Екіпаж системи ППО атакує ворожий об’єкт: "Ціль знищено! Азимут 1300! Падають уламки! Димить, горить п#дар!". ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент бойової роботи українського розрахунку системи ППО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент наведення на ціль, влучання боєприпасу та падіння уламків ворожого об'єкту.

"Відео бойової та вдалої роботи воїнів ППО, знищення повітряної цілі противника", - йдеться у коментарі до відео.

Читайте: Під час атаки на Київ ракети летіли по балістичній траєкторії, попередньо, це були "Іскандери", - Ігнат

Читайте також: Влучань по об’єктах Києва не допущено. Попередньо, усі цілі було знищено силами ППО, - КМВА