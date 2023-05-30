В любой стране может быть кровавый переворот, но нас ждет вазелиновая коррекция, - Пригожин. ВIДЕО
Ватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виключає військовий переворот в Росії і запевняє, що його структури не готують зміни влади в РФ, бо "с уважением" ставляться до Путіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Пригожина головним ворогом Росії є не внутрішні суперечки, а НАТО та українці.
"Чи можуть чекати країну якісь потрясіння? Навряд чи йдеться про кривавий військовий переворот, не буде кашемірової революції, але може чекати вазелінова корекція", - каже Пригожин.
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Топ коментарі
+35 Radchenko86
показати весь коментар30.05.2023 11:56
+21 Pawlo Filonenko
показати весь коментар30.05.2023 11:59
+20 Борменталь Незабаром #551775
показати весь коментар30.05.2023 11:58
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на якому сидить і він ії отриає😠
Оба вроде "смело" гавкают на кремль, но берут на карандаш всех, кто откликается и
сочувствует.
а как звучит настоящая фамилия Пригожина ?
рассєянє - готуйте вазилін!