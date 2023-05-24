УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7796 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
14 515 10

Біля Бахмуту бійці 3 ОБШр атакують позиції окупантів впритул до їхніх бліндажів. ВIДЕО

На бахмутському напрямку військові 3-ї окремої штурмової бригади упритул наблизилися до бліндажів ворога та атакували позиції окупантів.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдання виконують бійці 3-ї окремої штурмової бригади, 1-го механізованого батальйону. Наблизившись упритул до бліндажів противника, штурмовики вдало атакують ворожі позиції. Сили оборони працюють", – написав Сирський.

Наші військові проводять оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Так, протягом останніх тижнів українським воїнам вдалось просунутись вглиб фронту та зайняти нові позиції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони мають успіхи на флангах Бахмуту, триває оборонна операція, - Сирський. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) Бахмут (1560) Сирський Олександр (611) 3 Окрема штурмова бригада (432)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Боже, бережи захисників України!
показати весь коментар
24.05.2023 16:49
+10
Ухх, як шикарно відпрацювали! Респектище! Повертайтесь зі щитом, цілими і неушкодженими!
показати весь коментар
24.05.2023 16:38
+10
Бийте безжалісно кацапську погань , яка припхалась на нашу землю
нас вбивати 😠‼️
показати весь коментар
24.05.2023 16:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
К назві статті зазвучали польські нотки? 😊 ОБШр? Окремої бригади штурмової? ☺️ В українському війську це звучить інакше - ОШБр. Окремої штурмової бригади.
показати весь коментар
24.05.2023 16:37 Відповісти
Це очепятка.
показати весь коментар
24.05.2023 16:46 Відповісти
Ухх, як шикарно відпрацювали! Респектище! Повертайтесь зі щитом, цілими і неушкодженими!
показати весь коментар
24.05.2023 16:38 Відповісти
Бийте безжалісно кацапську погань , яка припхалась на нашу землю
нас вбивати 😠‼️
показати весь коментар
24.05.2023 16:43 Відповісти
Боже, бережи захисників України!
показати весь коментар
24.05.2023 16:49 Відповісти
А чому квадрокоптером не кинути туди гранату? Щоб хлопці менше ризикували.
Якщо йдуть в атаку то і супровід з квадрокоптерів (чи шо там ще) потрібно... ?
показати весь коментар
24.05.2023 17:30 Відповісти
Багато чого має бути, можливо коли ми з вами будемо там, все буде так як треба.
У мене одного складається враження, що останнім часом, лише ця бригада веде бойові дії, за що хлопцям респект,і повага.
показати весь коментар
24.05.2023 17:49 Відповісти
А де ж "бліндажі противника"?
На відео бачу примітивний окоп орків критий гілками дерев, в який наші вояки поцілили гранатою.
показати весь коментар
24.05.2023 18:13 Відповісти
То у Сирьського від відчуття своєї величі примитивний рашистський окоп перетворився на "бліндаж". І сміх, і гріх...
показати весь коментар
24.05.2023 18:52 Відповісти
Сирський по)(уй. Цікавить Залужний, підори його вже тричі вбили і двічі поранили. Чекаємо новин від Залужного. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
24.05.2023 19:41 Відповісти
 
 