Вдалу засідку на російських військових влаштували оператори ССО України на одній з ділянок південного напрямку. ВIДЕО
Сили спеціальних операцій ЗСУ розповіли про завдання на одному з островів Херсонщини й вдале знищення російського човна. Під час виконання розвідувального завдання воїни ССО почули, як прямо до них уздовж річки рухається катер. Виявилося, що це була група загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували Сили спеціальних операцій ЗСУ у телеграм-каналі.
"Оператори бойової групи миттєво відкрили вогонь по противнику і одразу знищили командира та човняра, який вів катер – це в подальшому підтвердили отримані розвіддані. Більше подробиць – у розповіді воїна морського центру ССО України, який брав участь у засідці", - написали воїни в дописі.
Топ коментарі
+20 Александр Чуднивец #474549
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+7 Alex Zverev #512929
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дякуємo захисникам України і нехай вас Бог береже 🙏