"Дали команду меня еще двух военнослужащих расстрелять": Окупанти з 72-ї бригади "Шторм" скаржаться на злочинні накази та "заградотряды". ВIДЕО

Окупанти із загону "Шторм" 72 бригади скаржаться на злочинні накази командування, яке займається "вбивством особового складу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео військові РФ оприлюднили в мережі.

Так, заступник командира загону "Шторм" 72 бригади (в/ч 13637) Олександр Приказчиков розповів, що його загін відмовився виконувати накази командира Романа Вінівітіна, оскільки той займається "вбивством особового складу, злочинною роботою та віддає злочинні накази".

Командир першого взводу "Шторм" лейтенант Олексій Федотов розповів, що їх відправили на позиції без артилерійської підтримки, а командування не виходило на зв'язок. Коли вони прибули на місце, то потрапили під обстріл з дронів та мінометів. Вони запитували підтримку артилерії, але це їм не допомогло.

Командир бригади спочатку виходив на зв'язок, а згодом припинив.

За словами військових РФ, їх кілька разів кидали на штурм, але без підтримки, тому вони зазнавали втрат у живій силі та техніці. Він також зазначив, що через те, що вони не погоджувалися виконувати задачу, їм погрожували фізичною розправою. Тому вони вирішили піти в тил, по дорозі вони зустрічали "загороджувальні загони з військовослужбовців підрозділів Вагнера".

"Я вивів людей у безпечне місце. Вранці заступник командира роти на попутному автомобілі, тому що не було зв'язку в пункт тилу – Троїцьке село, населений пункт, взяв КамАЗ, прибув за нами. Коли він туди прибув, до нього дійшла інформація, що товариш Север дав команду по радіостанції у відкритому ефірі і є свідки, що мене і ще двох військовослужбовців розстріляти", - каже окупант.

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