Усі, хто намагався нас залякати, - пошкодують. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать! - Буданов про масовані атаки. ВIДЕО

Чергова спроба терористичних дій рф вкотре зазнала поразки

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

Буданов виступив зі зверненням після спроби терористичної росії атакувати нашу державу балістичними ракетами вдень 29 травня 2023.

"Усі ті, хто в рф до сих пір вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити - це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу", - заявив керівник української воєнної розвідки.



"Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, - ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать", - наголосив Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Київ балістичними ракетами з наземних установок. Щоб пройти до укриття, були лічені хвилини, - Ігнат

Як повідомлялося, вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України. Ворог випустив по Київщині 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Усі цілі знищено.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що під час атаки на Київ ракети летіли по балістичній траєкторії, попередньо, це були "Іскандери". За даними КМВА, влучань по об’єктах Києва не допущено.

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі загорання на даху будинку через падіння уламків.

Пізніше у КМВА уточнили, що у Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2-поверхової будівлі. Пожежу ЛОКАЛІЗОВАНО.