаж залишився без крил. Вартість одного нового борту 3 213 050 гривень, з урахуванням половини від Порошенка - нам терміново потрібно зібрати та сплатити 1 606 525 гривень. І тоді в небо знову піднімуться очі одного з найкращих екіпажів ЗСУ.

Я прошу вас про допомогу. Не екіпаж. Не військові. Вони занадто скромні та зараз надто сумні. Я благаю: саме я.
Прошу допомогти зібрати ресурси, якщо у вас є така можливість. І прошу допомогти поширити цей допис. Нам потрібна будь-яка допомога для вирішення цього завдання.

💳 Приватбанк: 5169 3305 2068 6400 Отримувач: ГО Солідарна Справа Громад
💳 Моно: 5375 4115 0177 8331 Отримувач: Антоніна Бузіло"
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24.05.2023 15:57 Відповісти
 
 