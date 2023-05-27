У Маріуполі російські окупанти не прибирають виявлені біля будинків та у парках снаряди. ВIДЕО

У Маріуполі росіяни залишають снаряди біля будинків та у парках.

Про це у телеграмі повідомила Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"В окупованому Маріуполі досі знаходять снаряди біля будинків та у парках. Місцеві жителі зняли відео зі знайденим у дворі по проспекту Нахімова, 178 гранатометним пострілом. Снаряд був зі взведеним підривником. А от у парку "Веселка" снаряд знайшли прямо на газоні. Для російських окупантів безпека людей нічого не варті. Тож вибухонебезпечні предмети досі ніхто планово не прибирає. А маріупольці піддаються небезпеці", - йдеться у повідомленні.

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