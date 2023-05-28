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Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак "Шахедами", - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців вечері 28 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак "Шахедами" – одночасно 54 дрони. Майже всі вони збиті. На жаль, є влучання на Житомирщині. Але все ж більшість руйнувань вдалося відвернути, більшість життів, які могли забрати ці "Шахеди", вдалося зберегти.

Я дякую кожному і кожній, хто це забезпечив! Зенітні ракетні війська та авіація Повітряних сил, протиповітряна оборона Сухопутних військ та наші мобільні вогневі групи… Дякую вам, воїни!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація залучалася до збиття дронів минулої ночі. Гарантувати 100-відсотковий захист неба вона не може, - Ігнат

Під час цієї терористичної атаки кількісно найпотужніший удар був спрямований саме проти Київщини. Саме так Росія відзначає День нашого древнього Києва… За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх – переживе і рашистів. Жодного з них тут не буде!

Ідемо вперед – поки не звільнимо всю нашу українську землю… Боронимо кожне місто… Дбаємо одне про одного і памʼятаємо про всіх наших людей, яких ми маємо повернути додому, до своїх міст і сіл – з російської неволі".

Також читайте: Масована атака дронами: з катера річкової флотилії ВМС знищено ворожий "Шахед" в акваторії Київського водосховища

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604) дрони (4699)


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Топ коментарі
+15
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28.05.2023 19:59
+15
Ні хвилини спокою, Бубочка 24 - 25 лютого по плану збирався здати владу Януковочу якого кацапи з фанфарами доставили би в Київ, підписавши "почесну капітуляцію", а тут такий облом, Київ захистили, кацапів попалили і Бубочка вимушений вже півтора роки грати президента - патріота України.
Тяжкий акторський хліб....
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28.05.2023 20:36
+11
Складається таке враження, що рашисти вже десь наладили виробництво цих Шахедів-Гераней. Бо такими темпами, законтрактовані з Іраном, швидко закінчаться. Хіба, що новий контракт склали.
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28.05.2023 19:59
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Із гордістю пройшли.. Слава Нашим силам ППО..
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28.05.2023 19:59 Відповісти
Складається таке враження, що рашисти вже десь наладили виробництво цих Шахедів-Гераней. Бо такими темпами, законтрактовані з Іраном, швидко закінчаться. Хіба, що новий контракт склали.
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28.05.2023 19:59 Відповісти
День Киева, решили побольше пустить, что бы любой ценой омрачить, поубивать побольше людей
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28.05.2023 20:06 Відповісти
Скоріш всього"бульбостан" почав штампувати "шахеди".???
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28.05.2023 20:33 Відповісти
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28.05.2023 19:59 Відповісти
ходять чутки що в зелі є росіске громадянство
я би не здивувалась, бо він фактично працював у москві, там і жив.
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28.05.2023 20:24 Відповісти
Земакака продалася мацквє (за принципом януковощЯ), у 1997-му на конкурсі квн, де ПРОЛЕТІВ 95-й унітаз. За хабар дешевий притопив команду "НаФіГа" й виліз на їх переможне місце(дякую, блд, дніпрапєтроффск гидкий). Переїхав до мацкви, де його дресирували два десятки років! У 2017-му створив й зареєстрував партійу "слуха наротту", яка 2 роки НІХЕРА не робила, числилась на кількох м/кв. Бидло ніхера не помітило, а помітило - забило болтяру усвідомлювати. Навіть продані на бойню цею гнидою 2 500 Воїнів НІХЕРА не зрушили. Кііфф не столиця, а каналізація...
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28.05.2023 20:36 Відповісти
дніпрапєтроффск гидкий), Кііфф не столиця, а каналізація... (с)

Следи за языком, чучело.
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28.05.2023 21:08 Відповісти
Он был завербован в 2004-2005 гг. ФСБ на КВН-ах Маслякова (и на гульках после них под чекистские камеры). Какие ему при этом видосики показали с его участием- Порнхаб отдыхает.
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28.05.2023 20:43 Відповісти
Шо ви до нього вчепилися, я не голосував за пороха, хоча пороха тварь ще та і не відомо як би сивочолий себе повів в такій ситуації...😡
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28.05.2023 21:44 Відповісти
Ось це відео - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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28.05.2023 20:43 Відповісти
пво пройшли а ти далі чалматих уродів нашим зерном кормишь... виродок
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28.05.2023 20:01 Відповісти
можно так договориться что бы ответку давать на большие расстояния?
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28.05.2023 20:02 Відповісти
«Грім-2» (експортна назваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-1 [1] ) або ОТРК «Сапсан» - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F оперативно-тактичний ракетний комплекс , що перебуває на стадії розробки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB конструкторським бюро «Південне» . Розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)&action=edit&redlink=1 «Борисфен» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A4%D0%A0%D0%9A_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD%C2%BB БФРК «Сапсан» .

Комплекс побудований на базі твердопаливної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичної ракети . Радіус дії заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом до 500 км. - і ні з ким не треба ні про що домовлятися.
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28.05.2023 20:10 Відповісти
Радіусом 500 км. то ракетний комплекс Грім 2( з слів генконструктора КБ може розігнати і на 1000 км). Сапсан замовляли саудіти, вони ж і фінансували проєктні роботи та виробництво - https://focus.ua/uk/*******-novosti/523361-otrk-grom-2-kak-by-izmenil-voynu-raketnyy-kompleks-esli-by-ego-finansirovali-foto https://focus.ua/uk/*******-novosti/523361-otrk-grom-2-kak-by-izmenil-voynu-raketnyy-kompleks-esli-by-ego-finansirovali-foto

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28.05.2023 20:49 Відповісти
можно - ти ни йдеш на ноль
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28.05.2023 20:11 Відповісти
Кличко уже готовит "ответку"

"Вибрация, которую ночью https://t.me/insiderUKR/55326 чувствовали киевляне связана с "оружием, которое идет на фронт, довольно мощным оружием", - Кличко"
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28.05.2023 20:24 Відповісти
А це, між іншим...тобто знали...
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28.05.2023 20:31 Відповісти
веталь! ты где такое услышал или прочитал? или тебя лавр зеленского покоя не дают?
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28.05.2023 21:00 Відповісти
Да это Кличко в эфире марафона такое заявил. На многих новостных сайтах есть эта его цитата.
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28.05.2023 21:12 Відповісти
Не заважайте майстру словесності блищати новими цитатами.
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28.05.2023 21:26 Відповісти
Чому сам, без єрмака?
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28.05.2023 20:03 Відповісти
А кусками асфальту що, не можна було збивати?! Це що, такий високий креатив? Не здогадались? Ну тупі...
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28.05.2023 20:04 Відповісти
Порохоботи не дають...за руки хапають...
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28.05.2023 20:11 Відповісти
Тобі відомо що твій друган дєцтва має аусвайс з куркою?
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28.05.2023 20:10 Відповісти
Не бачу загороджувальних аеростатів над Києвом.
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28.05.2023 20:13 Відповісти
Слава ППО, ЗСУ!

ГЕРОЯМ СЛАВА!
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28.05.2023 20:16 Відповісти
шахеди поставлені на потік і їх все більше.
а де байрактари ?
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28.05.2023 20:23 Відповісти
куйло заборонив другу пердогану поставляти в Україну "байрактари"Він призначив його "рахівником" і "наглядачем" за кораблями з українським зерном...
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28.05.2023 20:36 Відповісти
Ну во первых байрактары это же не дроны-камикадзе. А во вторых, РФ уже давно научилась против них эффективно работать. Это на начальном этапе они были хороши, когда шли колоны без прикрытия.
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28.05.2023 21:00 Відповісти
Стратегічна авіація перевірка звязку перед бойовим вильотом з аеродрому Оленья ...Ігнат ти таке чув ? А я кажу завтра вночі ракетна атака будте обережні
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28.05.2023 20:28 Відповісти
За "золотою" електрикою автоматично підуть вгору ціни на все, попри те, що вони і так ростуть щодня. Такими темпами дійде до того, що донатити на машини та дрони для ЗСУ буде нікому, бо у простих громадян вже не буде грошей, а чинуші, судді, митники і т.п. не донатили і не будуть цього робити в принципі.
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28.05.2023 22:30 Відповісти
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28.05.2023 20:30 Відповісти
Ні хвилини спокою, Бубочка 24 - 25 лютого по плану збирався здати владу Януковочу якого кацапи з фанфарами доставили би в Київ, підписавши "почесну капітуляцію", а тут такий облом, Київ захистили, кацапів попалили і Бубочка вимушений вже півтора роки грати президента - патріота України.
Тяжкий акторський хліб....
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28.05.2023 20:36 Відповісти
Я так розумію що за цілий рік українські Шахеди знаходяться все там же,в пісде.
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28.05.2023 20:37 Відповісти
Вони знаходяться в дупі д'єрмака!
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28.05.2023 20:49 Відповісти
Значить така Генеральна Лінія Партії...
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28.05.2023 20:51 Відповісти
Держава пройшла, українці витримали і витримають, пока не знищать ту гідру. А чому, ти, Володя, не фінансував систему ППО ПРО, щоб захищати українців реально, а не відосами? Чому все закатав в асфальт?
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28.05.2023 21:33 Відповісти
Самій дорогой статист-счётовод в Украине.Каждый день по ТВ ведёт подсчёты.
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28.05.2023 21:45 Відповісти
Так тобі в коментатори треба було, а не в президенти...
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28.05.2023 21:52 Відповісти
зелений прямо, як та акторка з німецьких фільмів, - готовий приймати мосКАЛьські ракети і дрони зі всіх боків!

щось дуже і дуже важко віриться, що в даному випадку зелений - це багатостраждальна жертва. і з таким підходом, то мосКАЛі будуть бомбити Україну ще РОКАМИ!!! зелений не здатен знищити мосКАЛьський завод, який виробляє це гівно??
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28.05.2023 23:26 Відповісти
Дякую ППО за ППО, бо грудками асфальту ми б нічого не збили.
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29.05.2023 00:24 Відповісти
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29.05.2023 01:20 Відповісти
 
 