Проблему обстрілів Бєлгородщини вирішить "приєднання" Харківщини до РФ, - губернатор Гладков. ВIДЕО

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що вирішенням проблеми обстрілів регіону з могло б стати "приєднання" Харківської області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу, про це він заявив, відповідаючи на питання, що потрібно зробити для безпеки регіону.

"Харків приєднати до Бєлгородської області. ... Це найкращий спосіб вирішення проблем обстрілів Бєлгородської області – Харківська область", - сказав він.

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