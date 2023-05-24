Біля Бахмуту бійці 3 ОБШр атакують позиції окупантів впритул до їхніх бліндажів. ВIДЕО

На бахмутському напрямку військові 3-ї окремої штурмової бригади упритул наблизилися до бліндажів ворога та атакували позиції окупантів.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдання виконують бійці 3-ї окремої штурмової бригади, 1-го механізованого батальйону. Наблизившись упритул до бліндажів противника, штурмовики вдало атакують ворожі позиції. Сили оборони працюють", – написав Сирський.

Наші військові проводять оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Так, протягом останніх тижнів українським воїнам вдалось просунутись вглиб фронту та зайняти нові позиції.





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