Тіла ліквідованих окупантів із Оренбурга тижнями гниють поблизу Новобахмутівки на Донеччині. ВIДЕО
Російський окупант із Оренбурга показав тіла своїх убитих колег, що тижнями гниють поблизу Новобахмутівки на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник розповів, що з позиції, де вони перебувають неможливо евакуювати навіть поранених. За його словами усі мертві - мобілізовані з Оренбурзької області, яких обіцяли не відправляти на передову.
"Це оренбурзькі мобілізовані, яких, кажуть, на передову не відправляють. Ось вони лежать. Всіх нас сюди відправляють. І наші перші командири теж тут лежать. Звідси неможливо вибратися - "трьохсотих" не забирають". Тіла тижнями лежать - гниють. І усім тут командують "ДНР", - каже ще живий окупант на записі.
Топ коментарі
+36 Gary Grant
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+28 Саша Пончик
показати весь коментар29.05.2023 09:17
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не вийшло спасти біосміття з даунбасу ?
головне щоб з нашими такого не було
Для підняття бойового духу і мотивації...
Собакам собачья смерть.
- А Лады_калины Белыя где?
- А Лад белых Калин на всех вас, ..лядей ни напасешси. Возьмети пильменями или Собачьим кормом. А исчо от губернатора дадут пластмасовый жосткий фалоимитатор для увеличения рождаемости та
Лапти ж их суют в самое пекло как расзодники.
А що робити, як пошта росії знов тариф на БАНДЕРолі підняла?
Від бімбаса урал-близень світ, Ліссабон і то ближче
За чим вдерлися 🪆рашисти ***** в Україну, те і отримали🇺🇦😠😡🇺🇦🇩🇪🇬🇧🇺🇸🇯🇵🇪🇺🇦🇿🇨🇦❤️‼️🪖💯⚔️🫡👍‼️‼️😂
Ось вони - лежать, гниють. І добре, якщо їх прикопують чи в мобільному засрашинському крематорії спалюють. А тисячі - просто під небом гниють.