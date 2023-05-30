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На кордоні з РФ - затор з вантажівок із краденим українським зерном, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В районі Новоазовська Донецької області на кордоні України з Росією утворився багатокілометровий затор з вантажівок з вкраденим українським зерном.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що затор розтягнувся на багато кілометрів. У ньому стоять вантажівки з краденим в Україні зерном. Та велика кількість легкових авто з окупованих частин Запоріжжя та Донеччини.
"Прямий наслідок Приазовської бавовни на прикінці тижня. "Паники нет"(с)", - пише Андрющенко.
Топ коментарі
+20 Drunken Monkey
показати весь коментар30.05.2023 11:58
+8 Микола Папізже
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+4 Andru Volum
показати весь коментар30.05.2023 12:09
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Звільнений з російського православного полону український військовий моряк пан Андрій Ейдер був обурений тим, що росіяни вкрали з його тумбочки на кораблі 20 пар нижньої білизни, яка була у вжитку, і демонтували всі унітази. Після анексії Криму у власність російської федерації перейшли українські залізниці з усіма вокзалами та депо, аеропорти, тролейбуси, що працювали на маршруті «Сімферополь-Ялта» (17 червня 2021 року вкрадені тролейбуси були завалені в депо камінням з селевого потоку), посадкові смуги, приводні радіостанції (ПРС), майно, капітальні споруди та озброєння українських військових баз, літаки, кораблі (71 плавзасіб та підводний човен «Запоріжжя»), автомобільна техніка, паливо, будівлі санаторіїв та будинків відпочинку, електростанції, виноградники та винні підвали «Массандри». З приходом на півострів «ввічливих зелених чоловічків» із кримського музею у Феодосії зникли 38 картин Айвазовського.
Росіяни вкрали близько 300 кілограмів золота та дорогоцінних металів «Ощадбанку» у Криму. Це далеко не повний перелік того, що пітерський гопник украв на окупованих територіях у українського народу.
Російські ЗМІ при цьому тріумфують: «Было ваше, стало наше». 95,9% росіян підтримують «спецоперацію» володимира люциферовича і готові вбивати мешканців України та тиснути «хохлофашиздів гусеницями танків.
росія! Встаючи з колін, не забудь покласти на місце чужий гаманець!
Ось як було правильно робити рейди на Білгородщину...
Ех.