Міноборони РФ повідомило про атаку морських безпілотників ЗСУ на корабель Чорноморського флоту. ВIДЕО
Міністерство оборони РФ заявило про знищення швидкісних безпілотних кораблів ЗСУ, які атакували розвідувальний корабель Чорноморського флоту "Іван Хурс".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ.
"Сьогодні о 5 годині 30 хвилин Збройними Силами України здійснено безуспішну спробу атакувати трьома безпілотними швидкохідними катерами корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту, який виконує завдання щодо забезпечення безпеки функціонування газових трубопроводів "Турецький потік" та "Блакитний потік" у винятковій економічній зоні Туреччини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі катери знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля в 140 кілометрах на північний схід від протоки Босфор.
"Іван Хурс" – російське розвідувальне судно зв'язку проекту 18280. Призначення корабля – забезпечення зв'язку, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, виявлення радіосигналів, управління флотом, стеження за системами протиракетної оборони.
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московити, вам піз................................................да!
Скоро весь ваш флот в нашому криму, буде знищено і там буде база НАТО !
п.с. Заскріньте мої слова!
Але кацапські обісрані підштаники воняють аж до берега😉😂🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Але звичайно це може бути якась постановочна провокація щоб виходити із зернової угоди.
Об этом он заявил, изучая карту, которую на встречу с главой российского государства принес 23 мая председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Карту составили, как отмечает радиостанция "Свобода", во времена французского короля Людовика XIV. Зорькин отметил, что на карте нет Украины.
"Ну конечно", - отреагировал на слова юриста президент России.
"Ну мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и всё. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину", - сказал Путин.
Журналисты издания "Верстка" внимательно изучили принесенную главой Конституционного суда карту и обнаружили, что Крым на этой карте не входит в состав России: полуостров отмечен как независимое государство. В XVII веке на территории нынешнего Крыма располагалось, отмечает издание, Крымское ханство, воевавшее с Россией в союзе с Османской империей. "Верстка" отмечает, что на карте территория современного Санкт-Петербурга обозначена как принадлежащая Швеции Ингрия.
Издание "Полигон.медиа" сообщает, что на принесенной Зорькиным карте территория современной Украины указана как "Ukraine pays des cosaques" ("Украина, земля казаков", в переводе с французского). Эта территория на датированный в карте момент относилась к Речи Посполитой.
Ни ЭТИ ЛИ безматросники участвовали в этом кацапском спектакле... ))) под их же управлением... ?!
)))
Наче розповідали про вартість 500млн за 100шт
Як їх організувати , якщо насправді їх - немає !? А просто , навантажити моторний човен вибухівкою , запустити його на автопілоті , постріляти для відосіка , підірвати недалеко від корабля , і - вуаля , ось вона - пабьєдушка . Зразу трьох зайців порішили - кацапня в екстазі , ***** у кайфі , пропагандонам є про що погомоніти .
В будь якому разі , поки наші не підтвердять атаку , тут немає про що й розмовляти .
Кацапам можуть вірити лише клінічні ідіоти .
Бачу , для декого - знову прийдеться повторити своє останнє речення - кацапам можуть вірити лише клінічні ідіоти . ))