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Новини Відео Війна
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До 100 окупантів ліквідовано під Маріуполем внаслідок прильоту по ворожій базі, - Андрющенко. ВIДЕО

Внаслідок "прильоту" по ворожій базі знищено до 100 окупантів. Стовп густого диму бачили мешканці міста. За даними радника мера Маріуполя Андрющенка, відпрацювали британські ракети Storm Shadow.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що Юр’ївка стала місцем "запеклої любові" до росіян, передає Цензор.НЕТ.

З'явилися фото та відео наслідків атаки на одну з баз окупантів.

До 100 окупантів ліквідовано під Маріуполем внаслідок прильоту по ворожій базі, - Андрющенко 01

До 100 окупантів ліквідовано під Маріуполем внаслідок прильоту по ворожій базі, - Андрющенко 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з РФ - затор з вантажівок із краденим українським зерном, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Маріуполь (3231) знищення (7235) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+8
Серед степу широкого - бушували Шторми...
Відгребли сьогодні орки вище норми..
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30.05.2023 22:21
+6
что с мордой свиноцабаки...? где этот Тарасик...?
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30.05.2023 22:18
+5
Судячи зі стану будівлі поранених там не повинно залишитись. Ефективна ракета.
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30.05.2023 22:30
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что с мордой свиноцабаки...? где этот Тарасик...?
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30.05.2023 22:18 Відповісти
Серед степу широкого - бушували Шторми...
Відгребли сьогодні орки вище норми..
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30.05.2023 22:21 Відповісти
Що життя для орка? Тільки мить
В гості без запрошення ходить!
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30.05.2023 22:27 Відповісти
Ой як шкода... що таку будівлю прийшлось зіпсувати ))
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30.05.2023 22:21 Відповісти
якщо домальовувати нолики то так.
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30.05.2023 22:22 Відповісти
тебе мелок или фломастер...?
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30.05.2023 22:26 Відповісти
Судячи зі стану будівлі поранених там не повинно залишитись. Ефективна ракета.
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30.05.2023 22:30 Відповісти
Почему не по Крыму?
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30.05.2023 22:32 Відповісти
обережно з бажаннями , Кличко вчора загадав - на ранок бумц
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30.05.2023 22:37 Відповісти
та уже били.. Так классно аэродром взрывался..
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30.05.2023 22:51 Відповісти
100 дохльіх каазламордьіх - ґудственно... А правда, шо сегодня наши грохнули нараисб ляшанку с 1900 потенциальньіми жмурами на борту?
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30.05.2023 22:39 Відповісти
Огого))І це наші F-16 "єщьо нє начіналі")
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30.05.2023 22:48 Відповісти
Та кто их там считает...но хорошо конечно. Главное не останавливаться
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30.05.2023 22:49 Відповісти
Eхtreme tourism industry company
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30.05.2023 23:00 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%C2%BB Буря наближається, окупанти
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30.05.2023 23:03 Відповісти
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31.05.2023 01:27 Відповісти
Тень шторма как то по домашнему легла...как в свойом доме.
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30.05.2023 23:05 Відповісти
ЧТО НИ ДЕЛАЕТ ДУРАК - все он делает не так , кацапы запустили шахедов на миллионы бакинских - погибла одна любопытная особа из гражданских , МЫ запустили одну ракету - сдохло сотня ********* руснявых , ..............задача не сложная для умных , что бы понять кто дурак , а для кацапов обьясняю - вы долбоебы )))))))
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30.05.2023 23:15 Відповісти
Там за кадром коменти цікаві.
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31.05.2023 01:57 Відповісти
 
 