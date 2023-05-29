Ваші Bushmasters були неймовірними в реальних бойових операціях, - Резніков закликав Австралію приєднатися до танкової коаліції. ВIДЕО
Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Австралії із закликом долучитися до міжнародної "танкової коаліції".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Резніков зазначив: "Дорогі австралійські друзі, Протягом історії ви неодноразово доводили, що австралійці — нація волелюбних воїнів, які завжди протистоять хулігану.
Ви за 15 тисяч кілометрів, але ми дуже близькі в наших спільних цінностях і готовності їх захищати. Тому в перші місяці російської агресії Австралія була найбільшим контрибутором України поза НАТО.
Ваші Bushmasters були неймовірними в реальних бойових операціях. Але наша боротьба за глобальну свободу ще не закінчена, і нам все ще потрібна ваша підтримка.
Я закликаю вас сьогодні приєднатися до міжнародної танкової коаліції за Україну. Окрім танків, ми мали б честь отримати австралійські Hawkie. Вони могли виявитися неоціненною для наших військ під час контрнаступу.
Стояти з Україною. Разом ми можемо захистити наші спільні цінності. Разом ми зможемо і здобудемо Перемогу".
Dear Australian friends,— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 28, 2023
Throughout history you have repeatedly proven that Australians are a nation of freedom-loving warriors who always stand up to a bully.
You are 15 thousand kilometers away, yet we are very close in our shared values and readiness to defend them.
That's… pic.twitter.com/SXeQ77dH1C
Будь ласка, зачекайте...
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Медленно, медленно, дрожь по твоим губам.
Медленно, медленно, снова ловлю твой взгляд.
Ты простишь, я прощу; и снова, как в первый раз
Останемся вместе.
Такими темпами не то, что Bushmasters не дадут, но и вообще помощь прекратят.
- Ваші Bushmasters були неймовірними в реальних бойових операціях! Майже, як закуплені мною яйця з яблуками і солдатські баклажки, по космічних цінах!
Інтелектом так і пре, що не допис - шедеур!
Ідіотіввундеркіндів. Я, один із них. Напевне. Не знаю. Сам так подумав. І, що?
какашенков: "официально подтверждено уничтожение мной всех Bushmasters, поставленных Украине Австралией...."