Сьогодні ще один наш санкційний день. Ми ввели нові санкції проти 220 компаній та 51 особи, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський традиційно виступив перед українцями ввечері 27 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
"Сьогодні ще один наш санкційний день. Є санкції проти юридичних та фізичних осіб – більшість із них російські, – які працюють на терор.
Загалом 220 компаній і 51 фізична особа. Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Підприємства, що обслуговують війну. І особи, через яких відбувається управління цими компаніями.
Не всі з них діють на території держави-терориста, деякі – в інших країнах. Але глобальний тиск отримають всі. Крок за кроком ми збираємо повні дані про всіх, хто працює на агресію – прямо чи опосередковано. Кожна така особа буде заблокована, і наші, українські, санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу.
Коли Росія починала цю агресію, там дивились на світ як на себе у дзеркало. Там думали, що нібито усі в світі – такі ж цинічні і нібито – так само зневажають людей, як господарі Росії. Але світ інший – світ допомагає нам захищати життя. І кожен, хто йде проти світу, стане маргіналом. Росія нічого не здобуде і все програє. Разом із тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі.
Ми продовжимо наші санкційні кроки, і на черзі є нові санкційні пакети – іще більш масштабні", - зазначив Зеленський.
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Ну, это ж традиция - каждый год повышать тарифы. Царь обещал не повышать, дал слово,а потом забрал назад. Тяжело ему- надо и с Путиным воевать, и со своим народом.
Или ты под подушкой ИКОНКУ Гундяя держишь???