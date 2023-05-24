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Окупанти п’ють воду з канави і тягнуть свого пораненого поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Українські воїни із 3-ї ОШБ опублікували фрагмент втечі російських окупантів після бою поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксований момент, коли два окупанти п'ють воду з канави та тягнуть свого пораненого.

"П’ють із калюжі та тягнуть за шкібарки свого "трьохсотого". Саме так окупанти втікають після штурмових дій нашої бригади під Бахмутом. Відео розвідувально-ударного підрозділу "Шершень", бійців 2-го штурмбату", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпери 3-ї ОШБр ліквідували двох вагнерівців на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) Бахмут (1560) 3 Окрема штурмова бригада (432)


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Топ коментарі
+35
Іванушка, нє пєй із автоканави, а то жігульоночком станєш
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24.05.2023 15:54
+30
Потянули трахать, пока ещё тёплый....
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24.05.2023 15:28
+29
А беспилотник - садюга , міг би їх прикончити зразу у калюжі
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24.05.2023 15:24
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А беспилотник - садюга , міг би їх прикончити зразу у калюжі
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24.05.2023 15:24 Відповісти
А він получае задоволення - фільм знимае одразу на Канський фестиваль
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24.05.2023 15:25 Відповісти
Анимал плэнет в мире животных.
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24.05.2023 22:53 Відповісти
Іванушка, нє пєй із автоканави, а то жігульоночком станєш
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24.05.2023 15:54 Відповісти
Kakoi takoi nahren žiguļi!!! Belaja LADA!
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24.05.2023 16:30 Відповісти
Нашим теж доводиться пити з канав. Так що помовч.
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24.05.2023 19:36 Відповісти
Кримінальники звичайно тягнуть з собою щоб по дорозі з'їсти. Смачненького вам, сволото.
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24.05.2023 15:57 Відповісти
Ба, а я і не подумала . Тому він їм живим потрібен, інакше пристрелили би його ці АНДРОФАГИ
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24.05.2023 16:00 Відповісти
То у них в звичаї. Називають 'корова'. Щоб не здогадався зразу.
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24.05.2023 16:03 Відповісти
Цікаво , а їх мами і жінки знають чим їх чоловики займаються? Треба швидко розказати , щоб у раши нова бомба вибухнула у СОЛОВЬЕВА 🤣🤣
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24.05.2023 16:13 Відповісти
Та все вони знають. Пухнуть в очікуванні сваво раднова.
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24.05.2023 16:41 Відповісти
Жаль у нас крокодилы не водятся...
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24.05.2023 22:57 Відповісти
А чаю з новічком!
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24.05.2023 15:25 Відповісти
Чай з новічком не для такого бидла.
Новічок толька для ізбраних.
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24.05.2023 15:27 Відповісти
Потянули трахать, пока ещё тёплый....
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24.05.2023 15:28 Відповісти
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24.05.2023 15:33 Відповісти
********, хдє вада?!
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24.05.2023 15:30 Відповісти
Крепко їх прикрутило - якщо воду з канави п"ють! А що ж буде влітку?! Нам теж наука - потрібно готувать цистерни для підвозу води А ще краще - заготовлять пусті балцанки пластикові з-під напоїв У них зручніше всього воду на передній край доставлять Важать мало і перевозить чи переносить зручно!
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24.05.2023 15:38 Відповісти
Я таким теж цікавилась. В інеті повно недорогих невеликих бутелів, бутилок, є й величезні бідони, бочки - з харчового пластику. Невеличкі підприємства штампують. Волонтери зорієнтуються.
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24.05.2023 15:43 Відповісти
Дволітрові для піхоти - "саме те" І в рюкзак можна покласти і в будь-який багажник накидать три- чотири десятки А якщо попав під обстріл - то втрачається не вся вода - частина пляшок цілими залишаються !
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24.05.2023 15:58 Відповісти
Проблема постійна, наприклад бочку-причеп з-під кваса живу не знайдеш - підходять і для води і для соляри.
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24.05.2023 15:43 Відповісти
Вони до цього з дитинства звикли! З калюж пити,бо кудись йти,ноги переставлят!
Сам у 70-90ті на раші неодноразово таке бачив.
Навіть з цієї канави - набір з балцянки,талетки очищеня,фільтр з тканини.
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24.05.2023 15:58 Відповісти
Правилам виживання навчений - виріс у селі, більше тридцяти років мисливства і рибальства Вода з річки, трохи солі, казанок і лугова м"ята... Чай у спеку нормальний
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24.05.2023 16:11 Відповісти
Можно дома такий напій готувати . Сіль і м'ята ? Цікаво
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24.05.2023 16:16 Відповісти
На любителя Просто в спеку людина разом з потом втрачає сіль Коли водно-сольовий баланс порушується - зростає небезпека теплового удару Тому в Середній Азії п"ють зелений чай з сіллю у спеку Ви ж на Іссик-Кулі жили Повинні знать
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24.05.2023 16:30 Відповісти
1800 метрів над морем - там чай з молоком завжди пьють . Як британці 🤣🤣
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24.05.2023 16:40 Відповісти
А Ви айран з м"ятою не пили холодний? Дрібно січете м"яту Додаєте в кисле молоко Трохи присолюєте і в холодильник на годину-дві А потім п"єте з пшеничним хлібом Прекрасний полудник у жарку погоду
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24.05.2023 16:43 Відповісти
Ну Айран з м'ятою і в Турції е . А ще е ЙОГУРТОВИЙ СУП з м'ятою і рисом . Смачно.
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24.05.2023 19:13 Відповісти
Так "айран" це - "простокваша" До речі - дехто такий напій готує, розбавляючи простоквашу напополам молочною сироваткою або взагалі мінеральною водою В молодості нам у магазин привезли вірменську мінералку - "Арзні" Вона була на смак солонувата - от з нею я і змішував айран Його перед змішуванням краще всього збить міксером
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24.05.2023 19:33 Відповісти
Фабержеголовий міністро вже про це подбав, закупивши китайські фляги за ціною термосів.
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24.05.2023 21:15 Відповісти
Могли б 300-го в канаві втопити.Легше було б драпати.
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24.05.2023 15:32 Відповісти
Ще чого! Вони його по дорозі з'їдять. Хіба не знаєте, у них такий називається 'корова'.
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24.05.2023 16:02 Відповісти
псы барбосы и необычные кроссы ))
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24.05.2023 15:32 Відповісти
...напились плятььь, жужки з шахтних помий. Це ж треба так любіть рассєю ат волгі і да єнісєя
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24.05.2023 16:14 Відповісти
Схоже на канал Райгородок- Часів Яр- Горлівка.
Захищає лівий фланг рашистів під Кліщіївкою від прориву важкої тахніки ЗСУ.
П'ють воду з каналу і тягнуть свого пораненого, то що тут такого? /музичка - не в касу/.
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24.05.2023 15:32 Відповісти
Не погано, що той кац - 300. Може здохне за відсутності нормально медичної допомоги, а може всіх порадує, на нього витратять ресурси та час і здохне десь у лікарні бєлгарада. А у цих умовах гємор для 2 ще живих. Вода з каналу... ну, хотіли ж "павтаріть как дєди", повторюють. Маю надію, що підхоплять якусь кишкову паличку, чи ще щось погірше і знову ж таки, витягнуть максимум медичних ресурсів і здохнуть.
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24.05.2023 15:44 Відповісти
....а X U L Є .... фторая армия міра
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24.05.2023 15:38 Відповісти
Летите голуби летите... - "Летите, голуби", из к/ф "Мы за мир" (1976). Музыка - Исаак Дунаевский. Слова - Михаил Матусовский..."Бігіті русскіі бігіті" (2023).
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24.05.2023 15:39 Відповісти
Советский анекдот: водитель "скорой" привозит сразу три травмированных в трампункт. Его спрашивают: Была большая авария? Водитель отвечает: Да нет, был сначала один пострадавший, двух других по дороге в травмпункт я сбил."
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24.05.2023 15:42 Відповісти
Нова версія картини Васнецова - Брати козлята. Альонушка пішла у чергу за ладою.
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24.05.2023 15:44 Відповісти
Цим козлам вже не загрожує перетворитися в козлят!
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24.05.2023 15:46 Відповісти
Гей, забава, рок-н-рол до рана
Пий, гуляй, веселись
Токар, слюсар, не журись
Добре попрацюєм, новий мир збудуєм
В нашим ріднім СеРеСеРу
Раз, два, три - холера

Брати Гадюкіни, "Рок-н-Рол"
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24.05.2023 15:45 Відповісти
⚡️❗️Военкоры попали под минометный обстрел в Белгородской области

Как сообщил военкор Readovka Ярослав Воробьев, два прилета пришлись прямо на КПП в Козинке Белгородской области. Там, помимо Readovka, также были и корреспонденты из других СМИ. Подробности выясняются.
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24.05.2023 15:51 Відповісти
РДК продолжают кошмарить русню
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24.05.2023 15:52 Відповісти
Тепер вони помруть від діареї, бо в тій канаві були "бойові мікроби"! )))
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24.05.2023 15:57 Відповісти
Той факт,що кацапи тягнуть свого пораненого,а не кинули напризволяще -це вже "акт масаваго гєраїзма". "Діди гардятся."😆
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24.05.2023 15:59 Відповісти
тягнуть по калюжi
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24.05.2023 16:04 Відповісти
Та вони його зжеруть по дорозі. У кримінальників це зветься "корову вести". Щоб той, кого ведуть, зразу не здогадався. Матимуть свіжачка.
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24.05.2023 16:43 Відповісти
сцут ,а потом пьют
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24.05.2023 15:59 Відповісти
Я ось вам що скажу. Ворога потрібно поважати. Ні, не любити, не відноситись до нього по-дружньому, але поважати. Що я бачу тут? Вони його не кинули, як це часто вони роблять. Та за це їм повага. Але з цього не виходить, що з ними потрібно панькатися. Треба щоб земля під ними горіла! Слава Україні! Смерть ворогам!
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24.05.2023 16:05 Відповісти
от би їм туди гранату...
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24.05.2023 16:06 Відповісти
Навіщо , вони 100 процентів ,від лептоспіроза помруть в муках за два дні , а ще глисти , холера , ціанобактерії, церкаріоз, мікоз, дезинтерія , і інше )))
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24.05.2023 16:44 Відповісти
Мы ж не звери! Одной, ну двух гранат ф1 вполне достаточно! )
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24.05.2023 18:44 Відповісти
https://t.me/belgorod_informant/4373 Кадры обстрела от лица корреспондентов Readovka и SHOT.
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24.05.2023 16:08 Відповісти
Міни бандерівські чи "радные"?
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24.05.2023 19:42 Відповісти
Загадкой остается цель выкладывания на Цензоре этого видосика.
Типа "они воины, т.к. своих не бросают"? Или "мы их уже победили, т.к. пьют из лужи"?
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24.05.2023 16:10 Відповісти
Отак холєра в військах з'являється... Ну дай Боже... Та знов звинуватять бойових комарів з біолабораторій)))
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24.05.2023 16:13 Відповісти
Скиньте им метанол.. пить хотят.
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24.05.2023 16:26 Відповісти
Руссише швайне..
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24.05.2023 16:29 Відповісти
Не пей, Иванушка, из рачьего копытца, раком станешь
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24.05.2023 16:42 Відповісти
"В мире животных". Водопой.
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24.05.2023 16:59 Відповісти
ничо, суки, скоро с Кальмиуса будете дерьмо хлебать, там де дыровские бандиты трупы топят и там еще головы отрезанные плавают

В Донецке беременная сепаратистка из Подмосковья нашла в Кальмиусе отрезанную голову, сообщает в своем блоге местный журналист Pauluskp. Девушка, подписанная в соцсети как Голубоглазка Сашулька, сфотографировала часть тела в реке возле берега и выложила фото на своей странице в соцсети 9 июня.11 черв. 2015 р.
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24.05.2023 18:58 Відповісти
Окупанти п'ють воду з канави.

А можна поумати, що всі українські підрозділи пють Боржомі чи Нафтусю (особливо коли на фронті повний абзац). Для чого ж тоді їм дають таблетки для очищення води?
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24.05.2023 19:34 Відповісти
А ти бачив щоб ті кацапи таблетками користувалися? Поранений взагалі сьорбав прямо з канави
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24.05.2023 19:49 Відповісти
Ну і що? Ти в дитинстві ніколи не пив води з канави (особливо коли був у селі) ? Та в 60-х-70-х всі діти пробували цю воду. І нічого. Були здоровіші за тепершнх, вирощених на Боржомі чи Нафтусі.
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24.05.2023 21:40 Відповісти
З канав не пив Пив з джерел, лісових криничок Пив з степової річки в Казахстані (там не було цивілізації і вода була чистою) До канав не опускався
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24.05.2023 21:45 Відповісти
Значить не дуже хотів пити. Тут твоє "опускався" чи не "опускався" зовсім недоречне.
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24.05.2023 22:41 Відповісти
У кожного свій рівень витримки Там де інші випивали по 2 літри - мені вистачало і третини
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25.05.2023 02:09 Відповісти
Кацапи це по суті тварини, болотяний рівень інтелекту.
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25.05.2023 03:40 Відповісти
А в Мордорі всіх трьох зроблять героями. У цапів крадій, гвалтівник і вбивця - герої
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25.05.2023 08:48 Відповісти
 
 