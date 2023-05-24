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Конструктора підприємства ОПК у Росії звинуватили в шпигунстві на користь України. ВIДЕО

У Ростові-на-Дону затримали конструктора оборонно-промислового підприємства. Його звинувачують у передачі українській розвідці даних про підприємства ОПК, засоби протиповітряної оборони Росії та розміщення військових у місті.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

ФСБ заявила, що  задокументувала і припинила протиправну діяльність інженера-конструктора одного з підприємств оборонно-промислового комплексу в м. Ростов-на-Дону.

За її твердженням, з лютого до квітня 2023 року "цей громадянин Росії під час листування в інтернет-месенджерах зі співробітником ГУР МО України, виконуючи його завдання, а також ініціативно передавав інформацію про розташування підприємств ОПК, а також засобів ППО та особового складу ЗС РФ, розміщених на території м. Ростова-на-Дону".

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Слідче управління ФСБ Росії порушило кримінальну справу за ст. 275 КК РФ "Державна зрада" у формі шпигунства.

Автор: 

затримання (4339) росія (65191) ФСБ (1451) шпигунство (993)


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Топ коментарі
+10
«Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Палыч Берия!»
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24.05.2023 14:25
+9
Чергова топорно зроблена кацапська казочка. Хрена ви спіймаєте реальну українську агентуру,довбой@би))
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24.05.2023 14:26
+8
Почалась охота на відьом ))
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24.05.2023 14:25
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Почалась охота на відьом ))
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24.05.2023 14:25 Відповісти
«Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Палыч Берия!»
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24.05.2023 14:25 Відповісти
Я такой старый, что хорошо помню частушки:"Лаврентий Палыч Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков!"
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24.05.2023 14:29 Відповісти
Это следующая стадия. Пока до нее в московии еще не дошли.
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24.05.2023 14:39 Відповісти
Цветет в Тбилиси алыча не для Лаврентий Палыча, а для Климент Ефремыча и Вячеслав Михалыча (Ворошилов и Молотов)
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24.05.2023 18:55 Відповісти
Чергова топорно зроблена кацапська казочка. Хрена ви спіймаєте реальну українську агентуру,довбой@би))
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24.05.2023 14:26 Відповісти
Хоть один робив щось корисне. А не лазив з білою лєнтою.
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24.05.2023 14:28 Відповісти
"інформацію про розташування підприємств ОПК" - це такі хитрі русопідприємства ОПК, в яких нема офіційної поштової адреси?)))
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24.05.2023 14:30 Відповісти
Від страху У хутина почалась охота на відьм 🤣🤣
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24.05.2023 14:32 Відповісти
Вони тут вміють це як ніхто і ніде..
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24.05.2023 14:37 Відповісти
Арештуй, не арештуй - все одне кацапам х...
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24.05.2023 14:36 Відповісти
Москалі, у вас всі інженер-конструктори шпигуни, розстріляйте, тільки тихенько.
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24.05.2023 14:37 Відповісти
Стосовно підприємства на якому цей чоловік працює та місць розташування військових у Ростові ще можливо повірити у можливість наявності в нього інформації, а от по засобам ППО щось сповістити нашій розвідці він точно не мав можливості. Тож саме це спотворює усі звинувачення ФСБшників до нього! Тому швидше за все це показові дії які повинні переконати населення Московії (т.з. =роССії=) у =спроможності= роССійських силовиків протистояти українській розвідці!
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24.05.2023 14:38 Відповісти
Скоріше всього мужик просто начальника на уху прилюдно послав. Ось і шиють. Зараз на рашці вже не шукають з активною позицією проти війни. Їх вже пересаджали і вичавили з рашки. Зараз на рашці просто шукають невдоволених. Відмовився на війну гроші здати - шпигун. Послав начальника який вимагав понаднормово працювати за безкоштовно - диверсант.
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24.05.2023 14:38 Відповісти
Ну йшов собі ботан. Так не, *****, воно розвідник, з походною еврея.
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24.05.2023 14:44 Відповісти
Мабуть дрон з фанери його витівка..
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24.05.2023 14:54 Відповісти
цирк да и только. да---------- дожились.
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30.05.2023 13:33 Відповісти
 
 