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Це важливий сигнал підтримки нашої держави з боку США, - Зеленський зустрівся з делегацією Атлантичної ради. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із делегацією Атлантичної Ради США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Візит делегації Атлантичної ради в Україну – це черговий важливий сигнал підтримки нашої держави з боку Сполучених Штатів.

Дякую Президенту Байдену, усьому американському народу за потужну підтримку України від самого початку російської агресії. Цінуємо двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу США.

Україна відстоює демократичні цінності, які поділяють обидві наші держави й народи. Це боротьба за свободу, за майбутнє світу".

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Автор: 

дипломатія (711) Зеленський Володимир (23829) США (22818)


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Топ коментарі
+6
Так що там з кримінальною справою на Байдена, чому мовчиш? Він вже не нагнітає?
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30.05.2023 19:20
+3
Зє Гєвара . Капець..
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30.05.2023 19:30
+2
а тим часом злобний паперєдник піліт відосікі
https://www.youtube.com/watch?v=k04sbeam_zA
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30.05.2023 19:31
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Так що там з кримінальною справою на Байдена, чому мовчиш? Він вже не нагнітає?
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30.05.2023 19:20 Відповісти
Байден ще не виконав свою історичну місію..
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30.05.2023 19:30 Відповісти
Зє Гєвара . Капець..
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30.05.2023 19:30 Відповісти
а тим часом злобний паперєдник піліт відосікі
https://www.youtube.com/watch?v=k04sbeam_zA
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30.05.2023 19:31 Відповісти
Воно то так, все для фронту, спасибі паперєдніку, а що виставить заднік
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30.05.2023 20:06 Відповісти
маркля з делегацією, без Дерьмака? Казка ІПСО.
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30.05.2023 21:26 Відповісти
Правильная встреча.
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31.05.2023 03:47 Відповісти
 
 