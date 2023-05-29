Проблему обстрілів Бєлгородщини вирішить "приєднання" Харківщини до РФ, - губернатор Гладков. ВIДЕО
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що вирішенням проблеми обстрілів регіону з могло б стати "приєднання" Харківської області.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу, про це він заявив, відповідаючи на питання, що потрібно зробити для безпеки регіону.
"Харків приєднати до Бєлгородської області. ... Це найкращий спосіб вирішення проблем обстрілів Бєлгородської області – Харківська область", - сказав він.
Також читайте: Губернатор Бєлгородської області Росії Гладков заявив, що потрапив під обстріл
Топ коментарі
+64 5 копійок
показати весь коментар29.05.2023 10:07
+54 Oleksa Tomakh
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+47 Константин #510851
показати весь коментар29.05.2023 10:06
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Другий рік ватнорилі не можуть ту брову опустити. Того в них і фейси так перекосило
Харківщина ще з минулої осені у складі росії.
Його,йолопа, що, не інформували?
Він швидко руцкоізичну щелепу виправить!
- Так веди яво сюда!
- А он меня не пуска-ает!"
Шебікіно виє сирена, кіптява над містом, також повідомляють що перекриті в'їзд та виїзд з міста.
https://t.me/Sho_Shebekino/7696
https://t.me/belgorod01/36760
https://t.me/belgorod_informant/4497
Зараз демілітарізована "сіра зона". РІА називає " буферной" у 100км від кордону з Україною.
Допомогало у 50 роки збереженю срср.
на євреїв перестали нападати бо вони після кожної виграної війни всупереч міжнародному праву анексували та окуповували території агресивних сусідів-арабів і ті перестали нападати.
тому якщо війна закінчиться відтисканням росії на кордони 91 року то це автоматично дає війну проти наших дітей та онуків.
а от якщо умовно заберемо курську, воронезьку та білгородську область то москалі сто разів подумають чи нападати ще.
але зараз не до цього, ми не можемо повернути своє - крим та донбас а не те що нам мріяти про захоплення чужого.