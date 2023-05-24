Конструктора підприємства ОПК у Росії звинуватили в шпигунстві на користь України. ВIДЕО
У Ростові-на-Дону затримали конструктора оборонно-промислового підприємства. Його звинувачують у передачі українській розвідці даних про підприємства ОПК, засоби протиповітряної оборони Росії та розміщення військових у місті.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
ФСБ заявила, що задокументувала і припинила протиправну діяльність інженера-конструктора одного з підприємств оборонно-промислового комплексу в м. Ростов-на-Дону.
За її твердженням, з лютого до квітня 2023 року "цей громадянин Росії під час листування в інтернет-месенджерах зі співробітником ГУР МО України, виконуючи його завдання, а також ініціативно передавав інформацію про розташування підприємств ОПК, а також засобів ППО та особового складу ЗС РФ, розміщених на території м. Ростова-на-Дону".
Слідче управління ФСБ Росії порушило кримінальну справу за ст. 275 КК РФ "Державна зрада" у формі шпигунства.
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