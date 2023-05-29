Сирський відвідав Лиманський напрямок: Скоро настане час для активного наступу. ВIДЕО
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав Лиманський напрямок та нагородив воїнів, які виконують бойові завдання на передовій.
Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Лиманський напрямок. Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці", - зазначив він.
Сирський також повідомив, що зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту. Спільно обговорили можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті.
"Зазначив, що скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них. Подякував та нагородив на передовій воїнів 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр. Від офіцера до солдата всі з честю виконують свій обовʼязок перед українським народом", - резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мапа DeepState у посміч
Порівняйте , як було за Залужного на Харкивщині і Херсонщині
І як за обСиронського біля Кліщіївки
Доречі ,який там розмір тієї Клищиївки ?
Ні,не заради рейтінгу.Українців просто винищують,щоб цю землю віддати іншому народу.І це не рашисти.
Давайте на минуту задумаемся, что пишем: сдали Бахмут, положили кучу солдат. Что вы предлагаете: не сдавать Бахмут и не ложить солдат? Такое бывает в природе? Или сдать Бахмут и не ложить солдат? Такое возможно, было. Но в результате кричали бы о зраде, и эти крики слышны были бы на Солнце. Есть лучше идеи чем то, что делает армия(и не только)? Если нет, наверное имеет смысл сдерживать свои эмоции и по крайней мере не "наезжать" на тех, кто воюет.
наїзд на кацапа - ставленика зелених покидьків, у якого батьки дуже чудово живуть на Московії. Це при тому що там за читання книжки друкованої українською хапають і тягнуть в каталажку.
Или, что мне особо нравится. Цитата некоего Шефира: "в уставе партии "Слуга народа" сказано, что если убрать материальную заинтересованность, война прекратится". Опять же вопрос: НУ И?
Сравните и сделайте выводы.
Хомчак керува операцією в Іловайську, Сирський операцією в Дебальцево.
ДумайТЕ
По сирському не готовий робити висновки, лише констатувати факти. Провал в Дебальцево, пізніше намагання піарнутись під соледаром, де також безглуздо спалив бійців ЗСУ, і теж саме але вже набагато більших масштабах в Бахмуті.
Також він очевидний фаворит Єрмака, і на нього, на сирського процює вся окупована ОП медіа країни. Залужний із медіа пропав, а от Сирський навпаки...Чому так, не знаю. Чи він гарний дуполиз, чи....
цікаво, який же буде результат "наступу" на лиманському напрямку....
Уже майже рік без жодного контрнаступу, звільнення окупованих територій з втратами десятків тис. життів українців та десятки зруйнованих населених пунктів.
Скоріш за все Лиману піпець...