Робимо все, щоб скоротити час появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 24 травня у відеоформаті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.
Український президент зазначив: "Провів сьогодні перше засідання Ставки після всіх важливих візитів, зустрічей і рішень – оборонних рішень, над якими ми працювали доволі довго, і ось отримуємо їх у взаємодії з партнерами. Передусім це стосується авіаційної коаліції – коаліції сучасних винищувачів для України.
Робимо все, щоб скоротити час до результату, до появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами. Зрозуміло, що цей глобальний крок дозволить розширити наші оборонні можливості. Бо лише з потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною.
А з іншого боку, перший же український F16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме – буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях, – вистояв.
Ми підготуємо всю необхідну базу, щоб такий наш авіаційний перехід відбувся максимально швидко й ефективно. Наші воїни вже довели, що можуть оволодіти сучасною зброєю так результативно, як від нас навіть не очікували. Із літаками, я впевнений, буде так само успішно. Головне – швидкість тренування і постачання, тобто час, який мине між рішеннями і реальним захистом нашого неба".
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Побували у Кнесеті, Міноборони, на заводах самого підприємства Ельбіт, котре першим у світі відпрацювало технологію модернізації, за якої старі радянські драндулети за характеристиками починали переважати F-16. Узгодили загальні риси майбутньої співпраці, локалізацію виробництва в Україні й поверталися з надзвичайно піднесеним настроєм.
Проблема була лише в тому, що саме в день початку нашого візиту щойно інавгурований президент Зеленський зніс парламент. За ним - Головнокомандувача та, де-факто, міністра оборони. І вся модернізація пішла по пи@ді, бо Хомчак її відмінив.
Це вони так «до війни готувалися» кінець цитати
Якзо є проблеми з пам'ятю, то у 2014 році коли почалася війна всі краєни ЄС ввімкнули зажню та навіть довбану стрілецбку зброю та колісну техніку відмовились продавати. Меркель з Сарказі все вилизували шоколадне око Пуйла за що й отримали премію миру.
Пісюніст уклоніст, брехливий малорос трасформувався...або це нова роль
Скоріше, ніж навчаться пілоти, все одно не буде.
жидоугробуряти просто смоктануть задарма...как всігда..
Ray
@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1661443748864163852 51 мин
Высокотехнологичные мясорубки для российского пушечного мяса. Киеву передадут 110 танков Leopard 1A5 в ближайшее время, заявил посол Украины в Берлине Макеев. Уже скоро. Сообщение было опубликовано в преддверии нового "Рамштайна", который пройдет 25 мая
https://twitter.com/tZEinform/status/1661424236068470806
Міністр оборони Великобританії Роберт Бен Воллес (англ. Robert Ben Wallace) на зустрічі з міністром оборони України Рєзніковим * попередив , що передача ******** винищувачів буде прив'язана до оперативних потреб виходячи з ситуації на фронті. Хроніка *(укр. "Яйця по 17")