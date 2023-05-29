Джапарова на конференції TEDx в Афінах розповіла про окупацію Криму та повномасштабне вторгнення РФ. ВIДЕО

Перша заступниця міністра закордонних справ України виступила на конференції TEDx в Афінах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UA South.

Джапарова розповіла про окупацію Криму Росією у 2014 році та про повномасштабну російсько-українську війну. Головною темою промови стала особиста історія родини, яка пережила сталінське заслання, повернення на Батьківщину в Крим і вже російську окупацію.

"Сьогодні я тут не як офіційна особа, а як людина. Для того, аби поділитись моєю біллю, моєю травмою, аби поділитись моїм особистим досвідом, моєю рефлексією про війну", - зазначила вона.

"Це історія кримськотатарської дитини, яка народилась в засланні далеко від рідного Криму. Це історія дорослої людини, яка мусила знову покинути Кримський півострів через окупацію 2014 року, а зараз бореться аби повернутись назад. Це історія про пошук дому, історія про втрату дому", - додала заступниця глави МЗС.

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