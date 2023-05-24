Біля Бахмуту бійці 3 ОБШр атакують позиції окупантів впритул до їхніх бліндажів. ВIДЕО
На бахмутському напрямку військові 3-ї окремої штурмової бригади упритул наблизилися до бліндажів ворога та атакували позиції окупантів.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдання виконують бійці 3-ї окремої штурмової бригади, 1-го механізованого батальйону. Наблизившись упритул до бліндажів противника, штурмовики вдало атакують ворожі позиції. Сили оборони працюють", – написав Сирський.
Наші військові проводять оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Так, протягом останніх тижнів українським воїнам вдалось просунутись вглиб фронту та зайняти нові позиції.
Топ коментарі
+13 sdfsdf sdfsdf
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+10 Rino Rino
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+10 Amber
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нас вбивати 😠‼️
Якщо йдуть в атаку то і супровід з квадрокоптерів (чи шо там ще) потрібно... ?
У мене одного складається враження, що останнім часом, лише ця бригада веде бойові дії, за що хлопцям респект,і повага.
На відео бачу примітивний окоп орків критий гілками дерев, в який наші вояки поцілили гранатою.