Бійці 28 ОМБр ведуть вогонь по ворожих позиціях на Донеччині. ВIДЕО
Група "Курта" Одеської 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу зі шведських гранатометів "Carl Gustaf" веде вогонь по позиціях російської армії з закритої позиції, прикриваючись рельєфом, на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео атаки наших воїнів опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82 Гранатомет «Карл Густав» є одним з найкращих зразків зброї цього класу у світіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf#cite_note-7 [7] , і прекрасно зарекомендував себе у складних умовах як потужний і універсальний бойовий інструмент піхоти.
HE 448 - осколково-фугасний, представлений в липні 2021 року. Має прийти на заміну осколково-фугасному пострілу HE 441D/441D RS. Має електронний підривач з трьома режимами - при контакті з ціллю, або повітряний підрив на заданій відстані. На відміну від попередника, має 4200 готових сферичних уламків діаметром 3 мм із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC вольфраму замість 800 сталевих діаметром 6 мм кожен. Також зросла максимальна практична відстань до 1500 метрівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf#cite_note-13 [13] .