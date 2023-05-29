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Тіла ліквідованих окупантів із Оренбурга тижнями гниють поблизу Новобахмутівки на Донеччині. ВIДЕО

Російський окупант із Оренбурга показав тіла своїх убитих колег, що тижнями гниють поблизу Новобахмутівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник розповів, що з позиції, де вони перебувають неможливо евакуювати навіть поранених. За його словами усі мертві - мобілізовані з Оренбурзької області, яких обіцяли не відправляти на передову.

"Це оренбурзькі мобілізовані, яких, кажуть, на передову не відправляють. Ось вони лежать. Всіх нас сюди відправляють. І наші перші командири теж тут лежать. Звідси неможливо вибратися - "трьохсотих" не забирають". Тіла тижнями лежать - гниють. І усім тут командують "ДНР", - каже ще живий окупант на записі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти проводять "контрдиверсійні заходи" на окупованій Донеччині, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) Донецька область (8459)


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Топ коментарі
+36
Єдине толкове,що може зробити кацап у своєму нікчемному житті -це подохнути.
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29.05.2023 09:15
+35
Що шукали, те і знайшли.
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29.05.2023 09:12
+28
Гарно лежать. Дадуть оренбуржским вдовам по пуховому платку і пачці пельменів. **** скрєпи.
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29.05.2023 09:17
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Що шукали, те і знайшли.
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29.05.2023 09:12 Відповісти
Якісь вони невеселі
не вийшло спасти біосміття з даунбасу ?
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29.05.2023 09:14 Відповісти
Єдине толкове,що може зробити кацап у своєму нікчемному житті -це подохнути.
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29.05.2023 09:15 Відповісти
ну так !!! добрий кацап - мертвий кацап !!! Слава ЗСУ !!!
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29.05.2023 09:35 Відповісти
Етнічно, це можуть бути нащадки українців. Оренбург якраз входить до "Сірого Клину" - регіон з компактним розселенням українців, загугліть
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29.05.2023 10:44 Відповісти
і що, що можуть, то що не вбивати їх, вони не з хлібом прийшли, а зброєю, вбивати.
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30.05.2023 06:50 Відповісти
Ну и YUX на них, "нащадков". Туда им и дорога!
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21.09.2023 22:24 Відповісти
****- шедевр! Аж сльози навертаються...
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29.05.2023 20:47 Відповісти
ну то й що, сиділи б вдома та не лізли в чужу країну, все б було добре..., не зрозуміло чому, вони вірять, що комусь потрібні...
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29.05.2023 09:16 Відповісти
А вони не вірять, вони осознано йдуть вбивати, грабувати і катувати ...
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29.05.2023 09:22 Відповісти
А когда за свою историю они сидели дома и не лезли в чужие для них страны не вторались на чужие территории? Да никогда такого не было. Не буду лезть глубоко в историю, но из относительно недавних событий и как они это называли, пытаясь выглядеть белыми и пушистыми. Коминтерн -самая первая террористическая организация,целью которой было управление всем миром.И эта гадость расползлась по всему миру, и не сама расползлась а под управлением кремля и нквд.А они называли это помощью обездоленным во всем мире и борьбой с мировым капиталом.потом была борьба с басмачеством,потом борьба с белополяками за права угнетенных крестьян Польши, затем они "спасали" несчастных в западной Украине,Молдавии,Финляндии,Прибалтике и т.д.Затем выполняли интернациональный долг по всему миру.Затем стали спасать русскоговорящих в Украине.В общем эти уроды всю свою историю только тем и занимаются,что всех спасают.И не нужно их незаслуженно называть оккупантами.Называйте их просто ********. И извините если я их "подвиги" упустил.А упустил я их очень много.
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29.05.2023 12:31 Відповісти
Це путін денацифікує грунт орками
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29.05.2023 09:17 Відповісти
Гарно лежать. Дадуть оренбуржским вдовам по пуховому платку і пачці пельменів. **** скрєпи.
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29.05.2023 09:17 Відповісти
Всім цим "завідує" божевільне шобло у Кремлі! У мене практично вже нема сумнівів що та "лиса бункерна макака" яку час від часу показують по телевізору - просто "паяц на ниточках" Такий собі "Органчик" Салтикова-Щедріна який озвучує "пієски" що закладають йому в голову Коли прийде час - його просто задавлять Витягнуть зі сховища старий законсервований труп справжнього Путіна і оголосять "померлим вчора" І спробують звалить всю провину на нього
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29.05.2023 09:18 Відповісти
наследники степана разина догнивают....
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29.05.2023 09:19 Відповісти
и ермака...оба тимофеичи, к слову сказать
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29.05.2023 09:28 Відповісти
за ермака откуда информация? он из басурман.
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29.05.2023 10:32 Відповісти
Там компактно жили українці "Сірого клину". А Єрмаків там було не багато - вони як варяги - просто мали кращу вогнепальну зброю і організацію війська, ніж тубільці
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29.05.2023 10:46 Відповісти
забий собі клин в голову
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30.05.2023 06:53 Відповісти
А нам шо до цього -- хаи посиплять іх хлоркою .
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29.05.2023 09:19 Відповісти
известью надо, хлорка выветрится
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29.05.2023 15:26 Відповісти
Яка краса! Дировці кажуть, що москальня їх рахує за людей останнього сорту, а чумардоси кажуть, що дировці їх за це не ******* і кидають в пекло ... Файно.
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29.05.2023 09:20 Відповісти
Нащо ж ви лізли до нас?!хто вам лікар?
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29.05.2023 09:23 Відповісти
ху... з ними
головне щоб з нашими такого не було
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29.05.2023 09:25 Відповісти
Це капець! За таке скотське відношення Оренбурзька область має проголосити ДНР війну . Негайно!
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29.05.2023 09:25 Відповісти
Треба зробити требушет і перекидувати кацапам у Брянську, Білгородську та Курську народні республіки.
Для підняття бойового духу і мотивації...
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29.05.2023 09:27 Відповісти
А вы помните какие бравады были в сентябре когда их мобилизировали......алко войска,гыкали ржали записывали видосики как они "хахлов поедуть мачить"

Собакам собачья смерть.
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29.05.2023 09:28 Відповісти
" Клавка, Зойка-пляшытя!!!! На ваших мужыков пахаронки пришли!!! Денюжек получитя!!! Будем зажыгать на поминках та!!!"
- А Лады_калины Белыя где?
- А Лад белых Калин на всех вас, ..лядей ни напасешси. Возьмети пильменями или Собачьим кормом. А исчо от губернатора дадут пластмасовый жосткий фалоимитатор для увеличения рождаемости та
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29.05.2023 09:29 Відповісти
Доколе оренбургские мобики будут терпеть хунту днр?
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29.05.2023 09:31 Відповісти
Который раз из новостей узнаем о трепетном отношении местных донецких и луганских боевиков к россиянам мобилизованым ....с чем это связано интересно) В лугандонии прошла любовь к "руснявому миру" или шо так...
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29.05.2023 09:40 Відповісти
А як там верещали про братьєв за паребріком. Жжуть. Любофь прошла, завялі помідори.
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29.05.2023 09:51 Відповісти
ну даунов и лугандонов практически всех выбили... там пипец с мужиками полный.
Лапти ж их суют в самое пекло как расзодники.
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29.05.2023 10:02 Відповісти
Знайдіть фб групу родичів 58-ї бригади ЗСУ. Будете неприємно здивовані
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29.05.2023 10:49 Відповісти
А можно стисло,чим можно здивуватись?
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30.05.2023 17:34 Відповісти
Ты чьих будеш, холоп!?? Руснявым тут не место.
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21.09.2023 22:29 Відповісти
Каждой вдове подарить по игрушке "Ванька-втсань ка"
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29.05.2023 10:09 Відповісти
Не гниють, а дегідруються
А що робити, як пошта росії знов тариф на БАНДЕРолі підняла?
Від бімбаса урал-близень світ, Ліссабон і то ближче
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29.05.2023 10:26 Відповісти
Усі московські свінособаки котрі прийшли в Україну так закінчать
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29.05.2023 11:23 Відповісти
Та хай собі лежать та гниють. Удобрюють наші чорноземи, а кістяки теж можна на кісткову муку перемолоти, всн ж якась користь!
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29.05.2023 11:31 Відповісти
Schön aber viel viel Zuwenig von die Ratten gibst noch mehr. Weiter So Jungs Alle müssen weg.!!!
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29.05.2023 11:59 Відповісти
А хто вам заважав у Мирній Україні!!
За чим вдерлися 🪆рашисти ***** в Україну, те і отримали🇺🇦😠😡🇺🇦🇩🇪🇬🇧🇺🇸🇯🇵🇪🇺🇦🇿🇨🇦❤️‼️🪖💯⚔️🫡👍‼️‼️😂
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29.05.2023 12:03 Відповісти
Здоровья погибшим(с) ***********, заберите свой биомусор!
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29.05.2023 12:35 Відповісти
Хорошо лежат.
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29.05.2023 12:35 Відповісти
Ждут, когда кобздон на "бис" выйдет.
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29.05.2023 12:47 Відповісти
от цікаво спитати тих кацапів було - на Оренбург бєндєровци напали що їм треба було пертись за тисячу км на погибель і згнити так от безславно????
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29.05.2023 14:00 Відповісти
Цікаво чи ті що лежать хоча б час від часу співають: "дядя вова мы с тобой!"?
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29.05.2023 14:20 Відповісти
Після таких відосів питання типу "і де ті 200'000 знищених за даними ГШ загарбників?!? Чи не бреше хтось" стають явно ознакою або психічної хвороби в людини, або провокаторства.

Ось вони - лежать, гниють. І добре, якщо їх прикопують чи в мобільному засрашинському крематорії спалюють. А тисячі - просто під небом гниють.
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29.05.2023 14:51 Відповісти
Трясця, атпалзті не успєлі в Аренбург !
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29.05.2023 14:52 Відповісти
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29.05.2023 20:47 Відповісти
просто здохли. все, як заповідав пук ін!
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29.05.2023 21:14 Відповісти
Єто просто трьіндец. Та сгорнули бьі танковьім бульдозером на скотомогильник... Не-є, пусть дикі тваринки ласують тими чмобіками.
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29.05.2023 21:44 Відповісти
 
 