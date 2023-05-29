На Ставці ухвалені рішення щодо термінів, як ми будемо рухатись, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 460 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні був дуже довгий день, і почався цей день дуже рано для багатьох наших людей. Кілька російських терористичних атак за добу. "Шахеди", крилаті ракети, балістичні. Керовані авіабомби. Дякувати нашій ППО, усім захисникам і захисницям неба, сьогодні вдалося врятувати як мінімум сотні життів. Лише за один день.
Більшість "Шахедів" і ракет збито. Але кожна така терористична атака повертає нас і весь світ до очевидного висновку: Росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки, бо в зла не буває і не може бути іншого кінця, окрім поразки.
Світ повинен бачити, що терор програє. Коли "Петріоти" в руках українців забезпечують стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет, терор програє. Коли світ збільшує тиск на Росію, зокрема санкційний, коли ізоляція терориста зростає, коли будь-якої близькості з Москвою соромляться її колишні партнери – терор програє.
І звичайно, немає більшого приниження для держави-терориста, ніж успіхи наших воїнів. Власне, нашими успіхами, нашим тиском, нашими "Петріотами" ми маємо і будемо й надалі відповідати Росії на всі прояви її зла. І ми знищимо це зло.
Сьогодні провів засідання Ставки. Доповіді – дуже конкретні. Постачання нових систем ППО й ракет до них, відповідні домовленості з партнерами. Ефективність нашої ППО й те, що може зробити захист неба сильнішим. Влучання, які, на жаль, є. Наші оборонці вміють учитись і зроблять усе, щоб терористам стало значно складніше.
Доповідали на Ставці, як і завжди, Головком та командувачі оперативних напрямків. Не тільки забезпечення боєприпасами, не тільки підготовка нових бригад, не тільки наша тактика. Але й терміни. Це те, що максимально важливо. Терміни щодо того, як ми будемо рухатися. Будемо. Рішення ухвалені", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зєля, а ти взагалі розумієш завчений текст (або текст з телесуфлера), який написали спічрайтери дєрьмака? Якщо в тому, що ти сказав слово "росія" замінити на "діюча влада України" то ця фраза стане більш правдоподібною.
А як не вийшло та народ України зломав ці плани, в*но стало "патріотом"
Шляхом козла.
- Тільки мирні домовленості і розведення, ніякої війни як при клятому Порошенко!
Всі такі:
- Уррааа!!!
Єрмак в 2023:
- Тільки війна, ніяких мирних домовленостей як при клятому Порошенко!
Всі:
- Уррааа!!!
..................
Україна вступить до ЄС коли з українцями буде неможливо провертати такі орвелловські штуки.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZX38TfCs6H_yhwfqzTwjbKZnlEkXjqlUNEfjXimyySdWaS4onTE72gJY7RjOeJvbc7wcfXMJDKYmP3wJD-lOpVeu_UK-31iHjS4MsLFRRIpi_RxflrtFwefAHY73V7mw8BYHZwiqeMo2Fi0Q08aQKIpQtPp-CQI-YUhWXXmoVbmelj-Nciy5ntL8q3HgKrPoLo&__tn__=-]K-y-R Valeriy Prozapas
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял... Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!
Я намагаюся не впадати у зайві емоції, але це щастя, якщо задуматись, як зараз працює оборона України. Я почуваюся впевнено, бо розумію, що оборона України міцна і надійна. Наші захисники можуть нас захистити і роблять це. Наші дипломати змогли донести до світу правду про цю війну Росії проти України. Україні пощастило.
Так, досконалості досягти вдається не завжди. Хотілося б 100% безпеки. Але... при таких початкових умовах, коли величезна частина суспільства жила раніше (а багато хто і досі продовжує жити) в радянських і російських міфах і брехні... То це надзвичайно успішні досягнення, що наша держава завдяки активним людям у суспільстві змогла витримати удари і успішно знищувати ворога, поступово звільняючи нашу територію.
Мені хотілося б, щоб в Україні виробляли у достатній кількості достатньо ефективні засоби розвідки, засоби зв'язку, засоби ураження, як, наприклад, найбільш важливі типи снарядів і ракет і пускові установки для них, і особливо, найбільш ефективні зразки БПЛА.
Зеленский заявил, что провел Ставку и теперь знает сроки.
Какие сроки? Чего сроки? Наступления? Зрады? Шашлыков? Смерти Путина? Проведения выборов? Хранения скумбрии?
Сюрр какой-то…