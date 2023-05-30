Виплати 6 тис. грн пораненим військовим - це знущання. Законопроєкт відправили на друге читання, щоб доопрацювати норми, - нардеп "Голосу", воїн Костенко. ВIДЕО

Законопроєкт щодо повернення доплат військовослужбовцям відправили на друге читання, щоб доопрацювати виплати для військовослужбовців, зокрема для поранених.

Про це у Facebook повідомив нардеп "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Доплати пораненим в розмірі 6000 грн це знущання! Якщо хтось десь почує чи прочитає, що "Голос" сьогодні заблокував виплати військовослужбовцям, то знайте, що це маніпуляція. Депутати "Голосу" разом з іншими депутатами сьогодні заблокували намагання парламенту протягнути принизливий для військовослужбовців законопроєкт і врятували ВРУ від ганьби", - наголосив він.

За словами Костенка, парламентарі добилися, щоб законопроєкт 9342 не змогли ухвалити одразу за основу і в цілому, щоб мати змогу виправити його до другого читання.

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"Після прийняття в минулому місяці законопроекту про повернення військовослужбовцям обовʼязкових доплат в 30 тис. грн, цю ініціативу було заблоковано і робоча група обіцяла вирішити проблему, щоб забезпечити градацію справедливих гарантованих доплат, оскільки існує брак коштів. Однак робоча група ніякого рішення не напрацювала. Просто в новому законопроекті №9342 перенесли існуючий порядок доплат у розмірі від 30 до 100 тис. грн, який діє на сьогодні.

Але найбільше, що мене обурило в цьому законопроєкті, це встановлення додаткової винагороди у розмірі 6000 грн пораненим військовослужбовцям, виведеним у розпорядження командира. Це приниження наших захисників. Я просто хочу щоб представники робочої групи особисто приїхали до поранених і розповіли їм та їхнім сімʼям як прожити на ці кошти ще й одночасно лікуватися. Також, хай тепер ці депутати разом з представниками Уряду спробують пояснити військовослужбовцям як їм йти в контрнаступ, розуміючи, що у разі поранення вони будуть отримувати такі доплати", - підсумував нардеп.

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