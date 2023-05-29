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Евакуація трофейного розвідувального БПЛА "Орлан-10" з мінного поля за допомогою дрона. ВIДЕО

Підбитий ворожий розвідувальний БПЛА "Орлан-10" дістали аеророзвідники з мінного поля за допомогою дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований фінал евакуації трофейного дрона, опублікований у соцмережах.

"Доставка трофейного російського БПЛА "Орлан-10". За допомогою дрона в такий спосіб його витягли з мінного поля", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

безпілотник (4158) мінування (1218) дрони (4699)


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Топ коментарі
+14
Молодці! І розвідінформація від ворога і запчастини Думаю - що таке у хлопців уже добре відпрацьоване - можна доставлять і медикаменти в небезпечні зони і воду з продуктами
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29.05.2023 12:04
+13
Профессиональная работа.
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29.05.2023 12:00
+11
Отак працюють профі, без зайвого шуму та пилу.
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29.05.2023 12:04
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Профессиональная работа.
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29.05.2023 12:00 Відповісти
Молодці! І розвідінформація від ворога і запчастини Думаю - що таке у хлопців уже добре відпрацьоване - можна доставлять і медикаменти в небезпечні зони і воду з продуктами
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29.05.2023 12:04 Відповісти
Отак працюють профі, без зайвого шуму та пилу.
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29.05.2023 12:04 Відповісти
фраза остання "... а ви боялись..." )))
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29.05.2023 12:11 Відповісти
Мавик крутой и дорогой
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29.05.2023 12:14 Відповісти
агродрон, може коштувати до півмільйону і дорожче
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29.05.2023 12:20 Відповісти
а ты боялся
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29.05.2023 12:23 Відповісти
постфактум всім весело! втратити дорогущий дрон на евакуацію лайна, якого вже хоть жопою жуй, не дуже розумно
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29.05.2023 12:25 Відповісти
тут инфа важна - откуда прилетел
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29.05.2023 12:30 Відповісти
важливо, з якого поля/огорода його запустили?
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29.05.2023 13:12 Відповісти
щас посмотрим откуда он прилетел и пошлем русне подарок
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29.05.2023 12:13 Відповісти
Так і проситься ПТРК бути підвішеним на такий дрон. Радіомодуль для передачі сигналу без кабеля і система стабілізації.
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29.05.2023 13:51 Відповісти
 
 