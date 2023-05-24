Посол у Німеччині Макеєв анонсував 110 танків Leopard 1А5 для України. ВIДЕО

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав бойові танки Leopard 1A5, які незабаром мають прибути в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні фото та відео він опублікував у Twitter.

"110 Leopard 1А5. Вже скоро", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, у лютому повідомлялось, що Нідерланди спільно з Німеччиною та Данією передадуть Україні 100 танків Leopard.

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