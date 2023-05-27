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Новини Відео Санкції проти Росії
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Сьогодні ще один наш санкційний день. Ми ввели нові санкції проти 220 компаній та 51 особи, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно виступив перед українцями ввечері 27 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

"Сьогодні ще один наш санкційний день. Є санкції проти юридичних та фізичних осіб – більшість із них російські, – які працюють на терор.

Загалом 220 компаній і 51 фізична особа. Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Підприємства, що обслуговують війну. І особи, через яких відбувається управління цими компаніями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зробимо все можливе, все неможливе, щоб пришвидшити постачання в Україну більше ППО, - Зеленський. ВIДЕО

Не всі з них діють на території держави-терориста, деякі – в інших країнах. Але глобальний тиск отримають всі. Крок за кроком ми збираємо повні дані про всіх, хто працює на агресію – прямо чи опосередковано. Кожна така особа буде заблокована, і наші, українські, санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу.

Коли Росія починала цю агресію, там дивились на світ як на себе у дзеркало. Там думали, що нібито усі в світі – такі ж цинічні і нібито – так само зневажають людей, як господарі Росії. Але світ інший – світ допомагає нам захищати життя. І кожен, хто йде проти світу, стане маргіналом. Росія нічого не здобуде і все програє. Разом із тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі.

Ми продовжимо наші санкційні кроки, і на черзі є нові санкційні пакети – іще більш масштабні", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запровадив санкції проти 51 фізичної та 220 юридичних осіб з Росії, Білорусі та інших країн

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604) санкції (11828)


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Топ коментарі
+16
На жаль, імітує бурхливу діяльність. Операція "Буря в стакані".
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27.05.2023 21:34
+16
А проти тих хто заморозив ракетну програму, недофінансовував армію, розмінував Чонгар коли санкції будуть?
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27.05.2023 21:40
+15
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27.05.2023 21:27
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27.05.2023 21:27 Відповісти
Вже більше тридцяти років
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27.05.2023 22:16 Відповісти
Попытки обобщать приводят к усугублению этой беды...
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27.05.2023 22:52 Відповісти
🤮🤮🤮
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27.05.2023 21:29 Відповісти
Чого не згадав за санкції, накладені на українське населення? влупити 2.88 грн на електроенергію
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27.05.2023 21:32 Відповісти
Яхту новую покупать надо....Вы о чём?
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27.05.2023 21:36 Відповісти
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27.05.2023 22:23 Відповісти
ДУРА ТУПАЯ - ты в доллары переведи и тогда график построй.
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28.05.2023 02:14 Відповісти
Звідки він знає слово "санкції"?! Юзік десь вичитав?
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27.05.2023 21:41 Відповісти
Обращение ж украинцам традиционное.
Ну, это ж традиция - каждый год повышать тарифы. Царь обещал не повышать, дал слово,а потом забрал назад. Тяжело ему- надо и с Путиным воевать, и со своим народом.
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27.05.2023 22:25 Відповісти
На жаль, імітує бурхливу діяльність. Операція "Буря в стакані".
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27.05.2023 21:34 Відповісти
Бла-бла-бла... А як справи з Червінським, з Бакановим, з Наумовим, що в розслідуванні смерті Монастирського, хоч слово про Князева, про Трубіцина, про яйці за 170, про РПЦ в Україні, чому не підписано закон про заборону на продаж в Україні літератури з рашистуну?... та......, та....., та цілий вагон і тачка інших "зашкварів"-"прой...бів" зеленої команди..... До речі, в якому стані зараз "Велике крадівництво?
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27.05.2023 21:37 Відповісти
Пан Аркадій , ви головне забули як ці ЗЛОДІЇ ЗЕІУДИ ДЕРЬМАЧНО-ОМАНСЬКИ , провернули на початку ВІЙНИ 24 лютого ,‼️ 9 мільярдів ( це поки що ) послабив ЗСУ , а це тисячі життів ‼️! Ермака - Резнікова під трибунал ст 111- пожиттево з кофіскаціею ОФШОРІВ !А зараз Ермак з поплічником фсб шараповим з кожного умовного патрона мають %%%%%, Це хіба не торгівля на крові , не МАРАДЕРСТВО ⁉️Якого біса ермаку гниде підкоряється ГЕНШТАБ ⁉️⁉️⁉️
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28.05.2023 07:09 Відповісти
Хіба можна в короткому дописі навести всі злочини зеленого кодла, тому і написав "....та........, та........., та цілий вагон і кравчучка...."
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28.05.2023 08:27 Відповісти
Всі компаніі в рашці все населення так чи інакше задіяні в віині - для чого іх кожен день добавляти .
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27.05.2023 21:38 Відповісти
По перше, треба імітувати бурную дєятєльность. По друге, на московії у буратінки лишилося дуже багато друзів, на котрих він розраховує у майбутньому. Тут йому потрібна обережність.
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27.05.2023 22:22 Відповісти
А проти тих хто заморозив ракетну програму, недофінансовував армію, розмінував Чонгар коли санкції будуть?
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27.05.2023 21:40 Відповісти
Вони зараз на кожній дрібниці мають навар і своїх не рухають Таких цинічнійшихмразот , ще Світ не бачив !
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28.05.2023 07:12 Відповісти
Квартальний введун.
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27.05.2023 21:45 Відповісти
Крокодил не ловится, не растёт кокос! Через эти санкции... Черт Зеленского б унёс
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27.05.2023 21:49 Відповісти
А проти Бєні коли будуть санкції? Гнилий шоумен продукує шоу для зебаранів.
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27.05.2023 22:15 Відповісти
Коли не буде БУРАТІНКИ , тоді і КАЛАМОЙШИ ! На КАЛАМОЙШИ , чекає ФБР ! Не розумію , чому вони з ним цяцькаються ?
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28.05.2023 07:15 Відповісти
Козел бородатий, коли вже, нарешті, полковника Р. Червінського з буцегарні випустиш?
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27.05.2023 22:17 Відповісти
А вводити санкції проти депутатів забороненої партії - опзже - не на часі? бойки, льовочкіни, шлюхричі, суркіси - все нормально? Порішали всьо з банковою тому їх не чіпають?
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27.05.2023 22:19 Відповісти
Вова, пох на всі ці манси.. доки дихає куйло, життя у білому світі не буде..
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27.05.2023 22:25 Відповісти
а почему зельц молчит про санкции против украинцев???
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27.05.2023 22:53 Відповісти
Насправді не санкції треба вводити. Як сказала одна поважна людина (Леонід Маслов), московія має бути офіційно визнана ворогом. Не країною-агресором, а ворогом, разом з бастами, кіркоровими, "русскою культурою", Пушкіним та матрьошками. Це означає, що мають бути денонсовані всі митні, податкові, екстрадиційні, кримінально-процесуальні угоди і розірвані усі дипломатичні стосунки. Має бути припинене будь-яке співробітництво і пряме політичне спілкування. "Московські проспекти" і "московські комсомольці" мають назавжди бути стерті з карт і шпальт України. Тільки так!
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27.05.2023 22:57 Відповісти
А як подивитись той список то може виявитись що це лише чергова ***** для відосу.
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27.05.2023 23:09 Відповісти
Бл*ть, як вже за за*бав це жалюгідний блазень-наркоман
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27.05.2023 23:28 Відповісти
"Красивые слова - пустое колебание воздуха." - Марк Туллий Цицерон
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27.05.2023 23:31 Відповісти
ЗЕЛЯ, это все класно, но где же санкции против филиала ФСБ в Украине - ******** МОСКОВСКИХ ПОПОВ???
Или ты под подушкой ИКОНКУ Гундяя держишь???
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28.05.2023 02:11 Відповісти
***** не разрешило ! Против попов и кошельков путлера- Абрамовича , …………
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28.05.2023 07:19 Відповісти
 
 