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Бійці 28 ОМБр ведуть вогонь по ворожих позиціях на Донеччині. ВIДЕО

Група "Курта" Одеської 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу зі шведських гранатометів "Carl Gustaf" веде вогонь по позиціях російської армії з закритої позиції, прикриваючись рельєфом, на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео атаки наших воїнів опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищено гранатомет СПГ-9 на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

атака (339) Донецька область (8459) 28 окрема механізована бригада (187)


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Топ коментарі
+10
Наші рідні, сміливі, розумні і дуже дорогі захистники. Ми вами пишаємось і дуже переживаємо за вас.
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28.05.2023 10:29
+6
Все добре. Але чи можна ось цим протистояти рашистський арти яка зтирає міста з лиця землі. Далекобійної арти нема, тай б/к до неї нема. Чому? Знає зеленский та йього міністр оборони в яких офшорах 9 млрд на озброєння.
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28.05.2023 10:40
+3
Чтобы дерево свалить нужно его под корень подрубить а не тащить за ствол пока не обосрешься. Пройтись по рашистским тылам важнее чем штурмовать на передовой вражеские укрепления в лоб. У рашистов армия построена по принципу Орды. Завоевывать страны они могут но им нечем защищать или удерживать свои огромные тылы и *границы*.
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28.05.2023 11:28
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Наші рідні, сміливі, розумні і дуже дорогі захистники. Ми вами пишаємось і дуже переживаємо за вас.
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28.05.2023 10:29 Відповісти
Все добре. Але чи можна ось цим протистояти рашистський арти яка зтирає міста з лиця землі. Далекобійної арти нема, тай б/к до неї нема. Чому? Знає зеленский та йього міністр оборони в яких офшорах 9 млрд на озброєння.
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28.05.2023 10:40 Відповісти
Новая методичка, кремлебот? Не можите победить Украину на фронте так решили изнутри подкапывать
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28.05.2023 10:46 Відповісти
Тоб то міністр оборони України разом з зеленским роблять усе шоб ненадати зброї, б/к, ракет дальнього радіуса, ппо, птрк Стугна, Нептунів....., а я виявляюсь кремлеботом. Цікава позиція. На марафон йди - там усе гарно.
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28.05.2023 11:52 Відповісти
Что ты паскудь несешь. Сейчас все дают что есть и что могут на фронт. Ето раньше все сжигали на складах но лишь бы не дать на фронт чтобы не правациравали
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28.05.2023 11:58 Відповісти
На фронт кажешь - чому тоді зеленский та його міністр оборони у 21 року не замовили у оборонпрома жодної птрк Стугна? Чому у 21 році мо України замовило аж цілих 80 мінометів на все ЗСУ? Чому зеленский звільняв війскових - з 19 року було звільнено 90 тисяч війскових. Чому заборгованість по виплатам війсковим у 21 році була 5 млрд. гривнов. Чому зеленский зупинив розробку та виготовлення вітчизняної системи ППО-ПРО Кільчень. Тіки спробуй дати адекватну відповідь. А можешь і не давати. Я можу ще стільки перечисляти того що зробив зеленский для того щоб це вторгненя відбулося.
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28.05.2023 14:05 Відповісти
zeliona shobla te isho uiobki , no pervaia chast tvaiei strepni pasilaet tebia v SPAAAAAM
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28.05.2023 11:18 Відповісти
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28.05.2023 10:42 Відповісти
Контранаступление уже идет. Можно посмотреть по обосраным колготкам рашистов
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28.05.2023 10:51 Відповісти
Чтобы дерево свалить нужно его под корень подрубить а не тащить за ствол пока не обосрешься. Пройтись по рашистским тылам важнее чем штурмовать на передовой вражеские укрепления в лоб. У рашистов армия построена по принципу Орды. Завоевывать страны они могут но им нечем защищать или удерживать свои огромные тылы и *границы*.
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28.05.2023 11:28 Відповісти
, spam spam spam
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28.05.2023 11:13 Відповісти
Как по мне, так это пустая трата боеприпасов. Стреляют навесом в сторону противника, толку от такой стрельбы -никакой, этот гранатомёт расщитан на ПРИЦЕЛЬНОЕ поражение конкретной цели
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28.05.2023 18:05 Відповісти
Призначений для боротьби з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 бронетанковою технікою , знищення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0 живої сили противника, що перебуває в легких укриттях, на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F вогневих позиціях , а також для створення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%B0 димових завіс і освітлення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) місцевості .

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82 Гранатомет «Карл Густав» є одним з найкращих зразків зброї цього класу у світіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf#cite_note-7 [7] , і прекрасно зарекомендував себе у складних умовах як потужний і універсальний бойовий інструмент піхоти.

HE 448 - осколково-фугасний, представлений в липні 2021 року. Має прийти на заміну осколково-фугасному пострілу HE 441D/441D RS. Має електронний підривач з трьома режимами - при контакті з ціллю, або повітряний підрив на заданій відстані. На відміну від попередника, має 4200 готових сферичних уламків діаметром 3 мм із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC вольфраму замість 800 сталевих діаметром 6 мм кожен. Також зросла максимальна практична відстань до 1500 метрівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf#cite_note-13 [13] .
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29.05.2023 11:40 Відповісти
 
 