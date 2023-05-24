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Посол у Німеччині Макеєв анонсував 110 танків Leopard 1А5 для України. ВIДЕО
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав бойові танки Leopard 1A5, які незабаром мають прибути в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні фото та відео він опублікував у Twitter.
"110 Leopard 1А5. Вже скоро", - зазначив дипломат.
Нагадаємо, у лютому повідомлялось, що Нідерланди спільно з Німеччиною та Данією передадуть Україні 100 танків Leopard.
Топ коментарі
+24 sdfsdf sdfsdf
показати весь коментар24.05.2023 15:49
+22 Максим Пиховшек
показати весь коментар24.05.2023 16:01
+19 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар24.05.2023 16:30
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Я думаю немцы их допилили современными апгрейдами и модулями,
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дивно..чому ж косяпен зараз гонять на фронт танки без динамічного захисту
що на якихось ділянках фронту зійдуться навіть десяток "Леопардів" 1А5 з десятком хоча б Т-64 ..
Так шо 250 - 110 = 140 . Ще 140 не дали
В кацапів тепер є Т-70, знятий з постаменту в Мелітополі.
Чи спрявляться з ним 110 "Леопардів" 1А5?
РАШИЗМ ***** КАПУТЕН