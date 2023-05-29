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Усі, хто намагався нас залякати, - пошкодують. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать! - Буданов про масовані атаки. ВIДЕО

Чергова спроба терористичних дій рф вкотре зазнала поразки

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

Буданов виступив зі зверненням після спроби терористичної росії атакувати нашу державу балістичними ракетами вдень 29 травня 2023.

"Усі ті, хто в рф до сих пір вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити - це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу", - заявив керівник української воєнної розвідки.

"Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, - ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать", - наголосив Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Київ балістичними ракетами з наземних установок. Щоб пройти до укриття, були лічені хвилини, - Ігнат

Як повідомлялося, вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України. Ворог випустив по Київщині 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Усі цілі знищено.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що під час атаки на Київ ракети летіли по балістичній траєкторії, попередньо, це були "Іскандери". За даними КМВА, влучань по об’єктах Києва не допущено.

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі загорання на даху будинку через падіння уламків.

Пізніше у КМВА уточнили, що у Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2-поверхової будівлі. Пожежу ЛОКАЛІЗОВАНО.

Автор: 

Буданов Кирило (492) обстріл (28472) ракети (4023)


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Топ коментарі
+52
трендло вже крим звільнив.. де беруться такі штірліци в памперсах
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29.05.2023 15:36
+41
Так, пане Буданов, ми вже повірили, що в кацапів закінчилися ракети. Не пам'ятаєте хто про це брехав? А ще повірили, що нападу не буде і щоб готувалися до шашликів.
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29.05.2023 15:37
+35
С каждым днём Буданов стал напоминать Люсю Абдристовича со своим пустым ********.Неделю ****** обстрелюют всем чем только можно территорию Украины,а наше "керівництво"вместо достойной ответки по городам расеи ,только ******
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29.05.2023 15:39
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Пан Буданов часто говорить слово "скоро"... Так і зістаріємось.
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29.05.2023 15:47 Відповісти
Скоро - це коли ?
А то до кiнця весни декiлька днiв, а Крим так i не звiльнено.

Втiм була б нього гiднiсть як наприклад у Джонсона - подав би рапорта.

Але мабудь тому це ми просимо ракети в Англii, а не навпаки, що в iх владi е гiднiсть, а у нас огиднiсть.
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29.05.2023 15:47 Відповісти
Узбагойтесь и дайте людям делать свою работу. И главное: нужно научиться правильно воспринимать то, что говорят. Две-три недели - это явный сарказм, май - это только месяц в году, а не срок освобождения чего-то или начала контратаки. Такие заявления предназначены запутать всех. Противника в том числе, он же тоже смотрит Арестовича(я не смотрю, но я и не противник ) Война - это большое вранье и великое терпение. Вот и врут. Все правильно, так и должно быть.
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29.05.2023 15:47 Відповісти
Назло дурням - не исчезну
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29.05.2023 15:55 Відповісти
Було б доцільніше зробити ,а потім це відео і попередити що так буде з усіма хто погрожує.Так дієвіше чим наоборот.Пан Буданов таке повинен розуміти.
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29.05.2023 15:48 Відповісти
Пане Кирило, дякую вам за все! Вірю ! Слава Україні!
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29.05.2023 15:49 Відповісти
Віримо в БДНВ!
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29.05.2023 15:55 Відповісти
Віримо генералу Буданову та в наше військово-політичне керівництво, разом переможемо кацапське бидло!
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29.05.2023 15:56 Відповісти
Снова поцарапает штукатурку на крыше кремля дроном?
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29.05.2023 15:56 Відповісти
Подивітьс на зовнішній вигляд цього недогенерала. Нібито приїхав сітку ставити на коропа. А якщо серйозно, то подякував би тому хто закриє рота цьому недоумку
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29.05.2023 16:00 Відповісти
Скоро-скоро. Ско-ко-ко-ко-ро.

У тебя 2 чтоб Крым захватить, иначе все твои обещалки-побрехеньки дерьма не стоят.
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29.05.2023 16:01 Відповісти
Слухати біданова, себе не поважати.
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29.05.2023 16:01 Відповісти
Шановні дописувачі! Буданова номер 1 у рашистів на знищення,а ви тут лайном поливаєте...
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29.05.2023 16:02 Відповісти
Угу, а Люся абдоистовіч під номером два
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29.05.2023 16:06 Відповісти
а шоб русня обпачкалась когда знищувать будут
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29.05.2023 16:07 Відповісти
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29.05.2023 16:12 Відповісти
Єрмак його в образу не дасть !
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29.05.2023 19:49 Відповісти
когда ты ля-лякать перестанешь ?
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29.05.2023 16:06 Відповісти
ну подивимось. Тебе за язика ніхто не тягнув.
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29.05.2023 16:09 Відповісти
Забудьте. Жоден зелений не відповідає за свої слова взагалі, цей - не виключення. Нам вже обіцяли для кацапів "жахливу відплату" 100500 разів, сам пріпіздєнт (!), а насправді - один пустий піздьож.
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29.05.2023 16:22 Відповісти
Ось як побачу що белгород обстріляний з с300 та будуть руйнування та складені багатоповерхівки - тоді і повірю.
В реальному житті мають значення тільки факти. А слова - то вітер.
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29.05.2023 16:14 Відповісти
Як це зелене чмо вже остогидло.
Без оперативних навичок та практики роботи, без спецвальної освіти.
Пішов ***** баканов, ушльопок кінчений.!!!
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29.05.2023 16:15 Відповісти
Про оперативні навички та практику роботи ви промазали.
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29.05.2023 16:32 Відповісти
Буданов, вибачаюсь.
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29.05.2023 16:55 Відповісти
Та й з призвіщем теж.)
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29.05.2023 16:33 Відповісти
Так і де я промазав?
То що воно зе=чмо, чи то, що немає оперативних навичок!
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29.05.2023 16:54 Відповісти
Взагалі-то він в 2016му пошумів трохи в Криму зі своєю групою
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29.05.2023 17:03 Відповісти
В АРК я "шумів" у 1995 будучі старлеєм в операції "Севастопольськи вальс" (перше намагання кацапів захватити владу в АРК. Тоді відбились...
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29.05.2023 17:08 Відповісти
Це був повний провал. Як можно було о цем говорити як о вдалій операціі. Його саратники чи вбиті чи потрапили в полон.
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29.05.2023 19:29 Відповісти
Якби в цього брехливого персонажу була б хоч краплина честі, то вже давно подав би у відставку!
Але про що це я? У ставлеників зеленського ні честі, ні совісті, ні професійності!
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29.05.2023 16:16 Відповісти
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29.05.2023 16:20 Відповісти
І знову в прайм-тайм на усіх телеканалах звезда розмовного жанру.
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29.05.2023 16:24 Відповісти
тобто за пару днів таки будемо у криму?
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29.05.2023 16:25 Відповісти
НЕ *******, ГНИДЫ, в данный момент это правильные слова.
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29.05.2023 16:26 Відповісти
Мели Емеля твоя неделя, наче так какцапи говорять. Ми до твого трьопа вже звикли.
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29.05.2023 16:27 Відповісти
К чему эти заявления пустые только страну позорите
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29.05.2023 16:28 Відповісти
Йшов 2024 рік, коли "скоро всі все побачать".
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29.05.2023 16:29 Відповісти
Дуже прикро що хороший розвідник лейтенант Буданов перетворився на клоуна
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29.05.2023 16:33 Відповісти
Зеля більше нагород дає робітникам шоубізнеса ніж розвідникам навіть під час війни.
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29.05.2023 19:26 Відповісти
МИСТЕР ЧЕС НОВИЙ ПРОНОС СЛОВ
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29.05.2023 16:52 Відповісти
Краще один раз зробити ніж десять раз пообіцяти. Коли сюди летять десятки ракет то туди, нажаль, тільки одиниці. Зробіть а тоді кажіть.
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29.05.2023 16:52 Відповісти
Срачка онлайн
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29.05.2023 17:00 Відповісти
я тут на досуге подсчитал сколько ракет уже выпущено по Украине с 1 января. до сегодняшнего обстрела - это было 428 ракет ( не учитывая с-300 с-400 на сколько возможно). С сегодняшним обстрелом - это +51 ракета. Буданов рассказал 1 января, что у кацапов осталось, на ту дату, ракет на 2 больших атаки 2х75= 150 . И что кацапы могут производить по 50-55 ракет в месяц. Берем - до конца этого месяца - 55х5 =275. Итого 275+150 =425 ракет. То есть у кацапов уже минус 54 ракеты. Это столько , сколько они, со слов Буданова и Резникова могут делать в месяц. Это к вопросу, о цене слова Буданова
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29.05.2023 17:49 Відповісти
Я бы не спешил. Месть требует холодной головы, а не ожидаемых действий противником!
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29.05.2023 17:52 Відповісти
Коли воно вже закриє свого ротяку тріпло !
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29.05.2023 18:28 Відповісти
Слухати Буданова- себе не поважати !
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29.05.2023 19:23 Відповісти
Kozak Taras

@KozakTaras2

Буданов після атаки росії: Наша відповідь не забариться - ви дуже скоро пошкодуєте... Може спочатку зробиш, а потім розкажеш? Бо ти вже раз десять Крим звільнив...
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29.05.2023 19:28 Відповісти
Ага бачили , як здали азовців, (мабуть 1700 самих мотивованих бійців).
І бачим, як рівняють українськи міста с землею..
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30.05.2023 09:30 Відповісти
Краще було, якби вони загинули в нерівному бою?
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30.05.2023 11:37 Відповісти
краще було б щоб не загинули , і щоб їх не здали кацапам прикриваючи це баличками, що з червоним хрестом домовились.
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30.05.2023 11:40 Відповісти
а ми на зло кацапам побудуємо дороги, вірніше "освоїмо" 10 млрд автодору,
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30.05.2023 09:41 Відповісти
Є таке прислівʼя - "Пес, який лає - не кусається".
dixi
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30.05.2023 10:09 Відповісти
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