Переховувалися у напівзруйнованій споруді: прикордонники ліквідували групу російських окупантів у Бахмуті. ВIДЕО
У Бахмуті прикордонники-мінометники ліквідували двох загарбників, ще трьох було поранено.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.
"Оператори БПЛА та мінометні розрахунки Держприкордонслужби України щоденно здійснюють пошук й ураження живої сили та техніки противника.
Так, днями аеророзвідка прикордонного підрозділу виявила переміщення групи ворожої піхоти на околицях Бахмута. Противник вирішив відсидітись у напівзруйнованій споруді.
За координатами перебування стрільців російсько-окупаційних військ прикордонники-мінометники відправили кілька десятків осколково-фугасних мін. У результаті вогневого нальоту місце укриття ворога зруйновано, а з ним знищено 2 окупантів, ще 3 поранено", - йдеться у повідомленні.
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