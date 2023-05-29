Евакуація трофейного розвідувального БПЛА "Орлан-10" з мінного поля за допомогою дрона. ВIДЕО
Підбитий ворожий розвідувальний БПЛА "Орлан-10" дістали аеророзвідники з мінного поля за допомогою дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований фінал евакуації трофейного дрона, опублікований у соцмережах.
"Доставка трофейного російського БПЛА "Орлан-10". За допомогою дрона в такий спосіб його витягли з мінного поля", - йдеться у коментарі до відео.
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