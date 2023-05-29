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Рашисти завдали ракетного удару по Ківшарівці на Харківщині, є поранені, - ОВА. ВIДЕО

Ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою "Іскандер", по смт Ківшарівці Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85 та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина.

В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід", - йдеться в повідомленні. 

Окупанти також обстріляли  с. Глушківка Куп'янського району, 60-річна жінка зазнала осколкових поранень.

"Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - додав Синєгубов.

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Автор: 

ракети (4023) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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тоді коли ти прийдеш на допомогу і покажеш ЗСУ як потрібно воювати
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29.05.2023 13:22 Відповісти
Повний піпець. Гра в одні ворота.
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29.05.2023 13:21 Відповісти
Захід вже навіть стурбованість не висловлює - скоріш навпаки, турбуються щоб їхня зброя не стріляла по території ерефії. Таке собі "принуждение к миру", шляхом геноциду українців. Навіть деокупація території не вирішує цю проблему, а вирішити її можна тільки знищивши політичний режим або заводи з носіями.
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29.05.2023 14:10 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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29.05.2023 13:22 Відповісти
Підораси кацапські щоб ви отримали таке ж у 200 розмірі у всіх ваших містах.
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29.05.2023 14:20 Відповісти
 
 