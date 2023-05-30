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Пауерліфтер Чупринко двічі відмовився тиснути руку спортсмену з Ірану під час нагородження на чемпіонаті світу в ПАР. ВIДЕО

Переможець чемпіонату світу з пауерліфтингу в ПАР Іван Чупринко двічі відмовився тиснути руку іранському спортсмену Аміру Реза Масфоруш під час церемонії нагородження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, іранець завоював на ЧМ бронзову медаль і двічі протягував руку, щоб привітати українця. Чупринко обидва рази проігнорував іранця.

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Іран (2032) спорт (1621) дрони (4699)


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Топ коментарі
+126
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30.05.2023 13:28
+121
Івану Чупринко це не ломаченко тому йому респект за позицію...
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30.05.2023 13:30
+93
Молодець!
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30.05.2023 13:29
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30.05.2023 13:28 Відповісти
А бедуин обиделся...
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30.05.2023 16:49 Відповісти
Пусть подорвет завод шахедов в знак протеста - иначе обида не засчитана!!!
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30.05.2023 17:05 Відповісти
Не ображайте бедуїнів - вони суніти й це араби .

Ніякого відношення бедуїни не мають до шиїтського ірану !
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30.05.2023 17:28 Відповісти
мне кажется что он ваапще не понял, пачиму так. Видима там пропаганда похлеще кацапской
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30.05.2023 17:53 Відповісти
Да явно не понял, по лицу видно, и обиделся
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30.05.2023 20:05 Відповісти
может он решил что нам с шахедов на голову сбрасывают мороженое с конфетами?? даун.
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31.05.2023 00:20 Відповісти
Молодець!
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30.05.2023 13:29 Відповісти
Івану Чупринко це не ломаченко тому йому респект за позицію...
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30.05.2023 13:30 Відповісти
Нада было этому иранцу ***** развалить
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30.05.2023 13:31 Відповісти
Якби ще іранець знав за що. Хіба може після цієї неповаги почне цікавитися ще чимось крім спорту.
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30.05.2023 13:59 Відповісти
з розбігу, з ноги
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31.05.2023 01:10 Відповісти
"шахед" - ідеш за рашистським кораблем...
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30.05.2023 13:31 Відповісти
Респект!
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30.05.2023 13:34 Відповісти
Все правильно сделал. Пусть задумаются - "почему". Может кто-то впервые откроет для себя глаза, что Иран делает.
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30.05.2023 13:45 Відповісти
За тобою бігають?
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30.05.2023 13:55 Відповісти
Писати дурні коментарі - це абсурд.
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30.05.2023 14:00 Відповісти
не ідіотнічай, бо сам розумієш що дурні коментарі та абсурд це про тебе!
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30.05.2023 14:31 Відповісти
"- а мне?
- рука в гімні!" ))
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30.05.2023 13:48 Відповісти
Не всем нравится патриотичность украинцев. Жабоеды на Ролан Гаррос освистали Марту Костюк, за то что она не пожала руку белоруске Соболенко.
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30.05.2023 14:03 Відповісти
Соболенко досить ватная особа. Тенісисти на відміну від інших спортсменів повністю незалежні від своїх країн, і всі живуть в Європі. Ніщо не заважає їм підтримати Україну.
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30.05.2023 14:28 Відповісти
'I don't respect her': Kostyuk hits out at Sabalenka and French Open crowd.

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30.05.2023 14:47 Відповісти
Ця білоруська курв@ , як відчула підтримку недолугих глядачів ще й виставу з цього приводу зобразити ізволіла((((
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30.05.2023 21:08 Відповісти
Судя по всему у Марты довольно крутой характер.

Marta Kostyuk REFUSED To Shake Victoria Azarenka's Hand.. Here's Why

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30.05.2023 14:58 Відповісти
Молодець, гарна дівчина!
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31.05.2023 03:26 Відповісти
І шо? Та й стопудов то жабоєди з прізвищами "іванова" і "черножопова", які виїхали з мразії в нормальну країну, але, споживаючи блага цивілізації, все одно стонуть в екстазі за раднимі ******* - при цьому виїздити назад в радні ***** чомусь не планують. Годі й намагатися збагнути, що за кака під черепною коробкою у свинособк, коротше кажучи.
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30.05.2023 14:29 Відповісти
там и коренных местных придурков валом. Мызаспортвнепалитики
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31.05.2023 00:22 Відповісти
Спочатку був гул, так, але уже потім пішли оплески, публіка зрозуміла як на мене.
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30.05.2023 20:18 Відповісти
велика подяка та повага 👍
справжній українець
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30.05.2023 14:15 Відповісти
Персікі довидєлуються, підуть на дно разом з рашистами.
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30.05.2023 14:18 Відповісти
Красиво персика опустил!
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30.05.2023 14:20 Відповісти
Когда я слышу от кого то спорт или искусство вне политики , мне хочется пригласить этих тварей на похороны детей погибших от обстрелов и что бы они рассказали родителям и родственникам про свою позицию! А парню уважуха!
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30.05.2023 14:30 Відповісти
а еще наука вне палитики, медицина и еще много чего((
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31.05.2023 00:24 Відповісти
Напевне, для таких перфомансів спортсмени мають можливість вільно пересуватись світом.
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30.05.2023 14:30 Відповісти
це не ломаченко це людина
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30.05.2023 14:31 Відповісти
Козак не тільки сильний тілом, але і духом.
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30.05.2023 14:37 Відповісти
Нашому козаку-повага! Але побачити,як персик очі рачить !... це шось !
Цим чортам доведеться рано чи пізно(краще рано!) відповідати і за шахеди і за збитий літак наш!
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30.05.2023 14:55 Відповісти
Як у фільмі Балабанова
- не брат ти мнє **** чорножопая
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30.05.2023 15:00 Відповісти
Ну ты нашёл что цитировать и с чем сравнивать! Может этот дегенерат бодров-багров тоже твой кумир, как у узких?
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30.05.2023 21:51 Відповісти
Не треба це лайно навіть пам'ятати, а тим паче цитувати.
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30.05.2023 23:10 Відповісти
А вот типа спортсмен и сынок головы ВР Стефанчука, ну, тот, что выехал за границу по квоте спортсменов и обратно не вернулся, непременно пожал бы иранцу руку. И даже. непрерывная диарея и энурез, ему в этом не помешают.
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30.05.2023 15:01 Відповісти
А шо за спортсмен сынок. Рекордсмен мира по поеданию пончиков?
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30.05.2023 15:23 Відповісти
Рекордсмен по наваливанию в свои штаны дерьма при слове "армия и словах "призыв", "мобилизация"
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30.05.2023 15:58 Відповісти
РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.05.2023 15:08 Відповісти
Не те що ломик с гвоздиком.
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30.05.2023 15:26 Відповісти
Супер, козак! Це в тисячі разів дієвіше, ніж блокування зельоними участь наших ні в чому не винних спортсменів в міжнародних змаганнях!
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30.05.2023 15:32 Відповісти
вбивцям руку не тиснуть!
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30.05.2023 15:35 Відповісти
зря вы обидели просто человека,в чем именно этот иранец виноват перед Украинцами, это правительство во главе президентом Ирана виноваты в смертях Украинцев, а такой поступок не красит вас и ваших воинов ,
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30.05.2023 16:15 Відповісти
Та шо ви кажете, получається прастой іранєц нє вінауат! А хто дрони кліпає? А хто навчає мразійців, як дронами пуляться? А хто підтримує всі дії уряду і президенту? А нічого, що президент і уряд діють саме так як діють, бо мають залізобетонну підтримку населення? Відпетлять не вийде - між іншим, так само, як колись і у німців не вийшло!
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30.05.2023 16:22 Відповісти
Пробували люди скинути режим в Ірані - і ми всі це бачили. У минулому році.
Але диктатура виявилась сильнішою...
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30.05.2023 16:48 Відповісти
Значить, так пробували.
Ми не мусимо займатися пошуками хароших іранцев, так само, як і хароших узкіх. Це не наша задача. Ми не організація з реабілітації зерняток гречки, що втонули в бочці з лайном.©
Наразі ситуація така, що іран для нас нічим не відрізняється від бсср чи мразії - це максимально ворожа держава, що хоче нас знищити.
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30.05.2023 16:50 Відповісти
Это называется коллективная ответственность за действия твоей страны.
Что сделала Украина Ирану похого? Ничего!
Зато список плохих дел Ирана против Украины имеется длинный.
Нашему руководству страны надо об этом задуматься, почему так происходит и что сделать, чтобы минимизировать возможности Ирана гадить не только нам.
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30.05.2023 18:04 Відповісти
оу, ну вы дотрынделись.... а "простой русский" тоже ни в чем не виноват?
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31.05.2023 00:25 Відповісти
А хто літак збив український?
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31.05.2023 03:27 Відповісти
а як чорножопе спочатку не розуміє, а в кінці жаліється організаторам... Респект Козаку!
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30.05.2023 16:21 Відповісти
Правильно зробив.
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30.05.2023 16:28 Відповісти
На відміну від москалів, серед іранців (особливо молодих) дуже багато притомних людей, які є противниками режиму аятолл. Революційні події минулого року в Ірані теж про це свідчать
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30.05.2023 16:46 Відповісти
В БССР тоже было полстраны протестующих против луки. Но все почти все они др@чили на пукина узкие у них большинства братья.Далеко не всегда враг моего врага - мой друг
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30.05.2023 21:54 Відповісти
якщо будемо виправдовувати спортовців, що заробляють бабло на змаганнях, де присутні паскуди з росії та білорусії то все закінчиться так як в 14 - мінською капітуляцією та дистанціюванням від армії = вони нехай воюють а ми внєпалітікі.
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30.05.2023 17:12 Відповісти
чурка персидская
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30.05.2023 17:16 Відповісти
тактично так...)))
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30.05.2023 17:26 Відповісти
Молодець, це громадянська позиція, а не "спорт внє політікі".
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30.05.2023 17:54 Відповісти
Я сподіваюсь що абрек зрозумів чому його українець по юух пустив! Нехай ці аятоли своїх *********** друзів в губи цілують тау дупу пердолять…
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30.05.2023 17:55 Відповісти
Вообще эта Ирано- ворона , должна была стоять не в спорт - костюме ,а простыне своей...
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30.05.2023 19:01 Відповісти
Схоже,для хача було повною несподіванкою відмова тиснути руку. він мабуть і досі не зрозумів,що ж сталося.
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30.05.2023 20:11 Відповісти
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30.05.2023 20:22 Відповісти
А спорт нє "внє палітікі" справляє приємне враження))
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30.05.2023 20:34 Відповісти
Іранцю - культурно, по-німецьки - с'******** нахт шнель!
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30.05.2023 21:24 Відповісти
В принципі цей іранський спортсмен міг взагалі нічого не знати про поставку в рашку іранських дронів, і чому українецць не подав йому руку (непонятка )??
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30.05.2023 21:34 Відповісти
пусть включит интернет или телевизор
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31.05.2023 00:26 Відповісти
я от всей души желаю вам победы,и знаю что такое война не по наслышке,я в том числе и все Чеченцы прошли через этот русский мир,тому без пределу который творят эти варвары нет оправдания и так же не на минуту не оправдываю иранцев, вернее их него президента и его холуев,но в конкретном случае поступок вашего спортсмена не считаю уважительным, поступайте как хотите сейчас практически весь мир за вас,но если вы возгордитесь может быть он отвернется от вас
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31.05.2023 12:33 Відповісти
 
 