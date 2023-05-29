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Токаєв відповів на пропозицію Лукашенка приєднатися до "Союзної держави": "Гідно оцінив жарт, потреби в цьому немає". ВIДЕО

Казахстан не планує приєднуватися до "Союзної держави" РФ та Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на inbusiness.kz, про це заявив президент Касим-Жомарт Токаєв.

"Днями президент Республіки Білорусь Олександр Григорович Лукашенко запропонував Казахстану вступити до Союзної держави. Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що потреби в цьому немає, оскільки існують й інші інтеграційні об'єднання, передусім Євразійський економічний союз.

Щодо ядерної зброї, то вона нам не потрібна, оскільки ми приєдналися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Договору про заборону випробувань ядерної зброї. Ми залишаємося вірними зобов'язанням у рамках цих міжнародних документів", - сказав казахський лідер.

Також читайте: Росія та Білорусь є однією союзною державою з ядерною зброєю. І з цією реальністю нам потрібно рахуватися, - Токаєв

Автор: 

Лукашенко Олександр (2655) Токаєв Касим-Жомарт (85)


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Топ коментарі
+35
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29.05.2023 12:51
+25
Так. Коли ***** ввело війська для "помощі", тільки Китай їх звідти і випер. А так би відбувся кримський сценарій з "вєжлівими чєловєчками". Кацапи давно на Казахстан ***********, таку б нагоду не прогавили.
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29.05.2023 13:04
+23
Точніше: ******* в гавніще
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29.05.2023 13:01
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29.05.2023 12:51 Відповісти
Точніше: ******* в гавніще
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29.05.2023 13:01 Відповісти
- Вы жалкая, ничтожная личность, - заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника
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29.05.2023 13:10 Відповісти
*******? ні, там взяв за шнурок...і тільки шнурок лишився над діжкою з лайном.
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29.05.2023 13:15 Відповісти
Брехлива радянська поробка про "защіту атєчєства"...
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29.05.2023 13:03 Відповісти
Просто в мордой в путинский подгузник.
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29.05.2023 14:23 Відповісти
Не спіши, Токаєв. В кожному жарті лише доля жарту. Ви цілком можете опинитися наступними.
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29.05.2023 12:54 Відповісти
Вони під захистом Китаю.
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29.05.2023 12:59 Відповісти
А кого Китай захистив, для прикладу?
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29.05.2023 13:02 Відповісти
Так. Коли ***** ввело війська для "помощі", тільки Китай їх звідти і випер. А так би відбувся кримський сценарій з "вєжлівими чєловєчками". Кацапи давно на Казахстан ***********, таку б нагоду не прогавили.
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29.05.2023 13:04 Відповісти
кєтай там був нідочого! ***** збирався нападати на Україну і Казахстан, тоді, трапився не на часі... але москалі там добре відпрацювали окупацію... як би в них вийшло швидко з Україною, наступним був би Казахстан!! і кєтай сопів би собі тихесенько в тряпочк
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29.05.2023 13:19 Відповісти
з їхньої армії в 1 лям, вони для нападу на Україну виділили тільки 200 тис. найбільш боєздатних орків. Тому на Казахстан сил у них вистачило би згідно їх планів. І якби не дзвінок Сі пуйлу, то пуйло не поспішало би забирати свої війська з Казахстану і, наприклад, зосередилося би на північному Казахстані. Про що уже давно вони мріють і навіть ляпають час від часу пащеками своїх пропагандонів.
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29.05.2023 13:59 Відповісти
я б не був таким впевненним про "армію в 1 лям з яких виділили тіки 200 тис."!
останній парад пабєдобєсія показав, що армія в них вже складається з емчаесників
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29.05.2023 14:07 Відповісти
Близько половини населення північних та східних областей Казахстану - "русскаязичниє" Там навіть частина казахів своєї мови не знає Особливо це стосується промислових районів Всім їм "казахизація" - серпом по яйцям Мали-б свій "Бамбас" - Карагандинський
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29.05.2023 14:32 Відповісти
останній парад побєдобєсія - це зовсім нелогічне порівняння, оскільки за рік повномасштабної війни ту їхню армію добряче випотрошили в Україні. до того ж, проведення параду -це зовсім не показник оцінки кількості їхньої армії (то більше для понтів і вялічія, бо всю армію на парад же не заженеш). А згідно офіційних документів, армія орків до моменту вторгнення в Україну налічувала близько 1 ляма особового складу контрактників і строковиків.
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29.05.2023 15:01 Відповісти
якщо в тебе лишилося 75 відсотків армії з технікою і озброєнням, то зовсім не складно продемонструвати деяку кількість на параді... останній парад показав, що вся техніка, вочевидь, на війні
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29.05.2023 15:14 Відповісти
зараз, через більше як рік повномасштабної війни, так, показав. але ж мова тут йшла про події в Казахстані ще до початку вторгнення в Україну. Тоді дійсно армія у них була не така, яка є сьогодні. і плани у них тоді були "Київ за 3 дні". і якщо у них стосовно Києва були такі плани, то про казахів там були плани за кілька годин.
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29.05.2023 15:35 Відповісти
В Китаї абсолютно жалюгідна армія і не боєздатна в рази гірша за рф щоб ти знав
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29.05.2023 15:47 Відповісти
я це знаю. тільки тут армія ні до чого. в Китаї є дуже багато зброї совкових стандартів, особливо снарядів совкового калібру. І враховуючи той факт, що Китай зараз масово переходить на арту натовського калібру 155 мм, то ті старі мільйонні запаси потроху таки десь дівати доведеться.
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29.05.2023 16:00 Відповісти
Так Китай в Африку свою стару техніку продає
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29.05.2023 16:16 Відповісти
та нехай продає. аби не кацапам. )
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29.05.2023 16:20 Відповісти
Китай сказав, щоб РФ навіть не думала про використання ЯО. Поживемо, побачимо
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29.05.2023 13:04 Відповісти
Китай себя не может защитить. Но И вашу шутку мы тоже оценили
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29.05.2023 13:05 Відповісти
Від ***** - може. Бо ***** - його вассал. Правда, зараз воно очманіло і пішло враздрай настільки, що може і на Китай биканути, але подивимося. Якщо в Казахстані почнуться заворушення, подивимося на реакцію Китаю. Там наче ще й Турція має свої інтереси?
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29.05.2023 13:08 Відповісти
Ну, Даманський, Порт-Артур і Харбін досі в складі Китаю за мовчазної згоди росії. Не міг би себе захистити, давно б мав "ХНР", тобто Харбінскую Народную Рєспубліку.
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29.05.2023 13:17 Відповісти
Що, можна з-під крильця Китаю нахабно цвірінькати?
Минулої зими тебе мало не приєднали без попередньої згоди.
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29.05.2023 12:55 Відповісти
Як ***** йому скаже так він і зробить. Зніміть рожеві окуляри. ******** з СРСР.
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29.05.2023 12:58 Відповісти
Ні, вони вже під Китай лягли
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29.05.2023 13:01 Відповісти
Токаєв на протязі 7-ми років входив у раду директорів "Хуавей"...Там його добре навчили казати по-китайськи "Ні".
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29.05.2023 14:20 Відповісти
а це не жарт був
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29.05.2023 12:58 Відповісти
не хоче Казахстан бути федеральним округом рашки
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29.05.2023 12:58 Відповісти
Загробне життя Лукашанки - вражає...
Він розмовляє і з ним ще поки розмовляють...
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29.05.2023 13:00 Відповісти
Це його неупокоєний дух літає по світу, закликаючи до саюзних гасударств.
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29.05.2023 13:01 Відповісти
Токаєв обраний на загальнонаціональних виборах і є всіма державами легітивни президент Казахстану а Лукашенко підстилка та брунка заляпана каналізаційними відходами кремля істота..
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29.05.2023 13:00 Відповісти
зачекайте, він ще на третій термін піде
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29.05.2023 13:02 Відповісти
вторая жена марионетка путина, просто он боится нового восстания
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29.05.2023 13:09 Відповісти
ага черговий лєгітімний. Забули як Токаєв запросив російські війська в Казахстан розстрілювати протестувальників? Ви мабуть фанат Януковича?
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29.05.2023 14:40 Відповісти
sojuznoje gosudarstvo eto sssr.Dlia Belorus gde to sami pridurok lukasenko stagniroval stranu i zyviot dolgax mozet i netu vybora ,no kazachstanu ili dopustim Litve gde sredniaja zarplata uze pocti 2000 evro zarplata zacem eto nuzno?LItve skazem minimalka uze 940 evro v mesiac
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29.05.2023 13:01 Відповісти
Jesli smotret po cenam i ocenit zarabotki Litva na odnom urovne kak Finliandija.Eto uze neploxo.Belorus i kacapi eto sojuz bomzatija po mojemu sto oni mogut predlozit kazachastnu?
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29.05.2023 13:16 Відповісти
Булбафюрер не жартує. Він просто й@бнутий.
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29.05.2023 13:01 Відповісти
от халепа, ніяк не затягнуть в той гівносоюз кацапорилі нікого))
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29.05.2023 13:02 Відповісти
Від цього дурдому усі шарахаються, як від чумного смердючого алконавта-бомжа. А завоювати усіх ***** просто не може - в Україні армію просрав.
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29.05.2023 13:10 Відповісти
Казахстан в ОДКБ. Токаєв використав російські війська для вбивств протестувальників. Ви забули?
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29.05.2023 14:41 Відповісти
это игра такая бацька и прочие ... ***** и Ко изучило деятельность Судоплатова и решило что оно лучше...
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29.05.2023 13:07 Відповісти
одним словом-иди ***** ***********...............................................
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29.05.2023 13:08 Відповісти
Вассали між собою сперечаються, хто з них більш важливий вассал
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29.05.2023 13:08 Відповісти
Т.е. он просто сказал - идите на х..й, *********** с бульбасбородом.
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29.05.2023 13:12 Відповісти
пюрреру надо уже идти на заслуженый
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29.05.2023 13:14 Відповісти
таракана усатого нахер вежливо послали... мокнули ***** в дерьмо любителя похвастаться возможносью убивать людей.. ****** конченные он с путлером!!!!
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29.05.2023 13:15 Відповісти
Будете у нас на Колимі... (с)
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29.05.2023 13:21 Відповісти
Можно было ограничиться "я по достоинству оценил его шутку"
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29.05.2023 13:30 Відповісти
вже зрозумів шо рашистам і *********** *****
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29.05.2023 13:34 Відповісти
плюсы от союзного государства - получаешь дополнительный пакет санкций, изоляцию и как приятный бонус - вероятность тягучей оккупации.
Мммм, заманчиво!
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29.05.2023 13:35 Відповісти
а ще ядерний удар у відповідь в разі, якщо Путін захоче жиганути перед Заходом
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29.05.2023 14:07 Відповісти
От ти скажи😃узяв і підтер біляроською лукашенкою сраку💩
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29.05.2023 13:50 Відповісти
Красавчик казах. Спокойненько, с иронией послал бульбен-фюрера и кремлин-фюрера нах....
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29.05.2023 14:05 Відповісти
Ага, особливо в січні 2022, коли запросив в Казахстан російські війська, які вбивали там протестувальників. А зараз допомагає росії обходити санкції, в тому числі доставляє з Китая на росію Шахеди.
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29.05.2023 14:42 Відповісти
от би Казахстан ще перестав допомогати Московії обходити санкції... а він лідер в такій допомозі...
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29.05.2023 14:05 Відповісти
как же он иногда тыкает кацапов рылом в ..овно, хотя сам тот еще черт
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29.05.2023 14:11 Відповісти
Я ь Казахстану не довіряв після продажу чіпів для кацапських ракет.
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29.05.2023 14:16 Відповісти
Почитати коментарі так такий дроч на Токаєва стоїть - той момент коли ледь не щоночі по тобі летять Шахеди, які Казахстан транспортує з Китая на росію, а ти цілуєш Токаєву сраку, бо він щось там бовкнув іншому такому самому ублюку.
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29.05.2023 14:45 Відповісти
Казахстану воздасться у свій час.. Іншшаллах
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29.05.2023 15:06 Відповісти
Казахстан на підсосі в Китая зовсім немає гордості щоб проводити самостійну політику
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29.05.2023 15:19 Відповісти
Ну й пикі та пузяки!
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29.05.2023 16:51 Відповісти
 
 