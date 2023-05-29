УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12890 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 851 1

Бійці Держприкордонслужби знищили ворожий склад із боєприпасами, який ховали у лісі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку дрони прикордонників виявили ретельно замаскований військовий склад окупантів. Загарбники переховували в лісі свої боєприпаси. Бійцям Держприкордонслужби вдалося знищити склад із боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення опублікували в телеграм-каналі Державної прикордонної служби.

"Аеророзвідка ДПСУ спрацювала на відмінно, та й артилерія ЗСУ не схибила", - написали бійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідка 72 ОМБр показала фрагмент нічної ліквідації окупантів та ворожої техніки. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) знищення (7235) Лиман (229) склад БК (61)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці прикордонники! От тільки дерева загинули через тих паскуд московитських.
показати весь коментар
29.05.2023 18:25 Відповісти
 
 