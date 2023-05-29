Екіпаж системи ППО атакує ворожий об’єкт: "Ціль знищено! Азимут 1300! Падають уламки! Димить, горить п#дар!". ВIДЕО
У мережі опублікований фрагмент бойової роботи українського розрахунку системи ППО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент наведення на ціль, влучання боєприпасу та падіння уламків ворожого об'єкту.
"Відео бойової та вдалої роботи воїнів ППО, знищення повітряної цілі противника", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+62 Ziu Zou
показати весь коментар29.05.2023 12:50
+44 мальчиш-плохиш
показати весь коментар29.05.2023 12:50
+39 мальчиш-плохиш
показати весь коментар29.05.2023 12:51
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Можете сказати де саме стоїть це ППО?
Чи може якусь іншу корисну для ворога інформацію?
А щодо нинішніх військових-"блогерів" то нехай запитають чи то правильно в матерів тих 100 з лишнім бійців яких в Миколаєві накрили бо хтось знімав, чи в Десні де більше 60-и накрили... Закінчуємо розмову, прохання не пиши більше мені. Дякую.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
Дякуємо сусідам, за допомогу комплексами ППО‼️🇺🇦❤️🪖💯⚔️😠👍🫡⚔️🇺🇦🇨🇦🇺🇸🇩🇪🇯🇵🇪🇺🇦🇿🇬🇧👏💪👍‼️🇺🇦❤️
В Києві було дуже гучно.
Что значит "буржуйское", это было ругательское, негативное слово во время совка. Ты что - совок?
Баmu poziян в усі дupкu!