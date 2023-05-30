До 100 окупантів ліквідовано під Маріуполем внаслідок прильоту по ворожій базі, - Андрющенко. ВIДЕО

Внаслідок "прильоту" по ворожій базі знищено до 100 окупантів. Стовп густого диму бачили мешканці міста. За даними радника мера Маріуполя Андрющенка, відпрацювали британські ракети Storm Shadow.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що Юр’ївка стала місцем "запеклої любові" до росіян, передає Цензор.НЕТ.

З'явилися фото та відео наслідків атаки на одну з баз окупантів.

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