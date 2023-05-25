У Росії повідомляють про задимлення біля будівлі Міноборони в Москві. ВIДЕО
У Москві повідомляють про задимлення в районі будівлі Міноборони Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ТГ-канали.
Зазначається, що "Москвичі повідомляють про задимлення та запах палаючого пластику біля будівлі Міноборони на Фрунзенській набережній. Причина задимлення наразі невідома".
Топ коментарі
+28 Владислав Сварчевський
показати весь коментар25.05.2023 01:16
+25 Алекс Скела
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+18 Fish Man
показати весь коментар25.05.2023 01:15
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На)(уй спалили штаб *** шайгу
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Будет аля 90-е только круче в 100 раз.
Почему только дымит, а не взрывается?)
Це вже було