Жеваго про справу Князєва: Жодних хабарів ми не давали, чомусь я незручний цій владі. ВIДЕО

Олігарх Костянтин Жеваго, який фігурує у справі про корупцію у Верховному Суді, заперечує інформацію про передачу хабаря ексглаві ВС Всеволоду Князєву.

Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Жеваго затримали французькі поліціянти за запитом українських правоохоронців у Куршевелі. Згодом його відпустили під заставу, а французький суд відмовив у екстрадиції бізнесмена до України.

"Проте завершення всіх юридичних процесів у французьких правоохоронних органах триває і досі. А це означає, що Жеваго не може залишати межі Франції та має електронним способом регулярно відмічатися в поліції. Так один з найбагатших людей України більше ніж на пів року застряг у Франції", - пише видання.

Журналіст Михайло Ткач вирушив до Парижу, де зміг поспілкуватися із Жеваго.

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Бізнесмен розповів, що не знайомий з ексглавою ВС Князєвим та не спілкувався з жодним суддею Верховного Суду. Також Жеваго заявив, що не спілкувався з Горецьким (фігурантом справи Князєва).

Також він прокоментував інформацію про хабар, на якому затримали Князєва.

"Те, що ми не давали жодних хабарів, це я на 100% вам відповідаю. Жодних. Це взагалі проти нас та проти наших цінностей і нашого виховання. ... Ми не брали участі в жодних з цих... те, що вони (НАБУ. - Ред.) звинувачують зараз Князєва, Горецького, решту всіх... Ми законослухняні, порядні люди. Не хочемо жодних стосунків мати", - сказав бізнесмен.

"Чомусь мене ця влада, яку ви знаєте, хто привів до влади, за які гроші... вони обрали мене олігархом, тому що я їм не зручний. ... "Ми ж боремося з олігархами, ми і будемо з ним боротися". Я вимушений був поїхати 2019 році з країни. Я хотів би повернутися якомога швидше. ... Ситуація по банку, з цією карною справою, з пальця висмоктана", - додав він.

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Нагадаємо, наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". У липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

28 грудня 2022 року минулого року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго, повідомляли у ДБР. Але далі суд звільнив бізнесмена під заставу 1 млн євро, а потім відмовив у його екстрадиції.

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва.

Керівник САП Олександр Клименко уточнював, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів. Він не назвав адвокатське об'єднання. Інтереси компанії Ferrexpo Жеваго у Верховному Суді представляла юридична фірма "Ілляшов і партнери", однак там свою причетність до справи заперечили.

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