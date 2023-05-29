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"Дали команду меня еще двух военнослужащих расстрелять": Окупанти з 72-ї бригади "Шторм" скаржаться на злочинні накази та "заградотряды". ВIДЕО

Окупанти із загону "Шторм" 72 бригади скаржаться на злочинні накази командування, яке займається "вбивством особового складу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео військові РФ оприлюднили в мережі.

Так, заступник командира загону "Шторм" 72 бригади (в/ч 13637) Олександр Приказчиков розповів, що його загін відмовився виконувати накази командира Романа Вінівітіна, оскільки той займається "вбивством особового складу, злочинною роботою та віддає злочинні накази".

Командир першого взводу "Шторм" лейтенант Олексій Федотов розповів, що їх відправили на позиції без артилерійської підтримки, а командування не виходило на зв'язок. Коли вони прибули на місце, то потрапили під обстріл з дронів та мінометів. Вони запитували підтримку артилерії, але це їм не допомогло.

Командир бригади спочатку виходив на зв'язок, а згодом припинив.

За словами військових РФ, їх кілька разів кидали на штурм, але без підтримки, тому вони зазнавали втрат у живій силі та техніці. Він також зазначив, що через те, що вони не погоджувалися виконувати задачу, їм погрожували фізичною розправою. Тому вони вирішили піти в тил, по дорозі вони зустрічали "загороджувальні загони з військовослужбовців підрозділів Вагнера".

"Я вивів людей у безпечне місце. Вранці заступник командира роти на попутному автомобілі, тому що не було зв'язку в пункт тилу – Троїцьке село, населений пункт, взяв КамАЗ, прибув за нами. Коли він туди прибув, до нього дійшла інформація, що товариш Север дав команду по радіостанції у відкритому ефірі і є свідки, що мене і ще двох військовослужбовців розстріляти", - каже окупант.

Докладніше дивіться у відео або в текстовій розшифровці.

Також дивіться: Переховувалися у напівзруйнованій споруді: прикордонники ліквідували групу російських окупантів у Бахмуті. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373)


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Топ коментарі
+24
Та не може такого бути в руснявих фільмах про війну такого не показували.
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29.05.2023 17:07
+14
після Брат 2, я більше ніколи не дивився кацапських фільмів
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29.05.2023 17:18
+13
Жалуйтєсь в лігу сєксуальних рєформ-ілі как ви смєрти чєлабітную лапатнаму сцарю падайьотє...
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29.05.2023 17:13
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Та не може такого бути в руснявих фільмах про війну такого не показували.
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29.05.2023 17:07 Відповісти
після Брат 2, я більше ніколи не дивився кацапських фільмів
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29.05.2023 17:18 Відповісти
нагадало анекдот:
- Сабрали нас немцьі, внучьок, и гаварят - кто сдастся - того изнасилуем в жопу, кто нет - расстреляем!
- И что же с тобой сделали дедушка?
- меня растреляли
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29.05.2023 17:21 Відповісти
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29.05.2023 18:38 Відповісти
і до чого нам тут твій камінгаут?
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29.05.2023 19:01 Відповісти
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29.05.2023 19:18 Відповісти
Я і того гівна не дивився, і якось непогано себе почуваю в 73 роки.
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29.05.2023 17:31 Відповісти
шасливі ви, а у мене травмована психіка...
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29.05.2023 17:32 Відповісти
Так иди на минное поле, помоги саперам, будь хоть чем то полезным, кусок говна!
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29.05.2023 17:40 Відповісти
як шмат лайна може піднятись до такої складної і поважної професії, як сапер?
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29.05.2023 17:58 Відповісти
Жалуйтєсь в лігу сєксуальних рєформ-ілі как ви смєрти чєлабітную лапатнаму сцарю падайьотє...
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29.05.2023 17:13 Відповісти
товарищь путєн произошла чудовищная ошибка.....
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29.05.2023 17:20 Відповісти
...тобто смєрди...
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29.05.2023 17:58 Відповісти
Термін смєрди зникає в кінці 15-го - на початку 16-го століття,

Перший цар з'явився теж в цей період. Власне тому кацапи й вирішили собі присвоїти титули Всєя Русі, щоб через Володимира Мономаха, який був онуком візантійського імператора Мономаха, присвоїти собі титул Цар (тобто Цезар).

Для цього вони вигадали казку про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0 Шапку Мономаха (яка є татарська тюбетейка), якою коронували всіх свої царів, аж до Петра Першого.

Ну а титул Всєя Русі у кого тільки не було, при чому одночасно у багатьох.
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29.05.2023 19:06 Відповісти
"Шапки Мономаха" (в мацкві в кремлє виставлено кілька, різних розмірів) жодного стосунку до Мономаха не мають. Як і все в кацапії це - фейк. Такі шапки робили золотих справ майстри в Каїрі (Єгипет) на замовлення бурят-монгольських ханів з Казані, які такими шапками 'коронували' своїх 'смотрящіх' на окупованих територіях нинішньої кацапії. Цих смотрящих кацапи називали 'князями'. Колись я був в тому мацковському музеї (здається, називався 'оружєйна палата'), то там за бронебійним склом були виставлені і ті шапки, і корони. Біля шапок стояла табличка, де, між іншим, було сказано, що 'проісхожденіє - восток'.
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29.05.2023 20:21 Відповісти
Так у них же доля така: "Умереть за Родину!"
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29.05.2023 17:13 Відповісти
А Родіна - це Путін, а Путін - це Пригожин, а Пригожин - це Вагнер, який стоїть в заградотрядах. Тобто вони мають померти за тих, хто їх вбиває...
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29.05.2023 17:24 Відповісти
Здоровые мужики, да зафигачили бы безпридельщика да и всё, а то жалуются как мясо или они и есть мясо.
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29.05.2023 17:14 Відповісти
В кацапскую армию итак чмо набирают, они ни на что не способны. И их еще обрабатывают несколько недель. Если каждого в таком состоянии отвести к психиатру, тот сразу выявит депрессию, дебильность и разные виды шизофрении. В таком состоянии они не смогут даже камень с земли поднять, а оружие конечно выдают только мелким группам за около 5-10 линиями заградотрядов и блокпостов всевозможных. Нам стоит для такого мяса сделать одну вещь: с дронов сбросить упаковку быстродействующих антидепрессантов самого широкого профиля, 2-3 штуки сразу. Чмошное мясо сожрет эти таблетки, у них включатся мозги и гормоны, и они направят оружие против своих командиров. Но значительно легче для орков все делать на России. Не жечь военкоматы и не нападать на укрепленные пункты в одиночку, а устроить дикую охоту по членам семей командиров, кто не способен оказать сопротивление. Когда полканам кацапским начнут звонить, что всю их семью перерезали как свинособак, то другие резко начнут задумываться, как жизнь не такая уж и сладкая. И споймать никого не смогут, если таких случаев будут десятки каждый день, а вот если по 1 в неделю, то конечно тысячи мусоров тут же направят на отсечение всех трасс и массированный поиск.
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29.05.2023 18:31 Відповісти
Это когда маньяк убивает, а ты просишь маньяка помоги. Это из той серии.
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29.05.2023 17:15 Відповісти
Da kakaia raznica , vsioravno vam chervi karmit , no luche eta delat na teritorii rashki !
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29.05.2023 17:16 Відповісти
Посмотрите вчерашнее видео с русским пленным на ютуб канале "Золкин", там чувак из Шторма все прелести этого подразделения и этой войны в подробностях рассказал.
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29.05.2023 17:19 Відповісти
вроде левый таки из мокшанских . Загибает - "немцы-фашисты", как печки - лавочки
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29.05.2023 17:24 Відповісти
Та якось поюху на виття свинособак.
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29.05.2023 17:26 Відповісти
У меня вопрос: почему приказ не был выполнен?
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29.05.2023 17:29 Відповісти
В мене ще одне питання: чому пріказ ідті умірать прєступний, а вбивати дітей - ні?
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29.05.2023 17:37 Відповісти
томущо він злочиний
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29.05.2023 17:58 Відповісти
Чувакам принципово важливо щоб їх вбила зброя ЗСУ.
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29.05.2023 17:30 Відповісти
Это обычные загряд отряды у них приказ такой, а то приплели сюда украинские спецслужбы, нет мужички это у вас армия такая.
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29.05.2023 17:31 Відповісти
Не мешайте Роме выполнять свое задание!
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29.05.2023 17:43 Відповісти
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30.05.2023 00:49 Відповісти
І що, бідосю, ми маємо тебе пожаліти?
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29.05.2023 17:54 Відповісти
Старовер,Скиф,Тайга,Клинок,после просмотра этого видео вы знаете что делать.Попробуйте отправлять их в бой без оружия.Хватит "миндальничать".
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29.05.2023 17:58 Відповісти
гвозді би дєлать із етіх людєй
бо для гробов нє хватаєт гвоздєй
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29.05.2023 17:59 Відповісти
Вєнівітіну ---нагороду! Знищуйте підарів!
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29.05.2023 18:14 Відповісти
Армия терпил.
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29.05.2023 18:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=z8WqA5W_Zn0 Полная дизмораль российской армии: уголовники бегут с "с оружием в руках"- Пригожин рушит дисциплину
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29.05.2023 18:30 Відповісти
Слухав би й слухав!
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29.05.2023 18:48 Відповісти
А наша "Гвардія Наступу" ще не приступила до своїх обов'язків ?
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29.05.2023 19:06 Відповісти
вовочка чогось ти бідний. того що дурний а дурний того що бідні
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30.05.2023 10:40 Відповісти
Ģebili iļi hitrije
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29.05.2023 19:14 Відповісти
Так болісно чути про "страдания наших мальчіков на бімбасі"
Не плачьте маленькі, це тільки початок. Ось ваш ліліпутін загальну могиліZZацію почне, це буде реальний цирк.
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29.05.2023 20:12 Відповісти
идти воевать в чужую страну, с "поддержкой артиллерии" совершать массовые убийства - это не преступный приказ, а вот как расстрелять лично кацабочмыря - преступный. кацапская логика конечно такая себе.
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29.05.2023 20:15 Відповісти
"Дыбом встает голова!"
Была поставлена задача и мы должны ее выполнить "Как штык из носа"...
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29.05.2023 21:37 Відповісти
Абраті вніманія на маі страданія !...
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29.05.2023 21:59 Відповісти
И шо этим свинособакам не понятно ? Свинособаке свинособачья смерть !
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29.05.2023 22:00 Відповісти
Я не розумію, що вони хочуть? Рома все знає бо діє за планом скільки пакетів відвантажити сьогодні, скільки залишити на завтра.
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30.05.2023 01:00 Відповісти
вони дотепер з німцями воюють. навіщо ці всі майже 80 років пройшли?
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30.05.2023 01:31 Відповісти
очень жаль. что приказ товарища Севера не выполнен и тебя, выродка, не шлепнули.

А вообще, я оценил меру юмора редакторов Цензоров, кто-то способен потратить 40 минут на кино про стонущих казламордых ублюдков?!
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30.05.2023 01:34 Відповісти
Йшли асвабаждать лнр а опинилися раптом у Луганській області України! (з їхніх слів) А шо ж такоє? Тут раптом запрацював залишок розуму? Ось що роблять добрячі звіздюлєй від ЗСУ!
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30.05.2023 10:16 Відповісти
немцы фашисты)
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30.05.2023 12:46 Відповісти
 
 