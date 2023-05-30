Пропагандисти РФ вимагають розправи над студентами-істориками університету в Петербурзі за "неправильне" вивчення історії: "Девочек - на принудительные работы, мужчины - рыть окопы ". ВIДЕО
Російський прокремлівський блогер Кирило Федоров вимагає покарання для студентів-істориків університету в Санкт-Петербурзі та їх викладача за "неправильне" вивчення та викладання історії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку вимогу він висловив в ефірі пропагандистського шоу "Лабиринт Карнаухова" на каналі "Соловьёв LIVE". Пропагандист вимагає звільнення викладача і порушення проти нього кримінальної справи, а студентів позбавити можливості отримати диплом та відправити на примусові роботи.
Співрозмовник Федорова, ведучий шоу Сергій Карнаухов назвав "предательство Родины" найбільшим злочином і звинуватив у всіх проблемах на війні в Україні Михайла Горбачова та Бориса Єльцина.
Топ коментарі
+38 Stanislav Bryzhyk
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+29 Зэлэный_Змий
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Крестики не снимать? 😂
парней - в бордели, девушек - рыть окопы.
Вже вживає слово "Рашизм".
А путя не ворує?? Тільки дач побудував для власного перебування 18 шт. Державним коштом..
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Дочь российского пропагандиста Владимира Соловьева Екатерина открыто критикует войну и власти в соцсетях, ставит феминистские спектакли и танцует на бурлеск-сцене. Об этом написало российское издание "Верстка" 29 мая.
В открытых аккаунтах в соцсетях, которые обнаружили журналисты, 32-летняя дочь пропагандиста критикует ограничительные законы и призывает общество к толерантности.
В марте 2022 года она записала для своего TikTok два антивоенных видео. Соловьева рассказала о том, что в России запретили "называть войну войной" и ввели военную цензуру. В первом видео она осудила действия российских властей и отметила, что ни в каком виде не оправдывает то, что делает "это государство". Во втором ролике она попросила свою англоязычную аудиторию не отождествлять Россию с ее президентом.
"Я хочу, чтобы вы знали: Россия - это не Путин. И не позволяйте ненависти победить, потому что именно этого они добиваются", - заявила Соловьева.
Щоб нащадки пропагандонів і кацапської еліти більше не думали про айфони , бутіки Мілана і відпочинок в Монако , їх з самого початку - треба відправляти вчитись у Північну Корею .
Пора вже братись за обидві столиці та університетські міста!
Чим більше "мальчіков, роющих окопы" тим більше горючки для бунта
ПІДОРБУРГ! МОЦКВАБАД!
І от наважились там ознайомитися зі світовою історією.
Яке неподобство! Треба вчити тільки історію у бачені фюрера,як історію окремої цивілізації!
Навіть Енштейн до такого не додумався!
Ця паразитуюча комунопідомерзота бувших нагуляних байстрючкі нкведешників та кгбістів з замашками анархотерору не піддається реторично-історичному порозумінню та виправленню, а розуміє лише, кулю в потилицю...!!!
Одну частину цієї мерзоти та працівників нквд, кгб та смержу з підарбурга були депортували та вивезли на переселення в "лучшую жізнь" в Миколаївську та Одеську області ще у 1944-1958 роках, де і проявляються до нині їх комунопідомерзотні гени з їхньою підпільною діяльністю в цих областях...!!!
Другу частину такоїж психокомунопідомерзоти з синдромом пролетаріату гопників анархотерору, знищили СЛАВНІ ГЕРОЇ ЗСУ та ССО УКРАЇНИ і надалі утилізують цю підомерзоту...!!!
Третя частина цієї підомерзоти з замашками неокумунототалітаризму залишається на керівних посадах у цьому кацапомордому кремлядському архи*издриті, яку треба повністю на 100% зачистити, від Білгорода до уральських гір (челябінська) і від Кубані аж до заполярья (архангельської обл) краю системи ГУЛАГ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ усій підороській комуномерзоті...!!!
При них не було і спроб війни з Україною !
Вирішували подібні і спільні проблеми .... і навіть були братнім народом
СССР! Висновок - зараз треба знищити українців, вони винні!