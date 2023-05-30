Пауерліфтер Чупринко двічі відмовився тиснути руку спортсмену з Ірану під час нагородження на чемпіонаті світу в ПАР. ВIДЕО

Переможець чемпіонату світу з пауерліфтингу в ПАР Іван Чупринко двічі відмовився тиснути руку іранському спортсмену Аміру Реза Масфоруш під час церемонії нагородження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, іранець завоював на ЧМ бронзову медаль і двічі протягував руку, щоб привітати українця. Чупринко обидва рази проігнорував іранця.

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