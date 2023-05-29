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Проблему обстрілів Бєлгородщини вирішить "приєднання" Харківщини до РФ, - губернатор Гладков. ВIДЕО

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що вирішенням проблеми обстрілів регіону з могло б стати "приєднання" Харківської області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу, про це він заявив, відповідаючи на питання, що потрібно зробити для безпеки регіону.

"Харків приєднати до Бєлгородської області. ... Це найкращий спосіб вирішення проблем обстрілів Бєлгородської області – Харківська область", - сказав він.

Також читайте: Губернатор Бєлгородської області Росії Гладков заявив, що потрапив під обстріл

Автор: 

росія (65162) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+64
Білгород приєднати до Харкова як райцентр.
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29.05.2023 10:07
+54
Я думаю, у тебе, покидько, є більші шанси опинитися у Гаазі , а у БНР - стати частиною України! Хоча, краще , щоб ти, сволото, здохло !
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29.05.2023 10:06
+47
вже приєднали! якби не зелені-бариги та мародери, то вже б розпіздячили б і твій бєлгород!
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29.05.2023 10:06
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вже приєднали! якби не зелені-бариги та мародери, то вже б розпіздячили б і твій бєлгород!
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29.05.2023 10:06 Відповісти
Я думаю, у тебе, покидько, є більші шанси опинитися у Гаазі , а у БНР - стати частиною України! Хоча, краще , щоб ти, сволото, здохло !
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29.05.2023 10:06 Відповісти
А лучше тебя на зону посадить и обстрелов никаких не будет
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29.05.2023 10:07 Відповісти
ЛИце в нього печальне, але триндить те шо треба - бо що ще може сказати . Всі вони все розуміють
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29.05.2023 10:07 Відповісти
Білгород приєднати до Харкова як райцентр.
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29.05.2023 10:07 Відповісти
Білгород це слобожанщина, частина України яку забрали за Крим.
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29.05.2023 12:00 Відповісти
Швидше буде навпаки.
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29.05.2023 10:08 Відповісти
а може навпаки, клоуняка?
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29.05.2023 10:08 Відповісти
Присоиденялка не выросла
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29.05.2023 10:09 Відповісти
Сказочний долб.....
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29.05.2023 10:09 Відповісти
В Харкові р-н Салтовка така ж по населенню , як весь Білгород. (була до начала бойових дій)
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29.05.2023 10:10 Відповісти
Так вроде же ето рашисты обстреливают БНР. так что лучше БНР присоеденить к Харьковской области
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29.05.2023 10:11 Відповісти
Давай, гладкій, покажи приклад, як "прісоєдінять" треба, бо вже пробували, без тебе нічого не вийшло, вірніше, як зайшло, так і вийшло.
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29.05.2023 10:11 Відповісти
Дурень думкою багатіє, що взяти від цього тупого рашиського бидла,землі тобі як і рашиському фюреру хватить метр на два .
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29.05.2023 10:11 Відповісти
Так приєднуй, козел! Які проблеми?
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29.05.2023 10:11 Відповісти
Йому зараз ніколи, він підштанники піском відтирає.
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29.05.2023 10:18 Відповісти
Ага! Завод губозакаточный сначала построй.
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29.05.2023 10:12 Відповісти
Ти скоріше у кремлівського ху...ла відсмокчеш, ніж щось приєднаєш, долбодятел недоношений.
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29.05.2023 10:13 Відповісти
Туповатий він. Радикальне рішення - всю Україну приєднати до орди.
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29.05.2023 10:14 Відповісти
Ага! За три дні та з піднятою бровою
Другий рік ватнорилі не можуть ту брову опустити. Того в них і фейси так перекосило
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29.05.2023 10:42 Відповісти
А в мене враженя,що коли Україна "все поняла",вони піняли другу(бров) і здивовано питають :" А нас то за что?!!"
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29.05.2023 11:45 Відповісти
Запахло поруганным вяличием.
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29.05.2023 10:17 Відповісти
Как сгоревшим шашлыком.
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29.05.2023 11:47 Відповісти
А може навпаки приєднанням до України ?
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29.05.2023 10:19 Відповісти
Хай вивчає матеріали УНР за 1918-1919 роки. Де був Белгород?
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29.05.2023 10:19 Відповісти
Підозрюю, що скоріше Гладков приєднається до Кобзона....
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29.05.2023 10:20 Відповісти
Проблему існування рашки можна вирішити лише приєднанням до Китаю.
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29.05.2023 10:22 Відповісти
тИ губу нижню закатай, монголоїд!!! Шкода що Україна не порушує міжнародні закони, а то б приєднала всі колишні землі свої!!!!
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29.05.2023 10:24 Відповісти
Розмріявся півник,який тимчасово головує в українській області.
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29.05.2023 10:25 Відповісти
В когось, ще е ілюзія, що про щось можна домовитись з тими гуманоїдами?
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29.05.2023 10:32 Відповісти
Боооже, яке воно кончене!
Харківщина ще з минулої осені у складі росії.
Його,йолопа, що, не інформували?
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29.05.2023 10:39 Відповісти
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29.05.2023 10:41 Відповісти
Этого гауляйтера московского первого повесят граждане БНР
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29.05.2023 10:42 Відповісти
Бачив у житті долбо@бів, але такого ще не було..
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29.05.2023 10:43 Відповісти
Присоединяли, присоединяли - да не випрясядневали! Получили люлей под Харьковом и пошли восвояси, создавать у себя Белгородскую народную республику, и это правильно! На чужой каравай рот не разевай.
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29.05.2023 10:49 Відповісти
Тебе швидше до кабздона приєднають, мурло тупориле.
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29.05.2023 10:49 Відповісти
Хто за приєднання бнр до України ставимо лайк
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29.05.2023 10:58 Відповісти
Після цих слів він попав в список ГРУ.
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29.05.2023 11:02 Відповісти
Найкращий варіант у цій ситуації- жест дохлої молі...відходьте за Урал!!!
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29.05.2023 11:02 Відповісти
Під захист китайського господаря!
Він швидко руцкоізичну щелепу виправить!
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29.05.2023 11:50 Відповісти
- Ребята!!! Я медведя паймал!
- Так веди яво сюда!
- А он меня не пуска-ает!"
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29.05.2023 11:08 Відповісти
Всероссийский конкурс жополизов прошу считать открытым.
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29.05.2023 11:10 Відповісти
Проблему обстрілів Бєлгородщини вирішить "приєднання" Харківщини до РФ, - губернатор Гладков. ВIДЕО Джерело:
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29.05.2023 11:11 Відповісти
Нам що, щоб вирішити проблеми обстрілів з боку Московії (т.з. "роССії") треба її до України приєднувати за логікою цього дурня?! Нам таке лайно і даром не нать, і за гроші не нать! Схоже що у рашистів кризис жанру й вони згодні нести будь яку дурню аби не визнавати що вирішення їх проблем це відмова від створення проблем іншим, що вочевидь усім окрім роССійських нацистів яким глузд не відомий, бо в них його ніколи не було внаслідок витиснення імперсько-нацистськими ідеями "роССійського миру"!
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29.05.2023 11:28 Відповісти
Відповідь не забиралась
Шебікіно виє сирена, кіптява над містом, також повідомляють що перекриті в'їзд та виїзд з міста.
https://t.me/Sho_Shebekino/7696
https://t.me/belgorod01/36760
https://t.me/belgorod_informant/4497
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29.05.2023 11:32 Відповісти
Он имеет в виду, что Белгородская область отойдет Украине - поскольку захватить Харьков уже пытались, и это, очевидно, невыполнимо. В перспективе это, конечно, решит проблему обстрелов региона, но сначала уже россия будет обстреливать регион. Но мысль здравая.
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29.05.2023 11:39 Відповісти
Дятел, какой Харьков? Проснись , ты обо@рался , ваше Шебекино скоро разнесут в хлам. Ты свое попробуй удержать. Сам свою женушку в мацкву отправил, а быдшу кацапскому ч упаковке и ссыт.
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29.05.2023 11:46 Відповісти
Быдлу кацапскому в уши ссыт.
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29.05.2023 11:48 Відповісти
Какую моцкву?!! В НАТО! ЧЕРЕЗ моцкву!
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29.05.2023 11:52 Відповісти
Поверненя історичних українських земель - майбуне!
Зараз демілітарізована "сіра зона". РІА називає " буферной" у 100км від кордону з Україною.
Допомогало у 50 роки збереженю срср.
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29.05.2023 11:58 Відповісти
Ніх*я життя не вчить😒
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29.05.2023 12:35 Відповісти
Ну почти угадал, харьковская область сама себя обстреливать не будет, поэтому всем кто присоединиться к нам гарантируем жизнь😂😂
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29.05.2023 12:47 Відповісти
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29.05.2023 12:55 Відповісти
С такими перепуганными бегающими по сторонам глазенками Харьковскую область присоединять собрался, присоединитель xepoV!
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29.05.2023 13:09 Відповісти
Не, губер, наоборот : решение проблемы обстрелов Харьковской, Черниговской, Сумской и т.д. областей - присоединение к Украине всех приграничных областей россии, начиная с Брянска и заканчивая Краснодарским краем.
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29.05.2023 14:08 Відповісти
Ждьом с ваадушєвлєнієм. Буде вам і цвєти, і сало в сметані по губам. Щоб в ср... не попадало.
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29.05.2023 14:58 Відповісти
дядя шось напутав
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29.05.2023 15:03 Відповісти
от ми усі захоплюємося як євреї відбилися від арабів але ми могли б замість споживання єврейської пропаганди більш ретельніше вивчити матчастину.

на євреїв перестали нападати бо вони після кожної виграної війни всупереч міжнародному праву анексували та окуповували території агресивних сусідів-арабів і ті перестали нападати.

тому якщо війна закінчиться відтисканням росії на кордони 91 року то це автоматично дає війну проти наших дітей та онуків.

а от якщо умовно заберемо курську, воронезьку та білгородську область то москалі сто разів подумають чи нападати ще.

але зараз не до цього, ми не можемо повернути своє - крим та донбас а не те що нам мріяти про захоплення чужого.
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29.05.2023 15:56 Відповісти
 
 