БПЛА Poseidon вистежив ворожу техніку в окупованому Донецьку, а HIMARS завдав влучного удару. ВIДЕО

БПЛА Poseidon у тимчасово окупованому Донецьку виявив ПТРК та систему відеоспостереження. Техніка росіян була встановлена на даху так званих "веж-близнюків" в районі ДАПу.

Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднив п'ятий президент Петро Порошенко.

Після передачі координат артилеристам по об’єкту було завдано удару з HIMARS.

"Ось що буває, коли Посейдон в руках наших військових. Під час розвідувального польоту в районі Донецька екіпаж виявив на даху будинку розрахунок ПТРК та систему відеоспостереження ворога. Повз проїжджав Хаймарс. Як ви думаєте, що з росіянами?", - зазначив лідер "ЄС".

Раніше підрозділам ГУР передали комплекс БПЛА Poseidon. Половину коштів на цю техніку зібрала українська діаспора, другу половину сплатив Фонд Порошенка.

Раніше повідомлялось, що до ЗСУ невдовзі надійде нова модифікація БПЛА Poseidon 10.

Poseidon - комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

Читайте: Артилеристи 43-ї бригади отримали комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку. ФОТО