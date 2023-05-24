Міноборони РФ повідомило про атаку морських безпілотників ЗСУ на корабель Чорноморського флоту. ВIДЕО

Міністерство оборони РФ заявило про знищення швидкісних безпілотних кораблів ЗСУ, які атакували розвідувальний корабель Чорноморського флоту "Іван Хурс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ.

"Сьогодні о 5 годині 30 хвилин Збройними Силами України здійснено безуспішну спробу атакувати трьома безпілотними швидкохідними катерами корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту, який виконує завдання щодо забезпечення безпеки функціонування газових трубопроводів "Турецький потік" та "Блакитний потік" у винятковій економічній зоні Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі катери знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля в 140 кілометрах на північний схід від протоки Босфор.

Також читайте: Обов’язково доберемося і до решти, питання часу, - Залужний про знищення крейсера "Москва"

"Іван Хурс" – російське розвідувальне судно зв'язку проекту 18280. Призначення корабля – забезпечення зв'язку, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, виявлення радіосигналів, управління флотом, стеження за системами протиракетної оборони.