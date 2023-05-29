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Окупанти здаються у полон українським воїнам: "Лягай нах#й! Скільки вас тут, п#дари?". ВIДЕО

Українські воїни полонили трьох окупантів під час штурму ворожих позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований фрагмент здавання у полон, опублікований у соцмережах.

"Бійці ЗСУ після штурму ворожих позицій захоплюють у полон трьох російських солдат", - пише у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Стріляли з усіх сторін, ми не знали, де нас викинули", - окупант із ПВК "Ветерани" здався у полон на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

полонені (2264)


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Топ коментарі
+84
І нахрєна ота дурна озвучка? Тільки вуха засирає!
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29.05.2023 13:49
+40
Мало!!!!
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29.05.2023 13:52
+39
Russische Schweine!
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29.05.2023 13:50
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І нахрєна ота дурна озвучка? Тільки вуха засирає!
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29.05.2023 13:49 Відповісти
та і нахріна з ними розмовляти о " духовном" ((
ну взяли у полон, виматюкали ся , та і все.
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29.05.2023 21:39 Відповісти
Я про "музичку" з "піснячком"!
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30.05.2023 00:52 Відповісти
Russische Schweine!
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29.05.2023 13:50 Відповісти
І це дуже дипломатично...
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29.05.2023 15:44 Відповісти
Russische Schweinehund!!!

PS: Кстати, Schweinehund (свинособака) в Германии распостраненное ругательство))
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29.05.2023 18:51 Відповісти
Мало!!!!
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29.05.2023 13:52 Відповісти
https://t.me/zhest_belgorod/27315
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29.05.2023 14:07 Відповісти
Кусаць закортіло? Кажуть у вагнерівців, що в українському полоні можна наЖРАТИСЬ котлет по-київські.
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29.05.2023 13:52 Відповісти
Або бути перетвореними на котлету самими вагнерівцями при спробі здатися.
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29.05.2023 13:54 Відповісти
І конь'ячку хильнути.
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29.05.2023 13:56 Відповісти
суки кацапські!
Молодці наші Воїни! Хай береже вас Господь!
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29.05.2023 13:55 Відповісти
остаться живым или сдохнуть за бредовую идею ***** вот в чем вопрос...
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29.05.2023 13:56 Відповісти
Шекспир
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29.05.2023 14:05 Відповісти
https://www.poetryfoundation.org/poems/56965/speech-to-be-or-not-to-be-that-is-the-question To be, or not to be, that is the question
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29.05.2023 14:06 Відповісти
https://oldpetition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/5046 підпишіть будь ласка петицію за звільнення Ткаченка.
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29.05.2023 13:57 Відповісти
Как то слишком культурно наши с орками общаются
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29.05.2023 14:10 Відповісти
Саме так! Витримка у хлопців залізна! У мене нога чухається, так кортить в'***** у ту харю. Воно зараз розплачеться.
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29.05.2023 16:53 Відповісти
Ну что поделать, мы ж не орки, люди культурно воспитанные, сапогом в морду это если уж совсем не понимает, а этот понял, прилёг
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29.05.2023 17:45 Відповісти
Напевне все-таки розумно робили у середньовіччя. У полонених лучриків відрізали "зайві" пальці, командирів загонів осліплювали, мечникам відрубували зап'ястя робочої руки... Не гуманно? Дуже гуманно! Це альтернптива простому вбивству, як щапобіжній мірі побачити полоненого аорога знову у бою проти себе. Скалічений орог принаймні залишиться живий, буде яскравою антивєнною агітацією і відірве кавалок б'юджету ворожої держави на своє лікування і пенсійне забезпечення. Можливо середньовічні звичаї все ж таки були не лише гуманними, але й корисними?
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29.05.2023 14:11 Відповісти
Так, в цьому є сенс.
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29.05.2023 14:26 Відповісти
Ви чудово показуєте чим відрізняється примітивне мислення від мислення професійного. Наведу приклад: один військовий медик, не будемо згадувати прізвище, (можете найти в інтернеті цей ролик), сказав на камеру, що в нього є бажання усім руснявим полоненим відрізати яйця, І потім вже відправляти на обмін. Тобто він доводив, що кастрований ворог вже не такий агресивний. Відрізав він чи ні, невідомо. Але цей ролик розійшовся великим тиражем тому що получив багато лайків. А тепер питання - щоб потім почалося з нашими полоненими котрій вже утримувались в російських таборах? Після цього деякі наші журналісти підняли питання про притягнення цього медика до кримінальної відповідальності, не могу сказати чим усе скінчилося, та скінчилося чи ні.
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17.01.2024 20:49 Відповісти
Горевісні геї можуть образитися, що до них прирівнюють справжніх підарасів у житті !
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29.05.2023 14:15 Відповісти
а хіба є різниця?
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29.05.2023 21:50 Відповісти
Мені особисто геї не заважають жити (якщо їм не давати вести пропаганду "нормальності" їх орієнтації) . Навпаки - моїм жінкам вони дуже користні . Я їх розглядаю як біологічний збій в геномі -- тільки можно поспівчувати , що їм не дано стати батьками від любимої людини !
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30.05.2023 11:45 Відповісти
з-за музики було погано чутно, що вони кажуть.
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29.05.2023 14:17 Відповісти
дякую за музику, бляха....
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29.05.2023 14:28 Відповісти
Кацапи , якщо ви не хочете вмирати в Украіні , то забирайтеся геть
зі своєю технікою і військами в свій мухосранск !!
Зупиніть вторгнення та військові злочини і насолоджуйтесь життям !
Але правда в тому , що путлєру начхати на російських солдат ,
то в такому разі , приберіть цього кривавого фюрера фізично ‼️




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29.05.2023 14:32 Відповісти
Вони психологічно без "фюрера" не можуть Їм обов"язково потрібен "пастух" Коли було ліквідовано кріпосне право то в російських губерніях подекуди сільські сходи приймали рішення просить "вернуть старину" А тепер порівняй з шевченковим "На панщині пшеницю жала"

І сниться їй той син Іван

І уродливий, і багатий,

Не одинокий, а жонатий

На вольній, бачиться, бо й сам

Уже не панський, а на волі;

Та на своїм веселім полі

Свою таки пшеницю жнуть,

А діточки обід несуть.
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30.05.2023 00:58 Відповісти
Настолько не к месту музыка...
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29.05.2023 14:46 Відповісти
Озвучка у вигляді заказної пісеньки від лабухів ОПи-тупе пропагандиське лайно )
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29.05.2023 14:55 Відповісти
будь-які виховні бесіди з полоненими це дурня.

вони за гроші прийшли вбивать українців. а не тому що їх змусили.

то що саме ви хочете їм довести - що гроші це погано?

дитсадок.
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29.05.2023 15:33 Відповісти
а без дебІльної, бездарної пісеньки викласти неможливо було?
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29.05.2023 17:29 Відповісти
 
 