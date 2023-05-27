"Броня п###атая, как у спецназа, а чем стрелять, х## знает. Палки только": росіяни в Бєлгородській області висміюють власну "тероборону", - перехоплення ГУР. АУДIО

ГУР МО опублікувало перехоплені розмови окупантів, в яких вони розповідають про невдоволення діями військового керівництва, а також обговорюють поточну ситуацію на території Бєлгородщини та прилеглих територіях, панічні настрої місцевого населення.

Відповідні записи перехоплених розмов опубліковані на сайті ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

На записі, російський окупант, обговорюючи телефоном останні події в Бєлгородській області, скаржиться на військове керівництво країни-агресора і підтримує ватажка так званої ПВК Вагнера Євгенія Пригожина.

"Бл##ь, знают, откуда будут заходить и сидят, бл##ь. Х#ли вы сидите… [Российский диктатор Путин] вообще ладу не может ни### дать, а он сидит, бл##ь, у себя не разберется и Ереван с Баку мирит, #б твою мать… Опять техника сюда идет — на### вы ее выводили вообще?.. Двое суток туда гнали, теперь назад едут, блин. Цирк, бл##ь", - каже окупант.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок операції у Бєлгородській області українська розвідка отримала важливу інформацію, - ГУР

Окупант розповідає про погане забезпечення територіальної оборони на бєлгородщині, в якої, за словами співрозмовника, нема чим стріляти: "Их тоже подтянули ["тероборону"], они приехали, а толку — ничего нет, палки только… Броня п###атая, как у спецназа, а и ножа нету даже, чем стрелять, х## знает… ["Тероборона"] приехали, как долбо##ы, ##алом поводили целый день, типа предлагали людей эвакуировать".