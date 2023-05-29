Аеророзвідка 72 ОМБр показала фрагмент нічної ліквідації окупантів та ворожої техніки. ВIДЕО

Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців завдяки тепловізору ліквідували щонайменше сімох загарбників. Окрім того, нашим воїнам вдалось знищити ворожу техніку з дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ліквідації російських загарбників опублікували на сторінці у фейсбуці воїни 72-ї бригади.

"Не буде їм спокою на нашій землі", - прокоментвали бійці 72 ОМБр.

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