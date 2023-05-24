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Міноборони РФ повідомило про атаку морських безпілотників ЗСУ на корабель Чорноморського флоту. ВIДЕО

Міністерство оборони РФ заявило про знищення швидкісних безпілотних кораблів ЗСУ, які атакували розвідувальний корабель Чорноморського флоту "Іван Хурс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ.

"Сьогодні о 5 годині 30 хвилин Збройними Силами України здійснено безуспішну спробу атакувати трьома безпілотними швидкохідними катерами корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту, який виконує завдання щодо забезпечення безпеки функціонування газових трубопроводів "Турецький потік" та "Блакитний потік" у винятковій економічній зоні Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі катери знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля в 140 кілометрах на північний схід від протоки Босфор.

Також читайте: Обов’язково доберемося і до решти, питання часу, - Залужний про знищення крейсера "Москва"

"Іван Хурс" – російське розвідувальне судно зв'язку проекту 18280. Призначення корабля – забезпечення зв'язку, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, виявлення радіосигналів, управління флотом, стеження за системами протиракетної оборони.

Автор: 

безпілотник (4165) Чорноморський флот рф (624) Міноборони рф (708) дрони (4706)


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Топ коментарі
+53
Це тільки початок!
московити, вам піз................................................да!
Скоро весь ваш флот в нашому криму, буде знищено і там буде база НАТО !
п.с. Заскріньте мої слова!
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24.05.2023 18:15
+35
Не беспилотники а безматросники
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24.05.2023 18:13
+30
Трі шуби, два магнітафона, портсігара - два.
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24.05.2023 18:16
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Не беспилотники а безматросники
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24.05.2023 18:13 Відповісти
Корабель вже можна викреслювати зі списків ЧФ, до ранку його доб'ють.
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24.05.2023 18:25 Відповісти
Це морський знак
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24.05.2023 18:36 Відповісти
понты , ни кто не будет использовать подобную тактику уничтожения вражеских кораблей в дневное время , тем более использовать для этих целей гражданский катер типа ,, амур ,, ( скорее всего спижженый кацапами в Запорожье ) , картинку они создали , теперь будут разгонять волну на своих лохо-федеральных аналах , сравни атаки предыдущие и это не понятно что , тип безпилотных надводных катеров с этим хер знает чем , ............понты для кацапских лохов , они дома с людьми взрывали для прихода к власти , **** им устроить провокацию с лоханкой , которую они называют громким словосочетанием - разведывательный корабль . .......хотя сути это не меняет , от наших военных им будет сюрпрайз , пойдет кормить бычков еще парочку экипажей с ихними лоханками.
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24.05.2023 19:42 Відповісти
Це тільки початок!
московити, вам піз................................................да!
Скоро весь ваш флот в нашому криму, буде знищено і там буде база НАТО !
п.с. Заскріньте мої слова!
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24.05.2023 18:15 Відповісти
Трі шуби, два магнітафона, портсігара - два.
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24.05.2023 18:16 Відповісти
- і двісті тисяч мертвих москалів, мертвих москалів, мертвих москалів!
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24.05.2023 18:41 Відповісти
карочє урод із лохнесса всі знають де воно прописано...
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24.05.2023 18:16 Відповісти
А нахрена Украине топить корабль в исключительной зоне Турции, да ещё и за 400 км от Украины
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24.05.2023 18:18 Відповісти
турки попросили - им нужен объект для дайвинга
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24.05.2023 18:42 Відповісти
Нє, то зєля у тєлємарахвоні.
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24.05.2023 18:34 Відповісти
Опять у кацапов ходовая машина вышла из строя. Был бы морской дрон, то усоседилось это корыто неподалеку от флагмана "Мацква".
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24.05.2023 18:20 Відповісти
интерестно, а к какому борту флагмана положено приваливать по морскому уставу?
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24.05.2023 18:27 Відповісти
Присваивать? Я правильно перевел Ваш вопрос?
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24.05.2023 18:30 Відповісти
Приваливать, есть такой термин. К левому или к правому?
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24.05.2023 18:45 Відповісти
ПРИВАЛЬНЫЙ БРУС - Брус, устанавливаемый вдоль борта судна выше ватерлинии, служащий для предохранения его от смятия при ударах во время швартовки судна к пирсу ...
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24.05.2023 18:48 Відповісти
у московитов приваливатся надо с кормы по балтийской традиции
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24.05.2023 19:03 Відповісти
Вся сила флота в традициях!
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24.05.2023 22:20 Відповісти
"...вице-адмирал Хурс Иван Кузьмич внёс большой вклад в развитие постоянно действующей системы разведки ВМФ, создание разведывательных кораблей нового поколения, специальных систем." Лохань, названная его именем типа за трубами смотрит, и этому сразу как бы верится.
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24.05.2023 18:21 Відповісти
"гойда", бл.ди рашистские
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24.05.2023 18:21 Відповісти
Гнойда!
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24.05.2023 18:25 Відповісти
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24.05.2023 18:22 Відповісти
всі катери знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля Джерело:
Але кацапські обісрані підштаники воняють аж до берега😉😂🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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24.05.2023 18:23 Відповісти
Якби справді атакували, то вже було б на один підводний човен у кацапів більше. А про відео навіть писати нема чого, я таке за пару хвилин склепаю.
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24.05.2023 18:25 Відповісти
Чи Фі буде гаплик.
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24.05.2023 18:25 Відповісти
Дуже багато питань. Наприклад: чому атакували вдень?
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24.05.2023 18:30 Відповісти
Не в день, а вночі, о 5.30!!!!!!
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24.05.2023 19:06 Відповісти
Малося на увазі засвітло.
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24.05.2023 19:13 Відповісти
5.30 вночі? а я думав що 5.30 це вже ранок...
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24.05.2023 19:40 Відповісти
Це мабуть були дрони прітули, на які всією країною збирали 500млн.грн. Однак ефективність цих надводних дронів у 100 разів нижче ніж звичайного китайського мавіка, зате ціна у 100 разів дорожча. Хтось непогано розвів лохів і заробив на схематозі під час війни
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24.05.2023 23:33 Відповісти
Очень жаль, чуть не дошёл до их корыта. Надо как-то менять тактику. Может атаковать ночью.
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24.05.2023 18:32 Відповісти
Красота то кАкА...
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24.05.2023 18:32 Відповісти
Как обычно брешут
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24.05.2023 18:33 Відповісти
Відзняли десь у себе і гонять понти. Вірити кацапам -себе не поважати.
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24.05.2023 18:37 Відповісти
Це, кацапи, попередження.Якщо українці намітили ту посудину втопити - втоплять. Інший штурм буде вночі, так що не спіть кацапи.
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24.05.2023 18:35 Відповісти
На цих дронах камери нічного бачення. Який смисл атакувати вдень? Русня свої шахеди всі пускає тільки в темряві, навіть коли в них їх сотні.
Але звичайно це може бути якась постановочна провокація щоб виходити із зернової угоди.
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24.05.2023 18:36 Відповісти
якби ЗСУ дійсно хотіли потопити кацапську лоханку то підійшли би у 3 години ночі... і не було би такого красівага кіна від Міноборони РФ..
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24.05.2023 18:38 Відповісти
Потрібно ж якось заохотити до продовження війни мєстних абіватєлєй, парадовать унічтожєнієм хахляцкаго аналагавнєта, паказать рєзультати.
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24.05.2023 23:38 Відповісти
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24.05.2023 18:39 Відповісти
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24.05.2023 18:41 Відповісти
нікого не хочу образити,але транслювати галюни кацапооборонпрома шкідливо...
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24.05.2023 18:41 Відповісти
Хм, а що робив отой кацапський човен у ''економічній зоні Туреччини", яка ще й до всього є членом НАТО?
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24.05.2023 18:41 Відповісти
треба підводний безпілотник, або який пірнає під воду вже біля цілі.
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24.05.2023 18:41 Відповісти
І щоб відразу випускався зі штучним інтєлєктам прітули
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24.05.2023 23:39 Відповісти
Президент России Владимир Путин снова озвучил версию о "квазигосударственном украинском образовании".

Об этом он заявил, изучая карту, которую на встречу с главой российского государства принес 23 мая председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Карту составили, как отмечает радиостанция "Свобода", во времена французского короля Людовика XIV. Зорькин отметил, что на карте нет Украины.

"Ну конечно", - отреагировал на слова юриста президент России.

"Ну мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и всё. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину", - сказал Путин.

Журналисты издания "Верстка" внимательно изучили принесенную главой Конституционного суда карту и обнаружили, что Крым на этой карте не входит в состав России: полуостров отмечен как независимое государство. В XVII веке на территории нынешнего Крыма располагалось, отмечает издание, Крымское ханство, воевавшее с Россией в союзе с Османской империей. "Верстка" отмечает, что на карте территория современного Санкт-Петербурга обозначена как принадлежащая Швеции Ингрия.

Издание "Полигон.медиа" сообщает, что на принесенной Зорькиным карте территория современной Украины указана как "Ukraine pays des cosaques" ("Украина, земля казаков", в переводе с французского). Эта территория на датированный в карте момент относилась к Речи Посполитой.
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24.05.2023 18:43 Відповісти
Эти разговоры о чьих-то "квазигосударственностях" уже давно не актуальны. И забудут все об этой ереси в тот самый момент,когда верёвка затянется на шее *****.
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24.05.2023 19:32 Відповісти
ЦЕ імітція атаки, задля тренування розрахунків. Ні одного разу ввдень атаки не прводились. Ідіоти кацапські.
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24.05.2023 18:48 Відповісти
Нічого собі імітація і тренування з дронами вартістю протикорабельної ракети. Касапи їх успішно збили. Ідіоти ті, хто запускав ці дрони
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24.05.2023 23:44 Відповісти
Також з фанеры??
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24.05.2023 18:49 Відповісти
Для такого неуча, який навіть свого родства не знає, не дивно.А Зорькін, судячи з прозвіща, потомок вотяків,аборигенів Верхньої Волги. То вже в 30 роках вони стали мокшанцями. І взагалі, навіщо їм карти, вони ж орієнтуються по запахам.
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24.05.2023 20:10 Відповісти
Що ти ляпнути хотіло?? Непорозуміння..
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24.05.2023 20:13 Відповісти
кино . хреновое.
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24.05.2023 18:54 Відповісти
Здесь сплошная путанка. Сначала прошло то что корабль прошёл Босфор и вышел в Черное море. Но Босфор турки закрыли для вояк с началом войны! Ну не мог Эрдоган накануне выборов так плюнуть в сторону Запада, будучи в НАТО с 1955г. Нет инфы реальной---врут все.
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24.05.2023 18:58 Відповісти
Босфор закрыт для судов стран которые не выходят к черному морю. Для судов рашки которые имеют порт приписки новороссийск пролив открыт.
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24.05.2023 19:31 Відповісти
Тогда осталось узнать порт приписки это корабля разведки. Но сомнительно это. Если закрыто для вояк прохождение---то для всех. У Турции есть уже готовые проекты ещё двух как бы Босфоров. И смета строительства была---война всё отменила. Один проход для танкеров и газовозов только. Для пас-лайнеров круизников остается старый исторический первый ещё там по согласованию для вояк и иных судов с вольным расписанием как бы.
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24.05.2023 20:15 Відповісти
почитай конвенцию Монтрё.
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24.05.2023 21:02 Відповісти
Та как нибудь почитаю. Сколько тех Босфоров было в жизни давней, не считал. До Монтрё доберусь конечно. Лишь бы помогло.
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24.05.2023 21:57 Відповісти
Це так веселяться кацапи 100%
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24.05.2023 18:58 Відповісти
Не схожий цей безпілотник на справжній. Більш схожий на звичайну лодку.
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24.05.2023 19:01 Відповісти
это учения а цель простой катер
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24.05.2023 19:02 Відповісти
https://t.me/russvolcorps/529 Пост-белгородское общение со СМИ. Полная версия будет позже.
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24.05.2023 19:04 Відповісти
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24.05.2023 19:07 Відповісти
Помнится мне, что *********** как то хвастались, что когда то сумели захватить 1 или 2 наших безматросника...
Ни ЭТИ ЛИ безматросники участвовали в этом кацапском спектакле... ))) под их же управлением... ?!
)))
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24.05.2023 19:15 Відповісти
Пи₴дуни.
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24.05.2023 19:27 Відповісти
Ці ті, що по 10 мільонів гривень за штуку збирали донатами.
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24.05.2023 19:42 Відповісти
Ті ж самі зі смайлом прітули на боєголовці.
Наче розповідали про вартість 500млн за 100шт
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24.05.2023 23:47 Відповісти
Видимо нужны ракеты. И госпрограмма по дронам. Народные сборы - это мера временная.
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24.05.2023 19:45 Відповісти
***** потрібні пабьєди , бо кацапня вже зовсім там - духом впала .
Як їх організувати , якщо насправді їх - немає !? А просто , навантажити моторний човен вибухівкою , запустити його на автопілоті , постріляти для відосіка , підірвати недалеко від корабля , і - вуаля , ось вона - пабьєдушка . Зразу трьох зайців порішили - кацапня в екстазі , ***** у кайфі , пропагандонам є про що погомоніти .
В будь якому разі , поки наші не підтвердять атаку , тут немає про що й розмовляти .
Кацапам можуть вірити лише клінічні ідіоти .
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24.05.2023 19:50 Відповісти
Ви лише забули додати що це дійство касапи організували за допомогою прітули коштом самих українців
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24.05.2023 23:51 Відповісти
Я нічого додати не забув .

Бачу , для декого - знову прийдеться повторити своє останнє речення - кацапам можуть вірити лише клінічні ідіоти . ))
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25.05.2023 10:09 Відповісти
Я б сказав, що лише клінічні ідіоти не можуть розрізнити моторний човен від надводного дрона)
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25.05.2023 12:48 Відповісти
Твоя правда . Повністю згоден .
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25.05.2023 12:52 Відповісти
*********, ***********. Епічна фейєрія по мордорокацапські.
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24.05.2023 19:56 Відповісти
Ну точно ж катер цивільняк. І ще до трьох рахувати не можуть. Длань зразу ж в комбінашку з трьох пальців скручується.
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24.05.2023 20:14 Відповісти
Скоріш за все, кацівська вистава. Чи то, щоб був привід "зерновий коридор" покошмарити, чи ще для чогось(гадаю, випливе щось). Тим більше, що, здається, не дуже цей "дрон" на наш схожий.
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24.05.2023 20:33 Відповісти
Це не швидкісний безпілотник, це якась шаланда. Самі загрузили вибухівкою, щоб побєдоносний відос для пропагандонів зняти. Клоуни.
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24.05.2023 22:35 Відповісти
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24.05.2023 23:25 Відповісти
Безпилотник для такой атаки должен быть не простым.
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25.05.2023 03:58 Відповісти
 
 