Тіла ліквідованих окупантів із Оренбурга тижнями гниють поблизу Новобахмутівки на Донеччині. ВIДЕО

Російський окупант із Оренбурга показав тіла своїх убитих колег, що тижнями гниють поблизу Новобахмутівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник розповів, що з позиції, де вони перебувають неможливо евакуювати навіть поранених. За його словами усі мертві - мобілізовані з Оренбурзької області, яких обіцяли не відправляти на передову.

"Це оренбурзькі мобілізовані, яких, кажуть, на передову не відправляють. Ось вони лежать. Всіх нас сюди відправляють. І наші перші командири теж тут лежать. Звідси неможливо вибратися - "трьохсотих" не забирають". Тіла тижнями лежать - гниють. І усім тут командують "ДНР", - каже ще живий окупант на записі.

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