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Ввечері 28 травня на базі росіян під Маріуполем пролунав вибух, - соцмережі. ВIДЕО

Ввечері 28 травня поблизу окупованого росіянами Маріуполя пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі, викладаючи кадри події.

Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що відбулося влучання в базу рашистів у таборі "Сонячний".

Автор: 

вибух (4455) Маріуполь (3231)


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Топ коментарі
+35
MYROSHNYKOV

Маріуполь, Донецьк, Бердянськ, Волноваха, Токмак, Пологи, Урзуф - влучання по складах, техніці та позиціях ворога®

А що таке, не чекали? Орки, вам не просто так кажуть тікати, поки не пізно (=

Тим часом, вечір бавовни продовжується
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28.05.2023 21:10
+18
пока кацапы тратят по 50 шахедов на кирпичи , мы одной ракетой херачим по 50 двухсотых руснявых ********* .............)))))) кацап- он поц , ему лишь бы размеры , колличество , обьемы , и насрать им на результат и смысл ..............дебилы лишнехромосомные , **** с них взять.
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28.05.2023 21:14
+13
"Табор уходит в небо" і козломорді туди ж. Або в пекло, що реальніше.
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28.05.2023 21:08
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скабеевский пердак не витримав? чи пригожина накінець-то ухайдохали?
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28.05.2023 21:00 Відповісти
MYROSHNYKOV

Маріуполь, Донецьк, Бердянськ, Волноваха, Токмак, Пологи, Урзуф - влучання по складах, техніці та позиціях ворога®

А що таке, не чекали? Орки, вам не просто так кажуть тікати, поки не пізно (=

Тим часом, вечір бавовни продовжується
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28.05.2023 21:10 Відповісти
Второе видео снято в Урзуфе, да. С Захара горки. Но прилет все же не в Урзуф, а в Юрьевку. В лагерь "Солнечный".
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28.05.2023 21:51 Відповісти
STORM SHADOW
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30.05.2023 09:21 Відповісти
Бомбардування позицій як підготовка до наступу продовжується
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28.05.2023 23:28 Відповісти
Голые орки по небу летят,- в баню попал реактивный снаряд 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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28.05.2023 23:16 Відповісти
Ну то і навіть дуже непогано.
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28.05.2023 21:00 Відповісти
КРАСІВОЄ !!
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28.05.2023 21:00 Відповісти
Там бавовнить майже кожного дня.
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28.05.2023 21:07 Відповісти
"Табор уходит в небо" і козломорді туди ж. Або в пекло, що реальніше.
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28.05.2023 21:08 Відповісти
Тупі курці горохом обжерлись ...
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28.05.2023 21:09 Відповісти
пока кацапы тратят по 50 шахедов на кирпичи , мы одной ракетой херачим по 50 двухсотых руснявых ********* .............)))))) кацап- он поц , ему лишь бы размеры , колличество , обьемы , и насрать им на результат и смысл ..............дебилы лишнехромосомные , **** с них взять.
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28.05.2023 21:14 Відповісти
Так то ж й добре що кацап не зовсім розумний.
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28.05.2023 21:22 Відповісти
а з іншого боку, були б вони розумні... напевно, і війни не було б.
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29.05.2023 09:52 Відповісти
Помиляєтесь. Наявність розуму не змінює кацапську нелюдську сутність вбивці-садиста.
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29.05.2023 11:45 Відповісти
Щасливого польоту кацапсини!!!!!!!!!!!
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28.05.2023 21:16 Відповісти
Леся Українка.

Сонечко встало, прокинулось ясне,
Грає вогнем, променіє,
І по степу розлива своє світлонько красне, -
Степ від його червоніє.
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28.05.2023 21:19 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1662887527265579008 тривожна
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28.05.2023 21:30 Відповісти
А матерятся!... В голову не укладывается...
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28.05.2023 23:27 Відповісти
денееровский постепенно продвигается на юго-запад.
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29.05.2023 00:19 Відповісти
А мені нравиться як воно горить,люди бігають суєтяться кричать рятуйте намагаються потушить а воно ще більше горить
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28.05.2023 21:31 Відповісти
Діти вже матьожаться як кацапи. Скоро здичавіють...
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28.05.2023 21:49 Відповісти
Постійно так роблять
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29.05.2023 07:13 Відповісти
Вчіться, к@ц@пи! Хоча, може вже й запізно..
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28.05.2023 21:51 Відповісти
с днем пограничника ******
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28.05.2023 21:54 Відповісти
Був ''сонячний'', став ''кобзонячний''
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28.05.2023 21:55 Відповісти
Дерусификацапизация -это так мило,но мало.Роботи не початий край.Українські жнива триватимуть,поки останній кацапський орк стане вантажем200. Слава Україні!
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28.05.2023 21:59 Відповісти
ГОЙДА!!!!
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28.05.2023 22:31 Відповісти
Яка милозвучна назва табору)Після сьогоднішнього прильоту можна перейменувати в "Небесний"))
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28.05.2023 22:46 Відповісти
Storm prilitelo.Mogli kacapskije propogantisti interviu s mesta zdelat jesli konecno jest kogo uze vziat interviu.HImars po nocima bjut,o stormi i dniom bez problem,ix pvo nevydet
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28.05.2023 23:02 Відповісти
А відомий відеоблогер казали, що пригожинські музиканти прямком із Бахмуту перемістились на Азовське узбережжя для оздоровлення.
Видно координати їх "распалагі" одразу ж пробарабанили названі ними "пєтухі".
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28.05.2023 23:09 Відповісти
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29.05.2023 00:35 Відповісти
А город подумал - учєнья ідут...
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29.05.2023 08:31 Відповісти
 
 