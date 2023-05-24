Окупанти п’ють воду з канави і тягнуть свого пораненого поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Українські воїни із 3-ї ОШБ опублікували фрагмент втечі російських окупантів після бою поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксований момент, коли два окупанти п'ють воду з канави та тягнуть свого пораненого.
"П’ють із калюжі та тягнуть за шкібарки свого "трьохсотого". Саме так окупанти втікають після штурмових дій нашої бригади під Бахмутом. Відео розвідувально-ударного підрозділу "Шершень", бійців 2-го штурмбату", - пишуть бійці в коментарі до відео.
Топ коментарі
+35 Onufri Zagloba
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+30 AbOriginal_UA
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+29 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар24.05.2023 15:24
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Новічок толька для ізбраних.
Сам у 70-90ті на раші неодноразово таке бачив.
Навіть з цієї канави - набір з балцянки,талетки очищеня,фільтр з тканини.
Захищає лівий фланг рашистів під Кліщіївкою від прориву важкої тахніки ЗСУ.
П'ють воду з каналу і тягнуть свого пораненого, то що тут такого? /музичка - не в касу/.
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А можна поумати, що всі українські підрозділи пють Боржомі чи Нафтусю (особливо коли на фронті повний абзац). Для чого ж тоді їм дають таблетки для очищення води?