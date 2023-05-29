Бійці Держприкордонслужби знищили ворожий склад із боєприпасами, який ховали у лісі на Лиманському напрямку. ВIДЕО
На Лиманському напрямку дрони прикордонників виявили ретельно замаскований військовий склад окупантів. Загарбники переховували в лісі свої боєприпаси. Бійцям Держприкордонслужби вдалося знищити склад із боєприпасами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення опублікували в телеграм-каналі Державної прикордонної служби.
"Аеророзвідка ДПСУ спрацювала на відмінно, та й артилерія ЗСУ не схибила", - написали бійці.
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Volodymyr Pinchuk #487682
показати весь коментар29.05.2023 18:25 Відповісти Мені подобається 12
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