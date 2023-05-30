Ми б’ємо по військовим об’єктам, а київський режим по житловим будинкам, - Путін про удари по Москві. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін звинуватив українських військових у обстрілах житлових будинків у Москві і продовжує запевняти, що росіяни ніколи не стріляли по мирним мешканцям та об’єктам важливої інфраструктури в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі заяви Путін зробив для кремлівських пропагандистів, коментуючи атаку безпілотників на Москву.

"Російські збройні сили б'ють по території України, але високоточною зброєюі саме по об'єктам військової інфраструктури - склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, штабам прийняття рішень. У відповідь, як відомо, київський режим вибрав інший шлях - шлях залякування ударами по житловим будинкам. Це явна ознака тероризму", - сказав Путін.

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