Це важливий сигнал підтримки нашої держави з боку США, - Зеленський зустрівся з делегацією Атлантичної ради. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із делегацією Атлантичної Ради США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Візит делегації Атлантичної ради в Україну – це черговий важливий сигнал підтримки нашої держави з боку Сполучених Штатів.
Дякую Президенту Байдену, усьому американському народу за потужну підтримку України від самого початку російської агресії. Цінуємо двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу США.
Україна відстоює демократичні цінності, які поділяють обидві наші держави й народи. Це боротьба за свободу, за майбутнє світу".
Топ коментарі
+6 5 копійок
показати весь коментар30.05.2023 19:20
+3 Зэлэный_Змий
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+2 Григорій Григорович
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