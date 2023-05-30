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В любой стране может быть кровавый переворот, но нас ждет вазелиновая коррекция, - Пригожин. ВIДЕО

Ватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виключає військовий переворот в Росії і запевняє, що його структури не готують зміни влади в РФ, бо "с уважением" ставляться до Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Пригожина головним ворогом Росії є не внутрішні суперечки, а НАТО та українці.

"Чи можуть чекати країну якісь потрясіння? Навряд чи йдеться про кривавий військовий переворот, не буде кашемірової революції, але може чекати вазелінова корекція", - каже Пригожин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пригожин підриває авторитет і режим Путіна, імовірно, через неотриману нагороду "за захоплення Бахмуту", - ISW

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+35
Все на росісі через дупу
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30.05.2023 11:56
+21
зразу видно зека! Дуже близько знаййомий з вазеніном!
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30.05.2023 11:59
+20
ця лиса потвора хоче вступити в сексуальний звʼязок з ****** - вже неодноразово про це натякав
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30.05.2023 11:58
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Все на росісі через дупу
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30.05.2023 11:56 Відповісти
ця лиса потвора хоче вступити в сексуальний звʼязок з ****** - вже неодноразово про це натякав
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30.05.2023 11:58 Відповісти
Він мае на увазі Шойгу та Герасімова
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30.05.2023 12:19 Відповісти
Вазелинова корекція це як?
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30.05.2023 12:12 Відповісти
вазелінова коррекція ботоксу
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30.05.2023 12:22 Відповісти
Тут нема шо сказати - він у цьому спец
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30.05.2023 15:13 Відповісти
Никуя не интересно,одно ,кто кого ******** вас всех падонкавнах?
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30.05.2023 12:18 Відповісти
Як що ви привикли все через дупу, то повірте після ваших звірств вазеліну не допроситесь
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30.05.2023 11:58 Відповісти
Як встановили вчені, чоловіки думають про секс кожні 7 секунд. В Росії ж, фіксується аномалія - там думають про чиїсь дупи кожні 3 секунди, а кожні 7 секунд - говорять про це.
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30.05.2023 11:59 Відповісти
Вчених кроликів бачив тільки в мультфільмах.
То ви таки існуєте?
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30.05.2023 12:10 Відповісти
зразу видно зека! Дуже близько знаййомий з вазеніном!
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30.05.2023 11:59 Відповісти
готуйся, расєйське стадо... тебе знову будуть вазелинити...
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30.05.2023 11:59 Відповісти
может, вазелином будут награждать, его еще заслужить надо будет
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30.05.2023 12:11 Відповісти
Буде революція "розг" - для попочєк...
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30.05.2023 11:59 Відповісти
В підарів і аналогії підарські😆
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30.05.2023 12:00 Відповісти
Медалю цьому патріоту.
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30.05.2023 12:00 Відповісти
На кацапів очікує така групова бдсм-що ніякого вазеліну не вистачить...
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30.05.2023 12:01 Відповісти
Ну, то таке... Споконвічні https://www.youtube.com/watch?v=Z6PXY00R56Y національні традиції...
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30.05.2023 12:08 Відповісти
Петух.
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30.05.2023 12:02 Відповісти
Виродок пригожин терміново вимагає вазелінової коррекціі того місця
на якому сидить і він ії отриає😠
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30.05.2023 12:02 Відповісти
На Расии даже госперевороты через жопу 😀
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30.05.2023 12:02 Відповісти
Вазелін тут не допоможе, тут потрібна "наждачка" - нульовка, краще цього мотузок з милом або румун з АК, який випустив за 3 черги весь повний рожок автомата.
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30.05.2023 12:03 Відповісти
Причем и сверху и снизу .
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30.05.2023 12:08 Відповісти
Не треба недооцінювати цього покидька.
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30.05.2023 12:08 Відповісти
пригожин базарит,как пробитый *****...
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30.05.2023 12:11 Відповісти
Хто про шо я прігожин про **********, справжній руський патріот
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30.05.2023 12:14 Відповісти
Пригожин сидел 9 лет и знает как оно с вазелином и без.
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30.05.2023 12:21 Відповісти
У підарасів завжди одне на умі.
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30.05.2023 12:25 Відповісти
жабогадюкинськ якийсь намічається
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30.05.2023 12:25 Відповісти
І поправка на вітер -- бо сцяти проти вітру -- це біда . Нахер мені иого умозаключенія .
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30.05.2023 12:27 Відповісти
Кто про что, а пригожин про вазелин.
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30.05.2023 12:30 Відповісти
Путин запустил Пригожина и Гиркина для выявления потенциально опасных элементов.
Оба вроде "смело" гавкают на кремль, но берут на карандаш всех, кто откликается и
сочувствует.
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30.05.2023 12:32 Відповісти
зєк
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30.05.2023 12:33 Відповісти
Перевороту може і не буде. Зато жабогадюкінг буде знатний!
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30.05.2023 12:33 Відповісти
Хвора потвора! Усі думки та розмови тільки про чоловічі ж*пи та вазелін...
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30.05.2023 12:40 Відповісти
Фамилия Стрелкова Гиркин (IGOR GIRKIND, как значится в израильском паспорте),
а как звучит настоящая фамилия Пригожина ?
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30.05.2023 12:40 Відповісти
На росії вазєлінова тематика дуже шанована. ******* прислів'я кацапстана - Мыло вазелину не товарищ! Бутылка без вазелина, что вареник без сметаны! С вазелином любая жопа красавица!
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30.05.2023 12:41 Відповісти
Чувачок тупо оттягивает протестные голоса и антикремлевские настроения.
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30.05.2023 12:42 Відповісти
Прижопин - профессионал от слова "анал", жопных дел мастер.
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30.05.2023 12:48 Відповісти
Вибачте а де російска культура , як кажуть "нетакіє рускіє".Не вже залишались на росій тіки такі "лідери думок".Так може дати назву "бригадія" ане московія.(по любімому серіалу 2000-х)
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30.05.2023 12:51 Відповісти
кто сомневался.
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30.05.2023 12:54 Відповісти
Барвиха будет свободной!
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30.05.2023 12:56 Відповісти
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30.05.2023 13:06 Відповісти
Там большинство народонаселения извращенцы. Колбасят друг друга без вазелина.
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30.05.2023 13:46 Відповісти
Екс-каторжани, які помішані на гомосятині...
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30.05.2023 14:33 Відповісти
пригожина - в президенти!
рассєянє - готуйте вазилін!
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30.05.2023 14:48 Відповісти
в рашке все навпаки, як що пригожин каже шо не збирается, то 100 відсотків ***** піздец...мае план перевороту, алеж там стоіть черга. що б вбити цего покидька ...
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30.05.2023 15:07 Відповісти
Как у нас говорится: вазелин еще нужно заслужить. А "коррекцию" этому упырю сделает ЗСУ, придет время
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30.05.2023 16:57 Відповісти
 
 