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Ваші Bushmasters були неймовірними в реальних бойових операціях, - Резніков закликав Австралію приєднатися до танкової коаліції. ВIДЕО

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Австралії із закликом долучитися до міжнародної "танкової коаліції".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Резніков зазначив: "Дорогі австралійські друзі, Протягом історії ви неодноразово доводили, що австралійці — нація волелюбних воїнів, які завжди протистоять хулігану.

Ви за 15 тисяч кілометрів, але ми дуже близькі в наших спільних цінностях і готовності їх захищати. Тому в перші місяці російської агресії Австралія була найбільшим контрибутором України поза НАТО.

Ваші Bushmasters були неймовірними в реальних бойових операціях. Але наша боротьба за глобальну свободу ще не закінчена, і нам все ще потрібна ваша підтримка.

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Я закликаю вас сьогодні приєднатися до міжнародної танкової коаліції за Україну. Окрім танків, ми мали б честь отримати австралійські Hawkie. Вони могли виявитися неоціненною для наших військ під час контрнаступу.

Стояти з Україною. Разом ми можемо захистити наші спільні цінності. Разом ми зможемо і здобудемо Перемогу".

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Dear Australian friends,

Throughout history you have repeatedly proven that Australians are a nation of freedom-loving warriors who always stand up to a bully.

You are 15 thousand kilometers away, yet we are very close in our shared values and readiness to defend them.

That's… pic.twitter.com/SXeQ77dH1C

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 28, 2023

Автор: 

Австралія (429) танк (2067) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+20
Говно очкастое уже во второй раз в коррупционный скандал попал, три месяца еле прошло.
Такими темпами не то, что Bushmasters не дадут, но и вообще помощь прекратят.
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29.05.2023 02:00
+16
Наче ти знаєш щось про "реальні бойові операції" яйцекрад комнатний.
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29.05.2023 02:19
+12
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29.05.2023 02:40
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Реклама, Резніков по вітру схопив. Не такий вже і дурний. Треба тільки перевірити рахунки.
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29.05.2023 01:52 Відповісти
У Резнікова добре підвішений язик. Буде послом!
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29.05.2023 01:58 Відповісти
Песел в Мозамбіку?
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29.05.2023 02:01 Відповісти
щоб там сожрали крокодили цю наволоч
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29.05.2023 02:42 Відповісти
Мечты дедушки крокодила.

Медленно, медленно, дрожь по твоим губам.
Медленно, медленно, снова ловлю твой взгляд.
Ты простишь, я прощу; и снова, как в первый раз
Останемся вместе.
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29.05.2023 03:13 Відповісти
Говно очкастое уже во второй раз в коррупционный скандал попал, три месяца еле прошло.
Такими темпами не то, что Bushmasters не дадут, но и вообще помощь прекратят.
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29.05.2023 02:00 Відповісти
Наче ти знаєш щось про "реальні бойові операції" яйцекрад комнатний.
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29.05.2023 02:19 Відповісти
Чого не знає? Яєчні битви. Реальні бойові яєчні операції. Прекрасно знає.
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29.05.2023 02:33 Відповісти
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29.05.2023 02:40 Відповісти
Згадаю то кіно. Мисливці за привидами. Там, остання версія.
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29.05.2023 03:08 Відповісти
страусіні яйця по 270 грн будуть за літр
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29.05.2023 02:43 Відповісти
В метрах.
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29.05.2023 03:24 Відповісти
Шо за "столби"?
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29.05.2023 07:48 Відповісти
Рєзніков - автралійцям:
- Ваші Bushmasters були неймовірними в реальних бойових операціях! Майже, як закуплені мною яйця з яблуками і солдатські баклажки, по космічних цінах!
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29.05.2023 04:59 Відповісти
Недавно казали, що кацапи їх в бою ще не бачили. І то, пропагандони. Не брешуть.
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29.05.2023 05:05 Відповісти
Я теж про них не чув Та й не так їх багато у військах - щоб на них сильно увагу звертали
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29.05.2023 05:11 Відповісти
Передано 90 ед., лапти "не видели их в бою" еще прошлым летом.
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29.05.2023 08:58 Відповісти
Я бачив колись у відео з під Соледару
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29.05.2023 11:35 Відповісти
Ой розумні писаки диванні, аж страшно.
Інтелектом так і пре, що не допис - шедеур!
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29.05.2023 05:36 Відповісти
А то. Тут багато таких Ідіотів вундеркіндів. Я, один із них. Напевне. Не знаю. Сам так подумав. І, що?
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29.05.2023 05:58 Відповісти
Звісно ж, що твій допис самий розумний і шедевральний...
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29.05.2023 06:43 Відповісти
Господин Резников, "Вэриос" и "Ворриорс" совершенно разные слова.
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29.05.2023 05:37 Відповісти
рєзніков: "Ваші Bushmasters були неймовірними...."
какашенков: "официально подтверждено уничтожение мной всех Bushmasters, поставленных Украине Австралией...."
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29.05.2023 08:39 Відповісти
Злодій повинен сидіти....
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29.05.2023 08:40 Відповісти
А як наші бронетранспортари, танки, ракети Боневтіковський свинарчук і яйцеркаде? Ніякої честі, а ще заертається до західних посадовців, які від сорому тільки за спілеування з тобою згорають від сорому. Це ж так потрібно попастися на оборуткакх, на мільярдних оборутках по кражі з оборонного бюджету, при цьому залишити хлопців без снарядів і вести себе так, ніби нічого не трапилося.
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29.05.2023 08:53 Відповісти
 
 