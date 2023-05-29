Окупанти здаються у полон українським воїнам: "Лягай нах#й! Скільки вас тут, п#дари?". ВIДЕО

Українські воїни полонили трьох окупантів під час штурму ворожих позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований фрагмент здавання у полон, опублікований у соцмережах.

"Бійці ЗСУ після штурму ворожих позицій захоплюють у полон трьох російських солдат", - пише у коментарі автор публікації.

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