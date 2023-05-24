Бійці 14 БрОП разом з воїнами К-2 54 ОМБр ліквідували групу окупантів з дронів-камікадзе на Сіверському напрямку. ВIДЕО
Бійці 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна разом з воїнами штурмової групи батальйону К-2 54-ї ОМБр ліквідували противника на спостережному пункті. Внаслідок успішної атаки дронами-камікадзе було ліквідовано трьох окупантів, ще один - важко поранений.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці опублікували у телеграм-каналі К2 54 ОМБр.
"Ефективність дронів-камікадзе важко переоцінити. Про навички наших екіпажів знають і суміжники, яким ми допомагаємо за потреби. 14 БРОП НГУ "Червона калина" вирішили повернути свою позицію та покращити тактичне становище з нашою підтримкою. Було виявлено скупчення противника на спостережному пункті, після чого прийняте рішення - знищити. Дві спроби, два дрони - три 200-их та тимчасово 300-ий. Бійці підрозділу К-2 недарма займають своє місце, постійне навчання та вдосконалення - єдиний спосіб наблизити перемогу", - розповіли воїни.
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