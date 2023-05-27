Мешкали поруч із тілами сусідів: з Авдіївки евакуювали жителів багатоповерхівки, в яку влучили російські ракети. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З Авдіївки "Білі Янголи" евакуюють людей, які вижили після авіаудару по багатоповерхівці. У будинку залишалося 9 людей, які жили серед руїн, поруч із похованими під уламками сусідами.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

Серед евакуйованих – чоловік з інвалідністю. На дверях у своїй квартирі він вів літопис усіх подій від початку повномасштабного вторгнення рф під назвою "Дні та ночі війни". Останній запис датований 23 травня: "Розбили будинок. Під завалами двоє людей".

Житловий сектор розташований за 400 метрів від лінії фронту та майже знищений російськими військами. У розбитих будівлях продовжували жити цивільні мешканці.

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Під час останнього влучення двох ракет в дев’ятиповерховому будинку обвалився під’їзд, а інші зазнали значних пошкоджень. Загинуло двоє людей – літня жінка та її 93-річний родич. Тіла досі лишаються під завалами, адже через обстріли дістати їх зараз неможливо. Ще троє жителів отримали поранення, частину тіла однієї з постраждалих сусіди закопали надворі. У сусідній п’ятиповерхівці під руїнами вже близько місяця знаходиться тіло ще однієї загиблої жінки.

Поліцейські підрозділу "Білий Янгол" неодноразово закликали місцеве населення до евакуації, але тільки зараз усі мешканці зголосилися виїхати. Екіпаж рятує їх в екстреному порядку.

















