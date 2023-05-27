У Маріуполі російські окупанти не прибирають виявлені біля будинків та у парках снаряди. ВIДЕО
У Маріуполі росіяни залишають снаряди біля будинків та у парках.
Про це у телеграмі повідомила Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
"В окупованому Маріуполі досі знаходять снаряди біля будинків та у парках. Місцеві жителі зняли відео зі знайденим у дворі по проспекту Нахімова, 178 гранатометним пострілом. Снаряд був зі взведеним підривником. А от у парку "Веселка" снаряд знайшли прямо на газоні. Для російських окупантів безпека людей нічого не варті. Тож вибухонебезпечні предмети досі ніхто планово не прибирає. А маріупольці піддаються небезпеці", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар28.05.2023 04:58 Відповісти Мені подобається 2
Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар28.05.2023 17:42 Відповісти Мені подобається 0
Яр Холодний
показати весь коментар28.05.2023 17:54 Відповісти Мені подобається 1
Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар28.05.2023 18:01 Відповісти Мені подобається 1
Toyvo Sivergs #552969
показати весь коментар28.05.2023 13:59 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль