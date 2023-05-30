Пропагандист Соловйов про реакцію росіян на удари БПЛА по Москві: Че вы так радуетесь? Свое эго в жопу себе засуньте. ВIДЕО
Російський пропагандист Володимир Соловйов обурився, що багато росіян тішаться в соцмережах після атаки БПЛА у Москві та Підмосков’ї, мовляв, "москвич сьогодні дізнався, що в країні йде війна".
Обурення Соловйов висловив у прямому ефірі своєї авторської програми, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ребята, а че вы эту хреновню пишете? Вам че, нравится то, что удар идет по Москве?" - звернувся він до аудиторії.
Соловйов закликав росіян не зловтішатися з мешканців Москви та Рубльовки.
"Че вы так радуетесь? "Ах, Рублевка...". А там не русские люди живут? Не наши с вами соотечественники? "Ах, Москва...". А что, все москвичи на смузи и в фалафельной? Че вы так радуетесь?" - каже він.
"Немножко встряхнитесь-ка и приберите вот это свое "Так вам и надо!". Вот так чуть-чуть свое эго, что не стали звездами, в жопу себе засуньте. И о стране подумайте. И о людях подумайте", - підсумував пропагандист.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.
У Міноборони РФ заявили про атаку 8 БПЛА. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав атаку "відповіддю київського режиму" на нібито удар росіян по одному з центрів ухвалення рішень.
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Салавей!
Матюкливый Салавей....😂
це ж "дофуя
маслам'яса". 😂 підарача... йой, ні - пірадача називається "повний контакт", а там усе про дупу... тьху гидота
Подоляк же сказал - это расейские дроны решили вернуться в точку запуска и спросить у запускателей нахрена их по Украине запускают
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Трохи нагадує ситуацію 1812 року, коли такі ж русські люди, і кріпаки і аристократи, разом, пліч-о-пліч, відкинули супостата Бонопарта, а після перемоги, кріпаки знову на півстоліття пішли у своє рабство, де їх продавали, вигравали в карти і вимінювали собак.
І, до речі, на всіх захоплених територіях Наполеон насамперед видавав указ, який скасовував кріпацтво.
Дворянство, міщани і кріпаки служили в різних родах військ.
І ета ми єщьо толком нічего нє начіналі...)))