Ввечері 28 травня на базі росіян під Маріуполем пролунав вибух, - соцмережі. ВIДЕО
Ввечері 28 травня поблизу окупованого росіянами Маріуполя пролунав вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі, викладаючи кадри події.
Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що відбулося влучання в базу рашистів у таборі "Сонячний".
Топ коментарі
+35 Snart
показати весь коментар28.05.2023 21:10
+18 Валерий Викторович #551514
показати весь коментар28.05.2023 21:14
+13 Белла Богун #551369
показати весь коментар28.05.2023 21:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Маріуполь, Донецьк, Бердянськ, Волноваха, Токмак, Пологи, Урзуф - влучання по складах, техніці та позиціях ворога®
А що таке, не чекали? Орки, вам не просто так кажуть тікати, поки не пізно (=
Тим часом, вечір бавовни продовжується
Сонечко встало, прокинулось ясне,
Грає вогнем, променіє,
І по степу розлива своє світлонько красне, -
Степ від його червоніє.
Видно координати їх "распалагі" одразу ж пробарабанили названі ними "пєтухі".