Бійці Держприкордонслужби знищили ворожий склад із боєприпасами, який ховали у лісі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку дрони прикордонників виявили ретельно замаскований військовий склад окупантів. Загарбники переховували в лісі свої боєприпаси. Бійцям Держприкордонслужби вдалося знищити склад із боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення опублікували в телеграм-каналі Державної прикордонної служби.

"Аеророзвідка ДПСУ спрацювала на відмінно, та й артилерія ЗСУ не схибила", - написали бійці.

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