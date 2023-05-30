Пригожин звернувся до Міноборони РФ: "Твари вонючие! Вы - скоты! Какого х#я вы допускаете прилеты беспилотников на Москву!? ВIДЕО
Ватажок ПВК "Вагнер" нецензурно розкритикував чиновників російського Міноборони за те, що вони допустили атаку безпілотників на Москву.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозапис, на якому Пригожин коментує атаку БПЛА та сварить Міноборони РФ опублікований у соцмережах.
"Твари вонючие! Вы скоты! Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали ни хера, чтобы наступать. Какого х#я вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? То, что они на Рублевку летят к вам домой, да и хрен-то с ним! Пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом?", - зазначив Пригожин.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+33 Hanka Panyanka
показати весь коментар30.05.2023 15:31
+22 Vadim Zertin
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+21 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар30.05.2023 15:31
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кома - "***"
крапка - "****"
знак оклику - "3,14здець, нафуй, ***дь"
знак питання - "шозанах"
Заканчивается очередная лекция.
- Джентльмены, сейчас вы прослушали особенную важную и актуальную для россии тему - "Очередь у пивного ларька". Вопросы?
- Сэр, не могли бы вы еще раз объяснить правила расстановки неопределенного артикля "***" при разговоре двух джентельменов из очереди
Голос з кабінки: - Да занято, **********!!! - О, пардон. - Сильвупле, *****
Вот Навальный точно не жилец, потому что попёр против режима со своими интеллигентскими расследованиями и разоблачениями, будучи окружен десятком верных последователей, таких же как и он сам воспитанных и образованных интеллигентов. И потому он сейчас на зоне.
А Пригожин зону уже прошел и потому знает как надо разговаривать с путиным и его шоблой. Сначала создай свою шоблу, а потом уже предъявляй предъяву пахану.
В его личном владении самое боеспособное соединение россии - 50.000-ый корпус из обученных головорезов с авиацией, танками, артиллерией и РСЗО,
Если путин поставит Пригожина перед рубежом "жилец-не жилец", то еще вопрос кто из них останется живой
Пополняет и еще как - при заключении контракта зарплата в 3 раза выше, чем в Минобороны. Идут к нему рекой и идут у не пацаны необученные, а волки, которые один раз попробовали крови и убийства и больше они уже не хотят ничего другого. Такие всегда есть в любом обществе.
Слоган ЧВК "Вагнер" - Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо".
Никаких тебе розовых соплей - "Никто кроме нас", "Там где мы, там победа" и прочая пропагандистская чушь.
Вы убиваете - мы вам платим.
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Спроси жителей Киева, Днепра, Херсона, Харькова, Мариуполя и других городов Украины, паскуда ***************.
Ще й таке пишуть
і кругом сраки, сраки та сраки.....
Кремлевское ИПСО классически меняет повестку новостную забивая её пустым мусором шоб на западе базарили про Москву а не детей убитых в Украине.По итогу все забудут обстрелы ракетами и будут размышлять а не обостряют ли украинцы нападая на Москву.....Бинго плеааат..на изи как лахов ип****ых.
Площадь пожара составляет 2 тыс. кв.м. Этиловые пары и духовные скрепы поднимаются высоко в небо. Настоящая трагедия для Медведева.
Тому той рве задницю заради підвищення.
До речі, Погребінський теж молодший інженер-лейтенант ППО.
-Ну?! И он от "новичка" помер?!
-Нет. его кувалдой добили!
Для этого достаточно, что бы три-четыре десятка БПЛА долетели до четырёх огромных по площади целей, и тогда москву будет неделю освещать только пожар в Капотне.