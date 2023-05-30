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Пригожин звернувся до Міноборони РФ: "Твари вонючие! Вы - скоты! Какого х#я вы допускаете прилеты беспилотников на Москву!? ВIДЕО

Ватажок ПВК "Вагнер" нецензурно розкритикував чиновників російського Міноборони за те, що вони допустили атаку безпілотників на Москву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозапис, на якому Пригожин коментує атаку БПЛА та сварить Міноборони РФ опублікований у соцмережах. 

"Твари вонючие! Вы скоты! Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали ни хера, чтобы наступать. Какого х#я вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? То, что они на Рублевку летят к вам домой, да и хрен-то с ним! Пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом?", - зазначив Пригожин.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В любой стране может быть кровавый переворот, но нас ждет вазелиновая коррекция, - Пригожин. ВIДЕО

Автор: 

москва (1245) Пригожин Євген (522) дрони (4699)


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Топ коментарі
+33
безобразие..., я бы добавила...
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30.05.2023 15:31
+22
Жаба шпілить гадюку і це гарно
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30.05.2023 15:31
+21
лисий нервовий якийсь
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30.05.2023 15:31
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безобразие..., я бы добавила...
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30.05.2023 15:31 Відповісти
переклад з так званого россійського нарєчія:
кома - "***"
крапка - "****"
знак оклику - "3,14здець, нафуй, ***дь"
знак питання - "шозанах"
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30.05.2023 15:47 Відповісти
Сверх-секретное подразделение ЦРУ - "Школа по обучению разведчиков-нелегалов для работы в россии".
Заканчивается очередная лекция.
- Джентльмены, сейчас вы прослушали особенную важную и актуальную для россии тему - "Очередь у пивного ларька". Вопросы?
- Сэр, не могли бы вы еще раз объяснить правила расстановки неопределенного артикля "***" при разговоре двух джентельменов из очереди
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30.05.2023 15:59 Відповісти
нагадало анєкдот:
Голос з кабінки: - Да занято, **********!!! - О, пардон. - Сильвупле, *****
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30.05.2023 16:04 Відповісти
также передаем гражданам Пацакстана свою глубокую озабоченность .
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30.05.2023 16:18 Відповісти
- Этот пастырь Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках
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30.05.2023 16:26 Відповісти
Жаба шпілить гадюку і це гарно
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30.05.2023 15:31 Відповісти
так він сам і запустив ті БПЛА
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30.05.2023 17:21 Відповісти
лисий нервовий якийсь
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30.05.2023 15:31 Відповісти
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30.05.2023 18:20 Відповісти
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30.05.2023 20:00 Відповісти
Дурка.
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30.05.2023 15:31 Відповісти
ця тварюка є головним newsmaker-ом та "iкспердом" зебломарафону. скоро призначать радником до Zeленського.
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30.05.2023 15:32 Відповісти
Да **...и уже оленевода , не сдерживай свои желания .
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30.05.2023 15:32 Відповісти
Не жилец. Хотя сам то он уверен в своем счастливом будущем. Поэтому и кукарекает.
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30.05.2023 15:33 Відповісти
Почему не жилец?
Вот Навальный точно не жилец, потому что попёр против режима со своими интеллигентскими расследованиями и разоблачениями, будучи окружен десятком верных последователей, таких же как и он сам воспитанных и образованных интеллигентов. И потому он сейчас на зоне.
А Пригожин зону уже прошел и потому знает как надо разговаривать с путиным и его шоблой. Сначала создай свою шоблу, а потом уже предъявляй предъяву пахану.
В его личном владении самое боеспособное соединение россии - 50.000-ый корпус из обученных головорезов с авиацией, танками, артиллерией и РСЗО,
Если путин поставит Пригожина перед рубежом "жилец-не жилец", то еще вопрос кто из них останется живой
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30.05.2023 15:45 Відповісти
насрати на овального. він тихо сидить у клітці і нікому не заважає. а тут цікава драма розгортається, з елементами екшону навіть.
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30.05.2023 15:59 Відповісти
Какой там ещё 50.000ый корпус после Бахмута.
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30.05.2023 16:03 Відповісти
А кто сказал, что он не пополняет личный состав?
Пополняет и еще как - при заключении контракта зарплата в 3 раза выше, чем в Минобороны. Идут к нему рекой и идут у не пацаны необученные, а волки, которые один раз попробовали крови и убийства и больше они уже не хотят ничего другого. Такие всегда есть в любом обществе.
Слоган ЧВК "Вагнер" - Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо".
Никаких тебе розовых соплей - "Никто кроме нас", "Там где мы, там победа" и прочая пропагандистская чушь.
Вы убиваете - мы вам платим.
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30.05.2023 16:17 Відповісти
Какие ещё волки?🤦
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30.05.2023 17:28 Відповісти
Навальний такий же опозиціонер як ви балерина - ***** і компашці пох на розслідування будербродного, як би було не пох будербродного прибрали би як Політковську .
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30.05.2023 20:42 Відповісти
Женька так злится,что аж гребешок на голове дёргается
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30.05.2023 15:33 Відповісти
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30.05.2023 18:19 Відповісти
Наверно это путлер через зиц-председателя своей банды вахнер ругает шойгу.Поэтому они и молчат.
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30.05.2023 15:33 Відповісти
Ути Бозе мой, зю зю зю
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30.05.2023 15:33 Відповісти
Пригожин рветься у "фюрери"!
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30.05.2023 15:34 Відповісти
А пригожин- sexy baby! Така гарнюня!
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30.05.2023 15:36 Відповісти
А ти естет.
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30.05.2023 16:54 Відповісти
На Росії є свій Поворознюк, російське бидло має бути від нього у захваті...
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30.05.2023 15:36 Відповісти
У росіян речення без слів "жопа " ,"срака" , "х№я" немає ніякого сенсу...все у них через ці органи
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30.05.2023 15:37 Відповісти
Птух ще й наголосив що сраки намазані кремами, а він точно знає для чого їх мажуть.
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30.05.2023 15:42 Відповісти
це ж в них - , . ! ?
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30.05.2023 15:42 Відповісти
Слово "срака" офіційно оголошує вам протест - яка нафіг срака на болотах?
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30.05.2023 15:57 Відповісти
Це ніби українське слово
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30.05.2023 19:42 Відповісти
Власне - і яка нафіг срака на болотах?
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30.05.2023 19:57 Відповісти
Словник Грінченка пише:срака, рос задніца.
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31.05.2023 02:14 Відповісти
Петухи взбунтовались!
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30.05.2023 15:38 Відповісти
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30.05.2023 15:38 Відповісти
А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом?", - зазначив Пригожин.

***********************

Спроси жителей Киева, Днепра, Херсона, Харькова, Мариуполя и других городов Украины, паскуда ***************.
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30.05.2023 15:39 Відповісти
Дуже задоволений припадками цього підараса.
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30.05.2023 15:39 Відповісти
24 БПЛА вразили об'єкти на території м. Москва (РФ). Руйнування незначні, жертв не зафіксовано. Деякі БПЛА були навіть не оснащені вибухівкою. Скоріше всього це тестовий запуск для виявлення можливостей системи ППО навколо Москви.

Ще й таке пишуть
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30.05.2023 15:41 Відповісти
Та зрозуміло, що це скоріше прощупування. Поперше, вдень, подруге - слабенькі.
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30.05.2023 15:47 Відповісти
Слабак, вводи "вагнеров" на Рублевку на пару дней...пусть прибарахлятся...
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30.05.2023 15:41 Відповісти
Ооо, п*дараси почали між собою шукати крайнього п*дараса - старовинна чмосковська забава...)))
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30.05.2023 15:43 Відповісти
Ох петух распетушился
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30.05.2023 15:43 Відповісти
Истерикой кацапского террориста - удовлетворён !!!
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30.05.2023 15:43 Відповісти
Пригожин зриває московитам план дискредитації України. Московитські ФСБ-ники старанно затягували зенитки на дахи, акуратно били безпілотниками по своїй території, щоб потім звинуватити Україну. А цей уголовник їм портить усю картину.
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30.05.2023 15:43 Відповісти
Ахахахаха.. це добре
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30.05.2023 15:44 Відповісти
вазелін якши !

і кругом сраки, сраки та сраки.....
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30.05.2023 15:44 Відповісти
За розповсюдженою інформацією БПЛА, про атаку яких на Підмосков'я голосять, пули підняті у повітря на самій Московії (т.з. "роССії"), тож може то самі "вагнерівці" це організували?! Чим погана версія?! І таким чином цей пЯтух отримав привід й далі кукурікати домагаючись прийти до влади!!!
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30.05.2023 15:46 Відповісти
У повара котелок закипел!
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30.05.2023 15:46 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядями!
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30.05.2023 15:47 Відповісти
явно он на путина метит
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30.05.2023 15:51 Відповісти
********, хдє пе-ве-о?!
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30.05.2023 15:51 Відповісти
в заднице намазанной дорогим кремом
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30.05.2023 15:53 Відповісти
Идёт наглая попытка обезценить последствия ракетных обстрелов укр.городов и убийства украинцев - заспамив "ужасающими" новостями шо в Москве где балкон поцарапали в многоэтажке??И наши усиленно помагают разганять эту фуйню.

Кремлевское ИПСО классически меняет повестку новостную забивая её пустым мусором шоб на западе базарили про Москву а не детей убитых в Украине.По итогу все забудут обстрелы ракетами и будут размышлять а не обостряют ли украинцы нападая на Москву.....Бинго плеааат..на изи как лахов ип****ых.
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30.05.2023 15:53 Відповісти
🥃Удар по "центру принятия решений": в подмосковье горит крупный спиртзавод

Площадь пожара составляет 2 тыс. кв.м. Этиловые пары и духовные скрепы поднимаются высоко в небо. Настоящая трагедия для Медведева.

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30.05.2023 15:54 Відповісти
Буданов здає кімнату Пригожину
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30.05.2023 15:54 Відповісти
Присвоів молодшого лейтенанта.
Тому той рве задницю заради підвищення.
До речі, Погребінський теж молодший інженер-лейтенант ППО.
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30.05.2023 16:08 Відповісти
пригожин почав діяти. Проти тварів вонючих у елітних домах. "Немедля все єваюватись!", вагнерівці їдуть на відпочинок на мацкву. А жити де ?
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30.05.2023 15:54 Відповісти
Ну тут просится слив из ЦРУ, что пригожин помогает Украине организовать налеты на Рублевку. Самое время.
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30.05.2023 15:56 Відповісти
Сам запустил, сам и спрашивает.
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30.05.2023 15:57 Відповісти
Вони з 2-3 тижні не родичі часом
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30.05.2023 15:59 Відповісти
Або діють ФСБ. Народ тримати треба у "ежовіх рукавіцах". Боятись навіть своєї тіні повинен кожний жирний масквіч. ****** оголосив таємну війну масквічам. Хоча жертв .... немає, бо дрони з "дитячого світу" і нести боєголовку вони неспроможні. Україна споглядає, і ДИВУЄТЬСЯ. Як так, 1000 верст і ніхто не побачив, не почув, ППО не спрацювало ? Щось тут "нЄчисто" ?
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30.05.2023 16:01 Відповісти
БІСС!!!! БРАВІССИМО!!! Як чудово зіграв! Тепер може писати рапорт у ФСБ " Дезу отримав, підтримав та розповсюдив. Був переконливим."
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30.05.2023 16:05 Відповісти
Пригожин конечно тварь, но иногда жалею, что у нас нет своего такого "Пригожина". К нашему МО есть вопросы именно в такой тональности.
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30.05.2023 16:22 Відповісти
зачем нам такой петуховорошитель? у нас таких нет )
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30.05.2023 18:01 Відповісти
Я же объяснил "зачем". У вас нет вопросов к нашему Министерству Обороны?
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02.06.2023 17:14 Відповісти
ШОЙГА, ГДЕ ПВО!!!
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30.05.2023 16:22 Відповісти
"мілиє бранятся - только тєшатся" (С)
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30.05.2023 16:24 Відповісти
-Пригожина грохнули! "Новичком" отравили!
-Ну?! И он от "новичка" помер?!
-Нет. его кувалдой добили!
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30.05.2023 16:27 Відповісти
.
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02.06.2023 17:13 Відповісти
а я нагадаю що керівником рашкінського ппо є суровікин, главком вкс, головний дружбан пригожина. але нічого, бидло схаває перфоманс
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30.05.2023 16:28 Відповісти
Фантомас разбушевался.
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30.05.2023 16:39 Відповісти
ну, там целая серия про Фантомаса
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30.05.2023 18:00 Відповісти
Піздобол кацапський!
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30.05.2023 16:44 Відповісти
чому так гучно, мої коти спочату перелякалися а потім слухали цього уй..бка з задоволенням
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30.05.2023 16:53 Відповісти
Истеричка.
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30.05.2023 16:56 Відповісти
Хитрый дядька, хочет выжить в полном расколбасе, и про жопу опять, это ему близко...
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30.05.2023 17:14 Відповісти
Опять у этого ублюдка про "вазелин и про сраки". Ну жить не может без черенка в жопе, *******
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30.05.2023 17:25 Відповісти
Ну скажи накінець шо у всьом віноват *****,мразь,падонок,підарас і шо там ішо ти упомінал.
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30.05.2023 17:38 Відповісти
доколе, я вас спрашиваю
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30.05.2023 17:58 Відповісти
***** зи бидте нах раша....
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30.05.2023 18:05 Відповісти
Прєдвиборча платформа пригожина на пост президента росії - "Тварі вонючіє, зачєм воєвать"
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30.05.2023 18:07 Відповісти
****** ему, чтобы башка не болталась "ат вазмущенья".
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30.05.2023 18:31 Відповісти
Удары по Рублёвке - это полная *уйня. Десять дронов должно прилететь в Капотню на московский НПЗ Газпромнефть, а еще десяток дронов на ПС "Чагино", трансформаторное поле которой находится в двух километрах севернее ёмкостеё и крекинговых колонн НПЗ. Можно еще добавить по трансформаторным полям ПС "Бескудниково" и ПС "Очаково". Тогда ляжет не только вся энергосистема москвы и московской области, но и вся энергосистема центра рф - всё, что есть в Смоленской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областях. Это повлечет за собой отключение потребителей ориентировочно мощностью около 20 тысяч МВт, а может и больше. В одной только москве станут все её крупнейшие ТЭЦ - ГЭС-1, ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-17, ТЭЦ-22.
Для этого достаточно, что бы три-четыре десятка БПЛА долетели до четырёх огромных по площади целей, и тогда москву будет неделю освещать только пожар в Капотне.
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30.05.2023 19:19 Відповісти
Пригожин не может не затронуть "жопную тему" мужского пола.
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30.05.2023 19:24 Відповісти
Не здивуюсь якщо цей виступ гобліна був ініційований його величністю Хлом
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30.05.2023 19:48 Відповісти
Ну и престрелил бы шойгу. А то только ругаться украинскими словами....
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30.05.2023 20:13 Відповісти
Як же задовбав цей півень... По усім каналам, європейським, українським 24 на 7 цей урка. Гот ують нового "лідера"???
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30.05.2023 21:06 Відповісти
Каманды бамбіть маскву я пака не давал, рана еще!
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31.05.2023 21:45 Відповісти
 
 