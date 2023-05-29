Окупанти здаються у полон українським воїнам: "Лягай нах#й! Скільки вас тут, п#дари?". ВIДЕО
Українські воїни полонили трьох окупантів під час штурму ворожих позицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований фрагмент здавання у полон, опублікований у соцмережах.
"Бійці ЗСУ після штурму ворожих позицій захоплюють у полон трьох російських солдат", - пише у коментарі автор публікації.
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Топ коментарі
+84 Яр Холодний
показати весь коментар29.05.2023 13:49
+40 Максім ХОЙ #398010
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+39 Олег Каз
показати весь коментар29.05.2023 13:50
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ну взяли у полон, виматюкали ся , та і все.
PS: Кстати, Schweinehund (свинособака) в Германии распостраненное ругательство))
Молодці наші Воїни! Хай береже вас Господь!
зі своєю технікою і військами в свій мухосранск !!
Зупиніть вторгнення та військові злочини і насолоджуйтесь життям !
Але правда в тому , що путлєру начхати на російських солдат ,
то в такому разі , приберіть цього кривавого фюрера фізично ‼️
І сниться їй той син Іван
І уродливий, і багатий,
Не одинокий, а жонатий
На вольній, бачиться, бо й сам
Уже не панський, а на волі;
Та на своїм веселім полі
Свою таки пшеницю жнуть,
А діточки обід несуть.
вони за гроші прийшли вбивать українців. а не тому що їх змусили.
то що саме ви хочете їм довести - що гроші це погано?
дитсадок.