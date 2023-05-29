Сирський відвідав Лиманський напрямок: Скоро настане час для активного наступу. ВIДЕО

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав Лиманський напрямок та нагородив воїнів, які виконують бойові завдання на передовій.

Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Лиманський напрямок. Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці", - зазначив він.

Сирський також повідомив, що зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту. Спільно обговорили можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті.

"Зазначив, що скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них. Подякував та нагородив на передовій воїнів 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр. Від офіцера до солдата всі з честю виконують свій обовʼязок перед українським народом", - резюмує він.

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