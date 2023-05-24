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Жеваго про справу Князєва: Жодних хабарів ми не давали, чомусь я незручний цій владі. ВIДЕО

Олігарх Костянтин Жеваго, який фігурує у справі про корупцію у Верховному Суді, заперечує інформацію про передачу хабаря ексглаві ВС Всеволоду Князєву.

Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Жеваго затримали французькі поліціянти за запитом українських правоохоронців у Куршевелі. Згодом його відпустили під заставу, а французький суд відмовив у екстрадиції бізнесмена до України.

"Проте завершення всіх юридичних процесів у французьких правоохоронних органах триває і досі. А це означає, що Жеваго не може залишати межі Франції та має електронним способом регулярно відмічатися в поліції. Так один з найбагатших людей України більше ніж на пів року застряг у Франції", - пише видання.

Журналіст Михайло Ткач вирушив до Парижу, де зміг поспілкуватися із Жеваго.

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Бізнесмен розповів, що не знайомий з ексглавою ВС Князєвим та не спілкувався з жодним суддею Верховного Суду. Також Жеваго заявив, що не спілкувався з Горецьким (фігурантом справи Князєва).

Також він прокоментував інформацію про хабар, на якому затримали Князєва.

"Те, що ми не давали жодних хабарів, це я на 100% вам відповідаю. Жодних. Це взагалі проти нас та проти наших цінностей і нашого виховання. ... Ми не брали участі в жодних з цих... те, що вони (НАБУ. - Ред.) звинувачують зараз Князєва, Горецького, решту всіх... Ми законослухняні, порядні люди. Не хочемо жодних стосунків мати", - сказав бізнесмен.

"Чомусь мене ця влада, яку ви знаєте, хто привів до влади, за які гроші... вони обрали мене олігархом, тому що я їм не зручний. ... "Ми ж боремося з олігархами, ми і будемо з ним боротися". Я вимушений був поїхати 2019 році з країни. Я хотів би повернутися якомога швидше. ... Ситуація по банку, з цією карною справою, з пальця висмоктана", - додав він.

Читайте: Жеваго про плівки у справі ексочільника ВСУ Князєва: "Припускаю, що це міг бути я"

Нагадаємо, наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". У липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

28 грудня 2022 року минулого року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго, повідомляли у ДБР. Але далі суд звільнив бізнесмена під заставу 1 млн євро, а потім відмовив у його екстрадиції.

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва.

Керівник САП Олександр Клименко уточнював, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів. Він не назвав адвокатське об'єднання. Інтереси компанії Ferrexpo Жеваго у Верховному Суді представляла юридична фірма "Ілляшов і партнери", однак там свою причетність до справи заперечили.

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Автор: 

Жеваго Костянтин (393) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+9
Жеваго серед наших "олігархів"як Боже створіння... шкоди для Держави точно найменше зробив, а отримує за всіх.. мабуть ПГЗК намутить хочуть, в який той же Жеваго може до мільярда у.е. і вклав..
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24.05.2023 11:01
+9
"Чомусь мене ця влада, яку ви знаєте, хто привів до влади, за які гроші... вони обрали мене олігархом, тому що я їм не зручний. ... "Ми ж боремося з олігархами, ми і будемо з ним боротися".
Я вимушений був поїхати 2019 році з країни. Я хотів би повернутися якомога швидше. ... Ситуація по банку, з цією карною справою, з пальця висмоктана", - додав він.

Джерело:

*
Жеваго виїхав, а міжнародний злочинець Бєня каломойський повернувся і далі грабує Україну.
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24.05.2023 11:09
+6
хоч би один сказав: "так, г**дон і у**бок, визнаю. але лікуюся"
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24.05.2023 10:52
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Ага и банк "Финики" работает до сих пор, рассчитался со всеми клиентами....
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24.05.2023 10:48 Відповісти
А у Гонтарєвої-Сатани про те. як вона за бандою інших ворошиліних громила цей банк, не хочеш нічого розпитати?
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24.05.2023 12:20 Відповісти
Ти з подоляцьких бачу ?
Гонтарєва визнана Заходом як гарний і прозорий спеціаліст у банківські сфері, тому більш ії лайном поливай і радій разом з Зе клоунами "Горіла хата", щоб всі бачили хто ти є.
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24.05.2023 16:00 Відповісти
бідося, застряг у Франції, незручний... поплач, сонечко
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24.05.2023 10:49 Відповісти
Та ще й в Куршевелі . Бідна дитина , що що їй такі муки . !?
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24.05.2023 10:56 Відповісти
Как ток за жопу....так сразу не выгодный...политические преследования прочие бла бла бла
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24.05.2023 10:49 Відповісти
хоч би один сказав: "так, г**дон і у**бок, визнаю. але лікуюся"
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24.05.2023 10:52 Відповісти
Можно просто " хлебало завалить")
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24.05.2023 10:53 Відповісти
Якесь жоване виправдвння...
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24.05.2023 10:54 Відповісти
Рафік нівінават...
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24.05.2023 10:54 Відповісти
Це в нас так водиться.Як тільки беруть за сраку відразу кричить що це політичне переслідування або незручний цій владі.
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24.05.2023 10:55 Відповісти
Жеваго серед наших "олігархів"як Боже створіння... шкоди для Держави точно найменше зробив, а отримує за всіх.. мабуть ПГЗК намутить хочуть, в який той же Жеваго може до мільярда у.е. і вклав..
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24.05.2023 11:01 Відповісти
Пане,Голос,будь ласка розмістіть всіх українських олігархів в порядку-хто найбільше приніс шкоди.Невже ж олігархи приносять шкоду своїй державі?Та всі ж вони-якщо не фонд допомоги роблять,то щось купляють для народу,а взятки,закони,офшорні рахунки,приватизації-це ж не про них.Ну вірно?Адже ще не один не сказав про щось подібне?
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24.05.2023 22:37 Відповісти
"Чомусь мене ця влада, яку ви знаєте, хто привів до влади, за які гроші... вони обрали мене олігархом, тому що я їм не зручний. ... "Ми ж боремося з олігархами, ми і будемо з ним боротися".
Я вимушений був поїхати 2019 році з країни. Я хотів би повернутися якомога швидше. ... Ситуація по банку, з цією карною справою, з пальця висмоктана", - додав він.

Джерело:

*
Жеваго виїхав, а міжнародний злочинець Бєня каломойський повернувся і далі грабує Україну.
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24.05.2023 11:09 Відповісти
Якщо вже про тих мерзотників, які залишились, то головний з них не Колояйський, а Пінчук-Зятьок. Консільєрі клану Кучми. І його вим*я "чомусь" ЗЕлуплені органи взагалі не чіпають. Мабуть за те, що вклав 70 млн. дол. в Манафорта.
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24.05.2023 12:24 Відповісти
Пінчук також гнида, але я не бачу бескінечних новин про те, що суди Портнова-Татарова виносять рішення, що дозволяють Пінчуку не платити в бюджет України його багатомільярдні борги.
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24.05.2023 13:23 Відповісти
Караул!!! Найчеснішу людину на землі звинувачують в хабарництво! Врятуємо Живого разом!
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24.05.2023 11:18 Відповісти
Як би цей ткач пішов до бєні і запитав? бєня , чому тебе досі не посадили? Але ж продажних ткачів навіть за кордон під час війни випускають... може єрмак у відрядження послав?
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24.05.2023 11:20 Відповісти
Было бы удивительно, если бы Жеваго добровольно признался в даче взятки.
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24.05.2023 11:21 Відповісти
Шось би нове придумав -- бо всі як не політичні -- то не при ділах .
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24.05.2023 11:23 Відповісти
Ото ще гніда яка ледь не обанкротила Краз.
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24.05.2023 11:25 Відповісти
Обанкрочував його Свинарчук, залишаючи КРАЗ без військових замовлень. Заключаючи при цьому договорняки з МАЗом дерунового недодиктатора Луки.
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24.05.2023 12:30 Відповісти
Не свисти шановний
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24.05.2023 16:10 Відповісти
Естественно, что сам Жеваго авоську с взяткой не заносил. Это делают другие.
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24.05.2023 12:23 Відповісти
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24.05.2023 12:27 Відповісти
фіалкові інформцигани.
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24.05.2023 20:23 Відповісти
Вся історія хабарів написана на козій морді.Жаваго не володіє мовою 95к.,йому кажуть:"Гюльчатай открой личико.",а він дурня включає.
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24.05.2023 12:59 Відповісти
застряв бідолаха у Франції, а так рвався у в Україну, щоб піти у військомат і добровольцем на фронт...співчуваю.
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24.05.2023 13:00 Відповісти
ти собі не уявляєш, як рвався до військомату зе-лупа, аж 4 рази і всі 4 рази фатально помилявся адресою... тепер працює "верховним" та збирає "ставки", одним словом - хєнєралісімус Боневтік...
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24.05.2023 15:18 Відповісти
хабарі брази "знатні" законники... навчили жеваго "правильно" хрюкати.
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24.05.2023 16:51 Відповісти
Бреше!!!
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24.05.2023 18:35 Відповісти
А як ліхо закручений сюжет. Беня купив цю долю в бувшого директора шкуродерні у Вознесенську, а як визнавати незаконним ? В Лондонах, чи що ?
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24.05.2023 20:34 Відповісти
 
 