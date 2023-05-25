У Росії повідомляють про задимлення біля будівлі Міноборони в Москві. ВIДЕО

У Москві повідомляють про задимлення в районі будівлі Міноборони Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ТГ-канали.

Зазначається, що "Москвичі повідомляють про задимлення та запах палаючого пластику біля будівлі Міноборони на Фрунзенській набережній. Причина задимлення наразі невідома".

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