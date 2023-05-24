БПЛА Poseidon вистежив ворожу техніку в окупованому Донецьку, а HIMARS завдав влучного удару. ВIДЕО
БПЛА Poseidon у тимчасово окупованому Донецьку виявив ПТРК та систему відеоспостереження. Техніка росіян була встановлена на даху так званих "веж-близнюків" в районі ДАПу.
Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднив п'ятий президент Петро Порошенко.
Після передачі координат артилеристам по об’єкту було завдано удару з HIMARS.
"Ось що буває, коли Посейдон в руках наших військових. Під час розвідувального польоту в районі Донецька екіпаж виявив на даху будинку розрахунок ПТРК та систему відеоспостереження ворога. Повз проїжджав Хаймарс. Як ви думаєте, що з росіянами?", - зазначив лідер "ЄС".
Раніше підрозділам ГУР передали комплекс БПЛА Poseidon. Половину коштів на цю техніку зібрала українська діаспора, другу половину сплатив Фонд Порошенка.
Раніше повідомлялось, що до ЗСУ невдовзі надійде нова модифікація БПЛА Poseidon 10.
Poseidon - комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.
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Ты уже два миллиона получил за доказательства возврата техники Пороху, после передачи в часть?....
Бо ти постійно на форумі навіть не "гімно вишукуєш" Ти ним плюєшся!
Зеленский каждый божий день пиарится и ничего.
То же с Притулой.
Методичку поміняй - твоя вже пліснявою вкрилася!!!
Навіть уявляти жахливо що ЗЕ зробить з Кличко на стадионі...
https://www.rbc.ua/ukr/news/viglyadae-kumedno-ignat-poyasniv-navishcho-1674824931.html "Выглядит забавно". Игнат объяснил, зачем в Москве устанавливают ПВО на крышах зданий
Кацапи...
«Сниму квартиру в зоне прикрытия С-300, С-400 В зоне прикрытия «Панцырь 1С» , «Бук» и «Тор» - не предлагать! …»
"Це сумний допис про останній політ БПЛА Poseidon H10 MkIII із бортовим номером 135АС.
Негласна традиція авіації пробралася в армійське життя і намертво тут вкоренилася - уникати слова «останній». Говорять "крайній", зберігаючи сенс і злегка ламаючи мову для незвичного вуха. "Крайня" подорож, "крайня" вилазка, "крайній" політ. Бо "останній" - він в один кінець.
Бортовий 135АС учора улетів в останній політ.
Один із найкращих екіпажів операторів БПЛА, які віртуозно опанували мистецтво прориву крізь щільну завісу РЕБ та ППО переднього краю. Вони знайшли багато десятків танків, САУ, складів і, працюючи у зв'язці з HIMARS, наробили багато "бавовни" окупантам. В останній виліт вони йшли моніторити удар по батареї гаубиць Мста-Б, яку самі ж знайшли напередодні.
Але проти Тор-М1 наш дрон безсилий.
Екіпаж залишився без крил. Вартість одного нового борту 3 213 050 гривень, з урахуванням половини від Порошенка - нам терміново потрібно зібрати та сплатити 1 606 525 гривень. І тоді в небо знову піднімуться очі одного з найкращих екіпажів ЗСУ.
Я прошу вас про допомогу. Не екіпаж. Не військові. Вони занадто скромні та зараз надто сумні. Я благаю: саме я.
Прошу допомогти зібрати ресурси, якщо у вас є така можливість. І прошу допомогти поширити цей допис. Нам потрібна будь-яка допомога для вирішення цього завдання.
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