Бійці 28 ОМБр ведуть вогонь по ворожих позиціях на Донеччині. ВIДЕО

Група "Курта" Одеської 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу зі шведських гранатометів "Carl Gustaf" веде вогонь по позиціях російської армії з закритої позиції, прикриваючись рельєфом, на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео атаки наших воїнів опублікували у соцмережі.

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