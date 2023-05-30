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Виплати 6 тис. грн пораненим військовим - це знущання. Законопроєкт відправили на друге читання, щоб доопрацювати норми, - нардеп "Голосу", воїн Костенко. ВIДЕО

Законопроєкт щодо повернення доплат військовослужбовцям відправили на друге читання, щоб доопрацювати виплати для військовослужбовців, зокрема для поранених.

Про це у Facebook повідомив нардеп "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Доплати пораненим в розмірі 6000 грн це знущання! Якщо хтось десь почує чи прочитає, що "Голос" сьогодні заблокував виплати військовослужбовцям, то знайте, що це маніпуляція. Депутати "Голосу" разом з іншими депутатами сьогодні заблокували намагання парламенту протягнути принизливий для військовослужбовців законопроєкт і врятували ВРУ від ганьби", - наголосив він.

За словами Костенка, парламентарі добилися, щоб законопроєкт 9342 не змогли ухвалити одразу за основу і в цілому, щоб мати змогу виправити його до другого читання.

Також читайте: Комітет Ради схвалив новий законопроєкт про виплати військовослужбовцям

"Після прийняття в минулому місяці законопроекту про повернення військовослужбовцям обовʼязкових доплат в 30 тис. грн, цю ініціативу було заблоковано і робоча група обіцяла вирішити проблему, щоб забезпечити градацію справедливих гарантованих доплат, оскільки існує брак коштів. Однак робоча група ніякого рішення не напрацювала. Просто в новому законопроекті №9342 перенесли існуючий порядок доплат у розмірі від 30 до 100 тис. грн, який діє на сьогодні.

Але найбільше, що мене обурило в цьому законопроєкті, це встановлення додаткової винагороди у розмірі 6000 грн пораненим військовослужбовцям, виведеним у розпорядження командира. Це приниження наших захисників. Я просто хочу щоб представники робочої групи особисто приїхали до поранених і розповіли їм та їхнім сімʼям як прожити на ці кошти ще й одночасно лікуватися. Також, хай тепер ці депутати разом з представниками Уряду спробують пояснити військовослужбовцям як їм йти в контрнаступ, розуміючи, що у разі поранення вони будуть отримувати такі доплати", - підсумував нардеп.

Читайте також: Рада прийняла за основу законопроєкт про виплати військовим та збільшення відпустки до 40 днів (доповнено)

Автор: 

виплати (1042) військовослужбовці (4749) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+28


От як воно у житті буває. У 2019му ставиш хрестик у бюлетні, щоб "пАржАть та хужи нє будіт", а вже починаючи із 2022го тобі ставлять хрестик на кладовищі. І головне усі оті "ржаки" та "весільні фотографи" яких понаобирали, зараз із розжирівшими обличчами від солодкого життя та безкарності, приймають закони для Микол, які останній х#й із сіллю доїдають. Основним локомотивом обрання ЗЕленого гною була молодь, от і тримайте подяку від своєї законнообраної влади. Життя воно жорстока річ, і за все прийдеться відповідати, особливо за свою безмозкість та безвідповідальність.
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30.05.2023 15:53
+28
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30.05.2023 15:55
+16
В мене зустрічна пропозиція. Зарплатню й утримання детутатів поміняти місцями із забезпеченням вояків.

Ну як заповів великий Зе Боневтік Оманич - "щоб президент жив, як простий вчитель".
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30.05.2023 16:03
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От як воно у житті буває. У 2019му ставиш хрестик у бюлетні, щоб "пАржАть та хужи нє будіт", а вже починаючи із 2022го тобі ставлять хрестик на кладовищі. І головне усі оті "ржаки" та "весільні фотографи" яких понаобирали, зараз із розжирівшими обличчами від солодкого життя та безкарності, приймають закони для Микол, які останній х#й із сіллю доїдають. Основним локомотивом обрання ЗЕленого гною була молодь, от і тримайте подяку від своєї законнообраної влади. Життя воно жорстока річ, і за все прийдеться відповідати, особливо за свою безмозкість та безвідповідальність.
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30.05.2023 15:53 Відповісти
Потрібно повернути всім військовим доплати по 30 тис. на місяць, а тим хто не передовій або поруч з передовою підняти до 50 тис. грн та 100 тис. грн відповідно. Влада має розуміти що потрібно створювати мотивацію для служби в армії. А сьогодні, коли людина в цивільному житті може заробити більше ніж в армії, ніхто в армію не піде. В армії ти собі не належищ, в армії ти виконуєш команди без обговорень, в армії купа командирів неадекватів які можуть тебе просто посадити в тюрму за невиконання любого наказу, в армії ти не можеш відпочити, не можеш піти в кафе посидіти з друзями - алкоголь заборонений для вживання навіть коли ти відпочиваєш, ти не можеш нормально лікуватись, бо шпиталі забиті пораненими і неургентне лікування неможливе, ти не можеш нічого з того що ти міг собі дозволити в цивільному житті. Плюс ти знаходишся в постійній небезпеці ракетного удару і в складних побутових умовах. Всі ці негаразди має компенсувати високий рівень фінансового забезпечення військовослужбовців - а його немає! Так само поранені та покалічені військові мають отримувати високий рівень фінансового забезпечення аж поки вони не закінчать лікування або вийдуть на пенсію по інвалідності.
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30.05.2023 16:23 Відповісти
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30.05.2023 15:55 Відповісти
Безліч гуманітарки кудись дівається.
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30.05.2023 16:03 Відповісти
- Господи, за що нам це все?! Де ж ми так тяжко нагрішили?

- На виборчій дільниці...
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30.05.2023 16:08 Відповісти
Це вже не так погано, враховуючи, що зараз їх виводять поза штат і вони отримують 550-1000 грн...
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30.05.2023 15:56 Відповісти
Може спробуєте І розкажете всім, що втративши здоровя непогано жити на 6 тисяч.
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31.05.2023 08:05 Відповісти
Може спробуєте ще раз прочитати і пошукаєте, де я там написав, що непогано жити на 6 тисяч?...Мова йде про те, що навіть така сума в 10 разів більша, ніж та, яку зараз отримують поранені....
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31.05.2023 08:09 Відповісти
то може ЗЄля нехай прямо біля церков поранених Воїнів саджає, люди краще віддячать ніж оті жебрацькі 6 тис.
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30.05.2023 15:56 Відповісти
10000 +
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30.05.2023 17:27 Відповісти
А може мамаша голови БЕБ Федорова їм всім ще по мотоциклу Дукатті "Диявол" подарує.
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30.05.2023 15:57 Відповісти
Краще грошима, мабудь.
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30.05.2023 16:00 Відповісти
І шматок острова на Дніпрі!
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30.05.2023 16:17 Відповісти
...а тим депутатам зарплату по 6 тисяч !?
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30.05.2023 16:00 Відповісти
треба прирiвняти депутанiв до поранених, бо вони усi там "пораненi"...
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30.05.2023 16:06 Відповісти
В мене зустрічна пропозиція. Зарплатню й утримання детутатів поміняти місцями із забезпеченням вояків.

Ну як заповів великий Зе Боневтік Оманич - "щоб президент жив, як простий вчитель".
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30.05.2023 16:03 Відповісти
Не знаю, чи файно є добрих панів об'їдати?
Ги...
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30.05.2023 16:05 Відповісти
Посмотрим, что от закона в конце останется. Там ведь где-то гетманцев с зеленским затаились. им тоже нужны деньги на поправку здоровья
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30.05.2023 16:06 Відповісти
Мівінка вже не канає?))
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30.05.2023 16:19 Відповісти
В маркетах ще є))) турки своїми неїстівними бомжпакетами за дикими цінами не витіснили
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02.06.2023 13:38 Відповісти
Може залишкі складські..
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02.06.2023 14:00 Відповісти
Най би вони на ті гроши жили до скону!!!
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30.05.2023 16:07 Відповісти
На 6 тис.грн можна купити 350 яєць по 17 грн.
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30.05.2023 16:19 Відповісти
в день яйце і цілий рік "ситий", очкастий крадій з МО недорахував 15 яєць.. і тут вкрав
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30.05.2023 17:17 Відповісти
і 750 кг. скумбрії.
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31.05.2023 08:06 Відповісти
На полоненого орка в місяць виділяють 10000грн. на пораненого нашого військового зешобла вирішила виділити 6800грн.Ну це піз..ц!
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30.05.2023 16:22 Відповісти
Не знаю, можливо він і правий, бо воював і знає краще що там і як, але як би не вийшло, що заради цієї правки буде втрачена норма яка стосується повернення бойових додаткових виплат, бо як кажуть - краще ворог доброго!!!
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30.05.2023 16:37 Відповісти
Поки будем мовчати це кодло злодійське буде нас обдирати.
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30.05.2023 16:46 Відповісти
Поранені в шпиталях лікуються за власні кошти?
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30.05.2023 20:57 Відповісти
Посмотри сколько сборов для раненных : на препараты,материалы, протезирование, реабилитации.
И в любом случае, если бы даже все витрати несло гос-во, то на какие шиши жить семье в это время???
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30.05.2023 21:21 Відповісти
Про сім'ю не сперечаюсь.

"если бы даже все витрати несло гос-во"

Значить, ви вважаєте, що за власні, окрім якоїсь мінімальної допомоги.
І якщо, випадково, волонтери десь недогледіли, не охопили увагою, то поранений має великі шанси вийти не в тому стані, в якому міг би при наявності коштів, або навіть і померти.
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30.05.2023 21:49 Відповісти
Нажаль, у нас, в Україні все відбувається згідно із попередженнями розумних людей. Наприклад те, що " історія нічому не вчить лише боляче карає за невивчені уроки". Ну ж мо, мали вже Януковоща-двічінесудимого президент-проФфесора. Пригадую, як в с .Тершів Львівської області , в понеділок після виборів зібралася місцева сільська біомаса, яка напередодні отримала по 80 грн від "агітатора" (мав дати по 100, але, як в нас прийнято, вкрав по 10 грн у кожного місцевого ідіота), в сільській пивній і почали з'ясовувати відносини.
- Ти , Петре, за Януковоча голосував? Сволоч ти..
- А, ти, падло, шо, не голосував? І в морду, і в морду один одного........
Тау і с з Кравчуком, так і з Зеленським
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31.05.2023 09:10 Відповісти
 
 