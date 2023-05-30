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Ми б’ємо по військовим об’єктам, а київський режим по житловим будинкам, - Путін про удари по Москві. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін звинуватив українських військових у обстрілах житлових будинків у Москві і продовжує запевняти, що росіяни ніколи не стріляли по мирним мешканцям та об’єктам важливої інфраструктури в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі заяви Путін зробив для кремлівських пропагандистів, коментуючи атаку безпілотників на Москву.

"Російські збройні сили б'ють по території України, але високоточною зброєюі саме по об'єктам військової інфраструктури - склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, штабам прийняття рішень. У відповідь, як відомо, київський режим вибрав інший шлях - шлях залякування ударами по житловим будинкам. Це явна ознака тероризму", - сказав Путін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пригожин звернувся до Міноборони РФ: "Твари вонючие! Вы - скоты! Какого х#я вы допускаете прилеты беспилотников на Москву!? ВIДЕО

Автор: 

москва (1245) путін володимир (23818) дрони (4699)


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Топ коментарі
+75
Якеж воно кочене...
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30.05.2023 16:59
+54
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30.05.2023 17:02
+45
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30.05.2023 17:12
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Кляте пизZдло, але після рязанського цукру, стрільби з вогнеметів по дітям в Беслані, отруєнні цивільних на дубровці, що ще від них можна очікувати?
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30.05.2023 18:10 Відповісти
Покажить цьому плешивому петушарі військовий об'єкти в Харкові, в Києві, в Одесі,в Дніпрі та в Умані. Я спочатку думав шо йому просто шойгу бреше і ***** нічого не знає, а потім зрозумів шо все він знає і володіє інформацією, просто він природно такий людожер і мізантроп з хворобою шизофренія.
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30.05.2023 18:10 Відповісти
так он же отдает такие прикази. шойгу просто оленевод
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31.05.2023 15:18 Відповісти
Нашо кончену тварину цитувати?
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30.05.2023 18:16 Відповісти
Це ******* його покушлювання... блювати хочется....на нього
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30.05.2023 18:17 Відповісти
Покашлювання
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30.05.2023 18:18 Відповісти
Урод конченный.
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30.05.2023 18:21 Відповісти
Якщо ця тварина накаже знову бити по мирному населенню України ,відповідь повинна бути негайною - виключно па мацквє. А ніяк не по вівцеподібним бнр- ам. Інакше цей пінг-понг не матиме ніякого сенсу.
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30.05.2023 18:24 Відповісти
якщо ти будеш тiльки язиком мелити а не йти в военкомат - то це також не буде мати нiякого сенсу
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30.05.2023 19:13 Відповісти
Якщо ти в моэму віці переставиш цифри задом наперед ,в моєму паспорті ,то навіть і тоді мене військомат не прийме.Я своє вже відвоював. Збагнув ,імбіцил.?
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30.05.2023 20:21 Відповісти
імбіцил, а чим бити по мацкві, тим чим твій гавнокомандувач на роялі грав?
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30.05.2023 21:10 Відповісти
Гавнокомандувач це той хто своє г.... в чемоданчики складає. Ти ж зрозумів хто це.Оце вам фсбешним ботам буде плата за вашу холуйську роботу.
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30.05.2023 22:29 Відповісти
імбецил, з лайном у чімаданчіку то х...ло, всі знають, а гавнокомандувач тільки один - шмарклявий гундосік, він мабуть і на тобі пограв.
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30.05.2023 22:43 Відповісти
А що фсб не може навчити своїх ботів правильної української мови. Чи ти один такий попався. Імбіцил -особа ,що не здатна до навчання( медицинська вікіпедія).
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30.05.2023 23:00 Відповісти
імбецильний довбограю, пнх пдрс кацапський, так зрозуміло?
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30.05.2023 23:01 Відповісти
і мене вчить мови імбецил, що саме пише "чимоданчик" ніразу не паліво так імбецильне, що нездатне вивчити мову. отак і палитесь боти імбецили кацапські.
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30.05.2023 23:03 Відповісти
Ну ти видно з того чемоданчика занадто гівна ковтнув.
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30.05.2023 23:08 Відповісти
Життя цієї худоби не коштує і копійки
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30.05.2023 18:30 Відповісти
Педофіл кончений.
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30.05.2023 18:37 Відповісти
Ось за що, мені ***** подобається, вірно каже; треба по військовим об'єктам , дит садам, школам, лікарням, пологовим будинкам, багатоповерхівкам, та іншим об'єктам лупити!!!
Вірно кажу, сортірний мочітель zа#луп?
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30.05.2023 18:40 Відповісти
Кого вообще **** что там говорит эта вонючая карлица срущая в чемодан и сосущая *** у мальчиков маленьких.эта маленькая *************** трусливая ***** теперь вообще а бункера не вылезет ,будет сутками в чемоданчик срать.этот обоссаный коротышка реально олицетворение *********
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30.05.2023 18:42 Відповісти
Таке врження, що його щойно рубльовці на пляшці тримали. Мабуть було за що
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30.05.2023 18:45 Відповісти
Тімашонка давно в гості нае заїзджала
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30.05.2023 21:11 Відповісти
Просто подохни сам. Обсосанным и кашляющим. Место выбери сам где. ***** брехливе.
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30.05.2023 18:51 Відповісти
Коли вже це кончене кончеться, бажано в пекельних муках.
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30.05.2023 19:00 Відповісти
Выродков не слушают. Это уже труп.
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30.05.2023 19:01 Відповісти
Дык мы тоже бьем по военным объектам. Но куда попадают обломки вашего пво мы не отвечаем.
Не стреляйте по нашим бпла - они попадут точно по военным и гражданские не пострадают.
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30.05.2023 19:13 Відповісти
там вся "засрашка" така кончена!
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30.05.2023 19:17 Відповісти
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица.
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30.05.2023 19:25 Відповісти
Що б ти здох **** ,ти вбив понад сто тисяч українців ,ти зруйнував сотні міст і сіл ,ти вигнав з власних домівок мільйони людей ,ти нікчена істота варвар ,нациський злочинець як земля тримає цю мерзоту.
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30.05.2023 19:31 Відповісти
достаточно было написать, что Хйло жив и еще дрыгает языком, а кацапы все еще в общей массе недостаточно умные (или недостаточно хорошие).
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30.05.2023 19:33 Відповісти
Ху@ло
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30.05.2023 20:14 Відповісти
Найгірше те, що кацапи йому вірять.
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30.05.2023 20:17 Відповісти
***** гонит.
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30.05.2023 20:19 Відповісти
"Високоточними ударами" біолабораторія з виведення бойових котів була знищена...
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30.05.2023 20:22 Відповісти
Так в исходнике выглядит белая "Лада".
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30.05.2023 20:36 Відповісти
Шизофреническое ублюдское ЧМО
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30.05.2023 21:21 Відповісти
Казковий брехун. Але не з казки, а з фсб.
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30.05.2023 21:51 Відповісти
гебельс далеко позаду, бо учні обскакали в брехні, випередили, ще трохи і будуть переконувати гаазький суд, що українці самі себе обстрілюють та ******** свої міста і села, вивозять дітей та батьків за Полярне коло. І взагалі німецькі фашисти в порівнянні з рашистським режимом - добропорядні та законослухняні , і чому їх в нюрнбергу судили...
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30.05.2023 22:22 Відповісти
Очень интересно наблюдать это. Физиогномистам - огромный простор. Глазки косит в сторону и в пол, облизывается, покашливает, мысли путаются, слова забывает. В каких-то заретушированых пятнах лицо, текст явно из отмазок военных - москва большая, пво не хватает... В общем, надо изучать пациента.
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30.05.2023 22:41 Відповісти
лучше усыпить сразу
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31.05.2023 00:12 Відповісти
Еталон збоченця.
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31.05.2023 00:28 Відповісти
От *****, жахливий педофіл
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31.05.2023 01:14 Відповісти
Він піздить частіше ніж кхе кхе... ?
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31.05.2023 16:48 Відповісти
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