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На Ставці ухвалені рішення щодо термінів, як ми будемо рухатись, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 460 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був дуже довгий день, і почався цей день дуже рано для багатьох наших людей. Кілька російських терористичних атак за добу. "Шахеди", крилаті ракети, балістичні. Керовані авіабомби. Дякувати нашій ППО, усім захисникам і захисницям неба, сьогодні вдалося врятувати як мінімум сотні життів. Лише за один день.

Більшість "Шахедів" і ракет збито. Але кожна така терористична атака повертає нас і весь світ до очевидного висновку: Росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки, бо в зла не буває і не може бути іншого кінця, окрім поразки.

Світ повинен бачити, що терор програє. Коли "Петріоти" в руках українців забезпечують стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет, терор програє. Коли світ збільшує тиск на Росію, зокрема санкційний, коли ізоляція терориста зростає, коли будь-якої близькості з Москвою соромляться її колишні партнери – терор програє.

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І звичайно, немає більшого приниження для держави-терориста, ніж успіхи наших воїнів. Власне, нашими успіхами, нашим тиском, нашими "Петріотами" ми маємо і будемо й надалі відповідати Росії на всі прояви її зла. І ми знищимо це зло.

Сьогодні провів засідання Ставки. Доповіді – дуже конкретні. Постачання нових систем ППО й ракет до них, відповідні домовленості з партнерами. Ефективність нашої ППО й те, що може зробити захист неба сильнішим. Влучання, які, на жаль, є. Наші оборонці вміють учитись і зроблять усе, щоб терористам стало значно складніше.

Доповідали на Ставці, як і завжди, Головком та командувачі оперативних напрямків. Не тільки забезпечення боєприпасами, не тільки підготовка нових бригад, не тільки наша тактика. Але й терміни. Це те, що максимально важливо. Терміни щодо того, як ми будемо рухатися. Будемо. Рішення ухвалені", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829)


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Топ коментарі
+36
Хочется почути, як ти готувався до вторгнення?
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29.05.2023 22:14
+36
Дмитро Тимчук все це передбачав перед смертю...

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29.05.2023 22:30
+25
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29.05.2023 22:40
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Хочется почути, як ти готувався до вторгнення?
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29.05.2023 22:14 Відповісти
"не винаватая я, он сам пришел" (С
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29.05.2023 22:21 Відповісти
Асфальтами
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29.05.2023 23:14 Відповісти
Я так розумію вам не стільки потрібно відповідь почути (бо це вже говорено-переговорено), скільки отак от питання поставити. Ну, вийшло. Лайки зібрали...
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30.05.2023 07:27 Відповісти
Дуже великий сумнів, що ви зрозуміли
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30.05.2023 09:39 Відповісти
"Росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки, бо в зла не буває і не може бути іншого кінця, окрім поразки" Джерело:

Зєля, а ти взагалі розумієш завчений текст (або текст з телесуфлера), який написали спічрайтери дєрьмака? Якщо в тому, що ти сказав слово "росія" замінити на "діюча влада України" то ця фраза стане більш правдоподібною.
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29.05.2023 22:19 Відповісти
Три роки то було не зло, та можно було йому віддатися та зняти перед нім штани
А як не вийшло та народ України зломав ці плани, в*но стало "патріотом"
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29.05.2023 22:21 Відповісти
Росія хоче пройти до кінця шляхом зла

Шляхом козла.
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29.05.2023 22:22 Відповісти
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29.05.2023 22:25 Відповісти
Йой, який в нас президент! Зовсім не як той що раніше був (пасєрєдінє), той що казав: "Я сказал оружиє забєрі. Мнє 42-ой год, я ж нє лох...?".
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29.05.2023 22:29 Відповісти
Дмитро Тимчук все це передбачав перед смертю...

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29.05.2023 22:30 Відповісти
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29.05.2023 22:40 Відповісти
За таке треба не вибачатись, а стрiлятись, тiльки це хоч погано, але якось зiйде за вибачення. А це не вибачення, це визнання у злочині. Та ще й у знущальній формі.
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30.05.2023 00:56 Відповісти
"цирк". "шкодує" він. Все було сплановано. А дострокові вибори до Ради в 2019 році - нелегетимні. Як, заразом, і сама Рада, Кабмін і все "зелене шобло".
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30.05.2023 04:01 Відповісти
Мудрим патріотом був і чесною Людиною , тому швиденько його прибрали , падлюки зелені 😪
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29.05.2023 23:21 Відповісти
Колективний Єрмак такий в 2019-2021:

- Тільки мирні домовленості і розведення, ніякої війни як при клятому Порошенко!

Всі такі:

- Уррааа!!!

Єрмак в 2023:

- Тільки війна, ніяких мирних домовленостей як при клятому Порошенко!

Всі:

- Уррааа!!!

..................

Україна вступить до ЄС коли з українцями буде неможливо провертати такі орвелловські штуки.

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30.05.2023 01:39 Відповісти
с Искандерами хорошо получилось. Они больше не смеются.
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29.05.2023 22:32 Відповісти
Черт лысый прокинул лошка Зеленского. А оно так рассчитывало. Черта лысого.... "Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек"
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29.05.2023 22:32 Відповісти
А шо ти там казав про порноактрису з термосом ?
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29.05.2023 22:33 Відповісти
Бойовий відосик № ооооннн...касапи обіспались
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29.05.2023 22:39 Відповісти
Заради Бога, замініть йому вже спічрайтера! Цей дешевий пафос осточортів!
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29.05.2023 22:39 Відповісти
"...лес вижу - лес пою, горы вижу - горы пою...". Не президент, а справжній акин України, домру ще б йому в руки...
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29.05.2023 22:42 Відповісти
Росія хоче нас знищити любим шляхом. Дурень ще цього не зрозумів.
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29.05.2023 22:53 Відповісти
Добре що Ермака в Генштаб не пускають.
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29.05.2023 22:55 Відповісти
Так, хто керує армією України?
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29.05.2023 23:13 Відповісти
Бла бла бла про все і ні про що конкретно
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29.05.2023 23:18 Відповісти
Поки що зберіться з силами і починайте платити податки! Досить донатити на ЗСУ і допомагати нашим героям! Не на часі, чиновники зголодніли
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29.05.2023 23:19 Відповісти
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29.05.2023 23:21 Відповісти
😂😂😂🤮🤮🤮
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29.05.2023 23:23 Відповісти
забув золоте кільце в носа
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30.05.2023 03:06 Відповісти
Залужнии знає як куди і коли ми будем рухатись для чого в це посв*ящати ще цивільних .
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29.05.2023 23:24 Відповісти
Рух буде у сторону 350 млрд гривнов. Велики гроші сзеленели і заофшорили. Люди копійки з пенсій пераховують. Гидота.
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29.05.2023 23:30 Відповісти
А в ставку ще рибу розводять...
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29.05.2023 23:41 Відповісти
Украïнське вiйськове керiвництво перемогло росiянщину та радянщину... wait, oh shi
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30.05.2023 02:21 Відповісти
Закінчилося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Закрилися Зеленський з д"Єрмаком у кабінеті, Зеленський:
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял... Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!
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30.05.2023 01:33 Відповісти
Президент України працює зараз так, як мені би хотілось, щоб працював Президент України.

Я намагаюся не впадати у зайві емоції, але це щастя, якщо задуматись, як зараз працює оборона України. Я почуваюся впевнено, бо розумію, що оборона України міцна і надійна. Наші захисники можуть нас захистити і роблять це. Наші дипломати змогли донести до світу правду про цю війну Росії проти України. Україні пощастило.

Так, досконалості досягти вдається не завжди. Хотілося б 100% безпеки. Але... при таких початкових умовах, коли величезна частина суспільства жила раніше (а багато хто і досі продовжує жити) в радянських і російських міфах і брехні... То це надзвичайно успішні досягнення, що наша держава завдяки активним людям у суспільстві змогла витримати удари і успішно знищувати ворога, поступово звільняючи нашу територію.

Мені хотілося б, щоб в Україні виробляли у достатній кількості достатньо ефективні засоби розвідки, засоби зв'язку, засоби ураження, як, наприклад, найбільш важливі типи снарядів і ракет і пускові установки для них, і особливо, найбільш ефективні зразки БПЛА.
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30.05.2023 04:12 Відповісти
Надеюсь Верховный Главнокомандующий сливает Зеленскому дезинформацию. Ведь Зеленский расскажет Ермаку а тот уже в Кремль. Зеленский и его шапито не должны знать о реальных планах ВСУ
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30.05.2023 06:56 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV7__vjSWLL9VSx2T9yg162gGIFW7ia9wKLCXyyELD9IqQ1XbLRi4VtkPphA9JQ5IPmtuPTzYD5B_RjdE_-********************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZV7__vjSWLL9VSx2T9yg162gGIFW7ia9wKLCXyyELD9IqQ1XbLRi4VtkPphA9JQ5IPmtuPTzYD5B_RjdE_-********************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

Зеленский заявил, что провел Ставку и теперь знает сроки.

Какие сроки? Чего сроки? Наступления? Зрады? Шашлыков? Смерти Путина? Проведения выборов? Хранения скумбрии?

Сюрр какой-то…
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30.05.2023 09:48 Відповісти
 
 