Окупанти п’ють воду з канави і тягнуть свого пораненого поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Українські воїни із 3-ї ОШБ опублікували фрагмент втечі російських окупантів після бою поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксований момент, коли два окупанти п'ють воду з канави та тягнуть свого пораненого.

"П’ють із калюжі та тягнуть за шкібарки свого "трьохсотого". Саме так окупанти втікають після штурмових дій нашої бригади під Бахмутом. Відео розвідувально-ударного підрозділу "Шершень", бійців 2-го штурмбату", - пишуть бійці в коментарі до відео.

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