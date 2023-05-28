Ввечері 28 травня на базі росіян під Маріуполем пролунав вибух, - соцмережі. ВIДЕО

Ввечері 28 травня поблизу окупованого росіянами Маріуполя пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі, викладаючи кадри події.

Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що відбулося влучання в базу рашистів у таборі "Сонячний".