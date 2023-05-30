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Вдалу засідку на російських військових влаштували оператори ССО України на одній з ділянок південного напрямку. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій ЗСУ розповіли про завдання на одному з островів Херсонщини й вдале знищення російського човна. Під час виконання розвідувального завдання воїни ССО почули, як прямо до них уздовж річки рухається катер. Виявилося, що це була група загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували Сили спеціальних операцій ЗСУ у телеграм-каналі.

"Оператори бойової групи миттєво відкрили вогонь по противнику і одразу знищили командира та човняра, який вів катер – це в подальшому підтвердили отримані розвіддані. Більше подробиць – у розповіді воїна морського центру ССО України, який брав участь у засідці", - написали воїни в дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе знищив російську автівку разом з окупантами. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) ССО (519) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+20
Чергова дуже гарно виконана робота фахівцями своєї справи-респект...
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30.05.2023 19:38
+14
я вб'ю тебе, човняр... (с)
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30.05.2023 19:35
+7
Молодцы ребята, отличная работа!
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30.05.2023 20:15
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я вб'ю тебе, човняр... (с)
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30.05.2023 19:35 Відповісти
,,...что тебе снится крейсер Аврора....?,,
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30.05.2023 21:52 Відповісти
ему снятся Astacus khersonus giantea
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30.05.2023 22:49 Відповісти
Чергова дуже гарно виконана робота фахівцями своєї справи-респект...
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30.05.2023 19:38 Відповісти
хороша робота 👍
дякуємo захисникам України і нехай вас Бог береже 🙏
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30.05.2023 19:46 Відповісти
Підготленість та професійність, розвідка, узгодженість, взаємодія та раптовість🇺🇦‼️❤️👍✊👏🫡💯🪖👍⚔️🇺🇦‼️❤️🇩🇪🇪🇸🇬🇧🇯🇵🇦🇿🇪🇺🇨🇦🇺🇸🇺🇦‼️❤️
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30.05.2023 19:48 Відповісти
Фейк! Росіяне не тонут...
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30.05.2023 19:52 Відповісти
тонуть кацапи
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30.05.2023 19:55 Відповісти
Коли вони хороші - дуже добре тонуть.
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30.05.2023 20:46 Відповісти
Взагалі то, гівно не тоне. Але це не той випадок.
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30.05.2023 21:19 Відповісти
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30.05.2023 20:00 Відповісти
Молодцы ребята, отличная работа!
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30.05.2023 20:15 Відповісти
 
 