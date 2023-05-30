Пропагандисти РФ вимагають розправи над студентами-істориками університету в Петербурзі за "неправильне" вивчення історії: "Девочек - на принудительные работы, мужчины - рыть окопы ". ВIДЕО

Російський прокремлівський блогер Кирило Федоров вимагає покарання для студентів-істориків університету в Санкт-Петербурзі та їх викладача за "неправильне" вивчення та викладання історії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку вимогу він висловив в ефірі пропагандистського шоу "Лабиринт Карнаухова" на каналі "Соловьёв LIVE". Пропагандист вимагає звільнення викладача і порушення проти нього кримінальної справи, а студентів позбавити можливості отримати диплом та відправити на примусові роботи.

Співрозмовник Федорова, ведучий шоу Сергій Карнаухов назвав "предательство Родины" найбільшим злочином і звинуватив у всіх проблемах на війні в Україні Михайла Горбачова та Бориса Єльцина.

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