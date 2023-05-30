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На кордоні з РФ - затор з вантажівок із краденим українським зерном, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В районі Новоазовська Донецької області на кордоні України з Росією утворився багатокілометровий затор з вантажівок з вкраденим українським зерном.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що затор розтягнувся на багато кілометрів. У ньому стоять вантажівки з краденим в Україні зерном. Та велика кількість легкових авто з окупованих частин Запоріжжя та Донеччини.

"Прямий наслідок Приазовської бавовни на прикінці тижня. "Паники нет"(с)", - пише Андрющенко.

Також читайте: Росіяни вивозять документи з Кремінної, - Центр нацспротиву

На кордоні з РФ - затор з вантажівок із краденим українським зерном, - Андрющенко 01
На кордоні з РФ - затор з вантажівок із краденим українським зерном, - Андрющенко 02

Автор: 

зерно (3119) окупація (6694) росія (65162) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+20
Й*бніть туди ракетою
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30.05.2023 11:58
+8
кацапська мудрість, вкради перший, покі інші не встигли
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30.05.2023 12:37
+4
судя по видео, -- не только зерно но и молоко вывозят...
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30.05.2023 12:09
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30.05.2023 11:58 Відповісти
З 24 лютого 2022 року повномасштабного вторгнення танкових дивізій снігової Нігерії на територію України, угро-фіни і мокша з рпц мп кіріла хундяєва вкрали на тимчасово окупованих ними українських територіях та вивезли фурами до Севастополя, а далі балкерами, морським шляхом, доставили на продаж до Африки понад чотири мільйони тонн пшениці, ячменю та соняшника.
Звільнений з російського православного полону український військовий моряк пан Андрій Ейдер був обурений тим, що росіяни вкрали з його тумбочки на кораблі 20 пар нижньої білизни, яка була у вжитку, і демонтували всі унітази. Після анексії Криму у власність російської федерації перейшли українські залізниці з усіма вокзалами та депо, аеропорти, тролейбуси, що працювали на маршруті «Сімферополь-Ялта» (17 червня 2021 року вкрадені тролейбуси були завалені в депо камінням з селевого потоку), посадкові смуги, приводні радіостанції (ПРС), майно, капітальні споруди та озброєння українських військових баз, літаки, кораблі (71 плавзасіб та підводний човен «Запоріжжя»), автомобільна техніка, паливо, будівлі санаторіїв та будинків відпочинку, електростанції, виноградники та винні підвали «Массандри». З приходом на півострів «ввічливих зелених чоловічків» із кримського музею у Феодосії зникли 38 картин Айвазовського.
Росіяни вкрали близько 300 кілограмів золота та дорогоцінних металів «Ощадбанку» у Криму. Це далеко не повний перелік того, що пітерський гопник украв на окупованих територіях у українського народу.
Російські ЗМІ при цьому тріумфують: «Было ваше, стало наше». 95,9% росіян підтримують «спецоперацію» володимира люциферовича і готові вбивати мешканців України та тиснути «хохлофашиздів гусеницями танків.
росія! Встаючи з колін, не забудь покласти на місце чужий гаманець!
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30.05.2023 20:41 Відповісти
судя по видео, -- не только зерно но и молоко вывозят...
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30.05.2023 12:09 Відповісти
і трактори
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30.05.2023 12:15 Відповісти
То в цистернах зараз уже зерно возять . Не боїться дощу та снігу
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30.05.2023 13:28 Відповісти
Народна мудрість - краденим не наїшся...
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30.05.2023 12:10 Відповісти
кацапська мудрість, вкради перший, покі інші не встигли
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30.05.2023 12:37 Відповісти
У кацапів не мудрість, а кацапське понятіє.
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30.05.2023 12:58 Відповісти
волпрос почему не разбомблена трасса волфрамовой шрапнелью..хоть раз *****..((
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30.05.2023 12:38 Відповісти
Это честные мирные россияне-братья, стрелять по которым, к сожалению, нельзя из этических соображений.
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30.05.2023 12:45 Відповісти
чеши пустыню заметать)
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01.06.2023 20:07 Відповісти
Та бачу гребуть усе впідряд , госпідари ,бляха муха
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30.05.2023 13:29 Відповісти
Є чому повчитись.

Ось як було правильно робити рейди на Білгородщину...

Ех.
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30.05.2023 15:02 Відповісти
дронами палити цих під@рів
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30.05.2023 19:58 Відповісти
 
 