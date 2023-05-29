"Дали команду меня еще двух военнослужащих расстрелять": Окупанти з 72-ї бригади "Шторм" скаржаться на злочинні накази та "заградотряды". ВIДЕО
Окупанти із загону "Шторм" 72 бригади скаржаться на злочинні накази командування, яке займається "вбивством особового складу".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео військові РФ оприлюднили в мережі.
Так, заступник командира загону "Шторм" 72 бригади (в/ч 13637) Олександр Приказчиков розповів, що його загін відмовився виконувати накази командира Романа Вінівітіна, оскільки той займається "вбивством особового складу, злочинною роботою та віддає злочинні накази".
Командир першого взводу "Шторм" лейтенант Олексій Федотов розповів, що їх відправили на позиції без артилерійської підтримки, а командування не виходило на зв'язок. Коли вони прибули на місце, то потрапили під обстріл з дронів та мінометів. Вони запитували підтримку артилерії, але це їм не допомогло.
Командир бригади спочатку виходив на зв'язок, а згодом припинив.
За словами військових РФ, їх кілька разів кидали на штурм, але без підтримки, тому вони зазнавали втрат у живій силі та техніці. Він також зазначив, що через те, що вони не погоджувалися виконувати задачу, їм погрожували фізичною розправою. Тому вони вирішили піти в тил, по дорозі вони зустрічали "загороджувальні загони з військовослужбовців підрозділів Вагнера".
"Я вивів людей у безпечне місце. Вранці заступник командира роти на попутному автомобілі, тому що не було зв'язку в пункт тилу – Троїцьке село, населений пункт, взяв КамАЗ, прибув за нами. Коли він туди прибув, до нього дійшла інформація, що товариш Север дав команду по радіостанції у відкритому ефірі і є свідки, що мене і ще двох військовослужбовців розстріляти", - каже окупант.
Докладніше дивіться у відео або в текстовій розшифровці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Сабрали нас немцьі, внучьок, и гаварят - кто сдастся - того изнасилуем в жопу, кто нет - расстреляем!
- И что же с тобой сделали дедушка?
- меня растреляли
Перший цар з'явився теж в цей період. Власне тому кацапи й вирішили собі присвоїти титули Всєя Русі, щоб через Володимира Мономаха, який був онуком візантійського імператора Мономаха, присвоїти собі титул Цар (тобто Цезар).
Для цього вони вигадали казку про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0 Шапку Мономаха (яка є татарська тюбетейка), якою коронували всіх свої царів, аж до Петра Першого.
Ну а титул Всєя Русі у кого тільки не було, при чому одночасно у багатьох.
бо для гробов нє хватаєт гвоздєй
Не плачьте маленькі, це тільки початок. Ось ваш ліліпутін загальну могиліZZацію почне, це буде реальний цирк.
Была поставлена задача и мы должны ее выполнить "Как штык из носа"...
А вообще, я оценил меру юмора редакторов Цензоров, кто-то способен потратить 40 минут на кино про стонущих казламордых ублюдков?!