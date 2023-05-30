Пропагандист Соловйов про реакцію росіян на удари БПЛА по Москві: Че вы так радуетесь? Свое эго в жопу себе засуньте. ВIДЕО

Російський пропагандист Володимир Соловйов обурився, що багато росіян тішаться в соцмережах після атаки БПЛА у Москві та Підмосков’ї, мовляв, "москвич сьогодні дізнався, що в країні йде війна".

Обурення Соловйов висловив у прямому ефірі своєї авторської програми, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ребята, а че вы эту хреновню пишете? Вам че, нравится то, что удар идет по Москве?" - звернувся він до аудиторії.

Соловйов закликав росіян не зловтішатися з мешканців Москви та Рубльовки.

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"Че вы так радуетесь? "Ах, Рублевка...". А там не русские люди живут? Не наши с вами соотечественники? "Ах, Москва...". А что, все москвичи на смузи и в фалафельной? Че вы так радуетесь?" - каже він.

"Немножко встряхнитесь-ка и приберите вот это свое "Так вам и надо!". Вот так чуть-чуть свое эго, что не стали звездами, в жопу себе засуньте. И о стране подумайте. И о людях подумайте", - підсумував пропагандист.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.

У Міноборони РФ заявили про атаку 8 БПЛА. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав атаку "відповіддю київського режиму" на нібито удар росіян по одному з центрів ухвалення рішень.