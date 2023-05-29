Токаєв відповів на пропозицію Лукашенка приєднатися до "Союзної держави": "Гідно оцінив жарт, потреби в цьому немає". ВIДЕО
Казахстан не планує приєднуватися до "Союзної держави" РФ та Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на inbusiness.kz, про це заявив президент Касим-Жомарт Токаєв.
"Днями президент Республіки Білорусь Олександр Григорович Лукашенко запропонував Казахстану вступити до Союзної держави. Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що потреби в цьому немає, оскільки існують й інші інтеграційні об'єднання, передусім Євразійський економічний союз.
Щодо ядерної зброї, то вона нам не потрібна, оскільки ми приєдналися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Договору про заборону випробувань ядерної зброї. Ми залишаємося вірними зобов'язанням у рамках цих міжнародних документів", - сказав казахський лідер.
Топ коментарі
+35 Алекс Скела
показати весь коментар29.05.2023 12:51
+25 Светлана Круп
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+23 Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар29.05.2023 13:01
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останній парад пабєдобєсія показав, що армія в них вже складається з емчаесників
Минулої зими тебе мало не приєднали без попередньої згоди.
Він розмовляє і з ним ще поки розмовляють...
Мммм, заманчиво!