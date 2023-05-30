В любой стране может быть кровавый переворот, но нас ждет вазелиновая коррекция, - Пригожин. ВIДЕО

Ватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виключає військовий переворот в Росії і запевняє, що його структури не готують зміни влади в РФ, бо "с уважением" ставляться до Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Пригожина головним ворогом Росії є не внутрішні суперечки, а НАТО та українці.

"Чи можуть чекати країну якісь потрясіння? Навряд чи йдеться про кривавий військовий переворот, не буде кашемірової революції, але може чекати вазелінова корекція", - каже Пригожин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пригожин підриває авторитет і режим Путіна, імовірно, через неотриману нагороду "за захоплення Бахмуту", - ISW