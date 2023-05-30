Пауерліфтер Чупринко двічі відмовився тиснути руку спортсмену з Ірану під час нагородження на чемпіонаті світу в ПАР. ВIДЕО
Переможець чемпіонату світу з пауерліфтингу в ПАР Іван Чупринко двічі відмовився тиснути руку іранському спортсмену Аміру Реза Масфоруш під час церемонії нагородження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, іранець завоював на ЧМ бронзову медаль і двічі протягував руку, щоб привітати українця. Чупринко обидва рази проігнорував іранця.
Топ коментарі
+126 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар30.05.2023 13:28
+121 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.05.2023 13:30
+93 Kucher
показати весь коментар30.05.2023 13:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ніякого відношення бедуїни не мають до шиїтського ірану !
- рука в гімні!" ))
Marta Kostyuk REFUSED To Shake Victoria Azarenka's Hand.. Here's Why
справжній українець
Цим чортам доведеться рано чи пізно(краще рано!) відповідати і за шахеди і за збитий літак наш!
- не брат ти мнє **** чорножопая
Але диктатура виявилась сильнішою...
Ми не мусимо займатися пошуками хароших іранцев, так само, як і хароших узкіх. Це не наша задача. Ми не організація з реабілітації зерняток гречки, що втонули в бочці з лайном.©
Наразі ситуація така, що іран для нас нічим не відрізняється від бсср чи мразії - це максимально ворожа держава, що хоче нас знищити.
Что сделала Украина Ирану похого? Ничего!
Зато список плохих дел Ирана против Украины имеется длинный.
Нашему руководству страны надо об этом задуматься, почему так происходит и что сделать, чтобы минимизировать возможности Ирана гадить не только нам.