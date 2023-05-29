На Ставці ухвалені рішення щодо термінів, як ми будемо рухатись, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 460 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був дуже довгий день, і почався цей день дуже рано для багатьох наших людей. Кілька російських терористичних атак за добу. "Шахеди", крилаті ракети, балістичні. Керовані авіабомби. Дякувати нашій ППО, усім захисникам і захисницям неба, сьогодні вдалося врятувати як мінімум сотні життів. Лише за один день.

Більшість "Шахедів" і ракет збито. Але кожна така терористична атака повертає нас і весь світ до очевидного висновку: Росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки, бо в зла не буває і не може бути іншого кінця, окрім поразки.

Світ повинен бачити, що терор програє. Коли "Петріоти" в руках українців забезпечують стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет, терор програє. Коли світ збільшує тиск на Росію, зокрема санкційний, коли ізоляція терориста зростає, коли будь-якої близькості з Москвою соромляться її колишні партнери – терор програє.

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І звичайно, немає більшого приниження для держави-терориста, ніж успіхи наших воїнів. Власне, нашими успіхами, нашим тиском, нашими "Петріотами" ми маємо і будемо й надалі відповідати Росії на всі прояви її зла. І ми знищимо це зло.

Сьогодні провів засідання Ставки. Доповіді – дуже конкретні. Постачання нових систем ППО й ракет до них, відповідні домовленості з партнерами. Ефективність нашої ППО й те, що може зробити захист неба сильнішим. Влучання, які, на жаль, є. Наші оборонці вміють учитись і зроблять усе, щоб терористам стало значно складніше.

Доповідали на Ставці, як і завжди, Головком та командувачі оперативних напрямків. Не тільки забезпечення боєприпасами, не тільки підготовка нових бригад, не тільки наша тактика. Але й терміни. Це те, що максимально важливо. Терміни щодо того, як ми будемо рухатися. Будемо. Рішення ухвалені", - сказав Зеленський.