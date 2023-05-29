Рашисти завдали ракетного удару по Ківшарівці на Харківщині, є поранені, - ОВА. ВIДЕО

Ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою "Іскандер", по смт Ківшарівці Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85 та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина.

В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід", - йдеться в повідомленні.

Окупанти також обстріляли с. Глушківка Куп'янського району, 60-річна жінка зазнала осколкових поранень.

"Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - додав Синєгубов.

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