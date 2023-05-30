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Пропагандисти РФ вимагають розправи над студентами-істориками університету в Петербурзі за "неправильне" вивчення історії: "Девочек - на принудительные работы, мужчины - рыть окопы ". ВIДЕО

Російський прокремлівський блогер Кирило Федоров вимагає покарання для студентів-істориків університету в Санкт-Петербурзі та їх викладача за "неправильне" вивчення та викладання історії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку вимогу він висловив в ефірі пропагандистського шоу "Лабиринт Карнаухова" на каналі "Соловьёв LIVE". Пропагандист вимагає звільнення викладача і порушення проти нього кримінальної справи, а студентів позбавити можливості отримати диплом та відправити на примусові роботи.

Співрозмовник Федорова, ведучий шоу Сергій Карнаухов назвав "предательство Родины" найбільшим злочином і звинуватив у всіх проблемах на війні в Україні Михайла Горбачова та Бориса Єльцина. 

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Автор: 

історія (1071) репресії (1622) Санкт-Петербург (277) студенти (434)


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Топ коментарі
+38
Цікаво, а чого у пропагандона на столі стоїть айпад з сором'язливо заклеєним яблучком, а не гордо рєющій ельбрус, а? Риторичне запитання, звісно... одразу видно де насправді велич, а де обісраті штани.
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30.05.2023 10:22
+29
Для Ельбруса треба спеціальний стіл. Звичайний стіл не витримає ваги. "Совєтскіє мікросхєми - самиє большиє мікросхєми в мірє!" (С)
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30.05.2023 10:25
+26
Хтось ще надіється "побачить мир в очах кацапів?
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30.05.2023 10:24
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чого так м'яко? більш-менш придатних самок до борделю, решту - на гілляку!
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30.05.2023 10:22 Відповісти
Куда вони своїх самок відправлять - пох. А от цікаво, хоч у одного слухача виникло питання, провали на фронті, це єльцин винуватий, бо розкрадав країну, але ж при владі 23 роки *****? **** у цих "существ" причинно-наслідкові звязки відсутні. І чому їх не вважають за людей?
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30.05.2023 11:02 Відповісти
Мальчіков на фронт, а дєвочєк у безкоштовний фронтовий бордель
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30.05.2023 10:22 Відповісти
..для кацапів актуальніше: мальчіков - у бордель, дєвочєк - брЬовна для бліндажів тягати і окопи копати
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30.05.2023 10:37 Відповісти
Цікаво, а чого у пропагандона на столі стоїть айпад з сором'язливо заклеєним яблучком, а не гордо рєющій ельбрус, а? Риторичне запитання, звісно... одразу видно де насправді велич, а де обісраті штани.
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30.05.2023 10:22 Відповісти
Для Ельбруса треба спеціальний стіл. Звичайний стіл не витримає ваги. "Совєтскіє мікросхєми - самиє большиє мікросхєми в мірє!" (С)
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30.05.2023 10:25 Відповісти
В 90х військовий модем в одному інституті бачила. Розміром з письмовий стіл. Ламповий.
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30.05.2023 10:31 Відповісти
І з кожним роком все більші і важчі... доводиться сворачівать космічну програму...
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30.05.2023 10:45 Відповісти
Давно вже час! Гойда, всі на фронт
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30.05.2023 10:24 Відповісти
Мальчікі в трусіках, а дєвочкі без.
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30.05.2023 10:25 Відповісти
А крестики?
Крестики не снимать? 😂
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30.05.2023 10:53 Відповісти
Хтось ще надіється "побачить мир в очах кацапів?
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30.05.2023 10:24 Відповісти
ой я вас таки умаляю алконафтер как пропагандон - на рашке кризис жанра Кирюшеньку выперли из Латвии бабушка него умерла - в общем обидели мышку написали в норку
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30.05.2023 11:48 Відповісти
НЕ в "алканафті" справа - він лише озвучує те що ХОЧЕ ЧУТЬ бидло
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30.05.2023 12:11 Відповісти
он давно в уши вкручивал это рузге на своих каналах за что получил прозвище шпротен фюрер А так мстить это смешно просто его "исторические" изыскания часто разносили как раз студенты истфака из Питера да и сам Кирюха не смог туда поступить в свое время скорей всего вот и мстит
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30.05.2023 12:23 Відповісти
Учитывая, что 90% высшего руководства рф, генаралитета, фсб и топ- пропагандистов - педики (отсюда такая скрепная и показательная борьба с лгбт, у кого о чём болит...), то наоборот:
парней - в бордели, девушек - рыть окопы.
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30.05.2023 10:25 Відповісти
Маладец.
Вже вживає слово "Рашизм".
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30.05.2023 10:25 Відповісти
чисто в пропагандонських цілях, зауважте! 😂
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30.05.2023 10:58 Відповісти
чим більше здохне русні - тим краще
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30.05.2023 10:25 Відповісти
Все вірно роблять. Зараз ті студенти теж організують якесь підпілля..мокшандія зжере себе сама..

А путя не ворує?? Тільки дач побудував для власного перебування 18 шт. Державним коштом..
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30.05.2023 10:29 Відповісти
В лагеря сразу, че сиськи мять!
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30.05.2023 10:36 Відповісти
Рашизм зашкалює...
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30.05.2023 10:37 Відповісти
А як що до нащадків кремлівських пропанандонів ? Їх теж відправити - рити окопи .??
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Дочь российского пропагандиста Владимира Соловьева Екатерина открыто критикует войну и власти в соцсетях, ставит феминистские спектакли и танцует на бурлеск-сцене. Об этом написало российское издание "Верстка" 29 мая.

В открытых аккаунтах в соцсетях, которые обнаружили журналисты, 32-летняя дочь пропагандиста критикует ограничительные законы и призывает общество к толерантности.

В марте 2022 года она записала для своего TikTok два антивоенных видео. Соловьева рассказала о том, что в России запретили "называть войну войной" и ввели военную цензуру. В первом видео она осудила действия российских властей и отметила, что ни в каком виде не оправдывает то, что делает "это государство". Во втором ролике она попросила свою англоязычную аудиторию не отождествлять Россию с ее президентом.

"Я хочу, чтобы вы знали: Россия - это не Путин. И не позволяйте ненависти победить, потому что именно этого они добиваются", - заявила Соловьева.
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30.05.2023 10:38 Відповісти
На щастя не завжди яблуко падає поблизу яблуні, бо чимало з дітей рашистських пропагандонів, політиків й посадовців, акторів..... які завдяки батькам навчались та жили закордоном і мають достатньо розуму, не поділяють погляди своїх батьків та добре бачать, що Московія (т.з. "роССія") робить зло, а Україна та Захід цьому злу протистоять!
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30.05.2023 10:57 Відповісти
Як не крути , але - тлєтворноє вліяніє Запада , робить свою справу . !
Щоб нащадки пропагандонів і кацапської еліти більше не думали про айфони , бутіки Мілана і відпочинок в Монако , їх з самого початку - треба відправляти вчитись у Північну Корею .
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30.05.2023 11:07 Відповісти
Хлюпики какие то,нормальные имперцы должны врагов отправлять гнить в сибирскую тайгу,а эти про какие то окопы вопят,за проявление слабости их самих нужно в тайгу в скотском вагоне.
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30.05.2023 10:39 Відповісти
Дык, это ты, Федеров, Родину предал, а не студенты!!!
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30.05.2023 10:40 Відповісти
Мальшиков изнасиловать и в бордель а дефошек на фронт рыть окопы.
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30.05.2023 10:41 Відповісти
Два ублюдка.
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30.05.2023 10:41 Відповісти
У зебілоїдів і війні винен кондитер, у кацапів єльцен. Совпадєніє? Не думаю)
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30.05.2023 10:41 Відповісти
Даст Бог рашка проиграет ету войну представляю какая резня на Мордоре начнется.
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30.05.2023 10:42 Відповісти
Федоров подозрительно похож на ********, не находите господа/ панове?
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30.05.2023 10:45 Відповісти
так это блогер Алконафтер
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30.05.2023 11:08 Відповісти
его каналы были забанили по жалобе телеканала звезда, но кирилка фёдароф поплакал, поныл и понял куда нужно двигаться дальше.
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30.05.2023 12:23 Відповісти
Це ще нічого, бо виходячи з того, як рашист Задорнов (вже небіжчик) запевняв, що назва єгипетського бога Ра виходить з "роССійського" крику Ура, а етруські племена Апенінського півострову, звідки пішла Римська імперія, то є "роССіяни" (чому вторить багато нинішніх рашистів), роССійським нацистам треба вимагати такого ж покарання і всім європейським студентам та викладачам історії, бо вони чомусь не згодні з ТАКИМИ "відкриттями" роССійських маразматиків!
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30.05.2023 10:50 Відповісти
хворі, дуже хворі
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30.05.2023 10:52 Відповісти
Пора!
Пора вже братись за обидві столиці та університетські міста!

Чим більше "мальчіков, роющих окопы" тим більше горючки для бунта
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30.05.2023 10:57 Відповісти
А які цікаві назви цих столиць! Відображають їхній зміст!
ПІДОРБУРГ! МОЦКВАБАД!
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30.05.2023 11:02 Відповісти
ух ты алконафтер блогер
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30.05.2023 10:57 Відповісти
На раше,є "северная сталица" - Підорбург.
І от наважились там ознайомитися зі світовою історією.
Яке неподобство! Треба вчити тільки історію у бачені фюрера,як історію окремої цивілізації!
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30.05.2023 10:59 Відповісти
Просто "мила бесіда" двох п*дарасів...
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30.05.2023 11:02 Відповісти
Яка страшна та країна...
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30.05.2023 11:06 Відповісти
О! Виявляється вивчення історії може бути "правильним" і "не правильним"!
Навіть Енштейн до такого не додумався!
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30.05.2023 11:11 Відповісти
неправильным
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31.05.2023 01:48 Відповісти
Усю цю підороську мерзоту, рашиського неокумунототалітаризму треба ФІЗИЧНО ЗНИЩУВАТИ УСЮДИ, без укору совісті...!!!
Ця паразитуюча комунопідомерзота бувших нагуляних байстрючкі нкведешників та кгбістів з замашками анархотерору не піддається реторично-історичному порозумінню та виправленню, а розуміє лише, кулю в потилицю...!!!
Одну частину цієї мерзоти та працівників нквд, кгб та смержу з підарбурга були депортували та вивезли на переселення в "лучшую жізнь" в Миколаївську та Одеську області ще у 1944-1958 роках, де і проявляються до нині їх комунопідомерзотні гени з їхньою підпільною діяльністю в цих областях...!!!
Другу частину такоїж психокомунопідомерзоти з синдромом пролетаріату гопників анархотерору, знищили СЛАВНІ ГЕРОЇ ЗСУ та ССО УКРАЇНИ і надалі утилізують цю підомерзоту...!!!
Третя частина цієї підомерзоти з замашками неокумунототалітаризму залишається на керівних посадах у цьому кацапомордому кремлядському архи*издриті, яку треба повністю на 100% зачистити, від Білгорода до уральських гір (челябінська) і від Кубані аж до заполярья (архангельської обл) краю системи ГУЛАГ...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!

СМЕРТЬ усій підороській комуномерзоті...!!!
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30.05.2023 11:18 Відповісти
звинуватив у всіх проблемах на війні в Україні Михайла Горбачова та Бориса Єльцина. Джерело:
При них не було і спроб війни з Україною !
Вирішували подібні і спільні проблеми .... і навіть були братнім народом
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30.05.2023 11:24 Відповісти
Він неправильно вчив історію. Треба додати ще Хрущова й Брежнева...
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30.05.2023 11:56 Відповісти
и Ленина обязательно с австро-венгерским гш
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30.05.2023 12:01 Відповісти
В 1917р москалі знищили московську імперію, розстріляли царську сім'ю, в 1991р москалі знищили
СССР! Висновок - зараз треба знищити українців, вони винні!
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30.05.2023 12:09 Відповісти
Дєвочек в бордель
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30.05.2023 11:31 Відповісти
Так цей довбодятел alconafter - взагалі стрімер War Thunder, був заарештований владою Латвії за пропаганду і його аккаунт в грі видалили, всі відео і канал на YouTube були видалені, сам їзде на Мерсі S-классу замість підтримки своїх господарів купляючи ВАЗ. Бачу цього дауна випустили і підсрачником вигнали в рашку і тепер він ниє і дуже ображений на Європу. Сидів би да мовчав тупорилий знавець вікіпедії.
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30.05.2023 12:13 Відповісти
Солодка музика і руснявчики готові пританцьовувати. Ну що ж: вакханалія так вакханалія.
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30.05.2023 12:15 Відповісти
кацапи - біосміття
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30.05.2023 12:20 Відповісти
кацапсвині почули краплю правди, від своїх же істориків, їх починаю корчити в судоргах....
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30.05.2023 12:20 Відповісти
Тобто ***** більше 20 років скотний двір ''з калєн поднімал'' та не крав?! У тієї території і бидломаси майбутнє відсутнє!!!🤬
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30.05.2023 12:25 Відповісти
все все знают и историю и то что сейчас происходит, и то что могут посадить на много
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30.05.2023 12:32 Відповісти
Петушатня...
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30.05.2023 13:09 Відповісти
А ***** хороший и ничего не разворовал. Только дебильный кацапы могут жрать это дерьмо.
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30.05.2023 13:35 Відповісти
Интересно а ублюдок до сих пор в Латвии находится?
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30.05.2023 14:10 Відповісти
свалил на нерезиновую
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30.05.2023 16:40 Відповісти
Це щось таке на швоньдера похоже ...
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30.05.2023 22:26 Відповісти
 
 