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Переховувалися у напівзруйнованій споруді: прикордонники ліквідували групу російських окупантів у Бахмуті. ВIДЕО

У Бахмуті прикордонники-мінометники ліквідували двох загарбників, ще трьох було поранено.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Оператори БПЛА та мінометні розрахунки Держприкордонслужби України щоденно здійснюють пошук й ураження живої сили та техніки противника.

Так, днями аеророзвідка прикордонного підрозділу виявила переміщення групи ворожої піхоти на околицях Бахмута. Противник вирішив відсидітись у напівзруйнованій споруді.

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За координатами перебування стрільців російсько-окупаційних військ прикордонники-мінометники відправили кілька десятків осколково-фугасних мін. У результаті вогневого нальоту місце укриття ворога зруйновано, а з ним знищено 2 окупантів, ще 3 поранено", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920) Бахмут (1560)


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А на органи такий непотріб не розбирається?
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27.05.2023 22:26 Відповісти
Akto zaxochet vrastit vsebe organ vatnova kacapa, da i za lishnei hromasomi oni nesovmestimi s ludskoi genetikoi...
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27.05.2023 22:38 Відповісти
Тримайтеся ви перші завжди ! Бережи Вас Господь. Люди ратні і в Біблії не грішні бо захищають свою землю. Слава Україні та ЗСУ і ДПСУ!
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27.05.2023 23:00 Відповісти
 
 