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Робимо все, щоб скоротити час появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 24 травня у відеоформаті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

Український президент зазначив: "Провів сьогодні перше засідання Ставки після всіх важливих візитів, зустрічей і рішень – оборонних рішень, над якими ми працювали доволі довго, і ось отримуємо їх у взаємодії з партнерами. Передусім це стосується авіаційної коаліції – коаліції сучасних винищувачів для України.

Робимо все, щоб скоротити час до результату, до появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами. Зрозуміло, що цей глобальний крок дозволить розширити наші оборонні можливості. Бо лише з потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною.

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А з іншого боку, перший же український F16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме – буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях, – вистояв.

Ми підготуємо всю необхідну базу, щоб такий наш авіаційний перехід відбувся максимально швидко й ефективно. Наші воїни вже довели, що можуть оволодіти сучасною зброєю так результативно, як від нас навіть не очікували. Із літаками, я впевнений, буде так само успішно. Головне – швидкість тренування і постачання, тобто час, який мине між рішеннями і реальним захистом нашого неба".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цей тиждень був дуже плідним для України у плані постачанні зброї, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) звернення (604)


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Топ коментарі
+20
Цитата «В травні 2019 року я напівофіційно супроводжував делегацію України в поїздці до Ізраїлю. Головним питанням була модернізація українських (точніше, старих радянських) МіГів та СУшок - давня ідея-фікс Пашинського, який і очолював делегацію. Їхали не на порожнє місце. Під час візиту в січні того ж року Порошенка до Ізраїля, він якимось дивом витиснув із Нетаніягу згоду на цю модернізацію - до абсолютного подиву всіх причетних.
Побували у Кнесеті, Міноборони, на заводах самого підприємства Ельбіт, котре першим у світі відпрацювало технологію модернізації, за якої старі радянські драндулети за характеристиками починали переважати F-16. Узгодили загальні риси майбутньої співпраці, локалізацію виробництва в Україні й поверталися з надзвичайно піднесеним настроєм.
Проблема була лише в тому, що саме в день початку нашого візиту щойно інавгурований президент Зеленський зніс парламент. За ним - Головнокомандувача та, де-факто, міністра оборони. І вся модернізація пішла по пи@ді, бо Хомчак її відмінив.
Це вони так «до війни готувалися» кінець цитати

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24.05.2023 22:13
+19
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24.05.2023 22:13
+17
Урааа. Ведосики вернулись. Как же мы жили без них.
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24.05.2023 22:07
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Урааа. Ведосики вернулись. Как же мы жили без них.
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24.05.2023 22:07 Відповісти
Ну може вже досить, Віслюче? Ми всі знаємо на що ти здатен.
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24.05.2023 22:07 Відповісти
Це як наступ? От-от буде, тільки-но земля підсохне...
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24.05.2023 22:08 Відповісти
Та я чув шо підмерзне... Щоб танки не грузли...
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24.05.2023 22:18 Відповісти
не забудь татарова с ермаком нагородыты за небо...блеать.
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24.05.2023 22:12 Відповісти
блин,про орден хмельцкого для арестовича прызабув...
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24.05.2023 22:15 Відповісти
Дуже потужні слова. Ніби він особисто зі своєї кишені ті літаки закупає
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24.05.2023 22:12 Відповісти
Саму потужну Мрію ти просрав.
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24.05.2023 22:12 Відповісти
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24.05.2023 22:13 Відповісти
Вірш мені подобається, але це не Гете.
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24.05.2023 22:32 Відповісти
Первая часть Вашего высказывания важнее, чем вторая.
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25.05.2023 05:40 Відповісти
У далекому-далекому дитинстві я, аби пришвидшити настання якоїсь приємної події, лягав спати раніше!
)))
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24.05.2023 22:13 Відповісти
Цитата «В травні 2019 року я напівофіційно супроводжував делегацію України в поїздці до Ізраїлю. Головним питанням була модернізація українських (точніше, старих радянських) МіГів та СУшок - давня ідея-фікс Пашинського, який і очолював делегацію. Їхали не на порожнє місце. Під час візиту в січні того ж року Порошенка до Ізраїля, він якимось дивом витиснув із Нетаніягу згоду на цю модернізацію - до абсолютного подиву всіх причетних.
Побували у Кнесеті, Міноборони, на заводах самого підприємства Ельбіт, котре першим у світі відпрацювало технологію модернізації, за якої старі радянські драндулети за характеристиками починали переважати F-16. Узгодили загальні риси майбутньої співпраці, локалізацію виробництва в Україні й поверталися з надзвичайно піднесеним настроєм.
Проблема була лише в тому, що саме в день початку нашого візиту щойно інавгурований президент Зеленський зніс парламент. За ним - Головнокомандувача та, де-факто, міністра оборони. І вся модернізація пішла по пи@ді, бо Хомчак її відмінив.
Це вони так «до війни готувалися» кінець цитати

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24.05.2023 22:13 Відповісти
угу от тільки євреї захотіли по 40 лямів баксів за штучку,що уже дурість,бо за такі бабки уже можна шукати б/у ф-16...
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25.05.2023 00:54 Відповісти
Ти вже знайшов і купив?
Якзо є проблеми з пам'ятю, то у 2014 році коли почалася війна всі краєни ЄС ввімкнули зажню та навіть довбану стрілецбку зброю та колісну техніку відмовились продавати. Меркель з Сарказі все вилизували шоколадне око Пуйла за що й отримали премію миру.
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25.05.2023 07:34 Відповісти
То літаки все таки летять? То таки будем всіх бомбиюіть? Коли Зєлєнскій декілька років тому говорив ці млова, то у його словах був сарказм. А воно он як вийшло! Доля таки не позбавлена і почуття гумору, і іронії і певрого сарказму. Чи почувається зараз Зєлєнскій дурнем? Навряд чи. Адже він не здатний до самокритики. Зате дурнями почуваються деякі його виборці. Замість нього.
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24.05.2023 22:15 Відповісти
Ага, й саме тому на бєлгородовщині засвітили американські БТРи!
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24.05.2023 22:16 Відповісти
БТР-82с не американський)
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25.05.2023 02:34 Відповісти
Б*я це Гладіатор.
Пісюніст уклоніст, брехливий малорос трасформувався...або це нова роль
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24.05.2023 22:17 Відповісти
та да...тому і дивно,що зараз все робить в основному правильно...
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24.05.2023 22:29 Відповісти
... Слід відмітити зміну в роботі писаки Литвина. Речення стали значно довшими, конструкція їх побудови теж змінилась. Пропали стислі, короткі, перенасичені емоціями, бздури, не дивлячись на те, що це були хоч і вірні та правильні слова. Але, як і від всіх відосиків вловлюється легкий аромат асфальту, запахи шашлика та підготовка до посадки лісу. Слово "Ставка", виглядає тут, як осколок унітазу, що залишився від срср та надає деякої "пишності", "оригінальності" даному тексту та підкреслює вагомість того, хто цей текст читає. Все як в 95 кварталі - є сценарист та блазень, який читає його текст. Литвин прогресує, в блазня все без змін.
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24.05.2023 22:24 Відповісти
Воно ще й володар часу.

Скоріше, ніж навчаться пілоти, все одно не буде.
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24.05.2023 22:25 Відповісти
Там вже Столтенберг відповів, а лідор продовжує й надалі втирати.
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24.05.2023 22:26 Відповісти
Как понять сокращение сроков появления в небе мощных самолетов? У нас что, досрочные выборы намечаются?
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24.05.2023 22:28 Відповісти
карочє буба болт їм подарує,а не свою дачу в криму....
жидоугробуряти просто смоктануть задарма...как всігда..
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24.05.2023 22:34 Відповісти
Чогось я сьогодні згадав про Афганістан. Американці знали, що там наскрізь корумпована недієздатна влада і все ж таки влили туди на відновлення і розвиток країни близько $145 мільярдів, не враховуючи військових затрат. Щось подібне мабуть і з владою України.
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24.05.2023 22:35 Відповісти
В Афганістані немає державності, вони відмовились битися із ворогом.
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25.05.2023 02:35 Відповісти
В Афганістані саме народ відмовився битися з ворогом, на відміну від України. Не треба тут вживати якесь - "вони".
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25.05.2023 09:47 Відповісти


Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1661443748864163852 51 мин

Высокотехнологичные мясорубки для российского пушечного мяса. Киеву передадут 110 танков Leopard 1A5 в ближайшее время, заявил посол Украины в Берлине Макеев. Уже скоро. Сообщение было опубликовано в преддверии нового "Рамштайна", который пройдет 25 мая
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24.05.2023 22:40 Відповісти
@tZEinform

https://twitter.com/tZEinform/status/1661424236068470806

Міністр оборони Великобританії Роберт Бен Воллес (англ. Robert Ben Wallace) на зустрічі з міністром оборони України Рєзніковим * попередив , що передача ******** винищувачів буде прив'язана до оперативних потреб виходячи з ситуації на фронті. Хроніка *(укр. "Яйця по 17")
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24.05.2023 22:44 Відповісти
Блокируй русню, мразь донаты на РФ армию собирает https://www.youtube.com/watch?v=2se3sWKwu2k
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24.05.2023 22:45 Відповісти
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24.05.2023 22:46 Відповісти
***** загубився лизун
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25.05.2023 00:55 Відповісти
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24.05.2023 22:54 Відповісти
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24.05.2023 23:00 Відповісти
поставивши нам ********** комплекси ппо, саме захід зробив усе, аби скоротити час появи у небі країни нових і потужних кацапських(!!) літаків. а ти, клята зе-лупа зі своїм дєрьмаком, зробила усе(!!), аби тут вони з'явилися якомога швидше!!
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24.05.2023 23:04 Відповісти
Віримо в президента Володимира Зеленського, завдяким йому Україна швидко отримає довгочікувані західні літаки!
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24.05.2023 23:35 Відповісти
Я жду в украинском небе только цивильную авиацию. А если и мощную - то только "Мрiю".
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24.05.2023 23:39 Відповісти
Да неужели? Ух - дочэкалысь! И начнём мы выпускать отечественные боевые самолёты, собственной разработки... (сомнение) Когда прочитала дальше заголовка: "Делаем все, чтобы сократить время появления в украинском небе новых и мощных самолетов", то разочаровалось. Навыпрашеваем, нацыганымо купу старья и будет нам радость, вот.
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25.05.2023 08:00 Відповісти
 
 