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Мешкали поруч із тілами сусідів: з Авдіївки евакуювали жителів багатоповерхівки, в яку влучили російські ракети. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З Авдіївки "Білі Янголи" евакуюють людей, які вижили після авіаудару по багатоповерхівці. У будинку залишалося 9 людей, які жили серед руїн, поруч із похованими під уламками сусідами.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

Серед евакуйованих – чоловік з інвалідністю. На дверях у своїй квартирі він вів літопис усіх подій від початку повномасштабного вторгнення рф під назвою "Дні та ночі війни". Останній запис датований 23 травня: "Розбили будинок. Під завалами двоє людей".

Житловий сектор розташований за 400 метрів від лінії фронту та майже знищений російськими військами. У розбитих будівлях продовжували жити цивільні мешканці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали авіаракетного удару по Авдіївці, двоє людей загинуло, ще двоє зазнали поранення, - ОВА ФОТОрепортаж (оновлено)

Під час останнього влучення двох ракет в дев’ятиповерховому будинку обвалився під’їзд, а інші зазнали значних пошкоджень. Загинуло двоє людей – літня жінка та її 93-річний родич. Тіла досі лишаються під завалами, адже через обстріли дістати їх зараз неможливо. Ще троє жителів отримали поранення, частину тіла однієї з постраждалих сусіди закопали надворі. У сусідній п’ятиповерхівці під руїнами вже близько місяця знаходиться тіло ще однієї загиблої жінки.

Поліцейські підрозділу "Білий Янгол" неодноразово закликали місцеве населення до евакуації, але тільки зараз усі мешканці зголосилися виїхати. Екіпаж рятує їх в екстреному порядку.

Мешкали поруч із тілами сусідів: з Авдіївки евакуювали жителів багатоповерхівки, в яку влучили російські ракети 01
Мешкали поруч із тілами сусідів: з Авдіївки евакуювали жителів багатоповерхівки, в яку влучили російські ракети 02
Мешкали поруч із тілами сусідів: з Авдіївки евакуювали жителів багатоповерхівки, в яку влучили російські ракети 03
Мешкали поруч із тілами сусідів: з Авдіївки евакуювали жителів багатоповерхівки, в яку влучили російські ракети 04
Мешкали поруч із тілами сусідів: з Авдіївки евакуювали жителів багатоповерхівки, в яку влучили російські ракети 05
Мешкали поруч із тілами сусідів: з Авдіївки евакуювали жителів багатоповерхівки, в яку влучили російські ракети 06
Мешкали поруч із тілами сусідів: з Авдіївки евакуювали жителів багатоповерхівки, в яку влучили російські ракети 07
Мешкали поруч із тілами сусідів: з Авдіївки евакуювали жителів багатоповерхівки, в яку влучили російські ракети 08
Мешкали поруч із тілами сусідів: з Авдіївки евакуювали жителів багатоповерхівки, в яку влучили російські ракети 09

Автор: 

евакуація (2312) Авдіївка (2342)


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27.05.2023 22:02 Відповісти
Будьте прокляты, твари кацапские
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27.05.2023 22:06 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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27.05.2023 22:07 Відповісти
І ПІСЛЯ ЦЬОГО КАЦАПИ ОБРАЖАЮТЬСЯ КОЛИ УКРАЇНЦІ МРІЮТЬ ПРО ЗНИЩЕННЯ РОСІЇ 🤨
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27.05.2023 23:05 Відповісти
Минуть роки і вилізуть внуки шуфричів, бойків, вілкулів та іншої промоскальської гидоти і будуть розповідати що потрібно наладжувати відносити з Кацапією.
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27.05.2023 23:35 Відповісти
Бідні люди ((( Жиди,доживали своє життя в своїх домівках. І навіть не підозрювали,що колись якісь роки,придурки,ідіоти просто так візьмуть і знищать все,що мали. Добре,що живі залишись. З кожною такою новиною ненавиджу їх більше..
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28.05.2023 00:23 Відповісти
Бідні люди. Бідна Авдіївка.
Нічого вже не лишилося
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28.05.2023 06:06 Відповісти
 
 