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У Росії повідомляють про задимлення біля будівлі Міноборони в Москві. ВIДЕО

У Москві повідомляють про задимлення в районі будівлі Міноборони Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ТГ-канали.

Зазначається, що "Москвичі повідомляють про задимлення та запах палаючого пластику біля будівлі Міноборони на Фрунзенській набережній. Причина задимлення наразі невідома".

Також дивіться: Цех виробництва високоточної оптики для Міноборони РФ загорівся на Брянщині. ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4330) росія (65191) Міноборони рф (708)


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Топ коментарі
+28
Невже від Бєлгорода так просунулися?
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25.05.2023 01:16
+25
Гімно парує...
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25.05.2023 01:15
+18
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25.05.2023 01:15
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Гімно парує...
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25.05.2023 01:15 Відповісти
нового "папу" выбирают
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25.05.2023 04:49 Відповісти
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25.05.2023 06:31 Відповісти
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25.05.2023 01:15 Відповісти
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25.05.2023 01:21 Відповісти
Та то може панцирі горять на даху. )
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25.05.2023 01:15 Відповісти
мироточать
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25.05.2023 01:18 Відповісти
Дети в москве играли в войну

На)(уй спалили штаб *** шайгу
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25.05.2023 10:35 Відповісти
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25.05.2023 12:19 Відповісти
Невже від Бєлгорода так просунулися?
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25.05.2023 01:16 Відповісти
Сланцы хуженетовича задымились.
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25.05.2023 01:17 Відповісти
Це кацапське мо кліматичну зброю так приміняє?Вирішили димом мацкву викурити.Так ось про яку аналоговнєтну кліматичну зброю солов'їний помет кукурікав
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25.05.2023 01:22 Відповісти
адмирал, который кузя, который потопал, после таких дымов, пугающих экологов , таки приказал долго жить, если че
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25.05.2023 07:45 Відповісти
хтось хотів "Шойга-кебаб" приготувати🤪
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25.05.2023 01:26 Відповісти
а може шашлики з шойгу жарять...
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25.05.2023 06:47 Відповісти
новый план курят.... )
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25.05.2023 01:33 Відповісти
напевно, новобранцi пiдпалили.
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25.05.2023 01:38 Відповісти
страшна мстя вiд зекiв "вагнера"
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25.05.2023 01:40 Відповісти
Пригожин курит.
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25.05.2023 01:44 Відповісти
у шойги?страшное дело..
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25.05.2023 01:52 Відповісти
Зараз вже у Джанкої (Крим) "хлопають" у долоні
https://t.me/operativnoZSU/97806
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25.05.2023 01:47 Відповісти
У России уже есть 100 ЧВК, но они слабые их войска способны воевать только за какой то завод или какой то условный бизнес.

Будет аля 90-е только круче в 100 раз.
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25.05.2023 01:48 Відповісти
"Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?"(с)

Почему только дымит, а не взрывается?)
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25.05.2023 01:56 Відповісти
Єслі пайдьот чорний, то міністра там не буде. Болото буде.
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25.05.2023 08:05 Відповісти
Випробування кліматичної зброї? Бійся, НАТО!
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25.05.2023 02:47 Відповісти
А мартышки так набздели, что аж окна запотели.
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25.05.2023 03:11 Відповісти
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25.05.2023 03:19 Відповісти
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25.05.2023 03:28 Відповісти
жапу шойги штырит шушканчик
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25.05.2023 04:25 Відповісти
Шо, знов?

Це вже було
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25.05.2023 04:37 Відповісти
Покурили на нервах.
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25.05.2023 06:45 Відповісти
палят все карты, как можно скорее, чтобы очередную 500 летнюю карту, очередной маразматик не принес на ковер главному маразматику
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25.05.2023 07:00 Відповісти
Палять документи, як в рашистських посольству і консульствах в січні 2022.
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25.05.2023 07:35 Відповісти
Відчуваєте запах диму? - Палять документи... (с)
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25.05.2023 07:45 Відповісти
Знов шмалять кізяки.
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25.05.2023 08:22 Відповісти
горять пердаки
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25.05.2023 08:29 Відповісти
Нехай звикають ...
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25.05.2023 08:58 Відповісти
благодатний вогонь карає
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25.05.2023 09:23 Відповісти
над столицею туман - это курит атаман
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25.05.2023 09:23 Відповісти
архіви палять, як завжди.
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25.05.2023 09:37 Відповісти
В "панцире" закурили?
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25.05.2023 09:57 Відповісти
тренировка)))
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25.05.2023 10:24 Відповісти
там, як писали, є крило, де знаходяться специ з розрахунків траєкторій ракет, що ******** українські міста. маю надію, що з тим крилом сталося щось не добре.
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25.05.2023 15:49 Відповісти
 
 