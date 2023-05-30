На кордоні з РФ - затор з вантажівок із краденим українським зерном, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В районі Новоазовська Донецької області на кордоні України з Росією утворився багатокілометровий затор з вантажівок з вкраденим українським зерном.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що затор розтягнувся на багато кілометрів. У ньому стоять вантажівки з краденим в Україні зерном. Та велика кількість легкових авто з окупованих частин Запоріжжя та Донеччини.

"Прямий наслідок Приазовської бавовни на прикінці тижня. "Паники нет"(с)", - пише Андрющенко.

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