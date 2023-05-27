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У Маріуполі російські окупанти не прибирають виявлені біля будинків та у парках снаряди. ВIДЕО

У Маріуполі росіяни залишають снаряди біля будинків та у парках.

Про це у телеграмі повідомила Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"В окупованому Маріуполі досі знаходять снаряди біля будинків та у парках. Місцеві жителі зняли відео зі знайденим у дворі по проспекту Нахімова, 178 гранатометним пострілом. Снаряд був зі взведеним підривником. А от у парку "Веселка" снаряд знайшли прямо на газоні. Для російських окупантів безпека людей нічого не варті. Тож вибухонебезпечні предмети досі ніхто планово не прибирає. А маріупольці піддаються небезпеці", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

вибухівка (471) Маріуполь (3231)


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Це лише підтверджує те, що вони сюди прийшли в "набіг" : награбувать і втекти У нас усі виявлені нерозірвані ********** у місті ліквідувалися негайно - навіть під час блокади
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28.05.2023 04:58 Відповісти
Это они в Чеченской войне научились. Что с них взять? Рабссея это азиаты. Даже анализы будут сплошь негативные. Только на перегной.
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28.05.2023 17:42 Відповісти
Тут люди публікували старовинну карикатуру щодо втечі російських військ в 1915 із окупованого ними Львова Їде генерал на коні Поряд - стрій солдат іде А разом з ними - вози з ******* посудом та нічними горщиками
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28.05.2023 17:54 Відповісти
И что характерно: эту всю утварь этот рабссейский генерал не воровал у простых людей, а купил на свое жалование. Так что путлер воспитал плебс, способный везти домой бывшие в употреблении унитазы. Такого дна еще ни одна страна в мире не делала, ни в прошлом, ни в будущем.
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28.05.2023 18:01 Відповісти
та кому вони потрібні, лежать й хай лежать...
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28.05.2023 13:59 Відповісти
 
 