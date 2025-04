Ваші Bushmasters були неймовірними в реальних бойових операціях, - Резніков закликав Австралію приєднатися до танкової коаліції. ВIДЕО

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Австралії із закликом долучитися до міжнародної "танкової коаліції".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Резніков зазначив: "Дорогі австралійські друзі, Протягом історії ви неодноразово доводили, що австралійці — нація волелюбних воїнів, які завжди протистоять хулігану.

Ви за 15 тисяч кілометрів, але ми дуже близькі в наших спільних цінностях і готовності їх захищати. Тому в перші місяці російської агресії Австралія була найбільшим контрибутором України поза НАТО.

Ваші Bushmasters були неймовірними в реальних бойових операціях. Але наша боротьба за глобальну свободу ще не закінчена, і нам все ще потрібна ваша підтримка.

Я закликаю вас сьогодні приєднатися до міжнародної танкової коаліції за Україну. Окрім танків, ми мали б честь отримати австралійські Hawkie. Вони могли виявитися неоціненною для наших військ під час контрнаступу.

Стояти з Україною. Разом ми можемо захистити наші спільні цінності. Разом ми зможемо і здобудемо Перемогу".

Dear Australian friends,



Throughout history you have repeatedly proven that Australians are a nation of freedom-loving warriors who always stand up to a bully.



You are 15 thousand kilometers away, yet we are very close in our shared values and readiness to defend them.



