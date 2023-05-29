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Аеророзвідка 72 ОМБр показала фрагмент нічної ліквідації окупантів та ворожої техніки. ВIДЕО

Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців завдяки тепловізору ліквідували щонайменше сімох загарбників. Окрім того, нашим воїнам вдалось знищити ворожу техніку з дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ліквідації російських загарбників опублікували на сторінці у фейсбуці воїни 72-ї бригади.

"Не буде їм спокою на нашій землі", - прокоментвали бійці 72 ОМБр.

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Автор: 

ліквідація (3920) 72 окрема механізована бригада (242) дрони (4699)


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Кацапи тікають , як таргани від світла
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29.05.2023 16:57 Відповісти
Примерно на 30-й секунде кацап красиво кишками раскинул.
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29.05.2023 16:57 Відповісти
- Ванька! Вы пачиму хахлов пабедить никак не можите?
- Потому что ани всё-таки не один народ с нами! Они - "ночные твари" Даже Путин отметил, что мы не можем паразить их эшелоны с техникой, потому что ани их па ночам перебрасывают с запада И ваюют точно так же : днём - люди как люди А ночью "звереют" - как оборотни! Ни жить ни спать не дают!
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29.05.2023 17:00 Відповісти
В кінці відео я думав, що вцілілий підор побіг до пораненого, а він мимо нього дременув.
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29.05.2023 17:02 Відповісти
Ага. Щаз!
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29.05.2023 18:18 Відповісти
Не поймешь что ужаснее или то что на тебя падают бомбы или песня в етом ролике
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29.05.2023 20:14 Відповісти
 
 