Пригожин звернувся до Міноборони РФ: "Твари вонючие! Вы - скоты! Какого х#я вы допускаете прилеты беспилотников на Москву!? ВIДЕО

Ватажок ПВК "Вагнер" нецензурно розкритикував чиновників російського Міноборони за те, що вони допустили атаку безпілотників на Москву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозапис, на якому Пригожин коментує атаку БПЛА та сварить Міноборони РФ опублікований у соцмережах.

"Твари вонючие! Вы скоты! Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали ни хера, чтобы наступать. Какого х#я вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? То, что они на Рублевку летят к вам домой, да и хрен-то с ним! Пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом?", - зазначив Пригожин.

Увага! Ненормативна лексика!

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