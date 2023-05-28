За добу на таврійському напрямку знищено 8 одиниць техніки ворога та 3 склади з боєприпасами. Противник втратив понад роту вбитими і пораненими, - Тарнавський. ВIДЕО

Захисники України продовжують нищити ворога на таврійському напрямку.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 609 вогневих завдань.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 8 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 3 БМП, система відеоспостереження "Муром-М", гаубиця 2А65 "Мста-Б", - йдеться у повідомленні.

Також було знищено 3 склади з боєприпасами ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони на таврійському напрямку знищили 22 одиниці озброєння рашистів, окупанти втратили майже три роти військових, - Тарнавський