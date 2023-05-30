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Пропагандист Соловйов про реакцію росіян на удари БПЛА по Москві: Че вы так радуетесь? Свое эго в жопу себе засуньте. ВIДЕО

Російський пропагандист Володимир Соловйов обурився, що багато росіян тішаться в соцмережах після атаки БПЛА у Москві та Підмосков’ї, мовляв, "москвич сьогодні дізнався, що в країні йде війна".

Обурення Соловйов висловив у прямому ефірі своєї авторської програми, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ребята, а че вы эту хреновню пишете? Вам че, нравится то, что удар идет по Москве?" - звернувся він до аудиторії.

Соловйов закликав росіян не зловтішатися з мешканців Москви та Рубльовки.

Читайте: Атака БПЛА на Москву - це відповідь Києва на "удар по центру ухвалення рішень" 28 травня, - Пєсков

"Че вы так радуетесь? "Ах, Рублевка...". А там не русские люди живут? Не наши с вами соотечественники? "Ах, Москва...". А что, все москвичи на смузи и в фалафельной? Че вы так радуетесь?" - каже він.

"Немножко встряхнитесь-ка и приберите вот это свое "Так вам и надо!". Вот так чуть-чуть свое эго, что не стали звездами, в жопу себе засуньте. И о стране подумайте. И о людях подумайте", - підсумував пропагандист.

Також дивіться: У РФ повідомили про збиття вранці понад 10 безпілотників у Підмосков’ї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.

У Міноборони РФ заявили про атаку 8 БПЛА. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав атаку "відповіддю київського режиму" на нібито удар росіян по одному з центрів ухвалення рішень.

Автор: 

безпілотник (4158) москва (1245) росія (65162) Соловйов Володимир (140)


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Топ коментарі
+49
Якщо кацапи припинять балакати про жопу-то тем для балачок вже майже не буде...
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30.05.2023 13:40
+36
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30.05.2023 13:45
+33
Ти ба - не ******* російські холопи Мацкву. Це якась русофобія просто
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30.05.2023 13:43
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Якщо кацапи припинять балакати про жопу-то тем для балачок вже майже не буде...
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30.05.2023 13:40 Відповісти
Ипполит Матвеевич, не выдержавший всех потрясений ночи и утра, засмеялся крысиным смешком, он стал на четвереньки и, оборотив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску, завыл
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30.05.2023 14:42 Відповісти
Салавей мой!
Салавей!
Матюкливый Салавей....😂
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30.05.2023 14:47 Відповісти
"Засунь своё эго в жопу сынка соловьёва" - новы1 телеконкурс для жителей *********...
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30.05.2023 13:41 Відповісти
Імперія в якій всі хочуть в метрополію і в той же час всі її ненавидять.
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30.05.2023 13:42 Відповісти
Що здивувало і порадувало одночасно. Виявляється смузі і фалафель це ознака красівай жізні. В даному випадку московської, мабуть, золотої молоді. Курва, арабська їжа для тих у кого немає грошей хоч на курку це ознака заможності на росії.
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30.05.2023 13:42 Відповісти
Фалафель це - "фальшива курка" із баранячого гороху.

це ж "дофуя масла м'яса". 😂
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30.05.2023 14:45 Відповісти
Москва - паразит на теле России - ато видят все кроме Саловь'ова.
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30.05.2023 13:42 Відповісти
Діти з Одинцово запустили дрончики, щоб налякати пропагандистів. Бо масквічі вже звикли до звуків повітряної тривоги.
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30.05.2023 16:14 Відповісти
Нашо цей хворий тут потрібен?
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30.05.2023 13:43 Відповісти
Він не тільки хворий, а ще й обдовбаний
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30.05.2023 14:35 Відповісти
Ти ба - не ******* російські холопи Мацкву. Це якась русофобія просто
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30.05.2023 13:43 Відповісти
Не разжигайте анитицементизьм.
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30.05.2023 13:48 Відповісти
🤣🤣🤣
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30.05.2023 13:52 Відповісти
Ах так, то я ще й про скрепи напишу - підарача... йой, ні - пірадача називається "повний контакт", а там усе про дупу... тьху гидота
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30.05.2023 13:56 Відповісти
😁😂👍
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30.05.2023 18:37 Відповісти
Так это не мы
Подоляк же сказал - это расейские дроны решили вернуться в точку запуска и спросить у запускателей нахрена их по Украине запускают
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30.05.2023 13:44 Відповісти
Подоляка ще іксперди запиши. Ходячий рот Зе і Єрмака.
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30.05.2023 13:52 Відповісти
Ну потроллил он неплохо
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30.05.2023 13:56 Відповісти
Таких " тролільщиков" повний мішок, але чомусь ти пісяєш кипятком саме із Подоляка- утримувача фабрики подоляцьких ботів.
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30.05.2023 14:02 Відповісти
Я первый раз за всё время его упомянул. Похоже это у тебя проблемы
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30.05.2023 14:23 Відповісти
москвича порвало ))
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30.05.2023 14:06 Відповісти
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30.05.2023 13:45 Відповісти
Соловйоб твою мать...
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30.05.2023 13:45 Відповісти
"Ах, Рублевка...". А там не русские люди живут? Не наши с вами соотечественники?
_______________________________________________________________________________
Трохи нагадує ситуацію 1812 року, коли такі ж русські люди, і кріпаки і аристократи, разом, пліч-о-пліч, відкинули супостата Бонопарта, а після перемоги, кріпаки знову на півстоліття пішли у своє рабство, де їх продавали, вигравали в карти і вимінювали собак.
І, до речі, на всіх захоплених територіях Наполеон насамперед видавав указ, який скасовував кріпацтво.
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30.05.2023 13:45 Відповісти
Ніхрена не разом і не пліч-о-пліч

Дворянство, міщани і кріпаки служили в різних родах військ.
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30.05.2023 14:33 Відповісти
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30.05.2023 13:45 Відповісти
он тупо проэцирует. мацква всегда была в изгоях, а её насельники в сленге всегда назывались "масквачи", па характерному гавару и заносчивости
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30.05.2023 13:46 Відповісти
Ну а де ж в рашці , так обʼєктивно, ще жити можна? Тільки в Москві та Пітері.. там більш менш вигляд цівілізаціі присутній. От вони і гордяться, що вдалося втиснутись … бо знають, що 100 км від Москви вже настояща росія… грязюка, злидні, бараки
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30.05.2023 14:05 Відповісти
Хоч "це і не ми", але сподіваюсь, що туди прилітатиме регулярно, кожного дня. І побільше.
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30.05.2023 13:46 Відповісти
Обрізаний підарас навчився чьокать, щоб кацапи сприймали за свого. соловйов-шапіро, щоб ти здох
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30.05.2023 13:49 Відповісти
У самого та "жопа" вже така розшатана, що у ній не то шо его, бл*дь - гарбуз запихнуть можна!
І ета ми єщьо толком нічего нє начіналі...)))
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30.05.2023 13:51 Відповісти
что за странные забавы у мокшей, при любой непонятной ситуации что-то постоянно засовывать себе в жопу?
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30.05.2023 13:52 Відповісти
Nu tak iesli s zhopi vilezli , to i abratno hochetsa ....😁
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30.05.2023 13:55 Відповісти
А назва? «Полній кантакт!»)))
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30.05.2023 14:00 Відповісти
Навіщо постити цього пітараса. Коли дронами розхерячать півмааскви, тоді і пишіть.
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30.05.2023 13:53 Відповісти
Не він діе від протилежного! Цей послід викличе раздратування россіян!
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30.05.2023 14:02 Відповісти
Нічого дивного -- він на своєму місці -- дере горлянку за верхівку .
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30.05.2023 13:54 Відповісти
А там не гусские люди живут? Не наши с вами соотечественики?🤣

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30.05.2023 13:54 Відповісти
Когда уже этого членососа засунут в жопу? Буквально. Слону там или бегемоту.
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30.05.2023 14:00 Відповісти
За що ви так ненавидете слонів і бегемотів - за що я вас питаю ( в мене є інша пропозиція куда засунути цтого кхм правда не всього - але нажаль Україна не Японія ).
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30.05.2023 14:15 Відповісти
страна "резиновой жопы" постоянно говорит про жопу, нет для нее других целей кроме жопы, рожденные в жопе всегда будут жопой
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30.05.2023 14:02 Відповісти
*уйло також радіє, що до нього не долетіло
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30.05.2023 14:03 Відповісти
Ціуаво , хто замутив цю показуху ?
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30.05.2023 14:04 Відповісти
Все таки не любят орки с сибирских и прочих епеней, сталицу Мацкву...
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30.05.2023 14:05 Відповісти
нічого дивного Судячи з рос пропаганди- то ми "адін народ". Коли атакують Київ вони радіють , то чого їм не радіти коли атакують Москву .
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30.05.2023 14:06 Відповісти
Что то Соловей сегодня не в настроении. Пару раз на кровати подскочил и обосрался?
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30.05.2023 14:17 Відповісти
Расєянці тому і радіють що укропи дамбят мааскву. Соловйов тупий і до нього це не доходить
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30.05.2023 14:17 Відповісти
ну звісно, по бєлгороду хірячить можна, а по мацквє ні-ні )))
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30.05.2023 14:20 Відповісти
Ну так удары по Рублёвке москали с удовольствием поддержат. Даже ватные. Предлагаю не останавливаться. Пусть Рублёвке и Золотое кольцо пылает.
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30.05.2023 14:21 Відповісти
обожнюю соловьёвські істерики ))
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30.05.2023 14:25 Відповісти
Самі кацапи говорять, що мацква то не росія.
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30.05.2023 14:30 Відповісти
судя по воплям, фалафель на Раше - это некий деликатес
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30.05.2023 14:31 Відповісти
масквичей всегда любили и всюду
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30.05.2023 14:33 Відповісти
Російська дупа гумова, в неї вміщається багато чого.
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30.05.2023 14:42 Відповісти
кацапні аби тільки в жопу щось запхати😄😄
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30.05.2023 14:44 Відповісти
але Соловьиный Шапиро - как там твой сыночек-пидарок поживает в Лондоне ? очко развальцовано как положено?
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30.05.2023 15:01 Відповісти
.....это конечно хорошо что мы ударили по кацапии, но меня смущает что удары нанесли детскими мопедиками, хотя раньше ......В начале 2023 года на государственном предприятии "Укроборонпром" заявляли, что разработка ударного дрона, который может нести на себе груз весом 75 кг на расстояние до 1000 км, прошла завершающую стадию и вошла в стадию, "о которой ничего нельзя говорить".12 февр. 2023 г........и где эти дроны?
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30.05.2023 15:05 Відповісти
Меня эти попадания по Москве и Рублевке не радуют совсем. Это не серьезно. Это только мотивирует противника на обстрелы Киева. Надо военные обьекты накрывать. Хотя бы в Крыму и чем то по серьезней. Арахамия, где реактивные беспилотники? Что вы за цирк устроили с типа возмездием? Возмездие это сгоревшие все самолеты в Крыму и перепаханная ВПП, потопленные корабли.
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30.05.2023 15:12 Відповісти
надеюсь у нас на банковой додумаются заявить, что им Пригожин помогает бомбить рублевку. ну же.
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30.05.2023 15:14 Відповісти
ВяЛИКАЯ СУПЕР-ДУХОВНАЯ РяЗИНОЖОПппИЯ!!!
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30.05.2023 15:21 Відповісти
Причина злості обісране спіднє с утрєца?
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30.05.2023 15:30 Відповісти
..бо с.ке соловйову вже і тікати нікуди, у таких, як воно починається паніка від своїх "перспектив" реальної зустрічи на "Рубльовці" з "глубІнним народом" Мокши
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30.05.2023 15:38 Відповісти
пАдлЄци, просто пАдлЄци! Нічяво не бояться! Ще й сміються з наших Шахедів! Ядерною баєгаловкой треба па Лєнінському праспєкту, шоп абасрались! Или всєх на фронт, на м'ясорубку. Всіх с маєй мацкви, всєх. рОдіну защищать. Телевізор захищати. Меня, крутого, защищать. Нахрєна вам жізнь в памойкє? Це я вам гаварю, Салавєй осалавьєвший.
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30.05.2023 16:20 Відповісти
В московії всі всіх ненавидять - це не новина.
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30.05.2023 16:26 Відповісти
правильна, хватить кармить маааскву и падмааасковие. самим жрать нечива
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30.05.2023 17:43 Відповісти
Знову цей італієць про «жопу» згадує. А кацапи ще дивуються, чому у цього пропагандона синок підорас? Чому чому - та все через гени передається!
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30.05.2023 18:27 Відповісти
Себя подонок приведи в чувство,шакал конченый...
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30.05.2023 19:18 Відповісти
 
 