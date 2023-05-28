Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак "Шахедами", - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців вечері 28 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
Український президент зазначив: "Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак "Шахедами" – одночасно 54 дрони. Майже всі вони збиті. На жаль, є влучання на Житомирщині. Але все ж більшість руйнувань вдалося відвернути, більшість життів, які могли забрати ці "Шахеди", вдалося зберегти.
Я дякую кожному і кожній, хто це забезпечив! Зенітні ракетні війська та авіація Повітряних сил, протиповітряна оборона Сухопутних військ та наші мобільні вогневі групи… Дякую вам, воїни!
Під час цієї терористичної атаки кількісно найпотужніший удар був спрямований саме проти Київщини. Саме так Росія відзначає День нашого древнього Києва… За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх – переживе і рашистів. Жодного з них тут не буде!
Ідемо вперед – поки не звільнимо всю нашу українську землю… Боронимо кожне місто… Дбаємо одне про одного і памʼятаємо про всіх наших людей, яких ми маємо повернути додому, до своїх міст і сіл – з російської неволі".
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я би не здивувалась, бо він фактично працював у москві, там і жив.
Следи за языком, чучело.
Комплекс побудований на базі твердопаливної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичної ракети . Радіус дії заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом до 500 км. - і ні з ким не треба ні про що домовлятися.
"Вибрация, которую ночью https://t.me/insiderUKR/55326 чувствовали киевляне связана с "оружием, которое идет на фронт, довольно мощным оружием", - Кличко"
ГЕРОЯМ СЛАВА!
а де байрактари ?
Тяжкий акторський хліб....
щось дуже і дуже важко віриться, що в даному випадку зелений - це багатостраждальна жертва. і з таким підходом, то мосКАЛі будуть бомбити Україну ще РОКАМИ!!! зелений не здатен знищити мосКАЛьський завод, який виробляє це гівно??