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"Броня п###атая, как у спецназа, а чем стрелять, х## знает. Палки только": росіяни в Бєлгородській області висміюють власну "тероборону", - перехоплення ГУР. АУДIО

ГУР МО опублікувало перехоплені розмови окупантів, в яких вони розповідають про невдоволення діями військового керівництва, а також обговорюють поточну ситуацію на території Бєлгородщини та прилеглих територіях, панічні настрої місцевого населення.

Відповідні записи перехоплених розмов опубліковані на сайті ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

На записі, російський окупант, обговорюючи телефоном останні події в Бєлгородській області, скаржиться на військове керівництво країни-агресора і підтримує ватажка так званої ПВК Вагнера Євгенія Пригожина.

"Бл##ь, знают, откуда будут заходить и сидят, бл##ь. Х#ли вы сидите… [Российский диктатор Путин] вообще ладу не может ни### дать, а он сидит, бл##ь, у себя не разберется и Ереван с Баку мирит, #б твою мать… Опять техника сюда идет — на### вы ее выводили вообще?.. Двое суток туда гнали, теперь назад едут, блин. Цирк, бл##ь", - каже окупант.

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Окупант розповідає про погане забезпечення територіальної оборони на бєлгородщині, в якої, за словами співрозмовника, нема чим стріляти: "Их тоже подтянули ["тероборону"], они приехали, а толку — ничего нет, палки только… Броня п###атая, как у спецназа, а и ножа нету даже, чем стрелять, х## знает… ["Тероборона"] приехали, как долбо##ы, ##алом поводили целый день, типа предлагали людей эвакуировать".

Автор: 

розвідка (3862) перехоплення (352) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+17
дидам палки вместо винтовок давали, и полкирпича вместо гранаты, и не ныли. А у этого чего такая истерика?
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27.05.2023 23:24
+10
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27.05.2023 23:48
+9
Вони знають що наступ розпочнеться з Ненацька, але Шойга не може його знайти на мапі.
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27.05.2023 23:16
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безпилотники это крапива. взял палку и пошел как в детстве "ВОЕВАТЬ"
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27.05.2023 23:14 Відповісти
Вони знають що наступ розпочнеться з Ненацька, але Шойга не може його знайти на мапі.
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27.05.2023 23:16 Відповісти
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27.05.2023 23:48 Відповісти
чекаємо на падіння цін на курятину в Україні
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27.05.2023 23:17 Відповісти
На курятину вже очі не дивляться.
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27.05.2023 23:29 Відповісти
Кожен рюське ,повинен подохнути,не зважаючи про вік ,стать та вподобання.хороший рюське не дихає
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27.05.2023 23:21 Відповісти
дидам палки вместо винтовок давали, и полкирпича вместо гранаты, и не ныли. А у этого чего такая истерика?
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27.05.2023 23:24 Відповісти
И не говорите. Ведь любили же кричать что дедывоевали, можем повторить! Вот выпал шанс, а им что то не нравится.
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27.05.2023 23:47 Відповісти
Слово "цырк" пишеться через букву "и", знавці москальского язика.
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27.05.2023 23:36 Відповісти
В данном случае "цЫрк"
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28.05.2023 00:11 Відповісти
Українці в більшості своїй досконало володіють "парускім єзиком" (від гасла "хачю ґаваріть парускі!").
(Далі - текст "на паруском єзикє", транслітерація українською).
Парускій єзик - ета єзик Аднаглазнікаф і Фкантактє, єзик Інсти і тіктока... В паруском єзикє всево трі правєла:
1. Как слишица так і пішеца
2. Слишица так как хочєца

3. Больше нікакіх дурацкіх правєл!
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28.05.2023 00:26 Відповісти
" Вот эти люди в касках времён Второй мировой - территориальная оборона Белгорода. Да, туда уже начали собирать людей. Если ты много лет кричишь «можем повторить» и поддерживаешь войну - то война обязательно постучится в твои двери.
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28.05.2023 00:24 Відповісти
😁 дрищі в войнушку пограть рєшилі.
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28.05.2023 00:34 Відповісти
Цікаве тактичне взуття в двох персонажів що справа на фото
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28.05.2023 01:55 Відповісти
Ну чого причепився...тактичне. Взуття. Нова розробка
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28.05.2023 07:06 Відповісти
в цього справа жирняка важко не поцілити
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28.05.2023 06:37 Відповісти
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28.05.2023 09:51 Відповісти
А шо это за бомжи? Чи то местные?
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28.05.2023 15:10 Відповісти
Шось у нього хахляцький акцент
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28.05.2023 02:58 Відповісти
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28.05.2023 12:36 Відповісти
Чому на територію Болотляндії не заходили ці корпуса восени і взимку. Цікаві питання, чому тільки зараз.
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28.05.2023 14:12 Відповісти
 
 