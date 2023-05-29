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Екіпаж системи ППО атакує ворожий об’єкт: "Ціль знищено! Азимут 1300! Падають уламки! Димить, горить п#дар!". ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент бойової роботи українського розрахунку системи ППО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент наведення на ціль, влучання боєприпасу та падіння уламків ворожого об'єкту.

"Відео бойової та вдалої роботи воїнів ППО, знищення повітряної цілі противника", - йдеться у коментарі до відео.

Читайте: Під час атаки на Київ ракети летіли по балістичній траєкторії, попередньо, це були "Іскандери", - Ігнат

Читайте також: Влучань по об’єктах Києва не допущено. Попередньо, усі цілі було знищено силами ППО, - КМВА

Автор: 

крилаті ракети (1073) ППО (3188) знищення (7235)


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Топ коментарі
+62
Дякуєм хлопці !!!!!!!!!!!!!!
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29.05.2023 12:50
+44
Спасибо !
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29.05.2023 12:50
+39
Точніше, Дякую !
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29.05.2023 12:51
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Спасибо !
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29.05.2023 12:50 Відповісти
Дякуєм хлопці !!!!!!!!!!!!!!
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29.05.2023 12:50 Відповісти
Точніше, Дякую !
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29.05.2023 12:51 Відповісти
чудово коли робота робиться ефективно та непомітно для ворога, але навіщо це знімати та викладувати???
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29.05.2023 12:54 Відповісти
як вважаєте, хлопці переймаються власною безпекою?? Я вважаю що так. І навевне знають, що можна а що ні.. Переконана в цьому!
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29.05.2023 13:06 Відповісти
та звичайно, у нас все так, головне відосики. А є відосик - можна знайти автора, ну а далі і його знаходження, а далі.. Скільке вже було такого? В Миколаєві казарму більше 100 бійців, Десна більше 60-и. То тільки людські втрати, а складів і техніки???
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29.05.2023 13:19 Відповісти
А от цікаво, що по цьому відео ви можете вивідати?
Можете сказати де саме стоїть це ППО?
Чи може якусь іншу корисну для ворога інформацію?
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29.05.2023 14:18 Відповісти
тип ППО як мінімум по зображенню управління, цього вже достатньо. Далі зацікавлені ворожі служби можуть пошукати автора відео..далі гірше. Цього вам мало??. Колись при сраному срср за фото пульта ппо чи ракетного не дай Боже просто розстрілювали. Хоча також ніхто не міг по тому фото визначити де це географічно.
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29.05.2023 14:26 Відповісти
Тобі відомі факти розстрілу? Назви будь ласка! Дату, місце події та прізвище розстріляного
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29.05.2023 14:40 Відповісти
навіть відповідати не хочеться на таку дурню. Ти жив в той час??? Ні - то і говорити ніпрощо. Якщо жив то маєш знати що за шпигунство був вирок лише один, і ніхто нікому нічого не повідомляв, і суди були закриті і преса і ТВ нічого не повідомляли. Тоді Тік-Току не було...
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29.05.2023 14:46 Відповісти
Перші РЛС масово у нас почали з"являться вже при Хрущові Коли я прийшов у армію - я ще застав людей які тоді служили Нічого подібного я від них не чув Потім був дізнавачем в/ч - тому часто спілкувався з працівниками військової прокуратури (у їх віданні були крім сього іншого кілька ракетних баз РВСН Вони теж мені ніколи подібного не говорили) Так - солдат ганяли Відбирали фотоапарати "шерстили "дємбєльські альбоми" Були вироки за розголошення військової таємниці Давали тюремні строки Але ніяких "розстрілів не було Тому не фантазуй Не читай журналістських казок
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29.05.2023 15:02 Відповісти
так не запитуй мене - дай фамілії....Було багато чого але ніхто нічого не знав. А дємбельські альбоми то саме "невинне", мій знайомив з паралельного класу отримав 5 років дисбату за якісь фото, прийшов то нічого не розповідав...
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29.05.2023 15:20 Відповісти
Ну так і не "вішай лапшу на вуха" людям! Бо навіть на останньому коментарі тебе в "фантазіях" звинуватить можна - максимальний строк дисцплінарного батальйону в Радянській армії - ТРИ РОКИ Після відсидки в дисбаті людина повертається без судимості (просто строк служби записано більшим) Може він прослужив два роки а потім ще отримав три роки дисбату - можу повірить Але під кінець служби залітали частіше за "дідовщину" (процентів 90) Так що бреше хтось один - або ти або твій знайомий
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29.05.2023 16:22 Відповісти
всі такі начитані і нарвані, експерти що не хочеться вже нічого писати, мені все одно по правді, найшов проблему роздувати. Пишу як було. Ти бачив одне а я інше і всі праві
А щодо нинішніх військових-"блогерів" то нехай запитають чи то правильно в матерів тих 100 з лишнім бійців яких в Миколаєві накрили бо хтось знімав, чи в Десні де більше 60-и накрили... Закінчуємо розмову, прохання не пиши більше мені. Дякую.
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29.05.2023 17:30 Відповісти
Простите,уважаемые специалисты по РЛС , не хочу помешать вашему диалогу. Но ответьте мне- что такое азимут 1300.
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29.05.2023 17:47 Відповісти
Не переймайтеся, це - у радіанах.
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29.05.2023 18:23 Відповісти
Всё равно не понимаю: 1 рад = 180/п=57,2958 град. Извините за назойливость.
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29.05.2023 20:10 Відповісти
та ці питання не до локальної (дууууже локально)ї зйомки роботи ППО установки, а до корегувальників, яких досі ще повно по всіх містах України.
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30.05.2023 10:52 Відповісти
і навіть не до коригувальників, а до Служби Безпеки України, це їх робота - вивляти зрадників, а особисто я ще й наділила б їх повноваженнями розвішувати коригувальників по стовпах, наче гірлянди, щоб потенційні зрадники могли побачити свою подальшу долю.
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30.05.2023 11:08 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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29.05.2023 12:54 Відповісти
Низький уклін Українським Захисникам та їх Сім'ям !!
Дякуємо сусідам, за допомогу комплексами ППО‼️🇺🇦❤️🪖💯⚔️😠👍🫡⚔️🇺🇦🇨🇦🇺🇸🇩🇪🇯🇵🇪🇺🇦🇿🇬🇧👏💪👍‼️🇺🇦❤️
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29.05.2023 12:54 Відповісти
"Горить пі..ар!"
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29.05.2023 12:54 Відповісти
Боги!
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29.05.2023 12:56 Відповісти
Прості українські козаки-герої!Слава їм!
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29.05.2023 13:16 Відповісти
Дякуємо рідненькі.
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29.05.2023 12:57 Відповісти
Дякуємо!
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29.05.2023 13:01 Відповісти
Котики наші❤️🙏👍🇺🇦
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29.05.2023 13:05 Відповісти
Рідні наші!!! Дякую!!
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29.05.2023 13:05 Відповісти
Не треба таке викладати. це все вивчається та аналізується ворогом
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29.05.2023 13:06 Відповісти
вы даже не представляете сколько агентов фсб у нас...
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29.05.2023 13:15 Відповісти
Шахед.
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29.05.2023 13:08 Відповісти
Шах и Мат ! ... без Мата уничтожить не возможно
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29.05.2023 13:22 Відповісти
Може самалєт.
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29.05.2023 14:11 Відповісти
Самолет бы делал противоракетный маневр (он на радаре ракету видит) и выпускал бы тепловые ракеты.
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29.05.2023 16:14 Відповісти
Это был самолет.
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29.05.2023 16:15 Відповісти
а наши Storm Shadow все попадают в цель и их не сбить
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29.05.2023 13:21 Відповісти
Дякуємо вам,бійці ППО.
В Києві було дуже гучно.
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29.05.2023 13:35 Відповісти
шо гром во время дождя
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29.05.2023 13:40 Відповісти
ПВО буржуйское судя по надписям на кнопках
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29.05.2023 13:45 Відповісти
"ПВО буржуйское судя по надписям на кнопках"
Что значит "буржуйское", это было ругательское, негативное слово во время совка. Ты что - совок?
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29.05.2023 14:19 Відповісти
Так ми і самі не комуністи ...
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29.05.2023 14:35 Відповісти
Горить пид,р це ж не про ракету?
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29.05.2023 14:10 Відповісти
Это видеокартинка
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29.05.2023 14:44 Відповісти
Як же приємно ї
Баmu poziян в усі дupкu!
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29.05.2023 15:03 Відповісти
Дай вам Бог здоров'я , хлопці!
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29.05.2023 20:37 Відповісти
Яка нервова робота. Адреналін на максимумі, коли розумієш, що зараз протягом секунд від тебе залежить сотні мирних життів.
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30.05.2023 01:23 Відповісти
 
 