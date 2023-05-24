Робимо все, щоб скоротити час появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 24 травня у відеоформаті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

Український президент зазначив: "Провів сьогодні перше засідання Ставки після всіх важливих візитів, зустрічей і рішень – оборонних рішень, над якими ми працювали доволі довго, і ось отримуємо їх у взаємодії з партнерами. Передусім це стосується авіаційної коаліції – коаліції сучасних винищувачів для України.

Робимо все, щоб скоротити час до результату, до появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами. Зрозуміло, що цей глобальний крок дозволить розширити наші оборонні можливості. Бо лише з потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною.

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А з іншого боку, перший же український F16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме – буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях, – вистояв.

Ми підготуємо всю необхідну базу, щоб такий наш авіаційний перехід відбувся максимально швидко й ефективно. Наші воїни вже довели, що можуть оволодіти сучасною зброєю так результативно, як від нас навіть не очікували. Із літаками, я впевнений, буде так само успішно. Головне – швидкість тренування і постачання, тобто час, який мине між рішеннями і реальним захистом нашого неба".

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