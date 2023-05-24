УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7796 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
14 520 13

Бійці 14 БрОП разом з воїнами К-2 54 ОМБр ліквідували групу окупантів з дронів-камікадзе на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Бійці 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна разом з воїнами штурмової групи батальйону К-2 54-ї ОМБр ліквідували противника на спостережному пункті. Внаслідок успішної атаки дронами-камікадзе було ліквідовано трьох окупантів, ще один - важко поранений.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці опублікували у телеграм-каналі К2 54 ОМБр.

"Ефективність дронів-камікадзе важко переоцінити. Про навички наших екіпажів знають і суміжники, яким ми допомагаємо за потреби. 14 БРОП НГУ "Червона калина" вирішили повернути свою позицію та покращити тактичне становище з нашою підтримкою. Було виявлено скупчення противника на спостережному пункті, після чого прийняте рішення - знищити. Дві спроби, два дрони - три 200-их та тимчасово 300-ий. Бійці підрозділу К-2 недарма займають своє місце, постійне навчання та вдосконалення - єдиний спосіб наблизити перемогу", - розповіли воїни.

Підтримати бойову групу К-2 54 ОМБр:

PayPal: [email protected]
5375411204455252 Головко Володимир Ігорович

Монобанк Patreon

Криптовалюта: BTC bc1q2ruxf4pl3knwuahq6keeqlechgvnul4ry4ztpd
ETH(Ефір) 0x029775aFF1e69a6229eFdf14D5569479351D7BA4
USDT trc-20 TVN7eam8KZQgUhsyEoG8Fz58CXjYQZMqiB

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спроба штурму закінчилася для окупантів їхнім знищенням завдяки бійцям 54 ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) бойові дії (3808) 54 окрема бригада (179) дрони (4706)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
А чого москаль скіглить, що йому знов, курва, не так, хто в курсі ???
показати весь коментар
24.05.2023 18:14
+13
Сані якомусь бідкається,може Лукашенку, я хз.
показати весь коментар
24.05.2023 18:25
+8
Балакуче добриво.
показати весь коментар
24.05.2023 18:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ось тепер всі гретотумблери вас засудять за паплюження української мови...
показати весь коментар
24.05.2023 18:13 Відповісти
А чого москаль скіглить, що йому знов, курва, не так, хто в курсі ???
показати весь коментар
24.05.2023 18:14 Відповісти
Сані якомусь бідкається,може Лукашенку, я хз.
показати весь коментар
24.05.2023 18:25 Відповісти

показати весь коментар
24.05.2023 18:55 Відповісти
стиральную машинку не успел отжать
показати весь коментар
25.05.2023 11:19 Відповісти
Балакуче добриво.
показати весь коментар
24.05.2023 18:24 Відповісти
300-й кацап и без глаз будет молиться на своё Ху#ло. Если не сдохнет, конечно.
показати весь коментар
24.05.2023 18:25 Відповісти
кацап плаче... "мама" мало циці дала посмоктати... ще курва хоче.
показати весь коментар
24.05.2023 18:27 Відповісти
Хорошо! Ізумітєльно.
показати весь коментар
24.05.2023 18:44 Відповісти
Если ослепшего доходягу, из гуманных целей, добили, то это нарушение правил, традиций, праздников и конкурсов ведения войны. Его нужно было спасти, дать ему укол, трохи подлатать и даже не меняя - отдать родичам кацапам. Пусть, ****, побирается возле "Пятерочки" мразь слепая, с протянутой клешней. Все таки погибнуть в бою с одним калашом при чесных условиях это как не как доблестно. Другое дело ******** в виде летчиков и артилеристов. Эту мразь нужно казнить показательно: отрезать языки, мошенки, выкалывать глаза и вынимать им пасатижами прямые кишки и, по возможности, и тонкие. Эти ******** все правила и традиции нарушают находяся в безопасности. Эту мразь нужно гасить. А всякую пехоту и штурмовиков в виде самоваров нужно отправлять на болота!!! ИМХО
показати весь коментар
24.05.2023 18:49 Відповісти
Ну это если есть пару минут свободного времени, конечно
показати весь коментар
24.05.2023 18:50 Відповісти
Саня ,Саня - это лайно Сане Захарченко уже дозвонился 😁
показати весь коментар
24.05.2023 21:52 Відповісти
Здохли за *****, а могли бы просто от водки или в дтп
показати весь коментар
25.05.2023 11:26 Відповісти
 
 